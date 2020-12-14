Беспросветный кризис в «Салавате» и «Автомобилисте» и «кидок» от Зака Митчелла

Четыре главных события недели в КХЛ

Богатой на провалы и скандалы выдалась неделя в российском хоккее — «Салават Юлаев» и «Автомобилист» продолжают свое пике к нижней границе плей-оффной восьмерки, а «Северсталь» ссорится с агентами и максимально странным легионером. Вместе с тем в хоккейной семье случилось и трагедия — ушел из жизни обладатель Кубка Гагарина. О том, как Уфа и Екатеринбург собираются выбираться из кризиса и чем закончится конфликт «Северстали» с иностранными рвачами — в обзоре событий недели КХЛ от «Реального времени».

Вопрос недели: почему «Салават» Ламсы пикирует на дно восьмерки

Четыре поражения в пяти последних матчах потерпела уфимская команда. Что парадоксально, два из них от финского «Йокерита» с общим счетом 1:6 — ведь, казалось бы, Томи Ламса именно в противостоянии со своими соотечественниками мог бы найти хоть какие-то зацепки, чтобы побороться или приготовить сюрприз. Кому как не ему знать, как справляться с финскими командами?

2:12 — такова разница заброшенных и пропущенных шайб в этих пяти играх, из чего несложно сделать вывод, что у Уфы огромные проблемы с атакой и еще большие — в защите.

В Уфе Ламсу критикуют и за содержание хоккея — по мнению местных болельщиков и журналистов, «Салават Юлаев» отошел от своей традиционной атакующей игры и показывает нынче самый унылый хоккей за последнее десятилетие. Поговаривают местные журналисты и об ухудшении микроклимата в команде.

В Уфе Ламсу критикуют и за содержание хоккея. Фото: vk.com/hcsalavat

Получается, все-таки не «токсичный» Сошников был виноват в плохой атмосфере в раздевалке и уж тем более не форвард просто так перестал забивать — в ЦСКА дела у него пошли в гору. Никита забил уже в дебютной игре за армейцев, а в недавнем топ-матче с «Авангардом» набрал 2 (1+1) очка. Плюс ко всему нападающий уже заслужил вызов в сборную на матчи Кубка Первого канала.

Сам финский специалист в ответ на вопросы об отставке переводит тему на «другие решения проблемы» и утверждает, что хоккеисты знают, в какой хоккей он просит их играть. Но где же это слабое звено в коллективе, если все всё знают, но не могут забросить и много пропускают?

Провал недели: у Билла Питерса серьезные проблемы

Какими бы ни были проблемы Уфы, в сравнении с екатеринбургскими они кажутся пока лишь легкими неприятностями. Десять поражений подряд потерпел накачанный большими контрактами от УГМК «Автомобилист» с катастрофической разницей забитых и пропущенных шайб 12—40. А началось все еще 16 ноября с «сухого» поражения от «Ак Барса».

Полным безнадежным провалом, установившим окончательно, что звездный Билл Питерс не понимает хоккея КХЛ, стало разгромное поражение в Петербурге — 7:2. Молодежь СКА и Андрей Кузьменко вдоволь поиздевались над уральской командой, а Кузьменко выдал самый издевательский гол всего сезона.

Что делает в этой ситуации спортивный директор уральцев Олег Гросс? Ищет очередное дорогостоящее усиление, которым стал король лакросс-голов Сергей Шумаков. Ко всему прочему, Гроссу необходимо что-то делать с тяжелыми контрактами Джеффа Плэта и Дэна Секстона, которых сам же он и пригласил, но те оказались не бойцами. Вряд ли кто-то сегодня позарится на такие затратные, но неэффективные активы.

А пока из всего дорогостоящего ростера на льду, кажется, бьется только ветеран Павел Дацюк. По его мнению, все дело в том, что на «Автомобилист» сейчас лучше настраиваются.

