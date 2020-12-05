Королева Эдже — как красавица из Турции стала «Мисс Вселенная»

Первая в истории республиканской Турции победительница мирового конкурса красоты Кериман Халис вполне заслуженно носила фамилию Эдже, что в переводе на русский означает королева. Эту фамилию присвоил ей Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году после принятия закона о фамилиях. Подробнее о «Мисс Вселенная» родом из Турции — в своей очередной авторской статье для «Реального времени» рассказывает колумнист нашего издания Булат Ногманов.

Как «красавица джумхурийета» стала «Мисс мира»

Это была поистине невероятная история, когда в далеком 1932 году тогдашний титул «Мисс мира», или же «Мисс Вселенная», завоевала 19-летняя турецкая красавица Кериман Халис. Конечно же, сейчас «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» это две совершенно разные организации, однако в первой половине ХХ века этими титулами именовали победительниц мировых конкурсов красоты.

Само соревнование, в котором приняли участие красавицы из 28 стран мира, проходило в бельгийском курортном городе Спа, славившемся своими целебными источниками и казино. Примечательно, что и первый в истории мировой конкурс красоты также проходил в этом городе в 1888 году. Тогда, кроме выявления главной красавицы мира, конкурс преследовал и сугубо меркантильные интересы, а именно, восстановление увядающей популярности курортного городка. Справедливости ради стоит отметить и то, что нынешние спа-отели, спа-салоны и спа-курорты обязаны происхождением своего названия именно бельгийскому городу Спа, название которого стало нарицательным.

Участницы конкурса в Бельгии

Перед тем как поехать в Бельгию Кериман Халис прошла отборочный этап у себя на родине, который был организован правительственной газетой «Джумхурийет» (Республика). Игрой на фортепиано, безупречным французским, познаниями в кулинарии и в ведении домашнего хозяйства она, конечно же, полностью сразила всех членов жюри, к слову, полностью состоявших из выдающихся мужчин того времени (писателей, деятелей искусства и т.д.). В конкурсе кроме самой Кериман приняли участие еще 7 девушек, поэтому другие газеты, усомнившись в том, что в соревновании были представлены участницы со всех концов страны, окрестили победительницу «красавицей джумхурийета», подразумевая название газеты, а не форму правления страны. Каково же было их удивление, когда в том же году Кериман завоевала титул «Мисс мира».

Номер газеты «Cumhuriyet» c фотографией Кериман на первой полосе

«Познакомила мир со своей красотой»

Конечно же, это событие вызвало широкий резонанс в Турции. Отец нации Ататюрк, поздравляя Кериман Халис, написал весьма интересные строки. Официальный язык и риторика того времени серьезно отличались от нынешних и были довольно специфичными. Дабы не утомлять читателя, приведем высказывания Ататюрка в сокращении:

«Мы довольны решениями мировых судей относительно этого турецкого дитя, которое показало, что родовитая красота турецкой нации постоянно сохраняется. Однако, как все мы слышали от самой Кериман Эдже, она не утверждает того, что является самой красивой среди всех турецких девушек. Эта красивая турецкая девушка, получив подтверждение от мировых судей, познакомила мир со своей красотой, проявившейся внутри нашей нации, и тем самым она вправе считать себя довольной и счастливой. Несомненно, турецкая нация искренне поздравляет это красивое дитя… От себя добавлю, исторически зная, что турецкая раса одна из самых красивых рас в мире, избрание турецкой девушки в качестве «Мисс мира» вполне естественно…»

Известный турецкий писатель Пейами Сафа написал по этому поводу следующее:

«Кериман Халис доказала всему миру, что ее личность не сводится к одной лишь красоте. Она показала, что турецкая женщина, еще вчера считавшаяся невероятной обитательницей курятника и пригодной лишь для «откладки яиц» за клеткой, сегодня является умной женщиной с цепким взглядом, которая участвует в международных движениях. Данное событие [победа в международном конкурсе красоты] обладает гораздо большей силой в плане подведения к размышлениям о революциях, которые происходят в Турции, чем книги, которые о них были написаны или будут написаны в будущем».

На приеме у Ататюрка

Однако в Турции нашлось и другое видение относительно событий тех лет. Некий политик или преподаватель по имени Халит Турхан Бей, якобы находившийся во время конкурса красоты в бельгийском городе Спа, утверждал, что решение жюри носит религиозно-политический характер, и по этому поводу оставил интересные воспоминания. По его словам, председатель жюри, выступая перед его членами, сказал следующее:



«Уважаемые члены жюри, сегодня мы празднуем победу Европы и христианства. Отныне гегемония Османской империи, властвовавшая в мире на протяжении 600 лет, закончилась. Европейские христиане закончили ее. Конечно же, мы не можем отрицать и права США и России. В итоге это победа христианства. Представительница мусульманских женщин, турецкая красавица Кериман находится среди нас в одном купальном костюме. Мы будем принимать эту девушку как корону нашей победы и выберем ее в качестве королевы. Неважно, есть или нет девушки, красивее нее. В этом году мы не выбираем королеву красоты. В этом году мы празднуем победу христианства. Празднуем победу Европы. Сегодня в купальнике и в нижнем белье перед нами стоит внучка Сулеймана Великолепного, некогда пытавшегося вмешиваться в проведение танцев во Франции. Она хочет нам понравиться. Нам понравилась эта девушка, которая нам подходит. С надеждой, что и будущее мусульман будем таким же мы выбираем турецкую красавицу в качестве «Мисс мира». Однако поднимаем свои бокалы за победу Европы».

