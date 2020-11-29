Капиталисты переходят в «КПРФ», Цой жив, а за девушек из «Турбонасоса» болело много мужчин

Главный итог командного чемпионата России по шахматам: казанская «Ладья» остановилась в шаге от медалей

В Сочи завершился командный чемпионат России по шахматам. Казанская мужская «Ладья» финишировала на высоком четвертом месте, женская команда, составленная из юниорок, заняла шестое. Подробности — в материале «Реального времени».

Ничья с победным привкусом



Занимая вторую строчку в таблице мужского чемпионата, казанская «Ладья» играла в пятом туре с командой ФШМ — в данном случае аббревиатура означает «Федерация шахмат Москвы». Смена названия (ранее — ШСМ Legacy Square Capital) связана с тем, что недавний президент федерации Владимир Палихата, глава инвестиционного фонда Legacy Square Capital, больше не президент федерации шахмат столицы. Сейчас не время светить «Капиталами», поэтому команда, в прошлом году выступавшая с Эрнесто Инаркиевым и Владимиром Малаховым, а ранее с Евгением Наером, в этом году заявились как ФШМ. Вот кому, кстати, можно обоснованно ненавидеть капиталистов, так это Малахову и Наеру. Ранее их команду «Норильский Никель» разогнал миллиардер Михаил Прохоров, купивший «Норникель», но отказавшийся от спонсорства шахматной команды. После этого Малахов и Наер продолжили служить «буржуазии», уже в составе Legacy Square Capital, и снова просчитались. Теперь заявились за ФШМ, состав которой с легкостью мог бы участвовать в шахматной Олимпиаде, претендуя на место в итоговой десятке.

Лидер казанцев Владислав Артемьев наконец-то выложился на все сто, обыграв Наера, но логичное поражение Артура Гайфуллина от Андрея Есипенко привело встречу к ничьей — 3:3. Гайфуллин, как и практически каждый из казанских игроков, за исключением Артемьева, уступал сопернику более 200 пунктов рейтинга, поэтому получилась ничья с привкусом победы. Кстати, она в итоге помогла казанцам занять четвертое место.

Как из «капиталистов» за год стать «коммунистами»

Возвращаясь к предыстории команды ФШМ. По странному стечению обстоятельств, нынешние игроки команды КПРФ Алексей Дреев и Вадим Звягинцев еще в прошлом сезоне выступали за ШСМ Legacy Square Capital. Грубо говоря, один ковидный год превратил капиталистов в коммунистов. А вот «буржуи», ну сколько их крутилось вокруг шахмат — Голубицкий, Палахита, Симановский — никого сейчас нет.

Между тем, кандидат в члены ЦК КПРФ, член Воронежского обкома партии Константин Чернышов остался и был на этом чемпионате в составе команды КПРФ. Как тренер он работал с будущим игроком сборной Израиля Беллой Игла и будущим лидером польских шахмат Радославом Войташеком. Однажды в прошлом он прямо перед началом клубного чемпионата переименовал свою команду в «Красный Октябрь», и это совсем не плохое название, учитывая, что в этом году женскую команду из Воронежа назвали «Турбонасос».

Помимо того, Чернышов пришел на игру с красным флажком с буквами «КПРФ», серпом и молотом. И обыграл в итоге самого Александра Грищука, а его команда нанесла сенсационное поражение суперфавориту «Макс Вену» из Екатеринбурга, созданному на средства местного олигарха Вениамина Голубицкого. «Макс Вен» — это зеркальные имя-отчество Вениамина Максовича, на тот момент занимавшего пост вице-губернатора Свердловской области. В результате перед клубным чемпионатом Европы уральцы поменяли Грищука на Гарри Каспарова.

Встречу шестого тура «Ладьи» с «Медным всадником» даже обсуждать не стоит. Всяк выходивший на игру с питерцами шел, как на заклание. Но «заклание» казанцев получилось самым скромным для Питера. Рамиль Файзрахманов на шестой доске переиграл Алексея Гоганова, но две логичные неудачи Гайфуллина и Самусенко, которые уступили черными, привели к минимальному поражению — 2,5:3,5. Мы упали на пятое место, но впереди была игра со «Школой Ботвинника», перед которой Казань, при нынешнем ее настрое, выглядела фаворитом.

