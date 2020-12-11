Нет поляков? Сами придумаем себе трудности: «Зенит-Казань» возглавляет группу после берлинского вояжа

Четыре главных итога этапа Лиги чемпионов для казанцев

Всего одну партию отдали подопечные Владимира Алекно во время первого берлинского круга группы «С» волейбольной Лиги чемпионов. Однако не так уж все и легко оказалось для казанцев, как было «на бумаге». Во-первых, с турнира снялся их главный оппонент — польский «Ястршембски», так что «Зенит» получил автоматические три очка, не проверив себя в серьезном деле. А в заключительном матче со скромной «Любляной» казанцы сами придумали себе кучу проблем, чтобы героически их преодолеть. О том, почему в берлинском мини-турнире можно было заскучать без поляков, как Максим Михайлов который год остается главной звездой «Зенита» даже на фоне легионеров и откуда у казанцев столько проблем с подачей, — в материале «Реального времени».

«Зенит» развлекал себя сам без «Ястшембски»

В девяти матчах с «Берлином» из девяти одерживал победы казанский «Зенит» в рамках Лиги чемпионов, и ничто не предвещало прекращения «доброй традиции» в дебютном поединке нынешней Лиги чемпионов. Немецкий клуб звезд с неба не хватает, комплектуя свой состав преимущественно местными кадрами, а также парой некогда ярких бразильцев Дэви Мораесом и Эдером Карбонерой и ветераном российского волейбола Сергеем Гранкиным.

Очевидно, что после того, как с турнира снялся польский «Ястшембски» (уже прибыв в Берлин), интрига в группе «C» трепыхалась в предсмертных конвульсиях. Самый сложный соперник для казанского «Зенита» в группе взял тайм-аут из-за очередной эпидемии «ковида» в стане команды. Так что определить реальную силу казанцев на фоне достойных соперников было практически невозможно.

«Зенит» без проблем разобрался с хозяевами мини-турнира «Берлином». Фото vk.com/volleyzenit

На паркете арены «Шмелинг Халле» «Зенит», по сути, без проблем разобрался с хозяевами мини-турнира «Берлином», немного помучившись в первой партии (6:10 на старте). А вот с «Любляной» было посложнее — словенцы навязали символическую борьбу на старте встречи, а во второй партии и вовсе поймали кураж, в итоге выиграв ее, в то время как казанцы отправляли свои подачи в сетку — особо постарался Бартош Беднож.

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Если говорить откровенно, то сейчас уже всем очевидно, что эксперимент с рокировкой в тренерском штабе «Зенита», когда место главного занял Алексей Вербов, оказался неудачным во многих отношениях.

Если даже не брать в расчет результат в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов, где «Зенит» выступал неубедительно, проиграв две встречи из четырех на уровне группового этапа, то можно отметить плохо перевариваемый волейбол прошлогодних казанцев. Они выглядели тяжело, а о каком-то кураже, столь привычном в прежние сезоны, вообще речи не шло.

Прошедшие два матча можно рассматривать как меморандум о возвращении старого доброго «Зенита». По сравнению с прошлогодней Лигой мы увидели совершенно другой эмоциональный и физический фон. Если тогда «Зенит» большей частью мучился, то в Берлине игроки просто наслаждались волейболом и чувством собственного превосходства.



Прошедшие два матча можно рассматривать как меморандум о возвращении старого доброго «Зенита». Фото vk.com/volleyzenit

Ничего не смог сделать с такой уверенной атакой «Берлин» — в матче чувствовалось, что казанцы находятся на пике своей формы, а Максим Михайлов, Эрвин Нгапет, Александр Бутько и Александр Волков выглядели особенно легко.

Во второй игре Казани хватило добавить во второй половине игры, чтобы задавить поднявших было голову словенцев.

… но ошибок все-таки хватает

Впрочем, во всей этой в целом мажорной картине можно отметить и минусы, над которым Владимиру Алекно стоит срочно поработать. Например, казанцы очень нестабильно играют на блоке.

В стартовой игре с «Берлином» блоки оказались главным оружием «Зенита», а лучшим игроком матча стал Александр Бутько, поставивший три блока. Не отставал от него и Артем Вольвич.

Однако во второй игре и конкретно в провальной второй партии с «Любляной» у «Зенита» не было ни одного блока. Проседал этот элемент и в течение всей игры.

Куда-то пропадала у казанцев и игра на подаче. В большей степени это также касается встречи с «Любляной». Например, в заключительной партии поединка со словенцами «Зенит» наошибался при вводе мяча в игру аж на 12 раз.

Всего же на подаче игроки «Зенита» допустили целых 23 ошибки, 8 из которых на совести Бедножа. Не такой «помощи» ждали в Казани, когда приобретали польского доигровщика из «Модены». Более того, после подачи в аут от Александра Волкова словенская команда заработала сет-бол, и матч пришлось спасать. Благо Беднож и Михайлов его вытащили, а Нгапет поставил победную точку — 28:26.

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Переломным в первой партии и во всем матче с «Берлином» можно считать момент, когда Алекно выпустил на подачу Андрея Сурмачевского. После этого «Зениту» удалось оторваться в равной и плотной до этого борьбе. Дальше к борьбе на равных Казань немцев уже не подпускала.

Во второй игре, когда у остальных лидеров игра поочередно разваливалась, стабильным звеном оставался именно Максим. Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

25:21 — точку в партии поставил диагональный Максим Михайлов, который и дальнейшую игру взял на себя. Всего же «Пулемет» набрал 14 очков в матче с хозяевами, став лучшим бомбардиром встречи.

Во второй игре, когда у остальных лидеров игра поочередно разваливалась, стабильным звеном оставался именно Максим. Именно он тянул команду, когда «Зенит» отправлял в сетку мяч за мячом и забыл, что такое блок. 20 очков наберет Михайлов в трудном матче с «Любляной» (у Нгапета 16, у Бедножа 15).

Второй круг мини-турнира группы «С» должен пройти в Казани с 9 по 11 февраля будущего года. Неизвестно, вступит ли в турнир к тому времени «Ястшембски», но, кажется, в этой группе уже всем все понятно.