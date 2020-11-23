«Рубин» снова превращается в атакующую серость — ни обороны, ни результата

Пять главных итогов поражения от «Ростова»

За время перерыва на матчи сборных в лазарете «Рубина» скопилось сразу шесть игроков основной обоймы. К травмированным Деспотовичу и Уремовичу присоединились «коронавирусные» Хван Ин Бом, Старфельт и Кварацхелия. Шестым стал заболевший, а не травмированный, как уточнил вчера Леонид Слуцкий, Игнатьев. Все эти обстоятельства заставили наставника казанцев пойти на эксперимент с составом, но итог оказался таким же, как в 14-м туре с «Химками». О том, чего на этот раз не хватило «Рубину», — в материале «Реального времени».

Эксперимент Слуцкого с нападающими не удался

«Рубин» перед игрой остался с одним номинальным центральным защитником — Бегичем. В заявку команды не попали ни Старфельт (коронавирус), ни Уремович (травма) и Леониду Слуцкому пришлось ставить в центр обороны Тарасова. Также из-за заражения ковидом «Рубин» лишился Кварацхелии и Хван Ин Бома, ставших в последних матчах безоговорочными игроками основы. Зато вернулся в строй Йевтич, получивший тяжелую травму в кубковой игре с хабаровским «СКА», а также Шатов, впервые появившийся на поле с капитанской повязкой.

При этом проблемы возникли и в линии атаки. К травмированному Деспотовичу после перерыва на матчи сборных добавился Игнатьев, что оставило казанцев без наконечника. В результате впереди Слуцкий выставил трех полузащитников Зуев — Бакаев — Макаров, из которых на острие, судя по расстановке от пресс-службы клуба, должен был играть Солтмурад. Но по картинке в первом тайме ближе к защитникам «Ростова» располагался скорее Зуев, а Макаров и Бакаев действовали на флангах атаки.

Стартовые 45 минут оказались настолько серыми, что Слуцкий вряд ли еще когда-либо решится повторить этот эксперимент. Единственный запоминающийся момент был создан на 28-й минуте игры после прострела Макарова с левого фланга, когда Бакаев не дотянулся до мяча. В остальном — ничего, что могло бы войти в репортажный текст.

С 20-м номером «Рубина» творится что-то неладное

«Ростов» солидно вел игру и не дал «Рубину» ни единого шанса

В середине первого тайма проблемы возникли у хавбека «Ростова» Хашимото, вместо которого вышел Глебов. Дончанам пришлось перестраиваться, чем воспользовался «Рубин», перехватив инициативу. Ростовчанам понадобилось 10 минут, чтобы приноровиться к новому сочетанию в центре поля, и за это время хозяева провели несколько интересных атак, но до опасных ударов дело не доходило.

В остальные 80 минут матча гости полностью контролировали ход встречи. У «Рубина» серьезно провисал центр поля, где Йевтич и Шатов просто потерялись на фоне Норманна и Еременко. Но если сербу, возможно, мешали защитные маска и шлем, то с 20-м номером «Рубина» творится что-то неладное. Это уже не первая игра, когда Шатов откровенно теряется на поле и никак не способствует развитию атак команды.

После забитого гола Валерий Карпин решил провести сразу три замены. Причем у «Ростова» ушли с поля опытные Еременко и Алеесами — их поменяли молодые Гигович и Поярков. Также появился 21-летний Альмквист, сделавший голевую передачу в моменте со вторым голом, но главное здесь в другом. «Ростов» продолжил играть с преимуществом даже когда остался с новичками. Некоторые из них вернулись из сборной только за день до игры.

Почему «Рубин» упорно хочет сделать из Дюпина полевого игрока?

За две прошедшие игры голкипер казанцев Юрий Дюпин привез два абсолютно не обязательных гола. В обоих случаях вратаря «Рубина» подвела игра ногами — с «Химками» это привело к курьезу, а с «Ростовом» к началу атаки гостей, когда они забивали первый гол.

Объяснить то упорство, с каким голкипера включают в игру за пределами штрафной, просто невозможно

Такие моменты случаются с Юрием уже не первый раз, но то ли у тренерского штаба казанцев короткая память, то ли Дюпина готовят на роль защитника. Объяснить то упорство, с каким голкипера включают в игру за пределами штрафной, просто невозможно. И не говорите, что это приносит какие-то дивиденды при конструировании атак. Минусов от такой неуверенной игры тоже немало.

Тарасов чудил, но контракт с ним надо продлевать

Последние несколько месяцев «Рубин» готовил Дмитрия Тарасова к роли центрального защитника. С «Ростовом» его умения наконец пригодились, и опорный полузащитник вышел в стартовом составе в качестве напарника Бегича. Любопытно, что перед игрой гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с продлением его контракта с клубом:

«Все будет определять Леонид Викторович. Мы пока не обсуждали с ним этот вопрос. У Тарасова контракт заканчивается 31 декабря. Когда закончим матчи в этом году, он выскажет свое мнение, будем от этого отталкиваться», — сказал Сайманов.

Не знаю, как решит Слуцкий, но с «Ростовом» Тарасов сыграл очень полезно. Дмитрий выиграл 4 из 5 верховых единоборств, совершил 3 перехвата, а также 5 раз выносил мяч из собственной штрафной. К тому же, он отлично чувствовал офсайдную линию, и если бы его партнер был порасторопнее, то второго гола Байрамяна не случилось бы. Да, ему пока не хватает уверенности на новой позиции, но искать зимой еще одного центрдефа (обязательно с правильным паспортом) будет проблематично.

Кудрявый полузащитник был не слишком заметен вплоть до 55-й минуты, когда забил свой первый гол

Байрамян забил дважды и не отмечал голы

Главным героем встречи стал экс-игрок «Рубина» Хорен Байрамян. Кудрявый полузащитник был не слишком заметен вплоть до 55-й минуты, когда забил свой первый гол. В этом моменте ему помог Дюпин, потерявший ворота и пропустивший мяч в ближний угол. Во втором случае Байрамян воспользовался ошибкой защитника «Рубина», который не сделал шага вперед для создания положения вне игры.

После матча Хорен заслуженно получил награду лучшего игрока встречи. Но отметить его надо не только за забитые голы. Он больше всех из атакующих футболистов «Ростова» встречался с мячом, трижды вступал в отбор и дважды блокировал удары игроков «Рубина».

Казанские любители футбола наверняка отметили его и за другое. Байрамян забил дважды, но в обоих случаях демонстративно не праздновал взятие ворот. Именно в «Рубине» он обрел новую для себя жизнь и получил шанс остаться в РПЛ. Теперь Хорен «вернул должок», хотя болельщики в Казани были бы рады, если бы он просто ушел с поля без голов.