Как отметить Новый год: скромные посиделки за 1,5 тыс. и банкеты на миллион

Выбор казанцев сужается — в столице Татарстана закрылись 60 ресторанов и кафе

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила материал по новогодним предложениям ресторанов и кафе Казани. Для сравнительной оценки были рассмотрены 283 заведения, 60 из которых за последний год закрылись. Но если одних экономическая ситуация вынудила свернуть деятельность, то других она заставляет двигаться навстречу клиентам. Однако в целом резких скачков цен с прошлого декабря, за редким исключением, не случилось. В среднем корпоратив без излишней роскоши обойдется казанцу примерно в 2,7 тыс. рублей. Пока еще есть места в вечерних заведениях, заказчики могут выбирать цены, меню, программы, залы, места с видом на Кремль и без, в последние дни декабря и на новогоднюю ночь. В «Реальном времени» — обзор декабрьских предложений ресторанов и кафе Казани.

Рестораны оптом и в розницу

Для новогодних корпоративов рестораны столицы Татарстана предлагают разные варианты бронирования. Можно заказать скромный фуршет, а можно закатить банкет в роскошном зале на миллион. Но при этом налицо тенденция к дроблению услуг. В прошлом году многие рестораны рекомендовали залы «под закрытие». Дорогие депозиты на большие коллективы предлагают и теперь, но скорее в силу спроса на помещения под небольшие компании вечерние заведения активно продают места за столиками в розницу. При этом, например, гриль-бар «Мясо» не продумывает, как будут развлекаться гости, а «Аль-Фахир» и Porto Maltese, несколько повысившие цены, добавили к традиционному набору свои шоу.

«Утка в котелке» заявляет средний чек на 1 тыс. рублей дешевле, чем в прошлом году. А у Extra Lounge при снижении цен на 1 тыс. рублей появились еще и развлечения. На фоне всеобщего удорожания вряд ли в ресторанах дешевеют еда и напитки. Некоторые заведения обращают внимание, что указывают стартовые цены. Другие, завлекая клиентов, под «средним чеком», скорее всего, имеют в виду чек минимальный, а дальше — как пойдет веселье. Менеджеры ресторанов применяют и еще одну тактику — цены за разные услуги расписывают отдельно: кухня, бар, развлечения, тем самым предлагая гостю самому определиться с выбором, но предполагая, что раз человек готов раскошелиться под Новый год, то «порежет последний огурец» и возьмет весь набор уже с осознанием «что и почем».

Отдельные, достаточно дорогие, рестораны честно меняют ценники на более высокие, как, например, Luciano SPA (депозит вырос с 85 тыс. до 500 тыс. рублей). Фото kzn.arriva.ru

Отдельные, достаточно дорогие, рестораны честно меняют ценники на более высокие, как, например, Luciano SPA (депозит вырос с 85 тыс. до 500 тыс. рублей). «Панорама» же, напротив, поняла, что в прошлом году переоценила свои возможности и на фоне низкой платежеспособности населения умерила запросы (депозит упал с 950 тыс. до 550 тыс. рублей).

Отметим также, что аналитическая служба готовила материал по стоимости новогодних предложений ресторанов заранее, и некоторые заведения в последний момент пересмотрели ценники на декабрь.

От камерных посиделок до шоу-программ с видом на Кремль

По стоимости закрытой вечеринки лидирует ресторан «Пир», предлагающий зал на 65 человек без праздничной программы, как и в прошлом декабре, за 700 тыс. рублей — столько стоит аренда, кухня, алкоголь. Меню составляют сами гости на эту сумму. 10 процентов на обслуживание начисляется дополнительно. Сумма депозита на новогоднюю ночь — 1 млн рублей.

