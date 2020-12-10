МОК включил брейк-данс и выгнал Лукашенко
В программе Олимпиады-2024 будут также серфинг, скейтбординг и скалолазание
МОК снова обозначил себя как действующая международная организация, назвав устами своего исполкома виды спорта, которые пополнят олимпийскую программу летних Игр в Париже-2024. Среди них есть и неожиданные, и одновременно предсказуемые. Подробнее — в материале «Реального времени».
Бейсбол опять на выход
Японский гамбит сменился на танго в Париже. Бейсбол, софтбол и дебютирующее на Олимпиаде карате еще не успели привлечь к телеэкранам фанатов этих видов спорта, а их уже исключили из «олимпийской семьи», сэкономив тем самым на десяти комплектах наград. Им на смену идет брейк-данс, плюс сохранят свои позиции серфинг, скейтбординг и скалолазание.
Японцы были логичны. В 1964 году они приняли Олимпиаду в Токио и вбили в программу летних Игр дзюдо, проведя в качестве демо еще будо и бейсбол. Сейчас вернули в программу бейсбол, этого олимпийского кочевника, который входит и выходит из нее, как подарочный шарик ослика Иа, и его женскую разновидность — софтбол. Его всегда лоббировали американцы, начиная с их первой Олимпиады 1904 года, но вторая попытка вернуть бейсбол на Игры, которую предприняли перед Атлантой-1996, огорчила янки. Профессионалы не стремились на Олимпиаду, а без них в этом виде спорта доминировали кубинцы и японцы. Последние вернули бейсбол, во второй раз исключенный из программы Олимпиад в 2008 году, но французам этот американский извод лапты на фиг не нужен.
Не получилось, как ранее с дзюдо, оставить в олимпсемье и карате. Удивительно вообще проведение чемпионатов по японскому боевому искусству, которое насчитывает неимоверное количество стилей, в том числе таких взаимоисключающих, как кекусинкай и шотокан. Потом, единоборств на Олимпиадах и так много, ката (бой с тенью) вообще огромное количество в самых разных стилях, тамешивари (разбивание предметов) выглядит круто. Но французских организаторов весь этот ки-ай не вдохновил. Имеют право.
С другой стороны, логичен вопрос: какой гешефт французам от тех видов спорта, которые они ввели в программу домашних Игр? Пока его не видно. В скалолазании французы доминировали на момент его дебюта на чемпионате мира в 1991 году, но последняя победа датируется 2012 годом. И она единственная среди нескольких дисциплин. В скейте чемпионаты мира проводятся с 2016-го, и трехцветные там не более чем участники. В самом «пожилом» виде спорта — серфинге, где чемпионаты мира проводятся с 1964 года, солируют Австралия, Америка и Гавайи, которые выступали на мировых чемпионатах отдельной командой.
Вид спорта только дебютирует на Играх, а среди участников уже есть олимпийская чемпионка
Кстати, серфинг может стать вторым олимпийским видом спорта, где на момент дебюта уже будет выступать олимпийский чемпион. В 1996 году волейболист, двукратный олимпийский чемпион Карч Кирай выиграл Игры в пляжном волейболе, а сейчас в серфе, возможно, будет стартовать россиянка Анжелика Тиманина, олимпийская чемпионка в синхронном плавании. В нынешнем году она отобралась на чемпионат мира, но его перенесли, а там должны были отбираться олимпийцы Токио.
Отличие парижской Олимпиады еще и в том, что количество участников мужского и женского пола максимально сблизится. В таких видах спорта, как велоспорт, бокс и легкая атлетика, будет равенство, что, конечно, заставляет задаваться вопросом об адекватности членов МОК. Да, в легкой атлетике женские тройной прыжок (олимпийский дебют в 1996 году), метание молота и прыжки с шестом (2000-й), 3 000 метров с препятствиями (2008-й) успели родить своих звезд, среди которых Елена Исинбаева, Гульнара Галкина-Самитова и Иоланда Чен, но боксерки(-ши) до сих пор оставляют сомнения в своей необходимости. Между тем сейчас их будет почти столько же, сколько мужчин, естественно, за счет их квот (соответственно, 6 и 7 категорий).
Да, любительский бокс все больше уходит из зоны внимания, вначале проиграв профессиональному, а затем нокаутом — боям без правил. Но Василий Ломаченко и Александр Усик, Деонтей Уайлдер и Андре Уорд, Энтони Джошуа и Александр Поветкин в профи-бокс не с неба свалились, пройдя длинный и успешный путь по любителям. А французы сейчас почти уравняют количество категорий (на ОИ-2016 было 10 мужских и 3 женских).
В легкой атлетике ходьбу на 50 км у мужчин заменит смешанная дисциплина, формат которой должен быть предложен до 31 мая 2021 года. Откровенно говоря, тут не совсем понятно: что за смешанная, ходьбы и бега?