Признаться довольно странный отрывок, непонятно почему активно муссируемый в турецкой прессе последних лет. Во-первых, нет абсолютно никаких достоверных данных о том, кем именно был этот таинственный Халит Турхан Бей. Во-вторых, в те консервативные годы участницы конкурсов красоты, в отличие от нынешних, вряд ли носили купальные костюмы. В-третьих, язык изложения уж больно похож на современный и не пестрит разного рода арабизмами и фарсизмами, которыми был так богат турецкий первой половины ХХ века. В-четвертых, почему для объявления так называемой «победы Европы и христианства» нужно было ждать именно до 1932 года, тогда как турецкие красавицы принимали участие в международных конкурсах красоты чуть ли не с 1929 года? С другой стороны, если учитывать, что в том же 1932 году Турция была принята в Лигу Наций, то с большой натяжкой победу турецкой красавицы можно расценивать как некий реверанс Европы в сторону молодой турецкой демократии.

Кериман (в центре) с другими участницами конкурса

«Я сказала, что без флага своей страны я не выйду к зрителям»

Однако вернемся к самой Кериман Халис. Вот как она описывает события тех лет:

«В финале остались только я и «Мисс Германия». На мне было красное платье с белой лентой. Председатель жюри открыл конверт. От волнения я могла потерять сознание. Все в зале скандировали «Да здравствует Мустафа Кемаль!», «Да здравствует Мисс Турция! Мне нужно было выйти к зрителям для того, чтобы их поприветствовать, и я уже направилась на балкон, как вспомнила о том, что нужно вывесить турецкий флаг, которого рядом не оказалось. Тогда были трудности с флагами. Я сказала, что без флага своей страны я не выйду к зрителям. Из куска красной атласной материи и белых лент мы соорудили импровизированный флаг Турецкой Республики, только после этого я вышла к зрителям».

В турецкой прессе много говорилось о том, что пример Кериман Халис очень вдохновил японцев, и в школьных учебниках якобы даже изучали феномен Кериман Халис как символ современной женщины, сбросившей оковы патриархата, которые веками угнетали женщин. Так как автор этой статьи пока еще не владеет японским языком, проверить достоверность этого утверждения не удалось, поэтому остается только верить в правдивость турецких журналистов.

После победы в мировом конкурсе красоты Кериман Халис, как мы уже упоминали выше, получила фамилию Эдже, что означает «королева». Вопреки устоявшейся тогда традиции Кериман Халис не стала пробовать себя в роли актрисы театра и кино, хотя активно снималась для рекламы, пропагандируя здоровый образ жизни, а также турецкие товары. Так, одна из реклам того времени гласила: «Если хотите быть такой же красивой и здоровой как я, то кушайте турецкий виноград, турецкий инжир и турецкий фундук!»

Говоря о биографии Кериман Халис, следует отметить, что она родилась в богатой, зажиточной и довольно известной семье. Ее отец Тевфик Халис Бей был крупным торговцем, представлял компанию, занимающуюся производством огнетушителей марки «Хызыр». Мать звали Ферхунде Ханым. Семья имела черкесские корни и представляла род убыхов. Кроме Кериман в семье было еще пятеро детей. Когда Тевфик Бею предложили записать дочь в качестве участницы конкурса красоты, он рассмеялся, сказав: «Эту черную девчушку?», и в 1931 году не дал разрешение на участие, хотя в 1932 году уже сам записал дочку в участницы.

Кериман Халис получила образование в лицее Фейзиати, что позже был переименован в Босфорский лицей. Здесь, корме основных предметов, она обучалась игре на фортепиано и французскому языку, которым владела в совершенстве. Члены семьи Кериман были очень известными в Турции и были связаны в основном с искусством. К примеру, ее дядя со стороны отца Мухлис Сабахаддин Эзги был известным оперным композитором. А тетя, также со стороны отца, Невесер Кёкдаш, была одной из известнейших турецких женщин-композиторов.

Королева Кериман Халис прожила очень долгую и насыщенную жизнь. Она умерла в 2012 году в Стамбуле от сердечной недостаточности в возрасте 99 лет и была похоронена на кладбище Ферикёй.