Ежедневно последнюю декаду декабря ресторан Extra Lounge (ГТРК «Корстон») предлагает клубную шоу-программу в двух залах на 152 и на 60 человек: диджей и кавер-группы, ведущий с конкурсами и Дед Мороз со Снегурочкой. Стоимость развлечений вместе с кухней, баром и кальяном составляет 4 тыс. рублей на человека в будни. В прошлом году ресторан предлагал посиделки без программы за 5 тыс. рублей. Правда, в нынешнем декабре цена удовольствий в пятницу и субботу вырастает. Размер депозита «под закрытие» будет зависеть от количества гостей и даты. Но если компания не слишком большая, то она может поучаствовать в «солянке» с 20 по 21 или с 27 по 28 декабря. Стоимость новогодней ночи (с 22.00 до 5—6 утра) со спецменю вырастает как минимум в два раза: 8 тыс. и 10 тыс. рублей с человека (если столик с видом на Кремль).



Ежедневно последнюю декаду декабря ресторан Extra Lounge (ГТРК «Корстон») предлагает клубную шоу-программу в двух залах на 152 и на 60 человек. Фото kzngo.ru

После резкого ценопада в «Панораме» декабрь «под закрытие» расписан

«Панорама», вмещающая на самом верхнем этаже до 200 гостей, уже не принимает большие заказы на декабрь. Как мы уже отмечали, этот ресторан понизил цену за бронирование «под закрытие» и без программы сразу на 400 тыс. рублей. Забронировать столики у владельцев «Панорамы» и «Каравеллы» (на 100—150 человек) в «Казанской Ривьере» можно без закрытия залов из расчета 2,5 тыс. рублей на человека, в сумму включены блюда и алкоголь ресторанов. Это стартовая сумма и не предельная. В караоке-баре «Ривер» можно провести время, потратив 2,3 тыс. рублей. Рестораны предлагают также отдельные помещения для закрытых вечеринок небольших компаний. Но можно принять участие в «сборнике» с сотрудниками разных коллективов. В новогоднюю ночь «Каравелла» готовит световое шоу и конкурсы. Развлекать гостей будут артисты, кавер-группы и достаточно известная ведущая театра праздника «Браво» Наиля Хабибуллина. Каждому посетителю праздничное шоу вместе с меню обойдется, как в прошлом году, в сумму от 8,5 тыс. рублей.

Luciano SPA в последний момент взвинтил цены

Комплекс Luciano SPA располагает четырьмя заведениями для отдыха, и в прошлом году он заявлял залы «под закрытие» с ценником от 85 тыс., а в этом году — 110 тыс. рублей. Но и это не предел. В декабре цены подскочили еще резче. Ресторан «Адриано» предоставляют под закрытие на сумму 500 тыс. рублей для 120 человек. 250 тыс. рублей стоит кухня и аренда в самом большом «Ресторане 3 этажа», а также в «Ресторане 6 этажа» на 40 гостей. Получить удовольствие от блюд и напитков в 60-местном «Ресторане 1 этажа» можно за 220 тыс. рублей. И это без праздничной программы. Если небольшой компании не нужен отдельный зал, то средний чек с алкоголем для одного гостя составит 3—3,5 тыс. рублей, главное, чтобы ресторан в этот день не был занят под корпоратив. Прийти со своим алкоголем нельзя.

Встретить Новый год владельцы комплекса предлагают в «Адриано». Гостям приготовят меню от шеф-повара, примерно с 20 часов до 3—4 утра они будут веселиться с диджеем и Дедом Морозом, а самые маленькие полуночники — с аниматорами. Блюда, алкоголь и развлекательная программа обойдутся одному гостю в 5,5 тыс. рублей.

Блюда, алкоголь и развлекательная программа в «Адриано» обойдутся одному гостю в 5,5 тыс. рублей. Фото kzn.wed-expert.com

«Утка» подешевела на тысячу

На компанию от 25 гостей бар-ресторан «Утка в котелке» рекомендует зал на 50 посадочных мест «под закрытие» за 300 тыс. рублей. Меню на эту сумму и праздничную программу гости обсуждают заранее. Для сотрудника небольшого коллектива стоимость предновогоднего вечера составит 3 тыс. рублей и выше (при этом поесть без алкоголя в обычный день здесь можно на 2 тыс. рублей, в декабре праздничный ценник не зависит от будней и выходных). Бар снизил средний чек на 1 тыс. рублей по сравнению с прошлым декабрем. С 19.00 до 22.00 будет играть музыкант на рояле, гостей поздравят сказочные персонажи. Со своим алкоголем нельзя, а окончательный расчет — по завершении вечера. В 19.00 31 декабря ресторан закрывается.

