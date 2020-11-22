Эрдоган откусил от «красного яблока»

Турки развивают свой концепт земли обетованной

В последнее время можно заметить, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган довольно часто выступает под лозунгом Hedefimiz Kızıl Elma, что в переводе на русский означает «Наша цель — красное яблоко». Об особенностях этой сложносоставной модели турецкого национализма в своей авторской колонке рассказывает постоянный автор «Реального времени» Булат Ногманов.

«Мы идем к нему»



Ответ на вопрос, какой смысл вкладывает турецкое руководство в это выражение, можно начать с того, что в тюркской мифологии красное яблоко символизирует недостижимый идеал, который отдаляется по мере приближения к нему и оттого становится еще более привлекательным.

Кроме того, красное яблоко — это многогранный концепт, символизирующий, в зависимости от обстоятельств, турецкий национализм, любые важные для турецкого государства цели и задачи, которые должны быть достигнуты, местность, которая должна быть завоевана, идеал создания государства, объединение тюркского мира, а порой даже и мировое господство.

В чем же историческая подоплека концепции красного яблока и что эта концепция означает для современной Турции?

Лозунг «Наша цель — красное яблоко» культивируется в массовом сознании турецкого обывателя на протяжении примерно двух лет. Люди начали проявлять интерес к «яблоку», когда о нем с экранов телевизоров упомянул султан Абдулхамид II, главный герой популярного исторического телесериала «Пайитахт». Второе упоминание состоялось перед началом военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, когда журналист спросил у одного из турецких солдат: «Какова ваша цель?», и тот ответил: «Красное яблоко». В те же дни, говоря об операции в Африне, Эрдоган сказал: «Да, у нас есть одно «красное яблоко», и мы идем к нему». Тогда, разъясняя эти слова общественности, пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что «красным яблоком» является достижение цели, заключающейся в том, что все граждане Турецкой Республики будут жить в мире, покое, благополучии и независимости.



Люди начали проявлять интерес к «яблоку», когда о нем с экранов телевизоров упомянул султан Абдулхамид II, главный герой популярного исторического телесериала «Пайитахт». Фото: tvdate24.com

В конце августа 2020-го к 949-й годовщине победы при Манцикерте министерство связи ТР опубликовало клип «Красное яблоко», в котором красочно показана цепочка событий, включающая в себя победу при Манцикерте, завоевание Стамбула, завоевания Османской империи в Европе, попытка государственного переворота 15 июля 2016 года, а также отсылки к Айя Софии, недавно ставшей мечетью.

Исторический контекст



Точных данных о том, когда именно возникла концепция красного яблока, нет. Однако существует красивая легенда, связанная с древнетюркским эпосом «Эргенекон», согласно которой красное яблоко символизирует выход из Эргенекона и обретение утерянного дома.

В тюркской культуре красный цвет ассоциируется с золотом, дороговизной и богатством, а яблоко символизирует мистический плод, являющийся источником благополучия, довольства и здоровья. Однако существует версия о том, что красное яблоко — это некий красный шар, символизирующий взаимоотношения солнца и луны. Данный шар, именуемый «мунджук», помещали на верхнюю оконечность флагштока, и он указывал на победу, на царствие или же на цель, которая должна была быть завоевана. Кроме того, огузы перед походом на хазар подразумевали под красным яблоком обретение золотого шара, который находился над шатром хазарского хана.

В тюркской государственнической традиции красное яблоко означало идею о взятии под управление тюрками других народов и государств.

Об этом есть упоминание и в эпосе про Огуза, и в орхонских надписях. Среди древних тюрков существовало верование о том, что каган должен властвовать не только над тюрками, но и над всем миром. Все завоевания того периода осуществлялись на основе этого убеждения. Тюрки полагали, что Создатель вверил тюркам управление миром. Данное убеждение, в рамках концепции красного яблока, можно проследить и в государственнических традициях гуннов, голубых тюрков, а также сельджуков.

