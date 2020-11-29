Алина Гималтдинова: «Инстамамский период у меня уже прошел»

Фото: Максим Платонов

«Завистники называют меня ведьмой. Пишут в директ, что я ем по ночам, спортом не занимаюсь, но при этом стройная, вечно улыбающаяся и довольная. Действительно, я сама по себе очень жизнерадостный человек», — признается в интервью «Реальному времени» lifestyle-блогер Алина Гималтдинова, чей Instagram насчитывает более 212 тысяч подписчиков. Член Общественного совета при Министерстве по делам молодежи Татарстана, создатель благотворительного проекта «Копилка счастья» также рассказала, что важно уметь делать современной матери, как на блогерах сказалась пандемия COVID-19 и как приземлить на землю мечтающих о блогинге школьников.

«Для женщины-мамы важно правильно выстроить приоритеты»

— Так как интервью приурочено ко Дню матери, то первый вопрос: что сейчас, на ваш взгляд, самое главное для современной матери? Раньше в обществе были представления, что мама — человек, который должен накормить, спать уложить. А сейчас какой она должна быть?

— На мой взгляд, формулировка «должна быть» — очень опасная. Сейчас в соцсетях много информационного шума, списков, какой должна быть современная мама: все успевать, самореализовываться, ухаживать за собой и чтобы дети были стильными и успевающими.

Я считаю, женщина-мама в первую очередь должна правильно расставить приоритеты. И сделать это так, чтобы не разрушить отношения между родителями и детьми, отношения между мужчиной и женщиной, отношения женщины с работодателем. Правильное выстраивание приоритетов очень важно при воспитании детей, и от этого зависит, насколько будет эффективно в целом материнство как процесс.

— Как лично вы расставили эти приоритеты?

— На мой взгляд, не должно быть 100-процентной фокусировки мамы только на детях. Это имеет, как правило, долгоиграющие последствия. Здорово, если женщина может быть разной и гармонично фокусироваться на разных сферах своей жизни: дети, семья, хобби, отношения, карьера, личное время, уход за собой, спорт, общение. У меня именно такая расфокусировка и происходит. У меня нет 100-процентного поглощения только детьми, я не живу с мыслью, что мой единственный смысл жизни — это дети. Но при этом я очень много уделяю им времени.

Например, в нашей семье дети не ходили в детсад. Изначально это было осознанное решение, чтобы мы смогли больше времени проводить друг с другом. Тем более мне позволяли возможности — я не ходила на работу, была на удаленке и могла максимальное время провести с детьми, передать им ценности, поделиться своим личным временем, любовью.

Понятно, не у всех есть возможность не водить детей в сад. Садик — необходимая вещь для многих семей, и я не говорю, что сад — это априори плохо. Просто мы решили, что у нас будет так. И как показывает практика, мои дети выросли абсолютно адаптированными к социуму, они могут выстроить общение. Они очень открытые, дружелюбные, в этом плане все очень классно. Я рада, что в целом наш эксперимент удался.

Правильное выстраивание приоритетов очень важно при воспитании детей, и от этого зависит, насколько будет эффективно в целом материнство как процесс

— Вы сказали, что у мамы должно быть обязательно и личное время. Насколько я знаю, у вас нет няни или помощницы. За счет чего тогда маме выкраивать личное время?

— Я не принципиально против нянь или помощниц, просто у меня с делегированием полномочий ситуация обстоит сложновато. Мне сложно довериться в личных моментах. А насчет личного времени… Опять же нужно правильно выстраивать приоритеты — тут на помощь приходит тайм-менеджмент. Нужно распределять время так, чтобы и тут успевать, и на встречу съездить. Например, отправил ребенка на тренировку — у тебя есть два часа, когда ты можешь поработать, отправиться на деловую встречу. При этом я не за рулем, и многие считают это неправильным. Хотя если сесть и посчитать траты на такси и личный автомобиль, по финансам можно долго спорить, что в итоге получается более выгодно.

«Я верю в Бога и психосоматику»

— Есть целая категория женщин, которых принято называть «яжмать». Каково ваше отношение к ним?

