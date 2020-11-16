Элвин Грей выложил фото беременной жены Радия Хабировой
Певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, выложил фото с беременной супругой главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ. Он стал гостем её проекта «Территория женского счастья» на телеканале БСТ.
Таким образом, Элвин Грей подтвердил информацию о беременности Каринэ Хабировой.
О том, что глава Башкирии Радий Хабиров станет отцом в четвертый раз, СМИ сообщили в октябре этого года. Пара воспитывает двоих детей — сына Каринэ от первого брака и общего сына Фарита. Также у Радия Хабирова есть две взрослые дочери от первого брака.Общество Башкортостан
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