С одной стороны команда КПРФ, с другой — дружина Крыма

ЧР по шахматам удивил составом участников. Казанская «Ладья» тем временем вторая после пяти туров

В Сочи проходит командный чемпионат России по шахматам — исторический с точки зрения геополитики и бессмысленный в плане спорта. Отсюда никуда не отбираются, поскольку клубный чемпионат Европы этого года отменен. Зато состав участников чемпионата кое-кого изрядно подбешивает. Подробности — в материале «Реального времени».

Чемпионат назло COVID



Начать с того, что в последнее время подобные чемпионаты проводились поначалу в Дагомысе, затем в Лоо, поселке Краснодарского края, и, наконец, пришли в Сочи, собирая практически весь цвет мировых шахмат. Конец апреля — середина мая, курортный сезон еще не начался, но в Сочи все равно тепло, а хорошие гонорары заманивали и туда, и даже в маленький Лоо «бывший наш народ» из Америки и Израиля, а также любителей свободно конвертируемой валюты с Кубы, из Китая, Польши, Франции и прочих стран дальнего зарубежья. Сам чемпионат служил отбором на командный чемпионат Европы, который проходил по осени. Но коронавирус внес свои коррективы во всю спортивную жизнь, включая шахматы, которые долгое время не могли определиться, спорт ли это, культура, а может и наука. В 2020 году это точно не наука и культура, а скорее элемент геополитики.

И в осуществление ее на командном чемпионате России стартовала мужская команда «Киммерия», представляющая Крым. Вот так, на седьмом году присоединения полуострова к России, в официальном чемпионате страны выступает его команда. Раньше такое дозволялось, но только на уровне мужской высшей лиги, где «Крым» и дебютировал в 2015 году. Отсутствие у ФИДЕ членства в МОК, а также наличие российского президента, возглавляющего мировую федерацию аж с 1995 года (Кирсан Илюмжинов, с 2018-го — Аркадий Дворкович) давали представителям Крыма большую свободу, чем в других видах спорта. Вон в высшей лиге КВН играет «Полуостров», дошедший до полуфинала, и кто на Западе может что-то сделать с организацией, являющейся «тайным оружием Кремля» (согласно признанию НАТО от 2017 года).

Так и в шахматах. Количество представителей Крыма увеличивалось, в 2017 году сыграла вторая команда «Таврида», а первую переименовали не как-нибудь, а в «Крым наш». Плюс осенью того же года на командном чемпионате России по быстрым шахматам выступало рекордное количество мужских команд, представляющих полуостров: «Крым», «Крым наш» и «Киммерия» — именно так стала называться прежняя «Таврида». Всего было 26 команд, а победила казанская «Ладья». Еще через год в высшей лиге классических шахмат играли «Крым наш» и «Киммерия».

Забавно смотрелось, как «Крым наш» играл против «Гоголь-Моголь»



Но относиться серьезно к Вышке было сложно, в том числе и из-за крымских участников. Такую же вольность крымские команды имели в любительском чемпионате России по водному поло, даже периодически побеждали в нем, но «это же любители». Примерно такими же были и шахматные команды высшей лиги. Есть даже подозрение, что до 2014 года этой лиги просто не существовало, как не играли вместе женские команды до 2007 года, выступая вместе с мужчинами. В 2007-м появилась женская Премьер-лига, а с присоединением Крыма и мужская высшая лига. Чтобы «полуостровитянам» было где играть. Но это не точно.

Как бы то ни было, высшая лига — это просто вариант разных сообществ людей, более-менее умеющих играть в шахматы. Которые собирались по озвученной ранее схеме «курортный сезон еще не начался, но в Сочи все равно тепло», находили спонсора, либо скидывались и заявлялись на это шахматное пиршество, превращая его в эдакий Грушинский фестиваль. Достаточно вспомнить соперников, с которыми якобы конкурировали крымские команды: «Монастырщина», представлявшая Смоленскую область, или же «Цельнометаллическая оболочка» из Орла, было команда «Горцы», где играли преимущественно армяне, грузины и осетины, при этом представляла она Владикавказ. Девичья команда «Букавушки», собранные из подруг скоропостижно скончавшегося гроссмейстера Ивана Букавшина. Мужская часть команды называлась «Друзья Ивана Букавшина» и представляла Тольятти, а потом поменяла место обитания на Тюмень и теперь именуется «Молодежкой». Была любопытная дружина «Гоголь-Моголь», объединившая журналистов, пишущих на шахматные темы — Владимира Барского, Марка Глуховского, Павла Трегубова, Анну Буртасову, годом ранее Максима Ноткина. Команда Всероссийского общества слепых, почему-то с Дарьей Пустовойтовой на первой доске, которая со зрением не испытывала никаких проблем, в отличие от фамилии, которую вскоре сократила до Войт. Правда, и положительный эффект от высшей лиги ощутим, поскольку через игры в ней прошла большая часть тех, кто сейчас играет ведущие роли в командах Премьер-лиги: Гоганов, Мурзин, Паравян, Сарана, Чигаев.

