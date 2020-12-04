На этот раз дерби не состоялось: татарстанское противостояние без «Нефтехимика»

Каков кредит доверия у Буцаева?

Три предыдущих «татарстанских дерби» этого сезона прошли в упорной и остросюжетной борьбе, но вот вчерашнее, к сожалению, званию дерби никак не соответствовало. Нижнекамцы были слабы и беспомощны, и казанцы, разозленные балашихинским разгромом, отыгрались на соседях (1:6). Апатия в атаке и при игре в большинстве, а также детские ошибки в обороне «Нефтехимика» невольно заставляют прикидывать в уме список свободных тренеров на уровне КХЛ. Почему Нижнекамск не сумел навязать привычную борьбу Казани, как Воробьев за один период примерил на себя роль героя и антигероя и ждать ли квартальновских обменов в этом декабре — об этом в материале «Реального времени».

Кажется, мы сглазили «татарстанские дерби»

В каждом из трех предыдущих поединков вчерашних соперников мы отмечали особенный настрой и желание «Нефтехимика» навязать борьбу «Ак Барсу», что выливалось в противостояния уровня плей-офф. «Качельный» сюжет был присущ всем трем матчам, а их победитель определялся ближе к концовке. Но не в этот раз.

С самого начала нижнекамской встречи мы увидели довольно низкие скорости у «Нефтехимика» и не слишком высокий уровень активности в атаке у Казани. И даже при таком вялотекущем ходе игры казанцы успели сделать 7 бросков по воротам Константина Барулина за 10 стартовых минут. Хозяева льда за это время бросили лишь однажды.

Даже свою единственную шайбу «Нефтехимик» забивал скорее благодаря стечению обстоятельств — гол получился курьезный и не совсем вытекал из логики игры. После этого «Ак Барс» прибавил ровно на столько, сколько нужно было для перелома в игре, воспользовался многочисленными попытками разыграть лишнего на льду, и вопрос о победителе матча был снят уже к его экватору.

В целом уровень игры оставлял удручающее впечатление — если «Ак Барс», казалось, сам решил действовать в эконом-режиме, прибавляя лишь тогда, когда того требовали обстоятельства, то «Нефтехимик» в целом отыграл безобразно. Просто посмотрите, какие ошибки выдавал Кучерявенко и как сорвался Барулин, когда одной из них воспользовался Галиев. Казань забирала шайбу уже на стадии выхода «волков» из их зоны, и это показатель того, насколько плохо чувствует себя сейчас команда.

И тем не менее, «Ак Барс» восторга тоже не вызывал. Зарипов все так же растворяется на льду, Доус забивает лишь командам из нижней части таблицы, а команда играет в одну модель игры, которой соперники посильнее давно научились противодействовать.

Плюс, помноженный на два минуса: Воробьев выдал самый противоречивый период

Пропустив первую шайбу от Кормье, нижнекамцы наконец-то проснулись и вспомнили, что можно еще прессинговать и даже атаковать. Давление принесло успех довольно скоро — это новый защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев, перебравшийся в Нижнекамск в середине ноября, щелкнул от правого борта, и шайба, запрыгав после рикошета, проскочила между щитками Рейдеборна.

Но музыка играла недолго. Уже три минуты спустя все тот же Воробьев статус героя утратил и приобрел противоположный. Защитник влез в не самую необходимую драку и скинул краги, заступившись за Бикмуллина, которого, по его мнению, слишком жестко толкнул на борт Глухов. Как итог — 2+5+10 штрафа как зачинщику.

Надо ли говорить, что в первой же атаке «Ак Барс» реализовал большинство — это Доус забил из правого «офиса» с передачи Да Косты. После этого игра шла в одни ворота.

Удаления по-прежнему остаются главной ахиллесовой пятой Нижнекамска



Пока Воробьев отбывал свой продолжительный штраф, Доус забил еще раз, уже во втором периоде после очередного удаления у нижнекамцев за стычки с казанцами. Это Гудачек сцепился с Кормье и составил компанию своему защитнику в штраф-боксе. Канадско-казахстанский форвард вновь, как под копирку, бросил из правого круга и сделал счет 3:1.

17-7 — такой была статистика штрафного времени после первого периода «в пользу» Нижнекамска. Еще 4 минуты у «Нефтехимика» было во втором, и удаления в очередной раз стали определяющим фактором поражения «волков».

Можно кивать на уровень исполнителей, как это делает Вячеслав Буцаев, однако самое элементарное — дисциплина — прививается игрокам любого уровня. В течение всего сезона тренерский штаб «Нефтехимика» никак не исправляет эту проблему, и, как результат, команда идет внизу таблицы.

Если не предпринимать хоть каких-то то решений уже сегодня, то шансов на плей-офф можно будет лишиться в январе.

Сколько обменов будет в «Ак Барсе» на этот раз?

До закрытия дедлайна остается всего три недели, а значит, «Ак Барс» вот-вот приступит к «чистке неугодных» и их обмену на рабочих лошадок. К сожалению, практика торопливых обменов в последние недели не приводила ни к чему хорошему в прошлом сезоне — эксперимент Дмитрия Квартальнова с приглашением старых знакомых по прежним командам Галузина и Санникова провалился на 100 процентов, и расставание с ними еще в мае следует расценивать как безоговорочное признание ошибок.

В нынешнем сезоне слухи об обменах не отпускают «Ак Барс» едва ли не с самого его начала. Сначала речь шла об Александрах — Бурмистрове и Хованове, но оба пока в системе клуба. Позже «инсайдеры» подкидывали дровишек слухами об уходе Виктора Тихонова к его бывшему тренеру.

Накануне же пришли новые «утиные истории»: должны отправиться на выход канадский форвард Патрис Кормье и отечественный — Михаил Фисенко. Они, якобы, будут принесены в жертву ради приглашения нового защитника — специалиста по большинству. Если слухи подтвердятся, то и это решение можно смело расценивать как роспись Рафика Якубова в том, что из всех прошлогодних легионеров генеральный менеджер казанцев не угадал ни с кем — Мэттью Фрэттин оказался не нужен уже по окончании прошлого сезона, а не радующий результативностью Кормье давно не вылезает из низших звеньев. Вот и во вчерашнем матче канадец занял место в четвертой тройке, хотя и отметился третьей шайбой в сезоне.

Эрик Добролюбов