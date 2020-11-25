Александр Ципоркин, Банк «Хоум Кредит»: «Мы стали более гибкими, быстрыми и активными»

Руководитель макрорегиона Северное Поволжье в интервью «Реальному времени» подвел предварительные итоги работы банка в 2020 году в ПФО и рассказал о дальнейших планах по развитию бизнеса

Фото: предоставлено пресс-службой Банка «Хоум Кредит»

В конце октября Банк «Хоум Кредит» объявил о запуске первой в России рассрочки в социальной сети «ВКонтакте». Как пояснил руководитель макрорегиона «Северное Поволжье» Александр Ципоркин, это не единственные изменения. Впереди — модернизация инфраструктуры и еще больше выгодных и доступных для клиентов продуктов. О развитии бизнеса банка, взаимодействии с клиентами и сотрудниками и о том, как банк перестроил работу для безопасности во время пандемии, — в интервью «Реальному времени».

Выгодные инвестиции и рост спроса на потребкредиты

— Предлагаю начать с подведения итогов 9 месяцев работы в ПФО. Какие продукты стали локомотивом продаж, какая динамика относительно прошлого года?



— В целом у банка хорошая динамика финансовых результатов. По РСБУ, за 9 месяцев этого года мы получили прибыль в размере 1,8 млрд рублей (это результаты банка по всей России). Мы работаем в сфере необеспеченного потребительского кредитования. Поэтому наши основные продукты — это необеспеченные кредиты наличными, POS-кредиты и кредитные карты. В денежном выражении лидером, естественно, были и остаются нецелевые кредиты наличными, просто за счет того, что одномоментно выдается большая сумма. Если сравнивать с 2019 годом, то несколько месяцев показатели были даже лучше, чем в прошлом году. На втором месте — POS-кредитование. Конечно, на этот сегмент рынка сильно повлиял коронакризис: весной часть торговых точек закрывали на карантин, плюс ожидаемо сократились объемы в сегментах «туризм», «фитнес». Но в целом мы видим, что потребительское кредитование постепенно восстанавливается.

— На каких продуктах вы сконцентрированы сейчас?



— Мы продолжаем заниматься картами: кредитными, дебетовыми картами, картами рассрочки. Клиенты охотно оформляют карту рассрочки «Свобода», которая позволяет покупать у партнеров в рассрочку до 12 месяцев без процентов и переплат, и карты с программой лояльности «Польза», с помощью которой можно возвращать кэшбэк за любые покупки. Что касается сбережений, то в последний год мы видим интерес к инвестиционным продуктам: облигациям, структурным продуктам с другими компаниями. У них очень хорошая доходность, особенно по сравнению с депозитами. Сравните: средняя ставка по депозитам составляет 4-5% годовых, а по облигациям — 7,8% годовых на промежутке в 3 года. Для клиентов, которые не торопятся снимать наличные, это очень хорошая ставка. Если говорить про совместные партнерские проекты, в октябре мы начали работать по ПФО вместе с группой компаний БКС. Результаты пока подводить рано, но продажи уже начались. Весь рынок уходит в инвестиции, поэтому мы тоже планируем развиваться в этом направлении.

— Из-за падения уровня доходов населения при большой закредитованности еще летом этого года банки прогнозировали рост просроченной задолженности. Оправдались ли эти опасения у «Хоум Кредита»?

— Конечно, снижение доходов населения не могло не отразиться на динамике просрочки. Это общерыночная тенденция. Но наш банк всегда придерживается очень строгих стандартов риск-менеджмента и оценки потенциальных клиентов. За счет этого наши риск-метрики были и остаются одними из лучших на рынке, а показатели просрочки остаются невысокими: по итогам первого полугодия всего 4,3%. Во многом такие показатели связаны с индивидуальным подходом к клиентам. Например, несколько лет назад мы отказались от понятия «взыскание». Мы помогаем клиентам разными способами выйти из просрочки, в том числе активно используем кредитные каникулы.