— В соцсетях довольно много пишут про «яжматерей». На самом деле, я ко всем отношусь нейтрально — либо с пониманием, либо отстраненно. Некоторые очень ярко выражают позицию «яжмать», это некий диагноз. У меня такого бзика нет. Возможно, в такой категории женщинам чего-то самим не хватало в детстве, поэтому они сейчас так проявляют свое отношение к детям уже во взрослой жизни. Я не могу судить. Сама я очень спокойна в этом плане и не накручиваю. Если ребенок пройдет от дома до машины без шапки, ничего страшного в этом я не вижу.

— То есть вы не затыркиваете своих детей…

— Абсолютно. Скорее всего, этим я тоже напрягаю некоторых. Дома дети ходят всегда без носков. Дети, да и я сама, всегда налегке, нараспашку. Если мы втроем идем по улице, то всегда все нараспашку.

Я очень легко к этому отношусь и считаю, что болезнь маленьких детей в 90 процентах случаев — это мысли мамы, отражение ее нервозности.

— Психосоматика…

— Абсолютная психосоматика. Я вот верю в Бога и психосоматику. Это 100 процентов.

— Всегда бывает очень много кривотолков по поводу публикации фотографий и видео детей в Instagram их родителей. Встречаются рассуждения, что тем самым родители в какой-то степени эксплуатируют детей, лишают их права выбора, торгуют их мимимишностью… Вас это не смущает?

— Если говорить о нашем случае, то мы часто устраиваем фотосессии с детьми. Дети очень раскрываются на фотосетах. А съемки в видеоформате — некий опыт артистизма, уверенности в себе, самопрезентации. Всего того, что будет необходимо в ближайшее время при поступлении в институт, трудоустройстве. Мы учим детей не стесняться, уметь выразить свое мнение. Так что в этом есть своя доля пользы для детей.

Фото: instagram.com/missrissovsky

Дети очень раскрываются на фотосетах. А съемки в видеоформате — некий опыт артистизма, уверенности в себе, самопрезентации. Всего того, что будет необходимо в ближайшее время при поступлении в институт, трудоустройстве

— В общем вы прокачиваете их soft skills…

— Да, абсолютно. Тамерлан у нас снимался в программе КВН в Сочи для Первого канала. Он смело вышел на сцену и выступал перед многочисленной аудиторией без стеснения. Но во всем нужна мера. Голые попы в кадре, неодетые дети… Я против такого. Абсолютно никогда себе такого не позволяю. Я никогда не размещаю в Instagram фотографии детей в белье или без одежды на пляже. Нужно все делать дозированно и в меру.

«Когда ты видишь, что кто-то может, ты думаешь: «А почему я этого не могу?»

— Если посмотреть на ваш Instagram, то там все ярко, красиво, практически идеально. Ощущаете ли вы на себе завистливые взгляды, «прилетают» ли соответствующие комментарии? Ведь, по сути, вы демонстрируете красивую яркую картинку, вы всегда в макияже, а у многих в этой время серые будни, сопливые дети и муж в трениках и майке-алкоголичке…

— Это исключительно выбор каждой женщины. Абсолютно любая женщина может нанести легкую помаду, мейк, помыть волосы и идти в люди уже более уверенной в себе. А может и не сделать этого. Так что вопрос исключительно в выборе самой женщины и ее возможностях.

Было время, когда первые полгода после рождения у меня ребенок орал круглыми сутками. И в этот период я просто не выходила из дома и ненавидела весь мир. Так что бывают всякие периоды.

Но когда дети подросли, каждая женщина имеет возможность привести себя в порядок. Тут уже вопрос упирается в лень и выбор самой женщины, ее желания и мотивации. Поэтому мою аудиторию в большинстве своем, по крайней мере мне так пишут, такая идеальная картинка мотивирует и стимулирует к дальнейшим действиям.

Когда ты видишь, что кто-то может, ты думаешь: «А почему я этого не могу?» И идут, прокачивают свой образ, становятся лучше в каких-то аспектах. То есть кто-то смотрит с завистью — это тоже прекрасные люди, активисты в моем Instagram, с которыми мы тоже общаемся. Есть те, кто воспринимает мои посты как стимул и мотивацию. Вот они особенно ценны мне, я им благодарна за обратную связь.

— А что пишут завистники?

