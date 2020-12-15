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Сгоревший дом престарелых в Башкирии не имел разрешения на круглосуточную работу

08:03, 15.12.2020
Сгоревший дом престарелых в Башкирии не имел разрешения на круглосуточную работу
Фото: 02.mchs.gov.ru

Сгоревший в Башкирии дом престарелых не имел лицензии на круглосуточную работу. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как сообщает издание со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности организации было «предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам».

Сообщается, что из 15 человек, находящихся в здании, спастись удалось только четверым — персоналу пансионата. Пожилые постояльцы погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Также сообщается, что дом престарелых не был оборудован системами пожаротушения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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