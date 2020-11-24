Как казанский главбух «увела» 116 миллионов через фирмы-клоны

Вину подсудимая признает частично, по версии защиты, начальство знало о «левых» перечислениях

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал судебный процесс по делу о хищении 116,9 млн рублей путем создания фирм-клонов, начислении сверхзарплаты и легализации части похищенного путем покупки земельных участков. В преступлениях обвиняют Наталью Томилову, бывшего главбуха ООО «Строймир», ранее входившего в группу компаний «Банковский долговой центр». Как выяснило «Реальное время», Томилову задержали прямо на рабочем месте, вот только большую часть пропавших средств найти пока не удалось.

Липовая платежка вывела на два подставных «Строймира»



Наталье Томиловой — 56 лет. Под стражей она чуть больше года. Полицейские задержали ее в офисе на улице Меридианной 21 ноября 2019-го, куда прибыли по сигналу службы безопасности группы компаний «Банковский долговой центр» (далее — БДЦ). Поводом стала платежка о перечислении средств между двумя фирмами внутри БДЦ, в подлинности которой усомнилась начальник экономического отдела Елена Долгова. На допросе в Кировском райсуде Казани она вспоминала:

— При сверке выяснилось, что сумма НДС, которая была в платежном поручении, указана не 2 млн рублей, а в несколько раз больше. И в ходе проверки мы увидели — деньги ушли в другой «Строймир», где учредителем также является Томилова, но не Наталья. Название было одинаковое, но адрес, руководитель, реквизиты — все другое.

Из оглашенных показаний Долговой с предварительного следствия следовало — поначалу Томилова говорила, что произошла ошибка при перечислении, но в какой-то момент попыталась вырвать из ее рук липовую платежку... В итоге делом занялась служба безопасности, которая вызвала полицию. С рабочего места Томилову увезли на допрос, а затем в полицейский изолятор, далее суд санкционировал ее арест.

Детальная проверка внутри группы компаний позволила установить, кроме оригинального «Строймира», зарегистрированного по адресу: Казань, Меридианная,4 с фирмы «Юнид-Казань» в 2018-2019 году деньги в счет оплаты задолженности уходили в два других «Строймира». Первый был создан в ноябре 2018-го Артемом Прошагиным и специализировался на оптовой торговле фармацевтической продукцией, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло. Второй в июне 2019-го учредила Айгуль Томилова — сноха главбуха Натальи Томиловой.

Уже после возбуждения уголовного дела в УВД Казани внутренний аудит установил — вместо своего «Строймира» в чужие за год вывели 74 и 41 млн рублей соответственно.

В конце октября Кировский райсуд под председательством судьи Рината Камалова продлил Томиловой арест на 3 месяца. Фото rt.rbk.ru

Главбуха обвиняют по трем эпизодам

В конце октября Кировский райсуд под председательством судьи Рината Камалова продлил Томиловой арест на 3 месяца. На прошлой неделе помощник прокурора района Алена Шадрина огласила обвинение по делу. По версии гособвинения, в процессе работы главным бухгалтером в ООО «Юнид-Казань» и «Строймир» из группы БДЦ Томилова похитила 116,8 млн рублей, злоупотребив доверием гендиректора БДЦ Максудова, финдиректора Гариной и коллег-бухгалтеров, и легализовала 1,6 млн рублей путем приобретения недвижимости.

эпизод 1. Сверхзарплата в 1 млн 62 тысячи рублей : по версии обвинения, эти средства были похищены главбухом путем необоснованного завышения собственной зарплаты в платежках и перечисления на подконтрольный ей счет за раз от 500 рублей до 75 тысяч (ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере)

: по версии обвинения, эти средства были похищены главбухом путем необоснованного завышения собственной зарплаты в платежках и перечисления на подконтрольный ей счет за раз от 500 рублей до 75 тысяч (ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере) эпизод 2. Клонам «Строймира» необоснованно перечислили 115,6 млн рублей со счета «Юнид-Казань»: по версии силовиков, Томилова инициировала создание одноименных фирм своими знакомыми, а затем и «левые» платежи от 1 до 14 млн рублей под видом погашения задолженности внутри группы компаний

со счета «Юнид-Казань»: по версии силовиков, Томилова инициировала создание одноименных фирм своими знакомыми, а затем и «левые» платежи от 1 до 14 млн рублей под видом погашения задолженности внутри группы компаний эпизод 3. Легализация 1,6 млн рублей (ч.2 ст. 174.1 УК РФ): как полагает обвинение, чтобы скрыть незаконность завладения денежными средствами Томилова попросила учредителя «Строймира» Прошагина перевести часть полученных от «Юнид-Казань» средств в его же ООО «Профарм» и от лица этой фирмы выкупить четыре земельных участка в селе Державино Лаишевского района (каждый по 100 тысяч рублей) и одно машиноместо на Меридианной, 1А в Казани (1,2 млн рублей).

Томилова попросила учредителя «Строймира» Прошагина перевести часть полученных от «Юнид-Казань» средств в его же ООО «Профарм» и от лица этой фирмы выкупить четыре земельных участка в селе Державино Лаишевского района. Фото multilisting.su

По мнению гособвинителя, Артем Прошагин и Айгуль Томилова не подозревали о преступных замыслах подсудимой Натальи Томиловой и открывали свои фирмы с предложенным ею названием для ведения реального бизнеса.

После оглашения обвинения подсудимая сообщила — по двум первым эпизодам вину признает частично, по третьему — с обвинением категорически не согласна. По данным источников «Реального времени», позиция защиты строится на том, что непосредственное руководство Томиловой знало о происходящем, выведенные средства не осели в двух фирмах-«клонах», а ушли дальше, ну а «Банковский долговой центр» в мае 2019-го стал банкротом.

Подсудимую защищают два адвоката

На процессе Томилову защищают сразу два адвоката — Шавкат Хисяметдинов и Галина Кайнова. Последняя ранее защищала главу стройфирмы «Свей» Рашида Аитова и арестованного по подозрению во взятках начальника свияжской колонии Малика Хуснетдинова.

Интересы потерпевших компаний от лица преемников БДЦ представляет гендиректор «Альгор-недвижимость» Рустам Васиков. Перед началом заседания он пояснил журналисту «Реального времени», что следствию удалось найти и арестовать лишь десятую часть похищенного.

В суде Васиков свидетельствовал — знаком с подсудимой с 2018-го года, как начал работать юристом в группе БДЦ. С его слов, Томилова отвечала за бухгалтерию «Юнид-Казань» и «Строймира», в ноябре прошлого года была задержана в связи с хищением денежных средств, а в декабре — уволена. «Были выявлены факты хищения зарплаты, внесения некорректных данных в реестр и перечисление средств в компании «Строймир», не относящиеся к БДЦ», — озвучил представитель потерпевшего итоги внутреннего аудита.

Интересы потерпевших компаний от лица преемников БДЦ представляет гендиректор «Альгор-недвижимость» Рустам Васиков. Фото Ирины Плотниковой

На вопрос о статусе потерпевшего «Строймира», Васиков пояснил: «Организация признана банкротом и исключена из ЕГРЮЛ. Но это не мешает нам восстановить ее, если будет какое-то перечисление средств от Томиловой».

Адвокат Кайнова поинтересовалась финансовыми отношениями между «Юнид-Казань» и «Строймиром» — кто кому остался должен? Представитель потерпевшего сказал — не помнит, но «в какой-то момент задолженности этих фирм были обоюдными», но «поскольку эти долги были внутри группы компаний, решающим для БДЦ фактором они не являлись». Это было важно для кредиторов.

В оглашенных чуть позже показаниях Васикова следователю УВД прозвучало: «Юнид» был должен «Строймиру» 721 млн рублей. На том допросе он уточнял — малую часть средств потерпевшей стороне удалось вернуть со счетов «левых» фирм-клонов, невозмещенный ущерб составляет 110,8 млн рублей.

