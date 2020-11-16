Элвин Грей выложил фото беременной жены Радия Хабировой

Фото: instagram.com/elvin_grey_music (слева - визажист Сердар Камбаров, посередине Каринэ Хабирова, справа - Элвин Грей)

Певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, выложил фото с беременной супругой главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ. Он стал гостем её проекта «Территория женского счастья» на телеканале БСТ.

Таким образом, Элвин Грей подтвердил информацию о беременности Каринэ Хабировой.



Фото: instagram.com/elvin_grey_music

О том, что глава Башкирии Радий Хабиров станет отцом в четвертый раз, СМИ сообщили в октябре этого года. Пара воспитывает двоих детей — сына Каринэ от первого брака и общего сына Фарита. Также у Радия Хабирова есть две взрослые дочери от первого брака.