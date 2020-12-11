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Нет поляков? Сами придумаем себе трудности: «Зенит-Казань» возглавляет группу после берлинского вояжа

00:00, 11.12.2020

Четыре главных итога этапа Лиги чемпионов для казанцев

Нет поляков? Сами придумаем себе трудности: «Зенит-Казань» возглавляет группу после берлинского вояжа
Фото: vk.com/volleyzenit

Всего одну партию отдали подопечные Владимира Алекно во время первого берлинского круга группы «С» волейбольной Лиги чемпионов. Однако не так уж все и легко оказалось для казанцев, как было «на бумаге». Во-первых, с турнира снялся их главный оппонент — польский «Ястршембски», так что «Зенит» получил автоматические три очка, не проверив себя в серьезном деле. А в заключительном матче со скромной «Любляной» казанцы сами придумали себе кучу проблем, чтобы героически их преодолеть. О том, почему в берлинском мини-турнире можно было заскучать без поляков, как Максим Михайлов который год остается главной звездой «Зенита» даже на фоне легионеров и откуда у казанцев столько проблем с подачей, — в материале «Реального времени».

«Зенит» развлекал себя сам без «Ястшембски»

В девяти матчах с «Берлином» из девяти одерживал победы казанский «Зенит» в рамках Лиги чемпионов, и ничто не предвещало прекращения «доброй традиции» в дебютном поединке нынешней Лиги чемпионов. Немецкий клуб звезд с неба не хватает, комплектуя свой состав преимущественно местными кадрами, а также парой некогда ярких бразильцев Дэви Мораесом и Эдером Карбонерой и ветераном российского волейбола Сергеем Гранкиным.

Очевидно, что после того, как с турнира снялся польский «Ястшембски» (уже прибыв в Берлин), интрига в группе «C» трепыхалась в предсмертных конвульсиях. Самый сложный соперник для казанского «Зенита» в группе взял тайм-аут из-за очередной эпидемии «ковида» в стане команды. Так что определить реальную силу казанцев на фоне достойных соперников было практически невозможно.

«Зенит» без проблем разобрался с хозяевами мини-турнира «Берлином». Фото vk.com/volleyzenit

На паркете арены «Шмелинг Халле» «Зенит», по сути, без проблем разобрался с хозяевами мини-турнира «Берлином», немного помучившись в первой партии (6:10 на старте). А вот с «Любляной» было посложнее — словенцы навязали символическую борьбу на старте встречи, а во второй партии и вовсе поймали кураж, в итоге выиграв ее, в то время как казанцы отправляли свои подачи в сетку — особо постарался Бартош Беднож.

Больше без мучений прошлогодней ЛЧ: Алекно вернул прежний «Зенит»...

Если говорить откровенно, то сейчас уже всем очевидно, что эксперимент с рокировкой в тренерском штабе «Зенита», когда место главного занял Алексей Вербов, оказался неудачным во многих отношениях.

Если даже не брать в расчет результат в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов, где «Зенит» выступал неубедительно, проиграв две встречи из четырех на уровне группового этапа, то можно отметить плохо перевариваемый волейбол прошлогодних казанцев. Они выглядели тяжело, а о каком-то кураже, столь привычном в прежние сезоны, вообще речи не шло.

Прошедшие два матча можно рассматривать как меморандум о возвращении старого доброго «Зенита». По сравнению с прошлогодней Лигой мы увидели совершенно другой эмоциональный и физический фон. Если тогда «Зенит» большей частью мучился, то в Берлине игроки просто наслаждались волейболом и чувством собственного превосходства.

Прошедшие два матча можно рассматривать как меморандум о возвращении старого доброго «Зенита». Фото vk.com/volleyzenit

Ничего не смог сделать с такой уверенной атакой «Берлин» — в матче чувствовалось, что казанцы находятся на пике своей формы, а Максим Михайлов, Эрвин Нгапет, Александр Бутько и Александр Волков выглядели особенно легко.

Во второй игре Казани хватило добавить во второй половине игры, чтобы задавить поднявших было голову словенцев.

… но ошибок все-таки хватает

Впрочем, во всей этой в целом мажорной картине можно отметить и минусы, над которым Владимиру Алекно стоит срочно поработать. Например, казанцы очень нестабильно играют на блоке.

В стартовой игре с «Берлином» блоки оказались главным оружием «Зенита», а лучшим игроком матча стал Александр Бутько, поставивший три блока. Не отставал от него и Артем Вольвич.

Однако во второй игре и конкретно в провальной второй партии с «Любляной» у «Зенита» не было ни одного блока. Проседал этот элемент и в течение всей игры.

Куда-то пропадала у казанцев и игра на подаче. В большей степени это также касается встречи с «Любляной». Например, в заключительной партии поединка со словенцами «Зенит» наошибался при вводе мяча в игру аж на 12 раз.

Всего же на подаче игроки «Зенита» допустили целых 23 ошибки, 8 из которых на совести Бедножа. Не такой «помощи» ждали в Казани, когда приобретали польского доигровщика из «Модены». Более того, после подачи в аут от Александра Волкова словенская команда заработала сет-бол, и матч пришлось спасать. Благо Беднож и Михайлов его вытащили, а Нгапет поставил победную точку — 28:26.

Не Нгапет и Беднож: Михайлов по-прежнему главная звезда «Зенита»

Переломным в первой партии и во всем матче с «Берлином» можно считать момент, когда Алекно выпустил на подачу Андрея Сурмачевского. После этого «Зениту» удалось оторваться в равной и плотной до этого борьбе. Дальше к борьбе на равных Казань немцев уже не подпускала.

Во второй игре, когда у остальных лидеров игра поочередно разваливалась, стабильным звеном оставался именно Максим. Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

25:21 — точку в партии поставил диагональный Максим Михайлов, который и дальнейшую игру взял на себя. Всего же «Пулемет» набрал 14 очков в матче с хозяевами, став лучшим бомбардиром встречи.

Во второй игре, когда у остальных лидеров игра поочередно разваливалась, стабильным звеном оставался именно Максим. Именно он тянул команду, когда «Зенит» отправлял в сетку мяч за мячом и забыл, что такое блок. 20 очков наберет Михайлов в трудном матче с «Любляной» (у Нгапета 16, у Бедножа 15).

Второй круг мини-турнира группы «С» должен пройти в Казани с 9 по 11 февраля будущего года. Неизвестно, вступит ли в турнир к тому времени «Ястшембски», но, кажется, в этой группе уже всем все понятно.

Эрик Добролюбов
СпортВолейбол Татарстан

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