Дом престарелых в Башкирии не был оборудован системами пожаротушения

Частный дом престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, не был оборудован системами пожаротушения. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РФ.

По данным ТАСС, в пансионате были установлены пожарные извещатели, однако систем пожаротушения не было. При этом в администрации Абзелиловского района Башкирии уверяют, что пожарные извещатели в пансионате сработали.

Согласно строительным правилам, организации соцзащиты должны оснащаться установками дымоудаления, системами тушения огня, противопожарным водопроводом и другими системами пожаротушения.



Ране «Реальное время» сообщало, что в Башкирии после пожара в доме престарелых найдены тела 11 человек.



Фото: 02.mchs.gov.ru

Ольга Плешкова