— Кстати, по поводу кредитных каникул. Подать заявку и оформить их можно онлайн или для этого нужно посещать отделение банка?

— Это можно сделать любым удобным для клиента способом: и онлайн, и офлайн. Мы развиваемся во всех направлениях.

«В целом мы видим, что потребительское кредитование постепенно восстанавливается»

По-прежнему первые

— По данным аналитической компании Frank RG, если раньше «Хоум Кредит Банк» занимал первое место на рынке по портфелю POS-кредитов, то этим летом уступил позиции АО «Почта Банк». Каким образом планируете возвращать первенство?

— Мы считаем, что рынок трансформировался и термин «POS-кредитование» уже не актуален. Традиционный рынок кредитов в точках продаж стал частью экосистемы «кредитов на покупку», включающей онлайн-кредиты, кредитные карты, карты рассрочки, банковские и небанковские финансовые сервисы. Например, если клиент оплатит товар картой рассрочки в магазине-партнере, то фактически он получит покупку в рассрочку. При этом никаких дополнительных документов ему оформлять не нужно. Сюда же входят кредитные карты с программой лояльности. Кроме того, наша сестринская компания Forward Leasing успешно оформляет «подписку» на современные гаджеты. Другая наша «сестра» — кредитный брокер «Всегда.Да» — позволяет оформить рассрочку по одной заявке, которую рассматривают сразу несколько банков-партнеров. С учетом всех этих реалий мы были и остаемся лидером рынка.

— Может быть, коротко обозначите, о каких онлайн-технологиях и брокерских решениях идет речь?

— Конечно. «Всегда.Да» — это финтех-брокер. Он работает как независимый партнер с российскими банками с одной стороны и с ретейлерами — с другой. Для клиента все выглядит так: он приходит в магазин, сотрудничающий с «Всегда.Да», и выбирает товар, который хочет купить в кредит или рассрочку. И затем, вместо того, чтобы заполнять длинные анкеты в разные банки в ожидании положительного решения, он просто заполняет одну короткую анкету, которую система «Всегда.Да» направляет банкам-партнерам*. Поэтому процесс выгоден всем: клиентам, которым не нужно терять время, банкам и магазинам, которые повышают продажи.

Forward Leasing — это сервис «подписки» на самые актуальные гаджеты. Он создан для молодых людей, которые разделяют принципы шеринг-экономики и хотят не владеть, а пользоваться предметом. Например, клиент может «подписаться» на флагманский смартфон Samsung. Он получает этот телефон, пользуется им и ежемесячно платит небольшой взнос. Через год, после выхода нового флагмана, он сдает морально устаревший телефон в trade-in и получает новый гаджет. Конечно, наибольший спрос на эту услугу возникает в периоды выхода новинок.

— В конце октября сообщалось, что соцсеть VK вместе с «Хоум Кредитом» будет выдавать рассрочку. Что из себя представляет новый продукт?

— Это уникальное решение для российского рынка. Мы создали его вместе с партнерами из VK Pay. В результате клиенты получили возможность покупать товары в рассрочку, не выходя из соцсети. Более того — там же можно ее погашать. Максимальная сумма рассрочки — 300 тыс. рублей, точную сумму посчитает банк. Если вернуть деньги за 4 месяца, то никаких дополнительных платежей не будет. Наш продукт позволяет приобрести, например, образовательный курс, заказать умную колонку с голосовым помощником «Маруся», выбрать товар в уже встроенном в VK приложении Ali Express. Думаю, спрос на эту рассрочку будет очень большой, потому что ВКонтакте — самая популярная соцсеть в России.

«Мы считаем, что рынок трансформировался, и термин «POS-кредитование» уже не актуален»

«Мы вкладываемся в инфраструктуру»

— Еще хотелось бы обсудить нашу новую реальность. Как банк перестроил свою работу в отделениях с учетом пандемии?