Традиционные европейские цены и ценности

Porto Maltese сдает зал на 50 человек «под закрытие» за 200 тыс. рублей. Дед Мороз с внучкой и ведущий за эти деньги к гостям не выйдут, надо привести «своих». Если в одном зале собираются несколько компаний, то достаточно традиционной брони, как и для VIP-зала на восемь человек. Средний чек для таких посетителей — от 3,5 тыс. рублей с учетом одного-двух бокалов вина. Прошлогодний ценник Porto Maltese снизил на 500 рублей. Но размер чека варьируется в зависимости от заказа. Хотя в ресторане есть и мясные, и овощные блюда, основное меню — рыбное. Средиземноморские морепродукты заведения стоят недешево. Свой алкоголь, как правило, запрещен, но общих стандартов нет, действует индивидуальная договоренность. Относительно высокий ценник компенсирует вид на набережную, иногда в ресторане звучит живая музыка, работают вокалисты. Зал больше подходит для коллективов в 20—30 человек. Сюда гости приходят не шумно повеселиться, а приятно провести время с близкими и друзьями. В Новый год ресторан не работает.

«Пражский клуб» свои три зала на 20, 30 и 90 человек «под закрытие» не сдает. И уже почти все банкетные дни тоже расписаны. Программа с вокально-инструментальными номерами и дискотекой с 18.00 до полуночи стоит 1 тыс. рублей с человека. Поесть можно от 2,5 тыс. рублей, минимальная стоимость предложения бара — 500 рублей, алкоголь разрешается принести с собой. Итого: 4 тыс. рублей — как и в прошлом декабре. На Новый год ресторан открыт. Малый зал с караоке и живым вокалом больше подходит для теплых компаний друзей и семейных вечеров.

В «Пражском клубе» почти все банкетные дни расписаны. Фото pragavkazani.ru

«Палладиум»: с «солянкой» на пробу и «под закрытие»

«Палладиум» второй сезон работает только под заказ. После 15 декабря аренда банкетного зала на 300 человек в ресторане стоит 100 тыс. рублей. В распоряжении гостей — оборудование, микшерные пульты, экраны. Кухня без бара оплачивается отдельно и стоит 2,5 тыс. рублей. Гости приносят с собой алкоголь и сами договариваются с аниматорами. Почти все дни «под закрытие» расписаны, но еще есть места в «сборной солянке» на 25 декабря, ее ресторан проводит впервые. В этот день не нужно платить за аренду, а лишь 3,3 тыс. рублей за меню и шоу с 19.00 до 1 часа ночи. Пока еще есть возможность снять зал на новогоднюю ночь.

Стриптиз от ресторана и коктейли от бармена

Для тех, кто планирует оторваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и компанией так, чтобы потом было что вспомнить, предложение «Аль-Фахира» — в самую точку. С 19 декабря здесь начинаются корпоративы в караоке-зале на 60 человек. Депозит «на закрытие» подорожал со 100 тыс. до 120 тыс. рублей в будни и 140 тыс. рублей в пятницу и субботу. «Аль-Фахир» проводит праздники одновременно для нескольких компаний. Стандартный набор из ведущего, диджея и главных новогодних персонажей в будние дни дополняют стриптизом и светодиодным шоу «Пандора», а в выходные, помимо зрелища с раздеванием, гостей ждет еще и шоу с переодеванием, народные танцы или бармен-шоу с интерактивом и угощением коктейлями. В выходные все удовольствия с новогодним меню в одном флаконе — за 3 тыс. рублей, в остальные дни — на 200 рублей дешевле, свой алкоголь не допускается.

