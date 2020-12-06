Айгуль Михневич: «Казалось, вернулась в 90-е — все того же уровня, что у нас в Челнах в лихие годы»

Уехавшая на ПМЖ на Кипр челнинка — о контрастах Никосии, последней разделенной столицы мира

Бывшая челнинка Айгуль Михневич, супруга сооснователя компании, разработавшей World of Tanks, Ивана Михневича, продолжает рассказывать читателям «Реального времени» о жизни на Кипре. Супруги переехали на остров, где глава семейства занят политической карьерой. В очередной авторской колонке, написанной для нашего издания, Айгуль рассказывает о причудах Никосии — кипрской столицы, разделенной греками и турками.

«В турках я почувствовала что-то родное и близкое»

Погуляв на кипрской свадьбе, предлагаю остаться в Никосии и познакомиться с последней разделенной столицей мира. Этот город находится в центральной части острова. Его население на сегодняшний день составляет 276 тысяч человек. Второй по величине город республики.

Самым интересным туристическим объектом, на мой взгляд, является старый город, где можно увидеть стену, разделяющую Кипр на южную и северную часть. На улице Лидра находится пеший контрольно-пропускной пункт. Проходя через него, вы сначала пообщаетесь с греко-киприотами, а потом — с турко-киприотами.

Несмотря на то, что греко- и турко-киприоты близки друг другу генетически, я увидела разницу в их внешнем облике. Да и манера речи, естественно, отличается. Будучи носителем татарского языка, в турках я почувствовала что-то родное и близкое. Их реакция на мое имя в паспорте каждый раз самая теплая. Они начинают говорить со мной по-турецки. Когда отвечаю на татарском, улыбаются.

Несколько лет назад я впервые попала на турецкую сторону старой Никосии. Казалось, я вернулась в наши 90-е. Это трудно описать словами. Это надо видеть. На каждом шагу магазинчики, кафе и ресторанчики примерно того же уровня, что были у нас в Челнах в те лихие годы. Нет того европейского лоска, в который постепенно облекается современный мир.

Разделительная стена в Никосии. Фото: reports.travel.ru

Однако, говорят, такая картина только в старой части Никосии на турецкой стороне. Прекрасные рестораны и магазины с адекватными ценами, великолепные отели и прочие радости цивилизованной жизни находятся чуть дальше.

Многие греко-киприоты предпочитают тратить деньги именно на северной части острова, так как сервис там лучше и дешевле. Так говорят. Я лично не видела.

Греко-кипрские власти безуспешно пытаются бороться с оттоком денег из республики на северную часть. Но не могут же они заставить Сократиса работать с большим усердием, Михалиса — снизить цену на товар, а Панайотиса — навести порядок на кухне своего ресторана, да и доктор ХрИстос вряд ли примет пациента раньше, чем через 40 минут после назначенного времени. Все здесь делается «сига-сига», то есть медленно-медленно, не торопясь…

А турки умеют работать. И киприоты об этом знают.

Про то, как работают киприоты и как они любят общипывать «ксеносов» (то есть чужаков), я расскажу в отдельной публикации.

«Каждый строит, как хочет, не согласовываясь ни с чем»

Вернемся в Никосию. На границе двух частей острова, в старом городе, находится множество интересных старинных зданий. Рекомендую почитать о них в интернете.

Мне нравится бродить по улочкам, смотреть на колониальные дома, лавочки с сувенирами и разными чудесами.

Старый город. Фото: cyprusfortravellers.net

Много лет назад гулять по старой части города ночью было вполне безопасно. Сегодня там по большей части живут так называемые «беженцы» и выходцы из южных стран, приехавшие на Кипр на заработки. Все чаще эти товарищи занимаются грабежами как ночью, так и среди бела дня.

Я люблю бродить одна по улицам старых городов, но в Никосии этого лучше уже не делать, несмотря на то, что там есть очень живописные улицы, в которых ощущается дух прошедших веков.

В столице Кипра много домов и муниципальных зданий, построенных в колониальном стиле. Мне довелось побывать в нескольких жилых домах этого типа. Впечатляет. Красиво, интересно, необычно.

Один такой дом нам предлагали в наем в 2012-м году за 5—6 тысяч евро в месяц, насколько я помню. Бассейна при нем нет. И находится он на одной из оживленных улиц города. Очутившись внутри, я почему-то вспомнила фильм «Унесенные ветром». Есть там что-то из духа того времени, так как Кипр лишь недавно вернул себе независимость от английских колонизаторов.

После нескольких лет жизни в Никосии я поняла, насколько красив мой родной город Набережные Челны, хоть и выглядит он в целом как большой спальный район какого-нибудь мегаполиса.

В Никосии нет стройного ряда однотипных домов. Здесь явно отсутствует комитет градостроительства, который в цивилизованных странах следит за тем, чтобы внешний облик города был презентабельным. Никосия, на мой взгляд, внешне выглядит не очень. Про внутренность мы поговорим позже.

Каждый строит как хочет, не согласовываясь ни с чем, кроме определенных ограничений по высоте зданий в зависимости от размеров участков.

Фото: cyprusfortravellers.net

«Взвесить все за и против перед тем, как потратить деньги на жилье у моря»

Так как Кипр находится на стыке трех тектонических плит (Евразийской, Анатолийской и Африканской), остров постоянно трясет. Мы этого почти не замечаем, так как амплитуда колебаний обычно 2—3 балла, но иногда бывает и 5—6 баллов.

Здесь опасно строить высокие здания на маленьких участках. Большая часть многоквартирных домов столицы не выше 4—5 этажей, и отсчет начинается с нулевого. То, что у нас считается вторым этажом, у них первый. Поднимаясь на пятый этаж к своей портнихе, я нажимаю на кнопку «4» в лифте.

Кстати, лифты у них устанавливают даже в трехэтажных домах. В самом начале я не понимала, зачем это, пока однажды не пошла в гости с ребенком в коляске и не оценила в полной мере этого удобства.

В Татарстане ни в одной пятиэтажке я не видела лифта.

Однако в Никосии есть один полноценный небоскреб. И построила его фирма, сооснователем которой является мой муж. Правда, случилось это уже после нашего ухода оттуда, поэтому фотографий с крыши этого здания у меня нет. Знаю точно, что виды там открываются фантастические.

Сейчас идет строительство второго небоскреба, который, кажется, будет выше первого. Что будут делать владельцы этого здания в случае пожара, мне лично непонятно, так как местные пожарные не обладают техникой и опытом тушения возгораний в высотных зданиях. А зная местный менталитет, могу с уверенностью сказать, что случиться может всякое.

Небоскреб «360» в Никосии. Фото: dom.com.cy

Кстати, вот здесь хотелось бы сделать еще одну ремарочку. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что меня спрашивают о недвижимости на Кипре. Людям предлагают купить квартиру или дом на северной части острова. Обычно эта недвижимость дешевле, чем на южной части.

Друзья, северная часть Кипра (ТРСК) — это частично признанное государство. И признала его только Турция, оккупировавшая землю. Покупая недвижимость там, люди рискуют в любой момент остаться без собственности, так как ее могут отнять, признав сделку купли-продажи незаконной.

На северной части живет очень много русских. Живут и радуются. Им там хорошо. Но все же я напоминаю, что это территория, признанная лишь Турцией. Поэтому следует взвесить все за и против перед тем, как потратить деньги на жилье у моря, которое так красиво предлагают хитрые риелторы.

Продолжение следует.