— Наши отделения продолжают работать и принимать клиентов. Конечно, в начале пандемии некоторые отделения пришлось закрыть на несколько дней. Но немного: из 46 в ПФО с этим столкнулись порядка пяти-шести отделений. Безопасность клиентов и сотрудников для нас — на первом месте. Поэтому если в маленьком отделении, где численность сотрудников не позволяла организовать перекрестные смены, хотя бы у одного было подозрение на температуру — мы закрывали его до тех пор, пока все не получат отрицательные анализы на коронавирус. Поясню: перекрестная система предполагает, что сотрудники из разных смен вообще не пересекаются друг с другом, работают в разное время.

Конечно, мы продолжаем соблюдать все необходимые меры защиты. Это маски, перчатки, регулярная обработка помещений, соблюдение дистанции в минимум 1,5 метра, замер температуры. Также мы везде установили защитные экраны между сотрудниками и клиентами.

— Думаю, также нужно учитывать, что часть клиентов пользуется услугами банка онлайн, не посещая отделение. Их число растет?

— Да, число пользователей наших онлайн-сервисов растет, и пандемия подстегнула этот процесс. Но есть клиенты, которым нужно физическое общение в офисе банка. Для них мы предусмотрели все меры безопасности. Поэтому сейчас таких проблем с закрытием отделений, как в первое время, нет. Мы привыкли к новой реальности.

«Мы продолжаем соблюдать все необходимые меры защиты. Также мы везде установили защитные экраны между сотрудниками и клиентами»

— В продолжение темы об изменениях. Сообщалось, что «Хоум Кредит Банк» якобы начнет поэтапно закрывать представительства во всех федеральных округах. Расскажите, почему принято такое решение и как в связи с ним изменится работа?

— Это внутреннее организационное изменение, которое никак не повлияет на работу банка для сотрудников, партнеров и клиентов. Офисы и отделения не закрываются и продолжают работать в обычном режиме по всей России. Это же касается наших сотрудников — все они продолжают свою работу. Реорганизация была запланирована давно и не связана со стратегией банка. Мы по-прежнему уверены, что обслуживание клиентов в физических офисах также важно, как и развитие дистанционных сервисов.

— Когда появились новости о закрытии представительства в федеральных округах, в пресс-службе компании «Реальному времени» сообщили, что в планах — инвестирование в модернизацию сети. Раскройте планы банка подробнее и сроки их реализации?

— Модернизацию сети мы планируем начать в 2021 году. В планах — обновить банковские отделения в нескольких крупных городах, в том числе в Казани. Сейчас мы находимся в процессе обсуждения этой темы. Но уже можем сказать, что модернизация затронет не только оформление, но и формат взаимодействия с клиентами в отделении. Все подробности пока обсуждаются, но мы будем готовы с радостью поделиться с вами конкретикой в будущем.

— В завершение нашей беседы поделитесь планами по цифровизации, выводу на рынок новых продуктов?

— Если говорить о цифровизации, то мы будем продолжать активно развивать мобильное приложение. Уже сейчас мы добавили множество новых функций в мобильный банк «Хоум Кредит» (4+). Также планируем продолжать развивать карточные продукты, параллельно выстраивая агентскую сеть, чтобы наши предложения были еще более доступными. Естественно, продолжим модернизацию продуктовой линейки кредитов наличными, POS и, конечно, инвестиционных продуктов, о которых я говорил выше.

Будем развивать программу лояльности «Польза», которая встраивается во все наши карточные продукты. В рамках нее за любую покупку по кредитке или дебетовой карте можно получить кэшбек. Сейчас мы уже запустили новую акцию, по которой кэшбек для новых клиентов при оплате дебетовой «Пользой» со смартфона составит 15%. А новые клиенты с картой «Свобода» могут покупать у партнеров в рассрочку на 10 месяцев. Это очень хорошее предложение, особенно в преддверии новогодних праздников. Поэтому советую успеть воспользоваться акцией.

*Банки-партнеры сервиса «Всегда.Да»: ООО «ХКФ Банк», Банк «Восточный Экспресс», «МТС Банк», «Тинькофф Банк», «Альфа Банк» и другие