— Одной причины нет у девяти поражений подряд. Несколько расслабились мы после победных серий. На нас стали лучше настраиваться, мы играем против лучших команд лиги сейчас. Стали мало забивать, и уверенность пропала, — говорил капитан после девятого поражения.

Если в Екатеринбурге не произойдет чудесного сентлуисовского сценария 2019 года (что очень маловероятно), то екатеринбургским болельщикам в очередной раз придется забыть о притязаниях на главный трофей и амбициях большого клуба, которые они лелеют уже три сезона после прихода УГМК.

«Северсталь» заинтересовалась бесплатным активом и забрала канадца, однако подписывать контракт с новым клубом тот наотрез отказывается. Фото: dinamoriga.lv

Кидок недели: Митчелл разводит «Северсталь» на «еврики»?

На прошедшей неделе разразился легионерский скандал.

Сначала рижское «Динамо» (читай Петерис Скудра) решило внести в список отказов форварда Зака Митчелла. «Северсталь» заинтересовалась бесплатным активом и забрала канадца, однако подписывать контракт с новым клубом тот наотрез отказывается.

На следующий день наставник «Северстали» подлил масла в огонь через свой Instagram: «Представьте ситуацию: Стремвалль, обмененный в СКА, не захотел ехать в Питер и не переподписывает имеющийся контракт. Что было бы с этим хоккеистом и с его агентом, который хочет выбить из клуба еще денег? Зак Митчелл и его агент Алеша Пилко именно так поступают с «Северсталью». Надеюсь, КХЛ не только дисквалифицирует обоих, но и накажет их рублем».

Агент же в комментарии изданию Sport24 заявил: «У Митчелла нет российской рабочей визы. Он не может выступать за «Северсталь» по той визе, которая есть у него сейчас. Более того, он даже в Россию не может въехать. Для этого нужно предупредить за 10 дней до въезда <…> Когда клуб оформит ему все необходимые документы, тогда и поговорим».

Позже всплыли новые детали разногласий клуба и стороны хоккеиста. По некоторой версии, игрок просто не захотел получать зарплату в рублях.

— Виза у Митчелла есть — он же как-то летал в Россию с рижским «Динамо». Поэтому в нашу страну он попасть может. <…> Игрок на связь не выходит, за него говорит агент. Как я понимаю, их позиция — заработать как можно больше денег и подписать более выгодный контракт. <…> То есть суть конфликта, скорее всего, именно в этом — валюта контракта. Латвия — это заграница, а Череповец — Россия. Мы не можем прописать контракт в евро, как это было сделано с «Динамо». Мы оформили контракт по курсу рубля, — объяснил директор «Северстали» Николай Канаков «Спорт-Экспрессу».

Если версия подтвердится, то Континентальная хоккейная лига просто обязана встать на сторону российского клуба, дисквалифицировать игрока (а возможно, и вовсе запретить ему играть в КХЛ, как это делают в НХЛ в случае серьезных нарушений) и отменить лицензию Пилко на работу в КХЛ.

Ушел обладатель Кубка Гагарина Артем Чернов

Трагическое событие случилось на прошедшей неделе для отечественной хоккейной братии. 11 декабря в возрасте 38 лет ушел из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Артем Чернов. По одной из версий, последствия перенесенного коронавируса спровоцировали у него проблемы с сердцем.

О кончине хоккеиста у себя в Instagram сообщила Светлана Кольцова — супруга бывшего защитника «Салавата» Кирилла Кольцова.

Воспитанник «Кузни» был очередным «алмазом» новокузнецкой хоккейной школы, который требовал огранки, но полностью свой потенциал так и не раскрыл. Его считали одним из самых талантливых игроков России в начале «нулевых», на драфте НХЛ 2000 года он был выбран «Далласом» в пятом раунде. Но в жизнь и карьеру хоккеиста вмешались наркотики.

Карьеру Чернов завершил весной в составе родной «Кузни» в ВХЛ и планировал стать детским тренером. У него даже прошли переговоры с руководством школы «Салавата Юлаева». Поработать в новом амплуа Артему было уже не суждено.