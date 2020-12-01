Сошников устал от Уфы, Дацюк феерит, а СКА вновь тащит все, что блестит

Главные события недели в КХЛ

Чем ближе дедлайн в КХЛ, тем безумнее переходы — к этому уже привыкли все поклонники отечественного хоккея. Прошедшая неделя была отмечена сразу двумя такими трансферами, и никого не удивило, что в обоих фигурируют армейские команды. Кроме того, за эти семь дней мы стали свидетелями очередной молодости Дацюка, разгрома «Ак Барса» юбилярами и подвигов оперившихся нижнекамских юнцов. Подробнее — в традиционном обзоре от «Реального времени».

Никите Сошникову Уфа больше не мила

Лучший российский снайпер «Салавата Юлаева» предыдущего, еще цулыгинского сезона Никита Сошников как-то резко поник с началом текущего. Хотя на домашнем предсезонном турнире его связка с Михаилом Воробьевым выглядела прекрасно. Но уже на казанском турнире «Кубок чемпионов» Томи Ламса почему-то перестал считать звездного форварда игроком основного состава, и что-то нам подсказывает, что именно этот момент стал переломным в отношениях Никиты и уфимского клуба.

Сошников — игрок тонкой настройки, если он не чувствует доверия, то уходит в себя. Вот и здесь произошло недопонимание. Сезон логично продолжился для форварда неудачно, очки давались уже не так легко, и в ноябре пошли разговоры об обмене Никиты — потому что в Уфе им якобы недовольны.

Томи Ламса почему-то перестал считать звездного форварда игроком основного состава, и что-то нам подсказывает, что именно этот момент стал переломным в отношениях Никиты и уфимского клуба. Фото: bash.news

Уже после состоявшегося перехода в ЦСКА игрок заявил, что сам инициировал обмен, поскольку был недоволен своей ролью в команде: «Потихоньку уверенность начала от меня уходить, тогда я понял, что нужна перезагрузка». От спортивного директора СЮ Василия Чижова немедленно пришла «ответка»: «Если каждый игрок будет при любом удобном случае самостоятельно решать, что ему надо «перезагрузиться» в другой команде, не вчитываясь в контракт, мы развалим профессиональный хоккей», — заявил функционер.

Никита Сошников, как это уже давно заведено по негласному уговору (вспомним историю с Капризовым), отправился в стан «старших», то есть армейцев Москвы, а взамен получил защитника Михаила Науменкова, чтобы закрыть наконец проблемную позицию в обороне. Кто больше выиграл от этого перехода, решайте сами. А вот как ЦСКА обходит потолок зарплат, забрав 60-миллионный контракт Сошникова, — это уже вопрос к КХЛ.

«Авангард» отметил юбилей разгромом «Ак Барса» и с Ягром в обнимку

Хоккейная неделя началась мощнейшим принципиальным противостоянием в Москве, куда по случаю своего семидесятилетнего юбилея перебрался из Балашихи «Авангард». В Подмосковье вход на трибуны болельщикам закрыт, поэтому руководство клуба-юбиляра позаботилось, чтобы праздник все-таки прошел с размахом.

Переездом на «ВТБ-Арену» дело не ограничилось. По такому случаю в Россию был приглашен легендарный чешский хоккеист-долгоигратель Яромир Ягр, который в свои 48 лет не желает оставлять хоккейную площадку. Чех, напомним, отыграл за «ястребов» два раза — во время локаута-2004/05 и на заре Континентальной хоккейной лиги, став одним из лучших снайперов в истории команды.

Омичи без труда разделались с лидерами Восточной конференции «Ак Барсом». Фото ak-bars.ru

На глазах у своей легенды омичи без труда разделались с лидерами Восточной конференции «Ак Барсом» (3:0), задавив его быстрыми скоростями и круговертью комбинаций, за которыми казанцы просто не успевали. Первый матч на ноль отстоял новичок «ястребов» Шимон Грубец. «Барсы», правда, не слишком нагружали его работой, бросив в створ всего 18 раз.

