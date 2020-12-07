Соло Камилы Валиевой в отсутствие остальных звезд

Одиночницы закрыли свою программу на заключительном этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве

Фото: Инстаграм teamtutberidze_official

Пятый, заключительный этап Кубка России по фигурному катанию давал ответ на вопрос: кто получит последние путевки в Челябинск, где в конце декабря пройдет чемпионат России. Главные звезды этапа — Косторная, Туктамышева, Медведева — должны были подтвердить право на участие в главном, в отсутствие чемпионатов мира и Европы, турнире года, но травмы и коронавирус буквально выкосили основных фаворитов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Александр Коган: «Мы очень хотим, чтобы в Челябинске состоялся настоящий праздник фигурного катания»



Согласно решению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пропуск на национальное первенство, по итогам которого будет определен состав сборной для участия в чемпионатах мира и Европы 2021 года, получают спортсменки, которые не просто примут участие по меньшей мере в двух этапах Кубка России, но и попадут в топ-18 по лучшей сумме очков. Именно такое количество одиночниц выйдут на лед «Арены-Трактор», где с 24 по 27 декабря разыграют медали и места в национальной команде.

Женское фигурное катание, с его не только самим зрелищем, но и скандалами и интригами, — самый популярный медиа-продукт (из связанных со спортом) в нашей стране. Чемпионат России идет третьим турниром по ФК в мировом рейтинге после Олимпийских игр и чемпионата мира — в десятке лучших фигуристок планеты 6 представляют Россию, остальные — Японию и США, Старый свет там не присутствует. Так что ставки перед заключительным кубковым этапом, который начался 5 декабря, были, сами понимаете, высоки. Особенно с учетом того, что оформить путевки в «Мегаспорте» предстояло лидерам, без которых трудно представить себе любые значительные соревнования.

По итогам четырех кубковых этапов, последний из которых прошел в Казани, путевки в Челябинск завоевали 11 фигуристок. Среди них третий номер мирового рейтинга Анна Щербакова, четвертая в мире главная исполнительница четверных прыжков «русская ракета» Александра Трусова, открытие сезона и самый яркий камушек-новодел в «хрустальном» ожерелье Этери Тутберидзе Майя Хромых, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова.

Кому должны были достаться оставшиеся 7 вакансий? Во-первых, действующей чемпионке Европы Алене Косторной. Фото: fsrussia.ru

Кому должны были достаться оставшиеся 7 вакансий? Во-первых, действующей чемпионке Европы Алене Косторной, которая выступила пока только на казанском этапе Кубка, где стала второй после Трусовой. Напомним, ее переход от Тутберидзе к Плющенко стал, наряду с возвращением в «Хрустальный» Евгении Медведевой, главной информационной бомбой межсезонья-2020. Во-вторых, «русской императрице» Елизавете Туктамышевой, которая стала третьей в Сочи — ей надо было просто выйти на лед «Мегаспорта», очаровать судей и окончательно добить зрителей, скинув что-нибудь из нехитрого набора одежды. Большие шансы были у двукратной чемпионки мира Медведевой — из-за травмы спины после возвращения к Этери она не приняла участие ни в одном официальном старте, но бытовало твердое мнение, что если Женя засветится в Москве, для нее сделают исключение и пригласят в Челябинск.

Главными претендентками на оставшиеся три-четыре места являлись Анастасия Гулякова, обладательница Кубка А.Н. Мишина Камила Султанмагомедова, призер юниорского финала Гран-при 2017/18 Анастасия Тараканова и чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева. Еще не самые громкие, но стремительно прогрессирующие имена. А быть даже середняком на российском уровне — это уже марка. И поэтому если бы все прогнозы и расклады осуществились, под самый занавес уходящего года мы получили бы чемпионат России, о котором генеральный директор ФФККР произнес слова, вынесенные в заголовок этого раздела.



No Totti — No Party

Этапы Кубка России в этом сезоне проводились в Сызрани, Москве, Сочи и Казани. Зачем было организовывать заключительный этап в столице — самом подверженном эпидемии коронавируса городе страны, где с середины ноября введены новые ограничения по проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей, — известно, наверное, одному богу и президенту ФФККР Александру Горшкову. Есть же регионы с замечательными уютными ледовыми аренами, фанатично преданными фигурному катанию болельщиками, опытом проведения соревнований самого высокого уровня и строго регулируемой квотой зрителей на мероприятии. Но удобство чиновников и судей превыше всего.

