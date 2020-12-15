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Дом престарелых в Башкирии не был оборудован системами пожаротушения

07:42, 15.12.2020
Дом престарелых в Башкирии не был оборудован системами пожаротушения
Фото: 02.mchs.gov.ru

Частный дом престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, не был оборудован системами пожаротушения. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РФ.

По данным ТАСС, в пансионате были установлены пожарные извещатели, однако систем пожаротушения не было. При этом в администрации Абзелиловского района Башкирии уверяют, что пожарные извещатели в пансионате сработали.

Согласно строительным правилам, организации соцзащиты должны оснащаться установками дымоудаления, системами тушения огня, противопожарным водопроводом и другими системами пожаротушения.

Ране «Реальное время» сообщало, что в Башкирии после пожара в доме престарелых найдены тела 11 человек.

Фото: 02.mchs.gov.ru
Ольга Плешкова
Общество Башкортостан
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