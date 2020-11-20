Александр Балуев снялся в Казани в новом фильме Алексея Барыкина

Кинолента «Святитель» о патриархе Гермогене завершает документальную трилогию о Казанской иконе Богородицы

Фото: Максим Платонов

В Казани 3 дня длились съемки документального фильма «Святитель», посвященного жизни патриарха Гермогена, его роли в обретении Казанской иконы Богородицы и истории Государства Российского в целом. Картина казанского режиссера Алексея Барыкина станет третьей в трилогии, повествующей о разных временах «жизни» и истории утраченного чудотворного образа. С 17 по 19 ноября на съемки в столицу Татарстана приехал Александр Балуев, более знакомый зрителям по ролям героя-любовника или брутального военного. Как актер признался корреспонденту «Реального времени», в документальных проектах он участвует крайне редко, потому что все его время занимают съемки художественных фильмов и сериалов. Однако участие в картине казанского режиссера Балуев счел для себя крайне важным.

Святителя не сыграет никто

Первой картиной трилогии стала «Заступница», рассказывающая о самой чудотворной иконе. Вторая — «Осанна» — повествовала о жизни святой великомученицы Елизаветы Федоровны Романовой, которая часто приезжала в Казань, вела активную благотворительную деятельность и большую помощь оказывала Казанскому Богородицкому монастырю. Фильм, в котором снимались Илзе Лиепа, Андрей Мерзликин и Александр Михайлов, получился настолько ярким, что получил высшую награду кинофестивалей «Россия» и «Золотой Витязь», а также был номинирован на национальную кинопремию «Золотой орел».

Третий фильм, «Святитель», — жизнеописание святителя Гермогена, выдающегося политического деятеля периода Смутного времени и одного из самых почитаемых святых Русской Православной церкви. Именно при нем был обретен чудотворный образ, с которым патриарх шел крестным ходом в Кремль.

Часть съемок уже прошла в Москве, теперь артисты — Александр Балуев и Екатерина Гусева — приезжают в Казань, чтобы сняться в местных локациях

Никто из актеров не играет непосредственно Гермогена, поскольку Православная церковь не одобряет, когда мирские актеры играют роли святых. Святитель возникает в образах трех рассказчиков. Часть съемок уже прошла в Москве, теперь артисты — Александр Балуев и Екатерина Гусева — приезжают в Казань, чтобы сняться в местных локациях — в Казанском кремле, на территории мужского Богородицкого монастыря, на месте Гостиннодворской церкви, которая находилась за современной территорией Национального музея РТ, на съемочной базе Казанского института культуры. В картине также будет участвовать Дмитрий Певцов, однако пока неизвестно, когда именно он приедет в Татарстан. Актер очень занят в театральных постановках в Москве.



Про Москву снимают в Казани

По словам режиссера картины Алексея Барыкина, значительная часть съемок уже прошла в Московском Кремле — ведь именно там проходили самые драматические события в жизни святителя Гермогена. Для того, чтобы передать атмосферу того времени, создатели ленты прибегают к художественной стилизации. Так, например, два дня казанских съемок проходят в павильоне института культуры, на съемочной площадке, в небольшой комнате в специально выстроенных декорация кельи XVI века. Исполнитель роли одного из рассказчиков Александр Балуев сначала сидит за столом, рассказывая о московском восстании, потом встает и пристально смотрит в окно. «Стоп, снято!», — командует режиссер, и звезда российского кино, напевая и пощелкивая пальцами от удовольствия после хорошо сделанной работы, покидает площадку.

— Сценарий переписывался много раз. Я — автор сценария, но у нас было очень много консультантов — Казанская духовная семинария, Татарстанская митрополия, фонд патриарха Гермогена в Москве. Очень серьезно обсуждалось и согласовывалось практически каждое слово. Ведь поднимаются не только спорные исторические вопросы, но и темы богословского, духовного характера, которые надо очень точно формулировать. Это тонкие материи и достаточно легко впасть в некорректность, — рассказал «Реальному времени» Алексей Барыкин.

