Сошников устал от Уфы, Дацюк феерит, а СКА вновь тащит все, что блестит
Главные события недели в КХЛ
Чем ближе дедлайн в КХЛ, тем безумнее переходы — к этому уже привыкли все поклонники отечественного хоккея. Прошедшая неделя была отмечена сразу двумя такими трансферами, и никого не удивило, что в обоих фигурируют армейские команды. Кроме того, за эти семь дней мы стали свидетелями очередной молодости Дацюка, разгрома «Ак Барса» юбилярами и подвигов оперившихся нижнекамских юнцов. Подробнее — в традиционном обзоре от «Реального времени».
Никите Сошникову Уфа больше не мила
Лучший российский снайпер «Салавата Юлаева» предыдущего, еще цулыгинского сезона Никита Сошников как-то резко поник с началом текущего. Хотя на домашнем предсезонном турнире его связка с Михаилом Воробьевым выглядела прекрасно. Но уже на казанском турнире «Кубок чемпионов» Томи Ламса почему-то перестал считать звездного форварда игроком основного состава, и что-то нам подсказывает, что именно этот момент стал переломным в отношениях Никиты и уфимского клуба.
Сошников — игрок тонкой настройки, если он не чувствует доверия, то уходит в себя. Вот и здесь произошло недопонимание. Сезон логично продолжился для форварда неудачно, очки давались уже не так легко, и в ноябре пошли разговоры об обмене Никиты — потому что в Уфе им якобы недовольны.
Уже после состоявшегося перехода в ЦСКА игрок заявил, что сам инициировал обмен, поскольку был недоволен своей ролью в команде: «Потихоньку уверенность начала от меня уходить, тогда я понял, что нужна перезагрузка». От спортивного директора СЮ Василия Чижова немедленно пришла «ответка»: «Если каждый игрок будет при любом удобном случае самостоятельно решать, что ему надо «перезагрузиться» в другой команде, не вчитываясь в контракт, мы развалим профессиональный хоккей», — заявил функционер.
Никита Сошников, как это уже давно заведено по негласному уговору (вспомним историю с Капризовым), отправился в стан «старших», то есть армейцев Москвы, а взамен получил защитника Михаила Науменкова, чтобы закрыть наконец проблемную позицию в обороне. Кто больше выиграл от этого перехода, решайте сами. А вот как ЦСКА обходит потолок зарплат, забрав 60-миллионный контракт Сошникова, — это уже вопрос к КХЛ.
«Авангард» отметил юбилей разгромом «Ак Барса» и с Ягром в обнимку
Хоккейная неделя началась мощнейшим принципиальным противостоянием в Москве, куда по случаю своего семидесятилетнего юбилея перебрался из Балашихи «Авангард». В Подмосковье вход на трибуны болельщикам закрыт, поэтому руководство клуба-юбиляра позаботилось, чтобы праздник все-таки прошел с размахом.
Переездом на «ВТБ-Арену» дело не ограничилось. По такому случаю в Россию был приглашен легендарный чешский хоккеист-долгоигратель Яромир Ягр, который в свои 48 лет не желает оставлять хоккейную площадку. Чех, напомним, отыграл за «ястребов» два раза — во время локаута-2004/05 и на заре Континентальной хоккейной лиги, став одним из лучших снайперов в истории команды.
На глазах у своей легенды омичи без труда разделались с лидерами Восточной конференции «Ак Барсом» (3:0), задавив его быстрыми скоростями и круговертью комбинаций, за которыми казанцы просто не успевали. Первый матч на ноль отстоял новичок «ястребов» Шимон Грубец. «Барсы», правда, не слишком нагружали его работой, бросив в створ всего 18 раз.
Почему казанцы так безвольно провели матч против прямого конкурента в его день рождения, хотя до того побеждали четыре матча подряд? Здесь читатель может сам набросать варианты.
У Павла Дацюка третья молодость, у «Автомобилиста» — спад
Крутость Ягра известна всему миру, но следует признать, что восхищаться его игрой сегодня получится вряд ли. Но у нас под боком играет свой хоккейный долгожитель — Павел Дацюк, который в свои 42 пошел на очередной удачный виток карьеры.
24 (7+17) очка в 22 играх набрал капитан «Автомобилиста», хотя в прошлом сезоне у него было 22 результативных балла за 43 матча. И эту планку форвард покорил не абы где, а в матче против чемпиона и лидера текущего первенства ЦСКА.
Вот только кураж в «Автомобилисте», похоже, один только Дацюк и ловит. Остальная команда — сплошная серость и безысходность. Уже на протяжении шести матчей екатеринбуржцы не могут выбраться из ямы, проигрывая игру за игрой.
СКА взялся за старое — Ротенберг выдергивает Стремвалля из «Сочи»
Прошедшая неделя ознаменовалась еще одним странным и в то же время характерным для КХЛ трансфером. Из ХК «Сочи» в питерский СКА перебрался очередной швед — на этот раз Мальте Стремвалль.
Почему переход характерен для Континентальной лиги, понятно всем, кто в теме — «Сочи» не первый сезон используется как полигон игроков для петербургской команды, и лучшие из них отправляются в северном направлении. Генменеджер СКА Роман Ротенберг, похоже, вновь принялся собирать все, что едва блеснуло.
Не сглаживая острых углов, о переходе шведа в СКА в своей программе высказался хоккейный инсайдер Алексей Шевченко.
Так и живем. ЦСКА и СКА постепенно возвращают себе статус самых нелюбимых команд лиги даже с учетом введенного потолка зарплат. А ведь летом казалось, что армейцы решили играть по общим правилам.
Нижнекамская молодежь раскрывается в самые трудные времена
Нелегкие времена переживает нижнекамский «Нефтехимик», распрощавшийся весной с легионерами и с лучшим защитником и капитаном Дамиром Шарипзяновым. Достойной замены им пока не найдено, и сезон складывается непросто.
Впрочем, даже в такой ситуации можно найти много плюсов, и главный из них — это шанс заиграть на уровне КХЛ, который представился собственным молодым игрокам Нижнекамска. Места в составе у «Нефтехимика» сегодня предостаточно.
Сразу двое хоккеистов из нижнекамской ДЮСШ поймали свою игру на фоне кризиса первой команды. Во-первых, пару дней назад в победной игре против «Трактора» второй шайбой в сезоне и в карьере (а дебютировал он в КХЛ аж в сезоне-2017/2018) отметился Булат Шафигуллин. У него 1+1 в игре.
А 20-летний Андрей Чивилев, также открывший счет своим голам в КХЛ в нынешнем сезоне, забрасывал сразу два матча подряд. Сначала он поразил ворота «Спартака», а потом увеличил разрыв в счете в магнитогорском матче.
Да, результат «Нефтехимика» радует пока не всегда, однако стратегия развития собственных игроков в Нижнекамске работает прекрасно.
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