Точных данных о том, когда именно возникла концепция красного яблока, нет. Однако существует красивая легенда, связанная с древнетюркским эпосом «Эргенекон», согласно которой красное яблоко символизирует выход из Эргенекона и обретение утерянного дома

В османский период красное яблоко стало символом джихада, который империя вела против западных стран. Особенно сильно легенда о красном яблоке была распространена среди янычар и использовалась для поддержания их боевого духа. После завоевания Стамбула султаном Мехмедом Фатихом красным яблоком стали именовать те европейские города, которыми хотела овладеть Османская империя. На это указывают и османские произведения XVI века, где завоевание Белграда или же осада Вены описаны как долгожданное обретение красного яблока Сулейманом Великолепным.

В начале XX века, после триполитанской и балканских войн, символизм красного яблока был перехвачен турецкими националистами, группировавшимися вокруг тогдашней партии Единения и Прогресса. Считается, что главный идеолог партии Зия Гёкальп, объединив идею красного яблока с идеалами Турана, придал ей новое значение, хотя «Красным яблоком» назывался лишь его сборник стихотворений. Для самого Гёкальпа красное яблоко было только названием идеала, не связанного с каким-либо определенным местом, однако для других писателей того периода оно стало прочно ассоциироваться с территориями Турана.

После установления республики во многих националистически или даже, скажем так, протюркски настроенных творческих кругах Турции были предприняты попытки оживить концепцию красного яблока, и сквозь призму стихов и работ таких авторов, как Омер Сейфеттин, Нихал Атсыз, Рагып Шевки Йешим и других, она продолжила обрастать новыми смыслами.

В качестве контрверсии необходимо упомянуть, что в среде западных ученых существуют и иные теории относительно происхождения «красного яблока». Согласно одной из них, «красное яблоко» имеет византийское происхождение. Так, еще до завоевания Стамбула перед собором святой Софии был установлен памятник императору Юстиниану, сидящему верхом на коне и держащему в руках большой золотой шар. Император одерживал победу благодаря кресту, который был водружен на шар. Здесь многие читатели наверняка сделают отсылку к изображению русских царей, восседающих на троне со скипетром и державой в руках. В 1317 году шар каким-то образом выпал из рук Юстиниана, церковным патриархатом это сразу же было расценено как конец Византийской империи. Однако заветный шар был установлен на место. Век спустя ситуация повторилась, и она вновь была считана как знак скорой гибели империи, и через 30 с небольшим лет действительно турки завоевывают Стамбул. Памятник Юстиниану был снесен.

Версия, конечно же, интересная, и ее смело можно ставить в один ряд с историей о райском яблоке, послужившем причиной изгнания Адама и Евы из рая, или о яблоке раздора, когда несчастный Парис преподнес золотое яблоко не той богине, или вообще связать с японской мифологией и приключениями Сусаноо-но Микото, и так далее.

Изображение конной статуи Юстиниана, 1430 год. Источник: wikipedia.org

Современные смыслы



Из этого краткого обзора мы видим, что на протяжении тюркской истории концепция красного яблока обретала новые значения и смыслы. Она также актуальна и в наши дни, когда руководство Турции, обращаясь, по крайней мере, к своим гражданам, нередко использует риторику османских падишахов, придавая ей тюрко-исламскую направленность. В связи с этим можно выделить несколько интересных наблюдений:

в рамках концепции красного яблока можно провести параллели между тюрко-исламской направленностью самой концепции и стратегической коалицией Националистической народной партии (МНР) и Партии справедливости и развития (АКР). Если первая отвечает запросам националистически настроенной части населения, то вторая — чаяниям его религиозно-консервативного слоя. С этой точки зрения риторика правящей коалиции вполне органично встраивается в современную турецкую действительность;

турецкая активность последних лет на Ближнем Востоке, в акватории Средиземного и Черного морей, на Кавказе, в Северной и Центральной Африке также органично совпадает с идеей тюркского доминирования в мире, или, по крайней мере на данный момент, в определенной ее части;

напомним, изначальный смысл идеи красного яблока заключался в некоем исходе из Эргенекона, спасении и обретении дома. В этом контексте концепция красного яблока может рассматриваться как некая защита внутренних ценностей от внешних угроз и как освобождение от внешней зависимости. И к ней вполне удобно привязать обнаружение крупных газовых месторождений в Черном море, которое может послужить делу освобождения Турции от российской газовой зависимости. Напомним, что около 68% газа, поставляемого в эту страну, имеет российское происхождение.