— Называют ведьмой. Пишут, что я ем по ночам, спортом не занимаюсь, при этом стройная, вечно улыбающаяся и довольная. Действительно, я сама по себе очень жизнерадостный человек. Это мои окружающие и близкие люди всегда подмечают. Так завелось еще с детства. Несмотря на то, что у меня было огромное количество сложностей, трагедий в жизни, я сохранила в себе жизнерадостность, ценю в себе это и прокачиваюсь. Это очень помогает, потому что ты всегда понимаешь: нет проблем, которые тебе Всевышний отправил, а ты не можешь их решить. На самом деле, ты все можешь. Нам дана жизнь, руки, ноги — так что вперед, и с песней. Поэтому тут нужно выключать лень и делать правильный выбор.

«Инстамамский период у меня уже прошел»

— Вас называют главной или самой популярной инстамамой Казани. Вас саму бесит это звание? Сами вы обычно называете себя блогером…

— Да нет, не бесит. Я на самом деле привыкла. Но сейчас все чаще меня называют lifestyle-блогером, просто блогером. Потому что инстамамский период у меня уже прошел. Этой тематике были посвящены первые 5—6 лет моего блога. В тот период у меня был исключительно мамский блог, и аудитория была соответствующей. Сейчас дети подросли, тематика изменилась. Я изменилась — и аудитория тоже.

Последние пару лет в блоге я начала концентрироваться на своих желаниях, ощущениях, хотелках, самореализации, хобби. Перефокусировка — это нормальное явление для блогеров.

У каждой мамы наступают периоды, когда дети отходят на второй план и мы остаемся сами с собой и начинаем прокачивать себя. А дети параллельно идут вместе с тобой. Но так как ты их уже не таскаешь на руках, они становятся более самостоятельными, более-менее начинают осознавать, чего хотят, становится полегче сфокусироваться на себе.

— Какой контент преобладает сейчас в вашем Instagram?

— Про женскую самореализацию. Я пишу о том, как женщине не потерять саму себя после каждодневного быта — уборки-готовки, школы-сады, детские тренировки, работа, а также как среди этого не потерять свою улыбку, энергию, как ее приумножать и сохранять желание жить, радоваться каждому дню. Вроде бы все это звучит просто. Но многим женщинам сделать это очень тяжело. Я стараюсь показывать, как это реализовать на своем примере.

— Считаете ли вы себя частью медиасообщества? Вас уже начали приглашать на традиционные встречи с президентом республики Рустамом Минихановым наравне с ведущими СМИ Татарстана…

— Блогеры — это новые СМИ, новые реалии. Через блогеров продвигаются крупнейшие проекты, важные информационные потоки. Например, недавно был проект про ВИЧ от Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Я была рада поддержать столь важный проект.

Мы и сами видим, что важные новости продвигаются через блогеров. Крупные федеральные кампании приходят к нам за коллаборациями. И доверие к блогерам обычно выше, чем к СМИ. Потому что блогер — это конкретная личность.

— Еще вы участвовали в довольно интересном проекте, когда на Единый день голосования 100 ведущих блогеров Татарстана привлекли в качестве наблюдателей на выборах. Не было сомнений?

— Я ни секунды не сомневалась. И до этого опыта я уже участвовала в общественных проектах. Естественно, мы понимали, что к нам будет приковано большое внимание как со стороны СМИ, так и со стороны татарстанцев. А с учетом того, что это был первый подобный эксперимент в России, присутствовало волнение. Но мы очень круто справились. Это был колоссальный опыт. Мне понравилось — ничего глобально страшного не было. Было интересно увидеть выборные процессы изнутри.

Фото: instagram.com/missrissovsky

Естественно, мы понимали, что к нам будет приковано большое внимание как со стороны СМИ, так и со стороны татарстанцев. А с учетом того, что это был первый подобный эксперимент в России, присутствовало волнение. Но мы очень круто справились

«Декрет стал толчком к тому, чтобы завести Instagram»

— Что побудило вас в 2013 году завести Instagram, имея за плечами образование КГФЭИ в сфере маркетинга. Что стало толчком?

— Декрет. Когда в институте я защищала диссертацию, у меня был 5-месячный ребенок. Тогда Instagram только начал обретать популярность в Татарстане. И я решила, что нужно пробовать.

— А помните свой первый пост в своем Instagram?

— Точно не помню, но наверняка что-то про еду или про детей. Тогда очень хорошо продвигалась тема еды, рецепты часто попадали в топчики.