Только дело в том, что фундаментальный уровень «школьников Ботвинника» был повыше, чем у молодых казанцев. За них, кстати, на хвостах играли два действующих тренера ШБ Станислав Новиков и Алексей Ким, в прошлом игрок сборной Южной Кореи на Олимпиаде 2008 года, уроженец советского Узбекистана. Наличествовал даже воспитанник Школы Ботвинника (без кавычек, поскольку это официальное название учебного заведения), причем с армянской фамилией. Но это был не Гарри Каспаров, а Рудик Макарян. Однако лидерами шахматной команды ШБ были совсем другие люди, которые и делали результат, конкретно с «Ладьей» — 3:3.

Зря «Стражи правопорядка» сделали ставку на шахматистов. Это люди неблагонадежные

Кстати, команд, собранных по принципу идеологической либо корпоративной идентичности, как сейчас КПРФ и ШБ, раньше было больше. В прошлом году играли такие несколько странные коллективы, как «Мужское движение» и «Стражи правопорядка». Последняя была создана в 2018 году по инициативе управления МВД России по району Санкт-Петербурга. В прошлом году за правопорядок отвечали Иван Розум (второй год, поэтому он был на правах старослужащего), а также новобранцы Евгений Алексеев, Дмитрий Кокарев, Алексей Рахманов, Евгений Романов, Клементий Сычев, Санан Сюгиров.

Но то ли в УМВД порешали, что «наша служба и опасна и трудна» и не стоит доверять ее мастерам доски и пешек (крайне неблагонадежным людям, как подсказывает история СССР и России), то ли спонсор остался неудовлетворен четвертым местом в чемпионате страны, но команда прекратила существование. И сейчас только Алексееву с Кокаревым нашлось место за доской в составе московской команды «Школа Ботвинника». Вот так из «стражей» в «школьники», видимо, на переаттестацию. Да еще Клементий Сычев нашел работу в качестве комментатора чемпионата (обычно занимающийся этим нелегким делом Дмитрий Кряквин, напомним, вернулся в число играющих).

В предпоследнем туре нас ожидал еще один рейтинг-фаворит чемпионата — «Молодежка» из Тюмени. Из местных там Даниил Юффа и еще один нынешний тюменец Максим Чигаев. Юффа начинал в составе команды под название «Друзья Ивана Букавшина». И «ДИБ», и «Молодежка» на первых порах выступали за свой счет, но уже во время бронзового дебюта на Кубке Европы 2018 года у команды появились спонсоры. Это позволило привлечь в состав целый ряд москвичей во главе с Даниилом Дубовым, как раз тем самым человеком, в сознании которого Крым продолжает оставаться украинским. Судя по составу, Тюмень действительно скупила молодежную сборную Москвы, плюс двух взрослых дядек. Раньше были Владимир Поткин и Кряквин, теперь он же и Александр Рязанцев, личный тренер Дубова.

Увы, «Ладья» опять проиграла. Какое-то время казанцы даже вели, после победы Файзрахманова на шестой доске, но почти тут же было зафиксировано поражение Махмутова и очень плохо стоял Гайфуллин. В итоге и он проиграл (увы, третий тур подряд), и судьба партии решалась на первой доске, где был какой-то момент равенства в партии Дубова и Артемьева, а потом Владислав получил некое игровое преимущество. Однако, как и во многих его встречах с Даниилом, в итоге были зафиксированы ничья и общий счет 2,5:3,5. Жаль, поскольку на соседних досках и «Медный всадник», и КПРФ сумели переломить ход неудачно складывавшихся для них поединков.

Цой — жив! Об этом в очередной раз можно напомнить, и не только в связи с выходом на экраны художественного фильма о питерском рокере. Наш Цой играет за Мособласть, его зовут Дмитрий и ему 15 лет. В последнем туре его обыграл Раиль Махмутов, а еще четырех товарищей по команде не пощадили Артемьев, Тимофеев, Самусенко и Файзрахманов. Счет игры напоминал избиение младенцев — 5,5: 0,5.