По словам режиссера картины Алексея Барыкина, значительная часть съемок уже прошла в Московском Кремле — ведь именно там проходили самые драматические события в жизни святителя Гермогена

Легко ли снимать в Московском Кремле

Режиссер напомнил, что перед началом работы было получено благословение митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. «Благословение — это не просто слова, это документ с шапкой, печатью и подписью, который позволяет создателям фильма обращаться в различные инстанции за помощью», — сообщил режиссер. Съемки в Москве прошли в сентябре, сейчас идет казанский съемочный период. После отъезда Балуева, на следующей неделе в Казани ждут Екатерину Гусеву.

Исполнительный продюсер картины Олег Суров подтвердил этот факт. Он рассказал, что организовать съемки в Московском Кремле очень сложно — нужны не только разрешения разных служб, но и немалые деньги для оплаты доступа. К счастью, администрация Кремля пошла создателям фильма навстречу: ведь это — патриотический, духовный проект. Хотя, разумеется, кремлевская охрана везде сопровождала съемочную группу.

Олег Суров отметил, что в съемках каждого фильма трилогии большую роль играли студенты и выпускники Казанского института культуры, молодые, талантливые ребята

— Узнав о том, что мы снимаем фильм о святителе Гермогене, наши художники смогли собрать бесценный реквизит, разумеется, с возвратом — это древние кресты, складни, старинные иконы, а настоятель Никольской церкви разрешил взять для съемок ценнейшую Библию XVII века в драгоценном окладе, — поделился Олег Суров.

Он также отметил, что в съемках каждого фильма трилогии большую роль играли студенты и выпускники Казанского института культуры, молодые, талантливые ребята.

«Проект создается не с целью заработка»

Вся трилогия снимается при поддержке татарстанского мецената Андрея Колмакова, который выступает также инициатором проекта.

— Он старается оставаться в тени и не посещать публичных мероприятий. Это его просто человеческий поступок, не ради пиара. О бюджете картины говорить пока рано, а о сроках — только приблизительно. Пандемия все может изменить в любой момент. В лучшем случае фильм будет готов весной, но перед выпуском на большой экран потребуется немало согласований, а также подготовка к прокату, огромная работа с компьютерной графикой, пост-продакшн — это месяцы. Будем стараться показать фильм на летнюю Казанскую — это 21 июля. Создатели не ставят себе цель заработать на фильме в прокате. В первую очередь это духовный, нравственный проект, и мы хотим, чтобы его посмотрели как можно больше зрителей, — считает Олег Суров.

«Все, что «наиграл» — остается во мне»

Александр Балуев приехал в Казань, уже переболев коронавирусом. Собственно, болезнь и задержала его дома, съемки должны были пройти раньше. Балуев отметил, что для него вопрос взаимоотношений власти и личности всегда стоял очень остро:

— Это очень важный проект для меня, не просто рядовые съемки — я человек крещеный, хоть и не воцерковленный в полной мере. На протяжении всей своей актерской карьеры я постоянно экспериментирую с имиджем и меня совсем не пугает, что зритель увидит меня в новом образе. Мой портрет можно сложить по крупицам из того, что я «наиграл» в своей жизни, из всех воплощенных образов. Кстати, похожий опыт у меня был — я играл священника в фильме про Леонида Андреева, — рассказал актер.

Он добавил, что впечатления от съемок в Казани он увозит «очень добрые и теплые»: быстро и профессионально монтировались декорации. Кроме того, он признался, что любит Казань, наблюдать за тем, как в городе сохраняется его старинная часть, как сочетаются две религии. «Если фильм посмотрит как можно большее количество людей — это будет для меня настоящим счастьем. Собственно, это и есть мои главные ожидания от картины», — сказал Балуев по окончании съемок.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов