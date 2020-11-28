«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 23-я: Арзамас

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня, в двадцать третьем выпуске нашего проекта, исследуем Казанскую улицу в Арзамасе.





Арзамас (Нижегородская область) не относится к самым популярным для туризма и прогулок российским городам — здесь крупный железнодорожный узел, еще с советских времен серьезно развитая промышленность, новостройки и слегка подзаброшенная историческая часть. В общем, ничего особенного — город как город. Есть здесь Казанская улица, причем она в Арзамасе — одна из въездных в город. Как и во многих уже увиденных нами российских городах, улица имени Казани тут находится на окраине, причем на самой терминальной — она напрямую переходит в пригородное шоссе, дойдя до границы города.

Предлагаем начать прогулку именно отсюда — для разнообразия, пойдем не из города к границам, а от его границ внутрь. Вот так начинается Арзамас с восточной стороны.

Здесь, на въезде в город, когда-то располагались площади авторемонтного завода, а сейчас тут промзона: бывшие заводские помещения сдаются внаем, продаются, здесь кипит какая-то мелкая производственная жизнь. А еще неподалеку — вагонное депо (что, учитывая серьезный статус Арзамаса как города железнодорожников, вполне объяснимо).

А прямо напротив промышленной зоны — простая человеческая жизнь. Улица Казанская устроена странно: от этих домиков вглубь от дороги простирается разветвленный жилой квартал из частных и многоквартирных домов, и все они относятся к Казанской. Жаль, заглянуть туда из фотопанорамы мы не можем.

В числе прочего, тут есть небольшой район «Шанхай», который весьма затейливо нумеруется. В окружении домов под номерами от 6 до 17 внезапно появляется стройная шестерка малоэтажных, но многоквартирных домов № 221, 222, 223, 218а, 219 и 220. Откуда взялось такое странное название, фигурирующее на большинстве карт этих мест, — история умалчивает. Будем считать, что это не про скученные задворки цивилизации, а про романтику. Пробраться к этому загадочному месту можно вот отсюда: от основной асфальтированной Казанской ответвляется безымянный проулок.

Слева у нас простирается промзона, прикрытая от глаз зевак жизнерадостной зеленью. Почему-то нам совсем не хочется представлять, что тут происходит, скажем, сейчас, в ноябре.

Зелень зеленью, а дело делать надо, поэтому количество разношерстных рекламных объявлений на квадратный метр здесь, конечно, зашкаливает.

Наверное, не очень весело жить прямо напротив промышленной зоны, в удалении от центра города и хоть какой-то цивилизации. Впрочем, где-то там мы видим не только некрасивые гаражные постройки, но и наш любимый забор из крепкого, нарядного, красного профнастила. Это внушает веру в хозяйственность человечества!

Пока все выглядит очень скучно. Так выглядит любой российский город, если въехать в него со стороны промзоны (хотя, справедливости ради, в Казани мы не припомним ни одного такого же унылого въезда: наши промзоны сконцентрированы ближе к центру города, а гостей мы встречаем красиво!).

Ну просто праздник какой-то. Тут тебе и печи, и дымоходы, и цветы оптом, и еще много всякого полезного. Не знаем, что и выбрать. В общем, классическая промышленная зона с нарезанными на маленькие уголки бывшими большими цехами.

Напротив — не намного уютнее. Представляем, как там во время дождя, содрогаемся, едем дальше. А ведь там — продолжение обширного жилого квартала, который нам практически не видно с дороги.

Становится оживленнее, но не сильно уютнее.

Сюда подходят железнодорожные пути — за этим забором находится очередной административный узел Горьковской железной дороги (не фасадный, а рабочий — что-то наподобие того, что происходит у нас в Юдино) — Арзамас-2. Каждый из нас неминуемо проезжал его, если хоть раз ехал в Москву из Казани на поезде.

Собственно, все. На этом Казанская улица заканчивается и переходит сразу в три других: Новую, Красный Путь и Заготзерно.

Ничего уникального и удивительного мы с вами в Арзамасе не увидели. Жаль, не удалось пройтись по Шанхаю и посмотреть, как живут люди в том квартале, который надежно скрыт от глаз любопытствующих Яндекс-панорамами.