И вот, наконец, дебют Крыма в Премьер-лиге, а это уже совсем другой уровень, наивысший в клубных шахматах страны.

Когда юная девушка во главе мужчин



Среди наиболее стабильных участников Премьер-лиги можно выделить питерский «Медный всадник» да казанскую «Ладью». Питерцы в связи с отсутствием иностранцев в чемпионате потеряли Леньера Домингеса, очередного американца, сбежавшего с Кубы, и Максима Родштейна, уроженца Ленинграда, выступающего за Израиль. Но Никита Витюгов, Алексей Гоганов и Максим Матлаков в строю, плюс присоединились Константин Сакаев и Владимир Федосеев. Все свои, доморощенные, за исключением уральцев Павла Понкратова и Ильдара Хайруллина, которыми заменили молодого Кирилла Алексеенко и опытного Петра Свидлера. Мощнейший состав, закономерно занимающий первое место после четырех туров турнира.

«Ладья» по понятным причинам недосчиталась американского татарина Гаты Камского, но заявила двух тяжеловесов Владислава Артемьева и Артема Тимофеева, которых по возможности должны были поддерживать 19-летний «башкир» Артур Гайфуллин и местные воспитанники Раиль Махмутов, Максим Самусенко и Рамиль Файзрахманов. Для чемпионатов прошлых лет это заявка на борьбу за выживание. По прогнозам нынешних реалий, это уверенная «золотая середина», пятое место по общему рейтингу. А в реальности даже лучше — второе место после «Медного всадника», благодаря трем победам и одной ничьей.

В дебюте чемпионата «Ладья» несколько неожиданно обыграла ханты-мансийский «Ачимгаз» — 3,5:2,5, спасибо Тимофееву за победу над Михаилом Кобалией, перешедшим в эту команду из развалившегося московского Legacy Square Capital. Кстати, стоит отметить, что в этом противостоянии встретились команды, выступающие за семейные ценности. Казань приехала в Сочи семейством Артемьевых, Владислава и Ольги (Беловой), а в составе мужской и женской команд «Ачимгаз» играли супруги Михаил Демидов и Ирина Василевич, не путать с Татьяной из команды Крыма.

Причем «Ачимгаз» заявился с Александрой Горячкиной на первой доске, которая уже давно проживает в Салехарде и играет за Ямало-Ненецкий округ в мужских чемпионатах, и 14-летним Володаром Мурзиным, в прошлом году выступавшим за «Сибирь». Вот, кстати, ни Новосибирск, ни Екатеринбург, шахматные гиганты прошлого, в этом году команд на мужскую Премьер-лигу не заявили. Екатеринбург (ранее «Агат», «МаксВен», «Урал», «Малахит») в прошлом году представляла команда «Сима-Ленд» из компании миллиардера Андрея Симановского. Для блезиру ее возглавлял Анатолий Карпов, но лидерами были другие, и сейчас их разбросало по другим коллективам: Предке и Сарана в московский ФШМ, Рязанцев в тюменской «Молодежке».

Что касается самой «Сима-Ленд», то ее присутствие в шахматах нынешнего года ограничилось спонсорством турнира претендентов в Екатеринбурге, который начинали символическими ходами все тот же Карпов и неожиданно бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, а закончил все это… коронавирус. Планировали возобновить соревнования в ноябре, но ковидная история перешла не в миттельшпиль, а в цугцванг.

Владимир Ленин: «Есть такая партия!»



Помимо крымской «Киммерии», вторым звучным новичком командного чемпионата страны стала команда КПРФ. Это уже вообще взбудоражило либерально ориентированных поклонников шахмат, и даже не понятно было, что их больше бесит: команда региона, которому очевидно благоволит нынешняя власть, или же дружина «коммунистов», олицетворяющая «советское прошлое». Хотя спортивное сообщество в целом уже привыкло к команде с таким названием — «КПРФ» начала стабильно выигрывать чемпионаты России по мини-футболу.

Теперь вот дебютировала на 64 клетках. Точнее, состоялся дебют в Премьер-лиге, поскольку «коммунисты» уже играли в высшей лиге прошлого года. Любопытно, что на первой доске выступал тогда Олег Корнеев, ранее вице-чемпион клубного чемпионата России в составе Саранска, представляющий испанскую федерацию, а живший на Украине. Вот как раз у него с мировоззрением было полное соответствие, настоящий неокоммунист. Почему-то именно Корнеева и нет в нынешнем составе команды. Зато там остались вице-чемпион клубного чемпионата России 1998 года Алексей Корнев, Константин Чернышов из Воронежа и туляк Игорь Ягупов. Кстати, учитывая такую активность КПРФ, логично было бы именно ее фракции доверить руководство спортивного комитета Госдумы, поскольку представители ЛДПР демонстрируют запредельно низкий уровень понимания проблем в этой отрасли. Однозначно!