И, словно в отместку за принятое решение провести вызывающий огромный ажиотаж турнир без зрителей, печально известный планете вирус решил: No Totti — No Party (знаменитый лозунг итальянских тиффози прошлых лет: «Без Тотти нет вечеринки»). Зачем показывать стриптиз на льду пустым трибунам огромного «Мегаспорта»? — и вот чемпионка мира и Европы-2015, самая раскрепощенная фигуристка современности Туктамышева, занявшая третье место на сочинском этапе и победившая на ноябрьском финале Гран-при Rostelecom Cup, накануне соревнований сдает положительный тест на коронавирус. Ее «примеру следует» еще одна ученица Алексея Мишина — 18-летняя победительница финала Кубка России 2019/20 и бронзовый призер ноябрьского Кубка Ростелекома Анастасия Гулякова, со своей короткой программой в образе Кармен и произвольной под музыку из «Лебединого озера» ставшая в Сочи пятой. Обе фигуристки кроме сочинского, ни на одном кубковом этапе не выступили, и выход на лед «Мегаспорта» был им жизненно необходим.

Туктамышева, занявшая третье место на сочинском этапе и победившая на ноябрьском финале Гран-при Rostelecom Cup, накануне соревнований сдает положительный тест на коронавирус. Фото instagram.com/liza_tuktik

Воспитанникам заслуженного тренера СССР и России вообще крайне не повезло — по причине заболевания снялся серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, победитель последнего финала Гран-при Rostelecom Cup Михаил Коляда. Лишился декабрьский турнир и других своих хедлайнеров — действующих чемпионов Европы Дмитрия Алиева и танцевальной пары Виктория Синицына/Никита Кацалапов. Ну а самым большим огорчением для фанатов фигурного катания стало, без сомнения, известие о том, что в Москве они не увидят Евгению Медведеву.

Евгения Медведева: «Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно»



Попадет ли в число 18-ти участниц чемпионата России двукратная чемпионка мира Евгения Медведева — эта тема стала едва ли не главной для поклонников таланта фигуристки и масс-медиа на протяжении всего периода после возвращения спортсменки к ее прежнему наставнику Этери Тутберидзе.

Жене всего 20 лет, но такое впечатление, что она покоряет ума, сердца и фантазии любителей фигурного катания уже целое десятилетие. На фоне отчаянных старлеток, которые глотают таблетки от страха и парят надо льдом в своих четверных тулупах и тройных акселях, Медведева является последним символом уходящей эпохи. Той эпохи, когда в женском одиночном катании ценились не только количество оборотов вокруг своей оси, чистота приземлений и техника вращений, но и женственность, красота, пластика, эротизм, причем эротизм скрытый вуалью, а не выставляемый напоказ. Эта уходящая натура еще отчаянно цепляется за воздух в лице женственных Самодуровой и Нугумановой, еще не потеряла веру в Косторную, но все больше уступает в неравном бою с ящиком Пандоры, который открыли когда-то Мидори Ито и другие японско-китайские «кубышки» и который получил широкое распространение в нашей стране, когда пришло поколение храброй Трусовой. Медведева — главное знамя той эпохи, когда фигурное катание было не цирком, а синтезом спорта и искусства.

Увы, но спина поставила пока шлагбаум (будем надеяться, временный) на выступлениях спортсменки по крайней мере в первой части сезона 2020/21. Она не смогла выступить ни на одном из этапов Кубка России. Вот что Женя записала в своем Instagram накануне состязаний в «Мегаспорте»: «Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием. Надеюсь болельщики с пониманием отнесутся к ситуации». С разочарованными болельщиками, кстати, Евгения постаралась поделиться толикой оптимизма: «Мне предстоит пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре, все будет хорошо».

Остается на все хорошее надеяться и нам. Но трудно это делать, когда на поклонников фигурного катания обрушиваются одна напасть за другой. Сначала московских фанатов лишили возможности увидеть соревнования вживую, а потом обездолили и всю страну, перенеся трансляцию короткой и произвольной программ у женщин с эфира Первого канала на его сайт в YouTube. Вместо произвольной, кстати, зрителям в воскресенье предложили концерт певицы Ваенги. Так что «Тихо стою курю. Тихо стою мама снова»…

«А вокруг тишина, взятая за основу…»



«Убыль» участников тем временем продолжилась. Турнир лишился шестого номера мирового рейтинга Алены Косторной, непосредственно перед его началом снялась Камила Султанмагомедова. В итоге группу сильнейших представляли всего три фигуристки, таким образом вместо 12 в борьбу вступили всего 7 спортсменок.