В тот период я выкладывала рецепты и писала статьи на тему материнства. С этого все началось. Так как я сидела дома, я сама скроила собственный сайт. Потому что тогда блогерами считались только те, у кого есть свой сайт, а не кто в Instagram сидит. На сайте я публиковала рецепты и статьи, а из «Инстаграма» прогоняла трафик на сайт. Тогда такой ход дал мне активность со стороны аудитории.

«Прибыль от блога нестабильна»

— Как быстро ваш Instagram начал окупаться? Наверняка, чтобы раскрутиться, нужно и вкладываться?

— В то время для того, чтобы раскрутиться, не нужно было вкладываться. Тогда сам Instagram очень хорошо продвигал, как сейчас TikTok. Instagram выводил в топы публикации, и целевая аудитория сама приходила к тебе, находила тебя в списке рекомендованных. Тогда столь высокой конкуренции не было. А вкладываться я начала, когда набрала уже больше 40 тысяч подписчиков, в 2015 году. Начала проводить разные интересные конкурсы, розыгрыши, взаимные обмены аудиториями, взаимные посты, плюс был органический приход.

— Как быстро окупились ваши вложения?

— Я думаю, в последние 2—3 года я начала зарабатывать на этом. А первые рекламные предложения начали приходить, когда отметка перевалила за 5 тысяч подписчиков.

— На сколько для вас сейчас это прибыльная деятельность?

— Да, от блога есть доход, от коммерческого сотрудничества, амбассадорства с брендами. Так что доход это приносит. Но суммы я не назову. Потому что мы живем в Татарстане. А здесь у нас любят считать чужие бабки. В Москве всем на это пофигу. А тут у нас начинается распространение информации в различных Telegram-каналах.

— Эти цифры сопоставимы с реальностью?

— Конечно, они относительны. Если мы говорим только про блог, то стабильного дохода оттуда не бывает. Это зависит от сезона, времени. В январе бывает просадка, в декабре наоборот. Так что прибыль от блога волнообразная.

— Что в вашем блоге рекламируется чаще всего? И поменялось ли это со временем?

— Да, безусловно. Сейчас это проекты, ориентированные на женщин 25—36 и не детская продукция. Еще года три назад это, наоборот, были исключительно детские бренды, а целевая аудитория — именно женщины-мамы. Сейчас это более женский формат — проекты, услуги, продукция для женщин: одежда, фэшн, стиль, гаджеты, облегчающие жизнь женщины.

— Вы работаете над своим блогом самостоятельно, без привлечения наемных сотрудников?

— Я работаю над своим Instagram одна. Плюс параллельно у меня есть другие проекты, о которых я не пишу в своем блоге.

Еще года три назад это, наоборот, были исключительно детские бренды, а целевая аудитория — именно женщины-мамы. Сейчас это более женский формат — проекты, услуги, продукция для женщин: одежда, фэшн, стиль, гаджеты, облегчающие жизнь женщины

«Я сама не генерирую хейт и не хайпую»

— Когда вы ощутили свою известность? В чем это проявляется?

— Я бы не сказала, что в один момент вдруг почувствовала свою популярность. Это происходило постепенно и плавно. Где-то на улицах узнают, подходят познакомиться. Где-то подходят сфотографироваться или приглашают в крупные проекты в качестве эксперта, публичного человека. Так что внимание со стороны СМИ, аудитории, представителей проектов, в том числе федеральных, росло потихоньку.

— Это только помогает? Или есть и негативная сторона?

— Тут опять же важно твое отношение к происходящему. У меня с этим все четко. Я очень легко реагирую на хейт, если он встречается. Я и сама не генерирую хейт и не хайпую, как это сейчас модно. Кто-то выезжает именно на этом — но тут опять же важен вопрос выбора. Поэтому если вдруг происходит что-то неприятное, это необязательно пропускать через себя. Да, иногда ты реагируешь на какие-то статьи, сообщения. Но кто-то сильно переживает, волосы на себе рвет. Но у меня такого нет.

«48 дней в период изоляции я провела дома — мне понравилось»

— Как пандемия COVID-19 сказалась на вашей деятельности?

— Да никак. В целом на удаленной деятельности, на блогерах пандемия глобально не сказалась. Может быть, даже наоборот. Потому что многие проекты ушли в онлайн, все это тоже продвигалось через блогеров, потому что вся аудитория сидит в блогах.