Казанцы с КПРФ сыграли вничью — 3:3. Разошлись миром на первых двух досках: Дмитрий Андрейкин и Артемьев, Алексей Дреев и Тимофеев, после чего занялись разборками на «хвостах». Молодой Гайфуллин сенсационно переиграл маститого Сергея Рублевского, а на шестой доске Файзрахманов победил опытнейшего Игоря Ягупова, капитана КПРФ, дважды бронзового призера чемпионатов в составе ЦСКА еще 1992 и 1993 годов. «Коммунистов» спасали в четыре руки Вадим Звягинцев, переигравший Махмутова, и Владимир Поткин, обыгравший Максима Самусенко.

До встречи с КПРФ «Ладья» на классе переиграла СШОР из Санкт-Петербурга — 4,5:1,5. Свои микропобеды одержали Артемьев, Самусенко и Гайфуллин, который переиграл Василия Усманова, ранее выступавшего в команде с очень претенциозным названием «Мужское движение».

Упомянув ранее КВН, напомним, что в финале нынешнего сезона и там сыграют татарстанская и крымские команды, которые в Сочи столкнулись уже в четвертом туре шахматного противостояния. Логично и политически правильно было бы участие в команде Крыма еще и Сергея Карякина, уроженца полуострова, но он сейчас предпочитает любить свою родину из далекой Москвы. Наверняка, усилил бы крымчан и 36-летний Дмитрий Кряквин, поскольку с недавнего времени его супруга Елена Томилова работает тренером на полуострове, и это была бы третья семейная пара на чемпионате после Артемьевых и Демидова-Василевич. Причем Кряквин со своим рейтингом претендовал бы на первую доску в команде Крыма, но он предпочел остаться играть на шестой доске команды «Молодежка», представляющей Тюменскую область.

«Татары» против Крыма



В итоге на первой доске за Крым играл Александр Тряпишко, который зарубился с Артемьевым, но лидеры разошлись миром. Миром завершилась и партия Тимофеева и Евгения Кардашевского с Алтая (кстати, сотрудник местного законодательного собрания). Вничью сыграли также Гайфуллин и Руслан Мусалов, ранее выступавший за команду Дагестана. Стоит отметить, что Кардашевский и Мусалов — два приглашенных шахматиста, но если ранее на турнирах за крымчан играли и украинцы, и узбекистанец, не успевшие на тот момент поменять принадлежность к шахматной федерации, то сейчас — только россияне.

Победу «Ладье» принес локальный успех Раиля Махмутова на четвертой доске, а затем еще Файзрахманов укрепил общий успех — 4:2, что вывело казанцев на второе место в турнире с отставанием от суперфаворита «Медного всадника» всего в одно очко.

Женская «Ладья» была молодежно-юниорской



Если посмотреть на состав женской «Ладьи», то смело можно заявить: не ту команду назвали «Молодежкой». Из-за отсутствия у мужчин Камского не было в женском составе и его подруги Веры Небольсиной, не было Алисы Галлямовой, весьма избирательно относящейся к участию в турнирах, и почему-то отсутствовали Карина Амбарцумова и Любовь Маркелова. В итоге играли Зарина Шафигуллина (19 лет, Набережные Челны), Камалия Булатова (17 лет, Зеленодольск), Мария Якимова (15 лет, Казань) и Екатерина Насырова (15-летняя девушка, переехавшая к нам из Йошкар-Олы). По возрасту из этого ряда выбивалась только 24-летняя Ольга Артемьева (Белова), супруга Владислава.

Обыграв на старте команду из Нижегородской области, наши девушки во втором туре сами вывели себя против сильной команды из Санкт-Петербурга. Дело в том, что мужской турнир (10 команд) шел в девять туров, каждый играл с каждым, а у женщин заявилось 13 команд, которым надо было сыграть девять туров по швейцарской системе. Вот и получилось, что девушки наши выиграли и вышли на команду, где на первых досках были именитые Анастасия Боднарук и Евгения Овод, а на четвертой играла Виктория Черняк, чей рейтинг был выше, чем у нашего лидера Шафигуллиной. В итоге предсказуемое поражение — 1,5:2,5.

В третьем туре была ничья с равной нам по классу командой Москвы — 2:2, а в четвертом приятная победа над «Ачимгазом» — 2,5:1,5, благодаря личному успеху Марии Якимовой. И пока наши девушки идут на пятом месте, хотя по общекомандному рейтингу они шестые.