В тихом «Мегаспорте» состоялся уникальный дебют. Сестры-близнецы Окладниковы из Красноярска впервые в истории нашего, да и, скорее всего, мирового фигурного катания сошлись, можно сказать, в очном поединке, причем вышли на лед в первой группе друг против друга.

Соревнования в короткой программе открыла Валерия Костина из Тульской области, ставшая 10-й в Казани. Она выступила неплохо для первого стартового номера, справилась с каскадом из тройных прыжков, но запорола вращение. Ее результат — 53,93 балла. За ней настал черед сестер Окладниковых, которым 3 декабря исполнилось по 16 лет.

Сестры-близнецы Окладниковы из Красноярска впервые в истории нашего, да и, скорее всего, мирового фигурного катания сошлись, можно сказать, в очном поединке. Кадр Первого канала

Дарья выбрала для проката легендарную «Love Theme» из «Крестного отца». Атлетичная сибирячка каталась уверенно, хорошо вращалась, выдерживала темп, без особых помарок выполнила тройной ритбергер и тройной тулуп. Получив 52,38 балла, она, уходя со льда, трогательно обняла сестру Ксению, пожелав ей удачи — самый лиричный момент соревнований, увы, оставшийся без реакции трибун. У Ксюши контент тоже оказался не самым сложным (прыжки практически те же) и прокат — тоже чистым, а оценка ниже, чем у близняшки — 51,77, возможно, из-за менее выразительной музыки.

Дарья Паринова из Кировской области тоже дебютировала на этапах Кубка России. Она выступала под лирическую композицию Майкла Джексона, сама была лиричной, но упала на стартовом прыжке — тройном флипе. Оценка 47,39 стала самой низкой в этот вечер.

Наталья Бестемьянова: «Валиева выступила очень здорово»



Первой из фаворитов на лед вышла представляющая ЦСКА Ксения Цибинова (6-е место в Казани), занимающаяся у Сергея Давыдова. Ее «Histoire D’Un Amour» была крайне выразительной — идеальный подбор музыки для раскрытия сильных сторон и создания образа. Красивая программа и красивый вокал Элен Сегара дополняли друг друга, но тройной ритбергер (даже после отличного каскада 3-3 и шикарной дорожки шагов) окончился неудачным приземлением, и судьи поставили 67,59 баллов.

В отсутствие Косторной, дуэль с которой составляла единственную интригу «обезглавленного» турнира, москвичка Камила Валиева из «конюшни» Тутберидзе получила реальный шанс захватить лидерство. Нежность и лиризм сопутствовали катанию под «Шторм» Эрика Редфорда, а главной фишкой выступления стал тройной аксель, абсолютно докрученный, разве что с не самой высокой амплитудой. Примечательно, что 14-летняя уроженка Казани с очаровательной детской улыбкой выполнила этот сложнейший прыжок впервые для себя в официальных соревнованиях.

С бременем лидерства, во всяком случае, в короткой программе, Камила справилась — 86,20 баллов, превзойдя мировой рекорд Алены Косторной (85,45), и стала ждать итогов выступления тренирующейся у Ксении Ивановой 18-летней Анастасии Таракановой (восьмой в Казани), признавшейся недавно, что перед началом сезона ее спортивная карьера из-за травм оказалась под вопросом. У высокой красотки — полной противоположности еще ребенку Валиевой — не получился каскад из двух тройных прыжков (она сорвала тройной тулуп) — и в результате она с оценкой 64,18 уступила не только Камиле, но и Цибиновой.

В итоге юная татарка, делавшая первые шаги на льду в старом казанском Спорт Сарае, после короткой программы захватила лидерство с огромным запасом баллов, создав себе плацдарм для общей победы. Жаль одно: ее мировой рекорд не подлежит утверждению, так как Кубок России не входит в число соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев. Но это мелочь, главное — прекрасные перспективы юной фигуристки, о которых сказала, комментируя ее прокат, олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова: «Валиева выступила очень здорово. Сделала тройной аксель. Была небольшая ошибка, но для первого раза прекрасно…Мы готовим Камилу к Олимпиаде».

Цибинова и Тараканова поборолись за второе место



К счастью, к произвольной программе количество участниц не сократилось. Девушки выступали согласно занятым ими накануне местам, естественно, с седьмой по первую. Ученица Григория Петровского Дарья Паринова сорвала тройной тулуп и на время впала в ступор, с усилием продолжив программу — 82,02 и в сумме 129,41 баллов.