«Носорог», «Марусовка» и «Мясо» сохраняют цены, развлечения — за счет гостей

На группу больше 20 человек «Носорог», предлагающий большой ассортимент вин с минимальной наценкой, рекомендует зал «под закрытие» с депозитом в 100 тыс. рублей (с понедельника по четверг и в воскресенье) и в 150 тыс. рублей (в пятницу и субботу), разрешается свой алкоголь. Средний чек с горячительным при бронировании столиков — 2,5—3 тыс. рублей. Заказы на новогоднюю ночь кафе рассматривает.

На группу больше 20 человек «Носорог», предлагающий большой ассортимент вин с минимальной наценкой, рекомендует зал «под закрытие». Фото nosorog-cafe.ru

Тихая атмосферная «Марусовка» с живой музыкой — для спокойного времяпрепровождения. Минимальный чек с алкоголем и кальяном — 2 тыс. рублей. 10 процентов на обслуживание не высчитываются, если посетителей больше десяти человек. Стоимость зала под закрытие зависит от дня недели, времени, программы, рассадки гостей и их числа, состава персонала — обо всем этом нужно договариваться с управляющим. В новогоднюю ночь ресторан закрыт.

Средний чек на средиземноморскую кухню со стейками, без горячительного в гриль-баре «Мясо» — 1,9—2,5 тыс. рублей. Алкоголь «с собой» — по договоренности с управляющим. В зале на 45 мест есть танцплощадка. В будни зал «под закрытие» — 90 тыс., в выходные — 120 тыс. рублей, новогодняя ночь — тоже 90 тыс. рублей.

Уют и национальный колорит по умеренным ценам

Украинская хата «Корчма Млин» удивляет невысоким средним чеком в 1,5 тыс. рублей с алкоголем и собственными настойками на лимоне, клюкве, с хреном и перцем. Дед Мороз и его команда придут за отдельную плату, если снять зал на 50 человек на сумму от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

В любом из трех ресторанов «Чайхона P.LOVE» — ужин в кругу близких в кабинке со шторками на 10 или 15 человек без новогодней программы. Средний чек — 700 рублей без алкоголя и 1,3 тыс. рублей с горячительным, которое с собой приносить нельзя. В аренду управляющие предлагают четвертый ресторан Love.Ashe с залом на 50 человек, кавказской кухней и детской комнатой. В будни депозит — 60—70 тыс. рублей, в выходные — в два раз выше.

В зале бара «Соль» умещаются 30 гостей при европейской посадке и 50 посетителей на фуршете. Для компании больше 15 человек подходит аренда, ее стоимость — от 80 тыс. рублей с воскресенья по среду, в остальные дни зал не закрывают. Средний чек без алкоголя — около 700 рублей. Под закрытие можно приглашать аниматоров и приносить с собой алкоголь.

В зале бара «Соль» умещаются 30 гостей при европейской посадке и 50 посетителей на фуршете. Фото localway.ru

Уютный «Аквариум» на 50 гостей в отеле «Арт» арендовать под закрытие можно в редких случаях. Средний чек — 1,5 тыс. рублей с алкоголем, свои напитки — по договоренности с управляющим. В зале есть площадка для танцев и музыкантов, которых приглашают сами гости. 31 декабря ресторан работает до 22.00.

«Звезда рок-н-ролла»

В Big Twin Bar могут организовать банкет «под закрытие» для 50 человек и фуршет для 200 гостей. Стоимость обговаривается индивидуально. Но чем ближе к Новому году, тем меньше шансов на корпоратив. Столики тоже бронируются заранее — с 20 декабря здесь расписаны места и концерты разных групп, которых приглашает арт-менеджер. Стоимость банкета с человека — 1,1 тыс. рублей. По алкоголю действует либо предложение по спеццене, либо «пробковый сбор»: гости доплачивают 280 рублей за каждую открытую бутылку легкого алкоголя и 350 рублей — за крепкий напиток. В новогоднюю ночь ресторан закрыт.