В одной весовой категории будут соревноваться «дрищи» и «качки»
Ожидается серьезный удар по тяжелой атлетике — минус две категории у мужчин и женщин. Количественно, вместо них будут разыграны по два комплекта в скалолазании и в брейк-дансе. На Олимпиаде в Токио в сумме должно быть 14 категорий, в Париже останется по 5. Для понимания, наибольшее количество категорий в штанге у мужчин достигало 10 (в диапазоне до 52 кг и свыше 110 кг). Потом «мухачей» убрали, и самая легкая категория сейчас до 61 кг, а наитяжелая — свыше 109 кг. Получается, в Париже некоторые категории будут в пределах аж 15-16 килограммов, и в угоду женщинам «дрищи» теперь будут соревноваться с «качками». Конкретные весовые категории будут определены Международной федерацией тяжелой атлетики в четвертом квартале 2021 года.
Большое количество весовых категорий ранее позволяло спортсменам переходить из одной в другую с набором веса. К примеру, великий советский штангист Юрий Варданян стал чемпионом мира в весе до 75 кг, олимпийским чемпионом в весе до 82,5 кг, а вице-чемпионом мира — в 90 кг. Юрий Захаревич успешно соревновался до 90, до 100 (оба раза становился вице-чемпионом мира) и до 110 кг (выиграл Олимпиаду). Три весовые категории поменял олимпийский чемпион Давид Ригерт (от 82,5 до 110 кг). Нынешним тяжелоатлетам будет крайне сложно вырваться из своей категории.
В гребле из олимпийской программы исключены мужская и женская байдарка-одиночка на 200 м. Вообще, в МОК крайне скептически относятся к суперспринтам, не одобрив 50-метровки в плавании баттерфляем, брассом и на спине. Да, в плавании много дисциплин, но если разложить их на составляющие, окажется, что в фаворе только вольный стиль. Там «олимпийское все»: от полтинника до полторашки, плюс эстафеты. Брассисты, которые, в отличие от баттерфляя и спинистов, зачастую остаются специалистами одного стиля, могут стартовать максимально только три раза: 100, 200 метров и эстафетный этап в комплексе. Даже в комплексном плавании брассисты будут в аутсайдерах. Але, МОК, а это что за дискриминация?
Все виды спорта равны, но есть ровнее?
Не прошли «фейсконтроль» хайдайвинг и микст в синхронном плавании. Французам, по сути, они не нужны ввиду отсутствия спортсменов. Но тут хотя бы логика прослеживается. А вот брейк, скейт, серфинг и скалолазание просто шокируют своим появлением в олимпийской программе. При том, что в Париже будет на 592 спортсмена меньше по сравнению с Токио-2020 (квота в 10 500 спортсменов).
Остаются в олимпийском реестре гольф и регби-7, хотя обе дисциплины вызывали недоумение самим фактом включения в него. Они самодостаточны (регби это касается в игре 15 на 15). При этом гольф крайне дорог из-за необходимости строительства полей. Стоимость поля в Сколково, где Александр Жуков тестировал Алину Загитову на ее умение бить клюшкой по шарику, — 25 миллионов долларов.
И, что любопытно, уже давно нет никаких поползновений на такие «вещи в себе», как конный и парусный спорт. Просто для понимания, кто из читателей когда-либо смотрел телетрансляцию с парусных стартов? А ведь именно на невостребованность у телевизионщиков ссылаются, когда пытаются изгнать с олимпиад борьбу или бокс. Но парусный спорт, очень дорогой и, откровенно говоря, непопулярный, вообще не испытывает затруднений с попаданием в олимпийскую программу.
Спокойно чувствует себя в олимпийской программе и конный спорт. Шесть комплектов наград там стабильно разыгрывают уже с 1964 года, все с той же Олимпиады в Токио. А сам вид находится в программе с 1900 года, меняются только дисциплины (конники отказались от вольтижировки, прыжков в высоту и в длину).
В России, больше ориентированной на конный спорт в виде забегов и скачек на ипподроме, стали забывать о том, что это олимпийский вид спорта. У нас его патронируют женщины — Елена Батурина, Марина Сечина, вновь переизбранная президентом федерации конного спорта. Ее советником с лета нынешнего года трудится Николай Чоулз, отец которого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дед — Михаил Буденный, президент федерации конного спорта СССР, а прадед — знаменитый маршал Семен Буденный, бывший членом бюро международной федерации конного спорта.
Политическим решением исполкома МОК стал запрет Александру Лукашенко участвовать в олимпийских мероприятиях Токио. Лукашенко злится, грозится подать в суд на президента МОК Томаса Баха и его «банду», хотя всего полтора года назад они мило беседовали в президентском дворце в Минске во время проведения вторых Европейских игр. Бах тогда вручил юбилейную медаль МОК человеку, которого обкладывали санкциями после его победы на президентских выборах 2010 года и разгона акции протеста в Минске. Тогда Батьке запретили появляться в олимпийском Лондоне, несмотря на то, что действующий президент Белоруссии возглавляет и олимпийский комитет страны, будучи избранным на этот пост в 1997 году. И вот опять! Никакой фантазии…
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