МОК включил брейк-данс и выгнал Лукашенко

В программе Олимпиады-2024 будут также серфинг, скейтбординг и скалолазание

МОК снова обозначил себя как действующая международная организация, назвав устами своего исполкома виды спорта, которые пополнят олимпийскую программу летних Игр в Париже-2024. Среди них есть и неожиданные, и одновременно предсказуемые. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бейсбол опять на выход



Японский гамбит сменился на танго в Париже. Бейсбол, софтбол и дебютирующее на Олимпиаде карате еще не успели привлечь к телеэкранам фанатов этих видов спорта, а их уже исключили из «олимпийской семьи», сэкономив тем самым на десяти комплектах наград. Им на смену идет брейк-данс, плюс сохранят свои позиции серфинг, скейтбординг и скалолазание.

Японцы были логичны. В 1964 году они приняли Олимпиаду в Токио и вбили в программу летних Игр дзюдо, проведя в качестве демо еще будо и бейсбол. Сейчас вернули в программу бейсбол, этого олимпийского кочевника, который входит и выходит из нее, как подарочный шарик ослика Иа, и его женскую разновидность — софтбол. Его всегда лоббировали американцы, начиная с их первой Олимпиады 1904 года, но вторая попытка вернуть бейсбол на Игры, которую предприняли перед Атлантой-1996, огорчила янки. Профессионалы не стремились на Олимпиаду, а без них в этом виде спорта доминировали кубинцы и японцы. Последние вернули бейсбол, во второй раз исключенный из программы Олимпиад в 2008 году, но французам этот американский извод лапты на фиг не нужен.

Не получилось, как ранее с дзюдо, оставить в олимпсемье и карате. Удивительно вообще проведение чемпионатов по японскому боевому искусству, которое насчитывает неимоверное количество стилей, в том числе таких взаимоисключающих, как кекусинкай и шотокан. Потом, единоборств на Олимпиадах и так много, ката (бой с тенью) вообще огромное количество в самых разных стилях, тамешивари (разбивание предметов) выглядит круто. Но французских организаторов весь этот ки-ай не вдохновил. Имеют право.

Бейсбол, софтбол и дебютирующее на Олимпиаде карате еще не успели привлечь к телеэкранам фанатов этих видов спорта, а их уже исключили из «олимпийской семьи». Фото: world-sport.org

С другой стороны, логичен вопрос: какой гешефт французам от тех видов спорта, которые они ввели в программу домашних Игр? Пока его не видно. В скалолазании французы доминировали на момент его дебюта на чемпионате мира в 1991 году, но последняя победа датируется 2012 годом. И она единственная среди нескольких дисциплин. В скейте чемпионаты мира проводятся с 2016-го, и трехцветные там не более чем участники. В самом «пожилом» виде спорта — серфинге, где чемпионаты мира проводятся с 1964 года, солируют Австралия, Америка и Гавайи, которые выступали на мировых чемпионатах отдельной командой.

Вид спорта только дебютирует на Играх, а среди участников уже есть олимпийская чемпионка

Кстати, серфинг может стать вторым олимпийским видом спорта, где на момент дебюта уже будет выступать олимпийский чемпион. В 1996 году волейболист, двукратный олимпийский чемпион Карч Кирай выиграл Игры в пляжном волейболе, а сейчас в серфе, возможно, будет стартовать россиянка Анжелика Тиманина, олимпийская чемпионка в синхронном плавании. В нынешнем году она отобралась на чемпионат мира, но его перенесли, а там должны были отбираться олимпийцы Токио.

Отличие парижской Олимпиады еще и в том, что количество участников мужского и женского пола максимально сблизится. В таких видах спорта, как велоспорт, бокс и легкая атлетика, будет равенство, что, конечно, заставляет задаваться вопросом об адекватности членов МОК. Да, в легкой атлетике женские тройной прыжок (олимпийский дебют в 1996 году), метание молота и прыжки с шестом (2000-й), 3 000 метров с препятствиями (2008-й) успели родить своих звезд, среди которых Елена Исинбаева, Гульнара Галкина-Самитова и Иоланда Чен, но боксерки(-ши) до сих пор оставляют сомнения в своей необходимости. Между тем сейчас их будет почти столько же, сколько мужчин, естественно, за счет их квот (соответственно, 6 и 7 категорий).

В серфе, возможно, будет стартовать россиянка Анжелика Тиманина, олимпийская чемпионка в синхронном плавании. Фото: instagram.com/angelikatimanina

Да, любительский бокс все больше уходит из зоны внимания, вначале проиграв профессиональному, а затем нокаутом — боям без правил. Но Василий Ломаченко и Александр Усик, Деонтей Уайлдер и Андре Уорд, Энтони Джошуа и Александр Поветкин в профи-бокс не с неба свалились, пройдя длинный и успешный путь по любителям. А французы сейчас почти уравняют количество категорий (на ОИ-2016 было 10 мужских и 3 женских).

В легкой атлетике ходьбу на 50 км у мужчин заменит смешанная дисциплина, формат которой должен быть предложен до 31 мая 2021 года. Откровенно говоря, тут не совсем понятно: что за смешанная, ходьбы и бега?