Ксения Окладникова выбрала более интересное музыкальное решение и показала неплохие темп и чувство ритма. Ее катание было более мощным, неплохо выполнен каскад из тройного ритбергера и двойного тулупа, и в итоге она намного опередила Паринову — 94,72 за ПП и 146,49 в сумме. Опередила она и свою сестру — Дарья совсем не справилась с волнением, больше не каталась, а падала, и в итоге еще хорошо, что с суммой 130,14 заняла не последнее место. После этого катастрофического выступления и сама фигуристка, и ее сестра-двойняшка, болевшая за Дашу, синхронно закрыли лицо руками.

Группу сильнейших открывала Валерия Костина. Ученица Александра Егорова и Ирины Назаровой начала с тройного каскада и под трогающую душу вокальную композицию на французском языке откатала чистенько, без падений. Были погрешности с постановкой на ребро после тройных лутца и тулупа, но 118,7 за программу и 172,0 в сумме подтвердили право тульской фигуристки выступать в сильнейшей разминке.

Сорвавшая накануне каскад Настя Тараканова впечатлила хорошей скоростью и не повторила сделанных ранее ошибок, не сорвав ни одного прыжка (небольшая ошибка была только на тройном флипе). Она получила очень хорошую оценку — 131,09 баллов и с суммой 195,27 гарантировала себе место на пьедестале. Было интересно, сможет ли она обойти Цибинову, которой накануне уступила всего около 3,5 баллов.

Ксения каталась под американские вокальные танцевальные стандарты, но темпом катания не совсем соответствовала зажигательной музыке. По ходу программы она поменяла комбинацию из тройных лутца и сальхова, но по отдельности выполнила их, хотя и с недокрутом. Судьи оценили ее немного ниже Таракановой (130, 85), но по сумме «армейская» спортсменка опередила Настю и стала второй — 198,44.

Когда Тутберидзе получит шанс поблагодарить Валиеву



Камила Валиева в черном платье с зеленоватыми вставками вышла покорять пространство, лед и судей под «Болеро» Мориса Равеля. Не побоявшись выбрать для выступления музыку, не раз «освоенную» большими чемпионами из разных видов фигурного катания, она с первого же прыжка задала тот уровень сложности и техники, до которого конкурентки и близко не могли дотянуться. Прекрасно исполненный четверной тулуп стал нокаутирующим ударом, и даже падение с тройного лутца (проехала толчковая нога и случился недокрут) не помешало безусловной фаворитке соревнований получить самые высокие оценки. С семью бонусами она получила просто убийственные для соперниц оценки — 168,66 за произвольную программу и 254,86 в сумме. Естественно, она выиграла пятый этап Кубка России, опередив Цибинову и Тараканову, которые, соответственно, остались второй и третьей.

Сама фигуристка осталась довольна выступлением, улыбалась, ее наставник Этери Тутберидзе тоже особого недовольства срывом прыжка, во всяком случае по горячим следам, не высказала, произнеся, правда, при этом: «Ты не даешь мне шанса тебя поблагодарить». Видимо, благодарить свою талантливейшую воспитанницу Этери Георгиевна будет тогда, когда в этой великолепной программе Камила сделает два изменения — вставит тройной аксель и не сорвет тройного лутца. Тогда вместе с тренером очаровательную фигуристку и нашу олимпийскую надежду, нет сомнения, будут благодарить десятки тысяч российских, и не только, любителей фигурного катания и персональных поклонников «новой Загитовой»

Александр Горшков: «Мы будем обсуждать вопрос с wild card



Так уклончиво ответил президент ФФККР Александр Горшков на вопрос корреспондента «Спорт. День за днем», заданный накануне московского турнира по поводу того, как смогут участвовать в чемпионате России наши ведущие фигуристки, которые по тем или иным причинам не выполнили условия выступления как минимум на двух кубковых этапах. После соревнований в «Мегаспорте», думаю, особых раздумий у руководства федерации по поводу «давать или не давать» быть не должно. Если убрать дебютанток, то к 11 фигуристкам, уже забронировавшим путевки в Челябинск, добавятся только трио призеров и Костина. Остается три вакансии, и если Медведева по состоянию здоровья уже точно не приедет на Урал, то лишать болельщиков шансов воочию лицезреть Косторную, Туктамышеву и еще кого-либо из лидеров, придираясь к формальным отговоркам, не имеет смысла.

Лишь бы тест на Covid у них был отрицательным…

