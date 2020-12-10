Дары «Краснодара»: как «быки» спасают репутацию российского футбола в Европе

Поражения российских «топов» в еврокубках — дело уже вполне рутинное. Все клубы РПЛ продемонстрировали полную беспомощность в текущей еврокампании — все, кроме «Краснодара». «Реальное время» подводит итоги бесславного выступления наших команд в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21.

Петржела призывает к увольнению Семака. Прислушается ли руководство «Зенита»?



Скверное выступление «Зенита» в еврокубках не могло не отразиться на атмосфере в команде. Даже разгромная победа над «Уралом» в матче РПЛ (4:0) нисколько не способствовала ее налаживанию.

А тут еще перед игрой с «Боруссией» Себастьян Дриусси в категоричной форме обидел всех вингеров мира, заявив, что Сергей Семак заставляет его играть на «дерьмовой позиции». Естественно, скандальные слова аргентинского легионера обсуждались на пресс-конференции Семака. Главный тренер «Зенита» выразил готовность давать Дриусси игровое время на «недерьмовой позиции», когда в отдыхе будут нуждаться Артем Дзюба или Сердар Азмун.

И действительно, в матче с «Боруссией» Дриусси вышел на поле в центре нападения, а на 16-й минуте открыл счет, после чего бурно отпраздновал гол с Малкомом и Алексеем Суторминым. Увы, гол в ворота дортмундцев не спасет аргентинца от серьезного штрафа за длинный язык.

В матче с «Боруссией» Дриусси вышел на поле в центре нападения, на 16-й минуте открыл счет, после чего бурно отпраздновал гол с Малкомом и Алексеем Суторминым. Фото: Вячеслав Евдокимов / fc-zenit.ru

Если же Дриусси в реальности хочет покинуть «Зенит» не из-за позиции, а потому что «Россия надоела», то его также ждет разочарование. Семак рассчитывает на аргентинца и в 2021 году, и уже выразил готовность взять скандалиста на зимние сборы «Зенита».

Вот только будет ли к этому времени в Санкт-Петербурге сам Сергей Богданович? Руководство «сине-бело-голубых» пока поддерживает тренера, однако, по слухам, многое решится после матча чемпионата РПЛ со «Спартаком» 16 декабря. Хотя экс-главный тренер питерцев Властимил Петржела призывает к переменам прямо здесь и сейчас.

«Можно хоть 10 лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. Но «Зенит» сейчас — самая слабая команда в Лиге чемпионов. Не могу раздавать советы руководству, они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть, надо что-то менять», — заявил Петржела.

И ведь чешский специалист во многом прав! Что толку от очередной победы над «Спартаком», если «по гамбургскому счету» футбол Семака абсолютно неконкурентоспособен?

Руководство «сине-бело-голубых» пока поддерживает тренера, однако, по слухам, многое решится после матча чемпионата РПЛ со «Спартаком» 16 декабря. Фото: Вячеслав Евдокимов /fc-zenit.ru

2011-й год: дебют в РПЛ. 2020-й год: ничья с «Челси». Удивительный поворот карьеры Городова

Игра «Челси» и «Краснодара» не имела никакого турнирного значения: «Ренн» уже никак не мог сместить «быков» с третьей «лигоевропейской» позиции. И свой заключительный матч в Лиге чемпионов команда Жюльена Стефана вчистую проиграла «Севилье» (1:3). Сами же испанцы при любом исходе оставались вторыми, уступая «Челси» по личным встречам.

Очень повезло, что с «Ренном» «быки» не играли во втором, третьем и четвертом турах ЛЧ. В момент, когда «Краснодар» проиграл 6 из 8 матчей, Мурада Мусаева отправляли в отставку все, кроме Сергея Галицкого, а «Ренн» лидировал у себя во Франции! Но на то Галицкий и президент, что знает обстановку в своей команде гораздо лучше болельщиков и журналистов. На его месте 90% руководителей отправили бы тренера в отставку, но президенту хватило терпения, и Мусаев со своей командой выстрелил, когда уже мало кто этого ждал.

Встреча с «Челси» случилась для краснодарцев крайне вовремя. В ней можно было играть без оглядки за результат, на кураже. Благодаря этому фактору один из лучших матчей в своей карьере провели защитник Александр Мартынович, хавбеки Кристофер Олссон и Реми Кабелла и даже резервный голкипер Евгений Городов. Девять лет назад Городов был основным вратарем «Краснодара» в дебютном сезоне «быков» в РПЛ, а теперь едва ли не в одиночку остановил «Челси».

Лондонцам в конечном итоге удалось сравнять счет, но вряд ли «Краснодар» сильно расстроился. Ничья 1:1 с «Челси» на фоне результатов других российских команд заставляет проникнуться к нему еще большим уважением.

Лондонцам в конечном итоге удалось сравнять счет, но вряд ли «Краснодар» сильно расстроился. Фото: fckrasnodar.ru

Как «Локомотив» сделал последнюю попытку обмануть футбол

«Футбол не обманешь! Способности Николича? Не буду комментировать», — так после матча с «РБ Зальцбург» (1:3) высказался Юрий Семин.

И все же последняя попытка «обмануть футбол» у «Локомотива» оставалась. Даже в ничейный исход в гостях у «Баварии» не верилось категорически — скорее были опасения, что мюнхенцы будут в отличном настроении и оставят от «паровоза» груду металлолома. Этого, слава Богу, не случилось: ввиду тяжелейшего графика «Бавария» явно экономила силы и не выкладывалась даже на половину своих возможностей.

Однако кадровые потери «Локомотива» просто обескураживают: из-за положительных результатов теста на «ковид» в Мюнхен не полетели Гжегож Крыховяк, Виталий Лисакович, Максим Мухин и Даниил Куликов. Кроме того, не в лучшей форме находится ряд игроков, включая Антона Миранчука.

На этом фоне поражение от «Баварии» (0:2) выглядит дежурно-обыденным. Уже завтра игроки и болельщики мюнхенцев забудут про этот матч, а москвичи — про еврокубковый сезон.

Впереди у Николича — две важнейшие встречи в российской карьере. Фото: fclm.ru

«В первых четырех турах Лиги чемпионов была полная команда, а потом... Просто неудачные последние две недели для нас. Теперь надо думать о матче с «Краснодаром». Ситуация с теми, кто пропускал игру, непонятная. Я не знаю, что там. Надеюсь, они будут играть в следующем матче», — заявил сразу после матча Марко Николич.

Впереди у серба — две важнейшие встречи в российской карьере. Сначала «Локомотиву» играть в гостях с окрыленным «Краснодаром», а затем — с набирающим космическую скорость «Химок». Если не получится победить и в РПЛ, то судьба Николича будет предрешена.