В одной весовой категории будут соревноваться «дрищи» и «качки»

Ожидается серьезный удар по тяжелой атлетике — минус две категории у мужчин и женщин. Количественно, вместо них будут разыграны по два комплекта в скалолазании и в брейк-дансе. На Олимпиаде в Токио в сумме должно быть 14 категорий, в Париже останется по 5. Для понимания, наибольшее количество категорий в штанге у мужчин достигало 10 (в диапазоне до 52 кг и свыше 110 кг). Потом «мухачей» убрали, и самая легкая категория сейчас до 61 кг, а наитяжелая — свыше 109 кг. Получается, в Париже некоторые категории будут в пределах аж 15-16 килограммов, и в угоду женщинам «дрищи» теперь будут соревноваться с «качками». Конкретные весовые категории будут определены Международной федерацией тяжелой атлетики в четвертом квартале 2021 года.

Большое количество весовых категорий ранее позволяло спортсменам переходить из одной в другую с набором веса. К примеру, великий советский штангист Юрий Варданян стал чемпионом мира в весе до 75 кг, олимпийским чемпионом в весе до 82,5 кг, а вице-чемпионом мира — в 90 кг. Юрий Захаревич успешно соревновался до 90, до 100 (оба раза становился вице-чемпионом мира) и до 110 кг (выиграл Олимпиаду). Три весовые категории поменял олимпийский чемпион Давид Ригерт (от 82,5 до 110 кг). Нынешним тяжелоатлетам будет крайне сложно вырваться из своей категории.

Ожидается серьезный удар по тяжелой атлетике — минус две категории у мужчин и женщин. Количественно, вместо них будут разыграны по два комплекта в скалолазании и в брейк-дансе. Фото: Олег Тихонов

В гребле из олимпийской программы исключены мужская и женская байдарка-одиночка на 200 м. Вообще, в МОК крайне скептически относятся к суперспринтам, не одобрив 50-метровки в плавании баттерфляем, брассом и на спине. Да, в плавании много дисциплин, но если разложить их на составляющие, окажется, что в фаворе только вольный стиль. Там «олимпийское все»: от полтинника до полторашки, плюс эстафеты. Брассисты, которые, в отличие от баттерфляя и спинистов, зачастую остаются специалистами одного стиля, могут стартовать максимально только три раза: 100, 200 метров и эстафетный этап в комплексе. Даже в комплексном плавании брассисты будут в аутсайдерах. Але, МОК, а это что за дискриминация?

Все виды спорта равны, но есть ровнее?

Не прошли «фейсконтроль» хайдайвинг и микст в синхронном плавании. Французам, по сути, они не нужны ввиду отсутствия спортсменов. Но тут хотя бы логика прослеживается. А вот брейк, скейт, серфинг и скалолазание просто шокируют своим появлением в олимпийской программе. При том, что в Париже будет на 592 спортсмена меньше по сравнению с Токио-2020 (квота в 10 500 спортсменов).

Остаются в олимпийском реестре гольф и регби-7, хотя обе дисциплины вызывали недоумение самим фактом включения в него. Они самодостаточны (регби это касается в игре 15 на 15). При этом гольф крайне дорог из-за необходимости строительства полей. Стоимость поля в Сколково, где Александр Жуков тестировал Алину Загитову на ее умение бить клюшкой по шарику, — 25 миллионов долларов.

И, что любопытно, уже давно нет никаких поползновений на такие «вещи в себе», как конный и парусный спорт. Просто для понимания, кто из читателей когда-либо смотрел телетрансляцию с парусных стартов? А ведь именно на невостребованность у телевизионщиков ссылаются, когда пытаются изгнать с олимпиад борьбу или бокс. Но парусный спорт, очень дорогой и, откровенно говоря, непопулярный, вообще не испытывает затруднений с попаданием в олимпийскую программу.

Остаются в олимпийском реестре гольф и регби-7, хотя обе дисциплины вызывали недоумение самим фактом включения в него. Фото: Максим Платонов

Спокойно чувствует себя в олимпийской программе и конный спорт. Шесть комплектов наград там стабильно разыгрывают уже с 1964 года, все с той же Олимпиады в Токио. А сам вид находится в программе с 1900 года, меняются только дисциплины (конники отказались от вольтижировки, прыжков в высоту и в длину).

В России, больше ориентированной на конный спорт в виде забегов и скачек на ипподроме, стали забывать о том, что это олимпийский вид спорта. У нас его патронируют женщины — Елена Батурина, Марина Сечина, вновь переизбранная президентом федерации конного спорта. Ее советником с лета нынешнего года трудится Николай Чоулз, отец которого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дед — Михаил Буденный, президент федерации конного спорта СССР, а прадед — знаменитый маршал Семен Буденный, бывший членом бюро международной федерации конного спорта.

Политическим решением исполкома МОК стал запрет Александру Лукашенко участвовать в олимпийских мероприятиях Токио. Лукашенко злится, грозится подать в суд на президента МОК Томаса Баха и его «банду», хотя всего полтора года назад они мило беседовали в президентском дворце в Минске во время проведения вторых Европейских игр. Бах тогда вручил юбилейную медаль МОК человеку, которого обкладывали санкциями после его победы на президентских выборах 2010 года и разгона акции протеста в Минске. Тогда Батьке запретили появляться в олимпийском Лондоне, несмотря на то, что действующий президент Белоруссии возглавляет и олимпийский комитет страны, будучи избранным на этот пост в 1997 году. И вот опять! Никакой фантазии…

