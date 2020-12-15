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В Башкирии после пожара в доме престарелых найдены тела 11 человек

07:25, 15.12.2020
В Башкирии после пожара в доме престарелых найдены тела 11 человек
Фото: 02.mchs.gov.ru

Ночью в Башкирии произошел пожар в доме престарелых в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района республики. Жертвами пожара стали 11 человек.

Сообщение о возгорании поступило в 02.53. По данным МЧС региона, на момент прибытия подразделений горело одноэтажное деревянное строение 9х8 метров по всей площади, зарегистрированное как Дом милосердия.

Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Огонь ликвидирован 04:31, полная ликвидация пожара объявлена в 6 утра. На месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по ним уточняется. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь.

На место выехал начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России.

Ранее в Казани мужчину госпитализировали с ожогами после пожара в вагоне-бытовке.

Ольга Плешкова
Общество Башкортостан
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