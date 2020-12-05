Игнатьев — это вам не Игнатьев: победу «Локомотиву» подарили два антигероя «Рубина»

Зачем казанцам Иван Игнатьев и что делать с Никитой Медведевым? Три главных итога матча «Рубин» — «Локомотив»

Хороший шанс поправить турнирное положение открывались для «Рубина» в московском поединке благодаря сложному графику «Локомотива», играющему на все возможные фронты — помимо РПЛ и Лиги чемпионов, железнодорожники сохранили место и в Кубке России — и к декабрю все это их серьезно измотало. Однако по несчастливому «стечению обстоятельств» в составе казанцев свои роковые роли сыграли два действующих лица — главная ошибка селекции Иван Игнатьев и «риелтор» Никита Медведев: именно их нелепые действия привели к поражению в матче, который так хорошо начинался (в итоге — 3:1 в пользу «Локо»). Как в битве двух Игнатьевых московский (челнинский) стал героем, а казанский — антигероем, почему Слуцкий поверил в Медведева и что происходит с Макаровым — об этом в материале «Реального времени».

Игнатьев по-прежнему ужасен. Его приобретение — главная ошибка селекции

Сложности для «Рубина» начались еще перед матчем: за час до игры стало известно, что лучший бомбардир команды Джордже Деспотович так и не успел восстановиться от травмы, а его место на острие занял Иван Игнатьев, доверие к которому со стороны болельщиков было утрачено еще к концу прошлого сезона. С игры молодой форвард забивать так и не научился, а журналисты уже задают Леониду Слуцкому прямой вопрос: а не было ли ошибкой его приобретение?

И Иван оправдал все болельщицкие ожидания — успел упустить два стопроцентных момента уже за первые десять минут игры. Сначала он в одиночку «ловил» навес слева головой прямо перед Гильерме, но даже без помех со стороны защитников отправил мяч выше ворот. А на десятой минуте он выскакивал перед воротами и не сумел переправить рикошет от защитника «Локомотива» с метра от ворот.

А уже ближе к концовке тайма Иван бездарно распорядился подарком, который сделал ему Денис Макаров. Последний юрко выскочил из середины поля, прорвался в штрафную площадь хозяев, а после того как защитники заблокировали его прострел, мяч опускался ровно на ногу Игнатьева — снова сильно выше ворот после ужасного подобия удара.

Ну а то, что произошло на самом старте второго тайма, — это апофеоз всей казанской карьеры Игнатьева. Комментаторы матча говорили, что Слуцкий просил своих игроков больше не фолить, и первым же делом молодой форвард грубо скосил соперника прямой и высоко поднятой ногой — красная карточка и игра в меньшинстве для «Рубина» уже на 47-й минуте игры. После двух роковых ошибок от Медведева и Игнатьева результат игры был, по сути, предрешен.

Корректные ответы Слуцкого наверняка не совпадают с реальными мыслями наставника по поводу игрока: всем уже очевидно, что приобретение строптивого и неуправляемого нападающего с имеющимся, но глубоко зарытым под нежеланием расти талантом — главная трансферная ошибка наставника казанцев.

Мести не вышло: реваншисты «Рубина» только помогли бывшей команде

Перед началом встречи оптимистичные болельщики возлагали большие надежды на возвращение к московскому матчу лидера атак Хвичи Кварацхелии, однако в основном составе грузинский полузащитник так и не вышел — его форма действительно сегодня не самая оптимальная, и несколько дней тренировок в составе «Рубина» вряд ли сильно исправили картину. Слуцкий этот козырь в итоге выпустил, но было слишком поздно.

А вот другой «реваншист», так и не получивший игрового времени за три года, проведенных в «Локомотиве», — Никита Медведев на поле вышел в старте, как и в предыдущем московском матче с ЦСКА — его «сухарь» убедил Слуцкого. Наставник перед матчем говорил, что хотел «что-то поменять» — Дюпин не уходил «сухим» уже много матчей. Однако Никита в течение сезона уже показывал, что стабильность — не его конек. Вспомните, как он спасал «Рубин» в матче с «Динамо», а в следующем туре грубо ошибся и подарил гол «Спартаку».

На этот раз вышло так же: Медведев провел отличный матч с ЦСКА, а в игре с бывшей командой допустил детскую ошибку, выпустив из рук уже взятый мяч после стандарта. Владислав Игнатьев этим хладнокровно воспользовался.



Ну а «заработанный» и пропущенный пенальти в эпизоде с тем же Владиславом Игнатьевым демонстрирует, что Медведев еще и плохо контролирует эмоции — в воспитанника челнинского футбола он влетал выставленной коленкой. Позже Владислав Игнатьев забьет еще один гол и станет главным героем матча. Кажется, в Казани сегодня играет не тот Игнатьев — а ведь в свое время ходили разговоры, что «Рубин» готов приобрести Владислава.

Голкипер «Рубина» бодро и в красках рассуждает о том, какого качества дом он хотел бы арендовать в Казани, но, кажется, забыл подумать о том, как играть в «Рубине» так, чтобы возможность оплачивать частные дома была заслуженной. Пока что вратарь не наиграл и на «однушку».

Хван Ин Бом — единственное светлое пятно «Рубина» в матче

Когда на форварда без слез не взглянешь, на передний план, как это принято в «Рубине» уже очень давно, выходят полузащитники. В течение всего сезона мы видим, что в составе «Рубина» забивают либо полузащитники (Макаров, Бакаев и Кварацхелия), либо Деспотович, но только не самый дорогостоящий форвард.

На этот раз недолго думая игру на себя уже на третьей минуте взял корейский полузащитник Хван Ин Бом, в очередной раз заложивший крутой вираж из центра поля. Кореец создал для себя свободное пространство, сместился влево и лишь потом мощно приложился к мячу — о том, что дальние удары его фишка, Ин Бом показал еще в дебютной для себя игре с «Уфой».



К сожалению, совсем сник Денис Макаров, не забивающий вот уже десять матчей подряд — теперь он не готов решать моменты у пустых ворот. А Кварацхелия не готов играть на прежнем уровне. Так и получилось, что в составе «Рубина» самым ярким пятном оказался корейский хав, забивший на третьей минуте пушечным ударом.