В пандемию глобально ничего не изменилось. Но то, что я 48 дней в период самоизоляции не выходила из дома — было очень интересным экспериментом. Учитывая, что я все время мотаюсь туда-сюда, у меня бывает огромное количество встреч с людьми, то 48 дней дома было очень интересно, прикольно, мне понравилось.

— И дети все это время сидели дома?

— Да, мы все сидели дома. Дети, конечно, выходили во двор, потому что мы живем в своем доме. Но я даже до двор не выходила. Я не любитель гуляний. Гулять ради погулять — это не мое. У меня просто не было потребности выходить из дома, учитывая, что все можно было заказать онлайн.

Единственный минус того, что в пандемию мы сидели дома — это необходимость искать контент для блога в таких условиях. Генерировать контент из дома еще нужно умудриться. Чтобы удерживать аудиторию в таких условиях, креативить, пришлось заморачиваться. Это был интересный эксперимент. Нужно было творить дома — писать что-то необычное, интересно фоткать, снимать видео. Мы вытворяли всякие интересные штуки!

— А ваши подписчицы активизировались на тему коронавируса?

— Я тему «короны» не сильно поднимала, потому что она и так заюзана в соцсетях. А я не люблю мутозить одно и то же. Так что мы обсуждали околокоронавирусные темы — что приготовить, что посмотреть, как развиваться, сидя дома.

«Школьникам я рассказываю о реалиях блогеров»

— Когда вы стали самозанятой? Видите ли для себя какие-то минусы в этом?

— Как только такая категория появилась, так я и стала самозанятой. Уже почти два года. Это очень крутая идея. Самозанятость — очень удобная, потрясающая штука. Меня удивляют люди, которые боятся регистрироваться.

На самом деле, регистрация в качестве самозанятого очень сильно упрощает жизнь. Если кто-то изначально вообще не хочет платить налоги, их мотивы понятны. Но если нет такой проблемы, то в регистрации самозанятого нет ничего сложного. Все делается в три клика, чеки выдаются, и вообще, это очень удобная система как для работодателя, так и для самого самозанятого.

— Недавно вы стали членом Общественного совета при Минмолодежи РТ. Какие основные проблемы молодежи вы видите и намерены поднимать, участвовать в их решении?

— Ну в целом весь прошлый год до карантина я ездила по школам и выступала перед учащимися по поводу блогинга и иллюзий, связанных с этой деятельностью.

— Сейчас же каждый второй школьник хочет стать блогером или ютубером…

— Да, вот как раз эту тему я поднимала на классных часах в различных школах Казани, встречалась со школьниками и рассказывала о реалиях блогеров. Это была исключительно моя идея — поволонтерить, поболтать со школьниками.

Когда учитель говорит о том, что блогинг — это фигня, там нет ничего серьезного, не стоит быть блогером, то ученик это просто пропустит мимо ушей. А когда приходит состоявшийся блогер и рассказывает о реалиях блогинга, о том, как непросто создавать контент, сколько времени и ресурсов это занимает, в том числе и финансовых, и отнимает сил, школьники уже совершенно по-другому на это реагируют, начинают задумываться, видят все закулисье и процесс с другой стороны, задают уточняющие вопросы и ты им раскрываешь кухню.

— Немного охладить их пыл?

— Да, чтобы они понимали. И не думали, что на блогеров сверху сыпется много денег, в то время как они сидят и селфят.

— Да, это же довольно распространенное мнение, что блогеры — какие-то халявщики, которые толком ничем не занимаются и только стригут деньги…

— Именно так. И когда ты рассказываешь про реалии, то школьники реагируют совершенно по-другому, задают вопросы. И это очень крутое общение.

— Какой вы видите фидбэк? Что школьники решают не заниматься блогингом или напротив, загораются этим?

— Те, кто до этого считал, что блогеры — это халявщики, начинают совершенно по-другому говорить. Они удивляются, что я уделяю блогу по 5 часов каждый день. И спрашивают: «А я не смогу просто закидывать котиков, писать доброе утро и набрать 100 тысяч подписчиков?» Я рассказываю, как обстоят дела на самом деле. И у них раскрываются глаза прямо на месте, на уроке.

— У вас реально на блог уходит по 5 часов в день?

— Да, плюс-минус. Но я это говорю про свою деятельность в Instagram в целом. Нужно ответить в директ, общаться с аудиторией, ответить на комментарии, выстраивать продвижение.

