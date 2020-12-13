Когда отсутствие VAR сыграло за тебя: тяжелая победа «Рубина» над разваливающимся «Тамбовом»

Три главных итога матча «Рубин» — «Тамбов» и один башкирский бонус

Встреча с одним из аутсайдеров Премьер-лиги «Тамбовом» должна была стать источником легких трех очков для «Рубина». Финансовые проблемы тамбовчан так и не решены до сих пор, а к матчу с казанцами о своем бойкоте встречи объявил целый ряд ведущих игроков команды. Однако по игре сложно было определить, какая из команд получает стабильное финансирование на южные сборы и постоянное доукомплектование, а какая почти год сидит без зарплаты. С большими мучениями «Рубин» выжал из себя спорный гол, за счет которого набрал плановых три очка. О том, на что жаловался Леонид Слуцкий, почему Хвича никак не вернет былую уверенность и научится ли «Рубин» играть с позиции силы с аутсайдерами — в материале «Реального времени».

Слуцкий жалуется на плохое поле в Саранске. Может, стоило готовиться в не в субтропиках?

Перед матчем на стадионе «Мордовия Арена» Леонид Слуцкий выступил со спичем, в котором вновь высказал недовольство условиями для своей команды. На этот раз подстеленной соломкой оказалось плохое травяное покрытие.

— Приехав из Сочи и посмотрев на поле, могу сказать, что какие бы две команды сегодня ни вышли на футбольное поле, они будут иметь очень серьезные проблемы. Не столько в борьбе друг с другом, сколько в борьбе с этим полем <…>. Я таких полей давно не встречал — вернулись в снежное дерби, в 90-е годы, — сетовал наставник казанцев.

Встает вопрос, зачем вообще в «Рубине» решили готовиться к оставшимся матчам в теплом Сочи, если эти матче должны пройти в средней полосе России с ее, мягко говоря, иными условиями? Возможно, подготовка в схожих погодных условиях стала бы не минусом, а преимуществом для декабрьских игр?

Надо признать, что поле в Саранске действительно имело заметные выбоины и кочки, но вряд ли было сильно хуже, чем, например, хабаровское, на котором казанцы играли в Кубке России чуть больше месяца назад.

Поле в Саранске действительно имело заметные выбоины и кочки, но вряд ли было сильно хуже, чем, например, хабаровское. Фото: vk.com/fcrk

Парадоксально, но именно плохое качество поля сыграло в пользу «Рубина» в этом матче. Но об этом чуть ниже.

«Рубин» Слуцкого не научился играть с позиции силы

Учитывая сильно ослабленный состав «Тамбова» (как и в матче со «Спартаком», на поле решили не выходить Алексей Грицаенко, Валерий Чуперка, Михаил Костюков и Алексей Рыбин), не самая сложная для «Рубина» задача стала еще проще. Обыгрывать кризисную команду, в которой важные позиции заняли игроки молодежного состава, казанцы были просто обязаны.

Тем более что у самих гостей с составом все было в полном порядке — в основу вернулись главный бомбардир команды Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия, а середину поля заняло мощное легионерское трио Йевтич — Абильдгор — Ин Бом.

Однако на поле никакого явного преимущества «Рубина» перед разваливающимся клубом-аутсайдером замечено не было.

Большую часть первого тайма казанцы занимались тем, что перекатывали мяч поперек на своей половине поля в расчете на забегание и быстрый заброс в чужую штрафную площадь. Таким и получился гол Ильи Самошникова на 21-й минуте встречи. Правда, вопрос об офсайде так и не был раскрыт, хотя на повторах видно, что Илья все-таки опережал соперника на полкорпуса. Спасло то самое отсутствие VAR.

«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче», — сообщалось в соответствующем заявлении РФС.

После забитого мяча «Рубин» не особо стремился наращивать преимущество — пару раз по своему флангу пытался прорваться Денис Макаров, но натыкался на защиту и быстро терял мяч. Не принесли результата и эффектные попытки пробить через себя Деспотовича.

Ожидаемого преимущества «Рубина» мы в этом матче не увидели. Слуцкий умеет настроить команду на игру от соперника, но так и не научил ее стабильно играть с позиции силы с оппонентами слабее себя.

— Почему-то всем казалось, что матч должен сложиться легко для нас, но я понимал, что это не так. Учитывая и погодные условия, и в целом концовку сезона.<…>. Если говорить об игре, то, конечно, нужно было забивать второй мяч, чтобы обезопасить себя и спокойно контролировать концовку встречи. Нам это не удалось. Очень неровно сыграли как по отрезкам, так и по индивидуальностям, — говорил на послематчевой пресс-конференции наставник «Рубина»,

Слуцкий умеет настроить команду на игру от соперника, но так и не научил ее стабильно играть с позиции силы с оппонентами слабее себя

Прежнего Хвичи по-прежнему не видно

Радость болельщиков от возвращения грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия наверняка растворилась уже к середине первого тайма — было видно, что игрок очень тяжел, и его былая уверенность в дриблинге куда-то пропала. Хвича редко получал мяч, а когда получал, быстро его терял и запутывался в собственных попытках обвести соперника.

Во втором тайме он пару раз действовал полезно — однажды протолкнул мяч на выход Макарова на встречу с Рыжиковым, а другой раз у бровки ловко обокрал защитника и сближался с экс-вратарем «Рубина» уже сам. Но это все, на что креативный хавбек оказался способен в этом матче.

Более того, нахватали желтых карточек и обеспечили себе досрочный отпуск и Хвича, и Деспотович, две основные надежды «Рубина». Неужели болельщикам в очередной раз придется наслаждаться атакующими потугами Ивана Игнатьева?

Хвича редко получал мяч, а когда получал, быстро его терял и запутывался в собственных попытках обвести соперника

Башкирские страсти «Спартака»

Между тем, пока «Рубин» доигрывает первую часть сезона в атмосфере зимнего уныния, в другой точке на карте РПЛ разыгрался настоящий праздник «околофутбола». Как утверждает блогер и комментатор Василий Уткин, увольнению Шамиля Газизова сильно посодействовала Зарема Салихова, которую называют «тайной женой» владельца клуба Леонида Федуна.

«…Оказывается, количество местоимений «я», которые употребил в этом эфире (в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры», — прим. ред.) Газизов, а также некоторые ремарки персонажей, даже не относящихся к администрации «Спартака», невероятно возмутили теневого персонажа в «Спартаке» (в этом моменте в кадре появляется фотография Заремы Салиховой, — прим. ред.), которого я так и не знаю, как называть. Знаю только, что про него существует французская поговорка «шерше ля фам» (cherchez la femme, дословный перевод — «ищите женщину», — прим. «Чемпионата»). И самое интересное, что уж что-что, а «шерше» там совершенно не приходится делать. «Фам» появляется, когда хочет, и всегда в очень-очень деятельном виде. Короче говоря, «фам», обладающая совершенно взрывным характером, необъяснимо вскипела, и в этот момент судьба Газизова оказалась решена», — сказал Василий Уткин в своей передаче «Футбольный клуб» на YouTube.

Если верить комментатору, то башкирская драма, в которой земляки не поделили «Спартак», напоминает не клубную работу, а «Санта-Барбару». Башкирская модель Зарема Салихова сама привела Шамиля Газизова в клуб «по старой дружбе», а потом сама же его оттуда и уволила. Что еще подарит нам российский футбол и «Спартак», где тренеры дерутся и скандалят, а теневые руководители на эмоциях назначают и увольняют менеджеров?