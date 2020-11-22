Башкирская неделя: возвращение проекта «Муслим-сити», расширение уфимского кладбища и приговор академику РАН

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Тимур Рахматуллин

На уходящей неделе мэрия Уфы одобрила проект «Муслим-сити», предполагающий застройку рядом с мечетью «Ар-Рахим». Журналистов оштрафовали за новости о расширении Тимашевского кладбища. Впервые в России академик РАН осужден за мошенничество и должен будет выплатить государству 1,9 млн рублей. В Стерлитамаке завершается строительство еще одной инфекционной больницы. Процесс по делу бывшего вице-премьера вышел на финишную прямую. Элвин Грей своим постом подтвердил слухи о беременности жены главы Башкортостана Радия Хабирова. Подробнее — в традиционном обзоре «Реального времени».

Мэрия Уфы перестала сопротивляться проекту «Муслим-сити»

Духовное управление мусульман Башкирии (ДУМ РБ) получило возможность реализовать проект застройки квартала возле мечети «Ар-Рахим». Республиканский арбитраж продлил срок действия договора развития территории до 2025 года. Власти Уфы отозвали апелляцию по этому вопросу.

В ДУМ РБ отказались строить здесь недвижимость и теперь хотят организовать на указанных участках общественные пространства с коммерческой недвижимостью.

Напомним, сама многострадальная мечеть строится уже очень давно. «Реальное время» писало, что Духовное управление рассчитывает возвести комплекс к 2024 году, если финансирование строительства будет стабильным.



Проблемой стало указание, что хоронить здесь будут скончавшихся от COVID-19 — городские власти опровергли эту информацию. Фото: utv.ru

Расширение кладбища

В Уфе оштрафовали журналистов «Коммерсанта» и ProUfu.ru за публикацию новости о планах расширить единственное в городе действующее кладбище на 1 000 мест. Первому изданию эту новость подтвердили в «Комбинате спецобслуживания», а второму — в мэрии башкирской столицы.

Однако проблемой стало указание, что хоронить здесь будут скончавшихся от COVID-19 — городские власти опровергли эту информацию. Она признана фейком, Роскомнадзор заблокировал заметки, а журналистов оштрафовали за распространение недостоверной информации.



Первый осужденный академик

Впервые в России осужден член-корреспондент РАН. Октябрьский райсуд Уфы признал 74-летнего академика АН Башкирии Усеина Джемилева виновным в мошенничестве. Его делом занимались в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что академик устроил в Институт нефтехимии и катализа РАН своего родственника. Научное учреждение приобрело для него квартиру в рамках обеспечения жильем молодых ученых. Позже Джемилев переоформил квартиру на родственника, а тот продал ее.

Суд обязал академика вернуть государству 1,9 млн рублей.

Сдать госпиталь планируется к 1 декабря. Фото: pravitelstvorb.ru

Ковидная больница в Стерлитамаке

В Башкирии завершается строительство уже второй инфекционной больницы. Еще одна остановка транспорта «Антиковидный госпиталь» должна появиться в Стерлитамаке. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что уже к следующей субботе там должны завершиться строительные работы, после чего на объекте приступят к пусконаладке оборудования.

Сдать госпиталь планируется к 1 декабря. Республиканские власти даже обещают обеспечить жильем врачей новой «инфекционки».



Жена Хабирова ждет ребенка

Элвин Грей выложил в Instagram фотографии с супругой главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ Хабировой, которые подтвердили слухи о ее беременности. Певец стал гостем ее проекта «Территория женского счастья» на телеканале БСТ.



Эта структура должна координировать министерства и ведомства республики, оперативно выявлять проблемы и устранять их. Фото: glavarb.ru

Центр управления регионом

Сам Хабиров продемонстрировал общественности другое свое детище: Центр управления регионом. Эта структура должна координировать министерства и ведомства республики, оперативно выявлять проблемы и устранять их.

Предполагается, что основой для ее работы послужат разработанные в Башкирии информационные системы, позволяющие анализировать ситуацию в строительстве, ЖКХ, с вывозом мусора, дорожным планированием и другие аспекты жизни республики.

Дело Гурьева

Процесс по делу бывшего главы Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева близится к завершению. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Суд огласит приговор уже в понедельник, 23 ноября.

Обвинение просит лишить свободы бывшего министра на 12 лет. Сам Гурьев настаивает на своей невиновности и утверждает, что под его руководством министерство было одним из передовых в ПФО. Экс-чиновник собирается обжаловать приговор, если он будет признан виновным.

Сам глава района утверждает, что продажу участка одобрила земельная комиссия, а торги готовил и проводил комитет по управлению собственностью Минземимущества республики. Фото: bashinform.ru

Махинации в Кушнаренковском районе

В превышении полномочий подозревают главу Кушнаренковского района РБ Руслана Гизатуллина. Следствие считает, что в прошлом году он продал сельхозземли по заниженной цене. Предприниматели, которые приобрели эти участки, рассчитывали перевести их в другую категорию и построить там турбазу.

Потери бюджета оцениваются в 2,9 млн рублей, делом Гизатуллина также занимались в ФСБ.

Сам глава района утверждает, что продажу участка одобрила земельная комиссия, а торги готовил и проводил комитет по управлению собственностью Минземимущества республики.

Хуснуллину рассказали о строительстве «второй Уфы»

Глава РБ в Москве встретился с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим дорожную и строительную сферы. Стороны обсудили состояние отрасли в регионе, в том числе был затронут вопрос строительства 13 млн кв. м жилья в уфимском Забелье. Об этом проекте Хабиров сказал: «По сути, мы формируем вторую Уфу».

На встрече был поднят вопрос развития транспортного комплекса и инфраструктуры столицы Башкортостана с учетом предстоящего в 2024 году празднования 450-летия Уфы.

