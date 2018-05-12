Список персон

Салихов Айдар Раифович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 19.05.1974.

Трудовая деятельность:

Проректор по хозяйственной деятельности Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма

С сентября 2016 г. — заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления — начальник отдела водных ресурсов по РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 50
  • Телефон: (843) 295-78-02
  • Email: otdel.nvbvu@tatar.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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