Борис Михайлов: «Гарипов в ЦСКА? Он кубковый вратарь, но пока это игрок «Авангарда»

Экс-главный тренер сборной России — о лидерстве московских армейцев в чемпионате КХЛ и успехах экс-«барса» Александра Шарыченкова

Легендарный снайпер армейцев и сборной СССР, экс-главный тренер сборной России Борис Михайлов рассказал Russia-Hockey.ru о том, в чем сила нынешнего ЦСКА, и о своем открытии экс-«барса» и экс-«нефтехимика» Александра Шарыченкова.

Добавили в атаке, но уже не лидеры в обороне



— После победы в Минске отрыв ЦСКА от второй команды Западной конференции СКА составил уже 12 очков. Удивлены такому уверенному ходу родного клуба?

— Не удивлен, а обрадован. Практически все соперники идут по дистанции чемпионата волнообразно, тогда как ЦСКА удается стабильный ход. Отсюда — такой серьезный задел в набранных очках. За первую половину чемпионата команда заслуживает высокую оценку.

— В чем особенность нынешнего ЦСКА, у которого по шайбам пятая оборона (58) в лиге, но первая атака (97)?

— В последние годы армейцы обычно пропускали меньше всех в лиге, команду отличала именно строгая игра в обороне. В этом сезоне ЦСКА добавил прежде всего в атакующих действиях, и цифры это подтверждают — до сотни красно-синим осталось лишь три шайбы.

Также отмечу сбалансированность нашего нападения. Год назад основную угрозу представляло первое звено, теперь забивает каждая тройка. Для соперников это проблема — проще выключить одну тройку, чем четыре.

Фото: vk.com/hccska

Практически все соперники идут по дистанции чемпионата волнообразно, тогда как ЦСКА удается стабильный ход



Гарипов? Пока нет смысла заниматься гаданиями



— Связано ли некоторое изменение игрового стиля с тем, что нет прежнего баланса в линии вратарей — и ЦСКА вынужден это компенсировать в атаке?

— Возможно. Но я бы не говорил о том, что в ЦСКА есть очевидные проблемы с вратарской линией. Наоборот, для меня наш новичок Шарыченков — одно из открытий чемпионата, осенью он взял на себя очень приличную нагрузку и с ней справился.

Да, после серьезной травмы пока не вышел на свой уровень Юханссон. Потенциал у шведского голкипера есть, в прошлом сезоне его статистика была даже лучше, чем у первого номера ЦСКА Сорокина. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

— Некоторые специалисты говорят, что зимой ЦСКА нужно усиливать вратарскую позицию и рекомендуют самого ценного игрока плей-офф-2018 Гарипова...

— Гарипов — кубковый вратарь, но он находится в «Авангарде», поэтому нет смысла заниматься гаданиями. Знаю, как внимательно каждую позицию в команде оценивают руководители и тренеры ЦСКА, только они, обладая всей информацией, видят всю картину.

Если Шарыченков будет держать свой уровень, а Юханссон добавит, то ЦСКА в своем нынешнем составе сможет подойти к плей-офф на хорошем уровне и решать самые высокие задачи. А вратарский вопрос станет неактуальным.

Фото: vk.com/hccska

Если Шарыченков будет держать свой уровень, а Юханссон добавит, то ЦСКА в своем нынешнем составе сможет подойти к плей-офф на хорошем уровне

Когда был тренером, в моих командах никто не дрался



— Как относитесь к последнему писку моды КХЛ — потасовках внутри команд?

— Могу сказать, что когда я был тренером, в моих командах никто никогда не дрался. Но при этом не терпел и равнодушия, отсутствия спортивной злости. Во внутрикомандной жизни очень многое зависит от тренерского штаба — он должен искать золотую середину, не допускать крайностей.

— Вы на льду никогда не были равнодушными. В ваши игровые времена потасовки в не игровое время происходили?

— Какие-то моменты могу припомнить — и в ЦСКА, и в сборной СССР. Но мы знали границы, до травм дело никогда не доходило.

— Следите за развитием событий вокруг чемпионата мира в Минске и Риге?

— Слежу с печалью. Плохо, когда политика вмешивается в спортивные дела. Мое мнение — Белоруссия любит хоккей и полностью заслужила главный турнир года. Считаю, что наряду с Ригой чемпионат должен пройти в Минске — строго по плану.