Также в показаниях прозвучало, что официально из «Юнида» Томилова в июне 2019-го была уволена, но по факту продолжала вести учет в этой фирме наряду со «Строймиром. На уточняющий вопрос, что стало основанием для такого совместительства, Рустам Васиков предположил — скорее всего, было устное поручение.

«Наталья Юрьевна, вы что? Вас же посадят»

Также на заседании были допрошены трое свидетелей из числа бывших сотрудников БДЦ. Экс-бухгалтер «Строймира» Татьяна Савельева рассказала, что еще в ноябре-декабре 2018-го в первый раз обнаружила, что «Юнид» перечислил деньги «Строймиру», но до адресата они не дошли: «Я спросила Наталью Юрьевну [Томилову]: почему так? Она сказала: «Это другой «Строймир», мы ему тоже должны».

Савельева также свидетельствовала, что все платежи контролировала финансовый директор БДЦ Елена Гарина, а документы подписывал еще и гендиректор Руслан Максудов. При этом финдиректору ежедневно предоставлялся полный отчет по остаткам на всех счетах. Именно поэтому, как предположила в суде Савельева, хищение средств с помощью фирм-клонов было невозможным — ежедневный контроль должен был вскрыть аферу уже на следующий день после перевода.

Также на заседании были допрошены трое свидетелей из числа бывших сотрудников БДЦ. Фото Ирины Плотниковой

«А сбои техники у вас происходили?" — поинтересовался адвокат Шавкат Хисяметдинов. Савельева подтвердила: «Бывали сбои в 1С после того, как закачивали обновление». Из показаний той же свидетельницы выяснилось — всего в БДЦ входило около 20-30 компаний, их количество постоянно менялось, «поскольку данная группа компаний занималась ликвидацией ООО».

Суд огласил ранние показания свидетеля Елены Долговой, экс-начальника экономического отдела БДЦ. Из них следовало — при перечислении средств внутри группы компаний вместо реестра платежей обязательно предоставлялось платежное поручение с визой финдиректора Гариной, либо ее заместителя.

Экс-главбух БДЦ Лилия Исхакова подтвердила суду — Томилова не раз жаловалась на сбои в программе 1С, однако переходить на иную не желала. Со слов свидетеля, контроль за работой ныне подсудимой она не осуществляла, но в разборе странной ситуации с перечислением принимала участие лично:

— Когда мы выяснили, что платежи ушли не в структуры БДЦ, а в какой-то другой «Строймир», то забили его на сайте Налог.ру по ИНН. Смотрю — учредителем является Томилова А. В это время Томилова стояла рядом в кабинете. Я тогда повернулась и говорю: «Наталья Юрьевна, вы что? Вас же посадят». А она сказала: «Это ошибка. Не туда ушли деньги». Стали сверять — таких платежей было много...

По просьбе защиты, Исхакова раскрыла внутреннюю кухню ликвидационного бизнеса — каждый бухгалтер вел конкретную фирму и имел график обязательных платежей, но если понимал, что средств на оплату не хватает, инициировал платеж внутри группы компаний в счет погашения существующей задолженности. Грубо говоря, на выходе в группе компаний все были должны всем.

Разбираться в этой истории суд продолжит в середине декабря. Фото Ирины Плониковой

На допросе у следователя бывший главбух БДЦ также поясняла, что в программе 1С хищение средств не просматривалось — «Томилова недостачу по «Строймиру» указывала как формирование резервов по сомнительной задолженности». Впрочем, по мнению свидетеля, заниматься аферой в течение целого года было нереально:

— Такой способ хищения мне кажется невозможным, поскольку каждое перечисление проверялось экономистами — это должно было выясниться на утро следующего же дня...

Как выяснило «Реальное время», следователи проверяли на причастность к преступлению начальников Томиловой и не нашли в их действиях состава преступления. Разбираться в этой истории суд продолжит в середине декабря.