Почему казанцы так безвольно провели матч против прямого конкурента в его день рождения, хотя до того побеждали четыре матча подряд? Здесь читатель может сам набросать варианты.

У Павла Дацюка третья молодость, у «Автомобилиста» — спад

Крутость Ягра известна всему миру, но следует признать, что восхищаться его игрой сегодня получится вряд ли. Но у нас под боком играет свой хоккейный долгожитель — Павел Дацюк, который в свои 42 пошел на очередной удачный виток карьеры.

24 (7+17) очка в 22 играх набрал капитан «Автомобилиста», хотя в прошлом сезоне у него было 22 результативных балла за 43 матча. И эту планку форвард покорил не абы где, а в матче против чемпиона и лидера текущего первенства ЦСКА.

Вот только кураж в «Автомобилисте», похоже, один только Дацюк и ловит. Остальная команда — сплошная серость и безысходность. Уже на протяжении шести матчей екатеринбуржцы не могут выбраться из ямы, проигрывая игру за игрой.

СКА взялся за старое — Ротенберг выдергивает Стремвалля из «Сочи»

Прошедшая неделя ознаменовалась еще одним странным и в то же время характерным для КХЛ трансфером. Из ХК «Сочи» в питерский СКА перебрался очередной швед — на этот раз Мальте Стремвалль.

Почему переход характерен для Континентальной лиги, понятно всем, кто в теме — «Сочи» не первый сезон используется как полигон игроков для петербургской команды, и лучшие из них отправляются в северном направлении. Генменеджер СКА Роман Ротенберг, похоже, вновь принялся собирать все, что едва блеснуло.

Не сглаживая острых углов, о переходе шведа в СКА в своей программе высказался хоккейный инсайдер Алексей Шевченко.

«Обмен между СКА и «Сочи» — это не обмен, это позор нашей лиги. Позорище. Не надо говорить, что это честная сделка. Лапшу на уши нам не вешайте. Не вижу ни одного аргумента, для чего Стремвалль нужен СКА. Есть команда «Сочи» — уже чистый фарм-клуб СКА. Можно что угодно говорить — они не связаны, что другие владельцы. Но это чушь. СКА говорит, что развивает молодежь, но сейчас в команде уже 7 легионеров. Семь! На лед могут выходить только пять, поэтому двум вы платите за фитнес. Деньги государственные — и эти деньги каждый матч кормят двух иностранцев, которые просто так сидят на скамейке. Второй стадион в Питере строят, видимо, не для хоккея, а как раздевалку для игроков первой команды. СКА не нуждается в хоккеистах, они нуждаются в том, чтобы убрать 10 человек из команды», — сказал Шевченко.

Так и живем. ЦСКА и СКА постепенно возвращают себе статус самых нелюбимых команд лиги даже с учетом введенного потолка зарплат. А ведь летом казалось, что армейцы решили играть по общим правилам.

Нижнекамская молодежь раскрывается в самые трудные времена

Нелегкие времена переживает нижнекамский «Нефтехимик», распрощавшийся весной с легионерами и с лучшим защитником и капитаном Дамиром Шарипзяновым. Достойной замены им пока не найдено, и сезон складывается непросто.

Впрочем, даже в такой ситуации можно найти много плюсов, и главный из них — это шанс заиграть на уровне КХЛ, который представился собственным молодым игрокам Нижнекамска. Места в составе у «Нефтехимика» сегодня предостаточно.

Сразу двое хоккеистов из нижнекамской ДЮСШ поймали свою игру на фоне кризиса первой команды. Во-первых, пару дней назад в победной игре против «Трактора» второй шайбой в сезоне и в карьере (а дебютировал он в КХЛ аж в сезоне-2017/2018) отметился Булат Шафигуллин. У него 1+1 в игре.

А 20-летний Андрей Чивилев, также открывший счет своим голам в КХЛ в нынешнем сезоне, забрасывал сразу два матча подряд. Сначала он поразил ворота «Спартака», а потом увеличил разрыв в счете в магнитогорском матче.

Да, результат «Нефтехимика» радует пока не всегда, однако стратегия развития собственных игроков в Нижнекамске работает прекрасно.