Неизвестные фанаты «Турбонасоса»

Кстати, читая комментарии пользователей по поводу работы комментатора Сычева, можно было углядеть «звериный оскал» капитализма, поскольку его прессовали, требуя скрытую рекламу в эфире: «Вы хорошо комментируете, Клементий, но недостаточно освещаете игры команды «Турбонасос». А многие мужчины за нее болеют».

Кто-то болел за девушек из «Турбонасоса», а мы переживали в турнире женских команд за казанскую «Ладью». Увы, в пятом туре наши девушки потерпели разгромное поражение от фаворита турнира «Югры» — 0,5:3,5. Команда из Ханты-Мансийска призвала в свои ряды сборниц Наталья Погонину и Ольгу Гирю, усилилась, возможно, единственным реальным легионером чемпионата Ольгой Баделько из Белоруссии (она заменила украинку Ушенину) и на четвертой доске выставила меняющую супругов, а следовательно, и фамилии Марину Гусеву, затем Романько, позже Нечаеву, а теперь опять Гусеву… Кстати, действующего члена КПРФ — это к вопросу, если компартия в будущем решит создать еще и женскую команду.

Казанская команда после поражения переместилась на седьмое место с таблице. Тут следует отметить, что тот факт, что женская «Ладья», выступая молодежным составом, занимала место в «золотой середине», говорит о слабом уровне турнира. При всем уважении, участие в Премьер-лиге командного чемпионата России шахматисток с уровнем рейтинга ниже 2000 пунктов — это как раз неуважение к уровню турнира. Понятно, что Алина Кашлинская, супруга польского гроссмейстера Войташека, не смогла выехать из Польши, Александре Костенюк затруднительно было приехать из Франции, где она живет со вторым супругом Павлом Трегубовым. Любопытно, что Войташек и Трегубов в доковидные годы защищали цвета одной команды из Краснодарского края. Екатерина Лагно не выступала, поскольку им с супругом Александром Грищуком хватает проблем с детьми. Да и сам Грищук рассчитывал на возобновление турнира претендентов, а не на командник.

С женскими шахматами в России все не слава Богу

Но опытные Гунина, Савина, Чарочкина, Щепеткова могли бы сыграть в то время, когда турниров категорически не хватает… Татьяна Малетина не приехала, наверное, потому, что не играет супруг Павел Малетин, поскольку сильная в прошлом команда Новосибирска сейчас в Премьер-лиге не участвует. Но где молодые Гарифуллина, Мальцевская, Нур-Мухаметова, Оболенцева, Соложенкина, юная Агата Мурзина, старшая сестра Володара, которая в 10 лет играла на уровне мужской высшей лиги? Причем Гарифуллина, Гунина, Соложенкина, Чарочкина еще месяц назад играли в Сочи личный чемпионат страны. Как и Шафигуллина, Якимова и Насырова (16, 21 и 27 места соответственно) из казанской «Ладьи».

Дополняя краткий рассказ о турнирном пути девичьей «Ладьи», опубликованный в начале недели, добавим, что в шестом туре соперницами казаночек стали четвертые по рейтингу женского турнира, еще одна крымская «Киммерия». Игра завершилась вничью — 2:2, и у нас отличилась Мария Якимова. В следующем поединке победительниц было больше, поскольку Казань встречалась с Белгородом, который уступал нам в классе, и закономерно выиграла — 3:1.

Жаль только, что неумолимая «швейцарка» вывела наших девушек на еще одного из фаворитов турнира — ФШМ из Москвы. Мы проиграли, опровергая привычную мысль о «женской логике», как-то отличающейся от мужской. Нет, в шахматном команднике почти все было по логике, кто был сильнее, тот и побеждал. Вот и мы проиграли будущим чемпионкам, но еще хуже то, что в последнем туре жребий не позволил нам сыграть, поскольку было 13 команд-участниц, и одна не играла, получая 1 очко за мифическую «очку». Любого из оставшихся соперниц наши девушки должны были обыгрывать, но, увы, в итоге девушки заняли шестое место.

