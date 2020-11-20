Александр Балуев снялся в Казани в новом фильме Алексея Барыкина
Кинолента «Святитель» о патриархе Гермогене завершает документальную трилогию о Казанской иконе Богородицы
В Казани 3 дня длились съемки документального фильма «Святитель», посвященного жизни патриарха Гермогена, его роли в обретении Казанской иконы Богородицы и истории Государства Российского в целом. Картина казанского режиссера Алексея Барыкина станет третьей в трилогии, повествующей о разных временах «жизни» и истории утраченного чудотворного образа. С 17 по 19 ноября на съемки в столицу Татарстана приехал Александр Балуев, более знакомый зрителям по ролям героя-любовника или брутального военного. Как актер признался корреспонденту «Реального времени», в документальных проектах он участвует крайне редко, потому что все его время занимают съемки художественных фильмов и сериалов. Однако участие в картине казанского режиссера Балуев счел для себя крайне важным.
Святителя не сыграет никто
Первой картиной трилогии стала «Заступница», рассказывающая о самой чудотворной иконе. Вторая — «Осанна» — повествовала о жизни святой великомученицы Елизаветы Федоровны Романовой, которая часто приезжала в Казань, вела активную благотворительную деятельность и большую помощь оказывала Казанскому Богородицкому монастырю. Фильм, в котором снимались Илзе Лиепа, Андрей Мерзликин и Александр Михайлов, получился настолько ярким, что получил высшую награду кинофестивалей «Россия» и «Золотой Витязь», а также был номинирован на национальную кинопремию «Золотой орел».
Третий фильм, «Святитель», — жизнеописание святителя Гермогена, выдающегося политического деятеля периода Смутного времени и одного из самых почитаемых святых Русской Православной церкви. Именно при нем был обретен чудотворный образ, с которым патриарх шел крестным ходом в Кремль.
Никто из актеров не играет непосредственно Гермогена, поскольку Православная церковь не одобряет, когда мирские актеры играют роли святых. Святитель возникает в образах трех рассказчиков. Часть съемок уже прошла в Москве, теперь артисты — Александр Балуев и Екатерина Гусева — приезжают в Казань, чтобы сняться в местных локациях — в Казанском кремле, на территории мужского Богородицкого монастыря, на месте Гостиннодворской церкви, которая находилась за современной территорией Национального музея РТ, на съемочной базе Казанского института культуры. В картине также будет участвовать Дмитрий Певцов, однако пока неизвестно, когда именно он приедет в Татарстан. Актер очень занят в театральных постановках в Москве.
Про Москву снимают в Казани
По словам режиссера картины Алексея Барыкина, значительная часть съемок уже прошла в Московском Кремле — ведь именно там проходили самые драматические события в жизни святителя Гермогена. Для того, чтобы передать атмосферу того времени, создатели ленты прибегают к художественной стилизации. Так, например, два дня казанских съемок проходят в павильоне института культуры, на съемочной площадке, в небольшой комнате в специально выстроенных декорация кельи XVI века. Исполнитель роли одного из рассказчиков Александр Балуев сначала сидит за столом, рассказывая о московском восстании, потом встает и пристально смотрит в окно. «Стоп, снято!», — командует режиссер, и звезда российского кино, напевая и пощелкивая пальцами от удовольствия после хорошо сделанной работы, покидает площадку.
— Сценарий переписывался много раз. Я — автор сценария, но у нас было очень много консультантов — Казанская духовная семинария, Татарстанская митрополия, фонд патриарха Гермогена в Москве. Очень серьезно обсуждалось и согласовывалось практически каждое слово. Ведь поднимаются не только спорные исторические вопросы, но и темы богословского, духовного характера, которые надо очень точно формулировать. Это тонкие материи и достаточно легко впасть в некорректность, — рассказал «Реальному времени» Алексей Барыкин.
Легко ли снимать в Московском Кремле
Режиссер напомнил, что перед началом работы было получено благословение митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. «Благословение — это не просто слова, это документ с шапкой, печатью и подписью, который позволяет создателям фильма обращаться в различные инстанции за помощью», — сообщил режиссер. Съемки в Москве прошли в сентябре, сейчас идет казанский съемочный период. После отъезда Балуева, на следующей неделе в Казани ждут Екатерину Гусеву.
Исполнительный продюсер картины Олег Суров подтвердил этот факт. Он рассказал, что организовать съемки в Московском Кремле очень сложно — нужны не только разрешения разных служб, но и немалые деньги для оплаты доступа. К счастью, администрация Кремля пошла создателям фильма навстречу: ведь это — патриотический, духовный проект. Хотя, разумеется, кремлевская охрана везде сопровождала съемочную группу.
— Узнав о том, что мы снимаем фильм о святителе Гермогене, наши художники смогли собрать бесценный реквизит, разумеется, с возвратом — это древние кресты, складни, старинные иконы, а настоятель Никольской церкви разрешил взять для съемок ценнейшую Библию XVII века в драгоценном окладе, — поделился Олег Суров.
Он также отметил, что в съемках каждого фильма трилогии большую роль играли студенты и выпускники Казанского института культуры, молодые, талантливые ребята.
«Проект создается не с целью заработка»
Вся трилогия снимается при поддержке татарстанского мецената Андрея Колмакова, который выступает также инициатором проекта.
— Он старается оставаться в тени и не посещать публичных мероприятий. Это его просто человеческий поступок, не ради пиара. О бюджете картины говорить пока рано, а о сроках — только приблизительно. Пандемия все может изменить в любой момент. В лучшем случае фильм будет готов весной, но перед выпуском на большой экран потребуется немало согласований, а также подготовка к прокату, огромная работа с компьютерной графикой, пост-продакшн — это месяцы. Будем стараться показать фильм на летнюю Казанскую — это 21 июля. Создатели не ставят себе цель заработать на фильме в прокате. В первую очередь это духовный, нравственный проект, и мы хотим, чтобы его посмотрели как можно больше зрителей, — считает Олег Суров.
«Все, что «наиграл» — остается во мне»
Александр Балуев приехал в Казань, уже переболев коронавирусом. Собственно, болезнь и задержала его дома, съемки должны были пройти раньше. Балуев отметил, что для него вопрос взаимоотношений власти и личности всегда стоял очень остро:
— Это очень важный проект для меня, не просто рядовые съемки — я человек крещеный, хоть и не воцерковленный в полной мере. На протяжении всей своей актерской карьеры я постоянно экспериментирую с имиджем и меня совсем не пугает, что зритель увидит меня в новом образе. Мой портрет можно сложить по крупицам из того, что я «наиграл» в своей жизни, из всех воплощенных образов. Кстати, похожий опыт у меня был — я играл священника в фильме про Леонида Андреева, — рассказал актер.
Он добавил, что впечатления от съемок в Казани он увозит «очень добрые и теплые»: быстро и профессионально монтировались декорации. Кроме того, он признался, что любит Казань, наблюдать за тем, как в городе сохраняется его старинная часть, как сочетаются две религии. «Если фильм посмотрит как можно большее количество людей — это будет для меня настоящим счастьем. Собственно, это и есть мои главные ожидания от картины», — сказал Балуев по окончании съемок.
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