Фото: Максим Платонов

Мы объединились в чат и ведем деятельность внутри него. Например, если сотрудничество предлагают непроверенные, неадекватные рекламодатели, то мы помещаем их в черный список всем сообществом. Наоборот, если нужно поддержать бесплатно какой-то проект, поволонтерить, мы тоже нашей ассоциацией поддерживаем и такие начинания



— Насколько я слышала, вы высказывали идею по созданию Ассоциации блогеров Татарстана. Как идет работа в этом направлении?

— Такая идея действительно была. Мы пробовали оформить ее юридически. Но на это нужны средства, время, какая-то доказательная основа. Этим надо сесть и вплотную заняться. В данный момент у нас есть костяк блогеров. Мы объединились в чат и ведем деятельность внутри него. Например, если сотрудничество предлагают непроверенные, неадекватные рекламодатели, то мы помещаем их в черный список всем сообществом. Наоборот, если нужно поддержать бесплатно какой-то проект, поволонтерить, мы тоже нашей ассоциацией поддерживаем и такие начинания. То есть, по сути, деятельность в рамках ассоциации ведется, просто юридически она не оформлена.

«Я призываю блогеров, у которых есть большая аудитория, не оставаться равнодушными»

— Можно сказать, что отдельный пласт вашей работы — благотворительность. Вы основали проект «Копилка счастья»…

— Да, действительно. Из последних поддержанных проектов — садик «Все сам» и приют «Умиление». Мы делаем это на волонтерских основах, размещаем информацию, проводим сборы. На мой взгляд, наше участие дает колоссальный эффект. Потому что моментально аудитория подхватывает, поддерживает. Мы реально закрываем сборы, находим необходимое для различных проектов — для животных, для детей. Я всегда призываю блогеров, у которых есть большая аудитория, не оставаться равнодушными. Потому что это реально инструмент для добра.

— Есть благотворительные проекты, которыми вы особо гордитесь?

— Я не люблю все это выпячивать. Но из последних проектов — «Я сам» и «Умиление» — получились с большой отдачей аудитории. Я была первой, кто пришел к Илье, который строит садик «Все сам».

Мы с Ильей начали переписываться, я предложила приехать и записать обзор. Мы приехали, все отсняли и дальше уже пошло по цепочке.

Стоит одному крупному блогеру поддержать проект, на доверии к нему коллеги тоже начинают поддерживать этот проект. После этого проект начали поддерживать другие блогеры, артисты, медийные личности, и началось движение — это очень круто. До этого мы несколько лет поддерживали отделение отказников, собирая по 200—300 тысяч, закупали различную бытовую технику.

— Что вас подталкивает к благотворительной деятельности?

— Мне кажется, что это обычное дело для каждого нормального человека. Если у него в руках есть инструмент, который может помочь другому, любой адекватный взрослый и зрелый человек это сделает. Это не сверхнорма, а абсолютная норма.

Фото: instagram.com/sadik_vsesam

Я всегда призываю блогеров, у которых есть большая аудитория, не оставаться равнодушными. Потому что это реально инструмент для добра

«С 1 декабря мы запускаем онлайн женский клуб»

— Какие у вас интересные проекты запланированы на ближайшее время?

— С 1 декабря мы запускаем женский клуб «WomanХалваClub». Это глобальный и исключительно женский проект.

На этой площадке в одном месте будут собраны мастер-классы, прямые эфиры от приглашенных спикеров. То есть такая польза для женщины в онлайн-формате. Сейчас много различных аналогичных проектов, но они разрозненные — одно здесь, другое — там. А у нас в одном месте можно будет и спортом заняться в 6.30 утра в прямом эфире, в обед — посмотреть, как краситься так, чтобы не париться, но при этом выглядеть хорошо и ухоженно.

Также будут размещаться интересные статьи от проверенных спикеров. По кусочкам мы набираем этот контент для женщин. Сейчас я полностью погружена в этот проект.

— То есть этот проект будет вообще не в рамках вашего Instagram?

— Они будут идти параллельно.

— Учитывая, что этот проект онлайн, он будет рассчитан не только на казанскую аудиторию?

— Да, мы стартуем на Казань. А затем пойдем дальше.

— Это будет коммерческий проект?

— Не совсем. С 1 декабря стартуют совершенно бесплатные эфиры.