В Башкирии после пожара в доме престарелых найдены тела 11 человек
Ночью в Башкирии произошел пожар в доме престарелых в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района республики. Жертвами пожара стали 11 человек.
Сообщение о возгорании поступило в 02.53. По данным МЧС региона, на момент прибытия подразделений горело одноэтажное деревянное строение 9х8 метров по всей площади, зарегистрированное как Дом милосердия.
Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.
Огонь ликвидирован 04:31, полная ликвидация пожара объявлена в 6 утра. На месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по ним уточняется. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь.
На место выехал начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России.
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