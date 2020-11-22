Айгуль Михневич: «Ни артистов, ни веселых конкурсов, ни выкупов под хохот гостей — ни-че-го!»

Уехавшая на ПМЖ на Кипр челнинка — о местной свадьбе без мордобоя и отдыха лицом в салате

Фото: предоставлено Айгуль Михневич

Бывшая челнинка Айгуль Михневич продолжает знакомить читателей «Реального времени» с жизнью на Кипре. Ее супруг Иван Михневич, сооснователь белорусской компании, разработавшей World of Tanks, сейчас делает политическую карьеру на острове. В очередной авторской колонке, написанной для нашего издания, Айгуль рассказывает о кипрской свадьбе — шокирующе непривычной для человека с постсоветского пространства.

«Если Айгуль такая в трезвом виде, что же будет, если она выпьет?»



Девочки на форуме заговорили о местных свадьбах в сравнении с нашими.

«В Беларуси я стала показывать своему нашу свадьбу с выкупами и прочими традициями. «Чтобы у нас такого не было! Иначе я сейчас же уезжаю», — сказал он через 10 минут», — написала Леночка.

И тут я вспомнила, как побывала на одной красивой местной свадьбе. Чур меня, чур! Больше я на такое не соглашусь. Думаю, после этой публикации меня и не будут приглашать на местные торжества подобного рода.

Для меня свадьба — это самый настоящий праздник, когда можно погулять от души, подурачиться, вспомнить детство. Это мероприятие, где даже люди солидного возраста и статуса забывают обо всем и пускаются в пляс, шутят, участвуют в конкурсах, смеются и раздевают свидетелей, если повезет. Видела я и мордобой, и лица, спящие в салатах.

Знаете, для меня это гораздо лучше, чем то, что я увидела здесь, пусть и смотрится оно дико для «цивилизованного» человека. Я люблю хорошо повеселиться на свадьбах. Украсть туфлю, место жениха и невесты, утащить саму невесту с торжества и требовать выкуп? Да, это все про меня.

Один тамада на белорусской свадьбе пытался как-то филонить. Усадив гостей за стол, он убегал в бар смотреть футбол. Бедолага… Не повезло ему, что я была среди гостей. В конце концов он назвал меня террористкой под дружный хохот гостей, когда я держала в руке туфлю невесты и требовала выкуп.

Несколько лет назад я выдавала замуж подругу в Минске. В тот день была за рулем, не выпила ни грамма спиртного. Ближе к концу мероприятия вышла из ресторана подышать свежим воздухом и вдруг услышала в сторонке:

— Если Айгуль такая в трезвом виде, что же будет, если она выпьет?

Да, в тот вечер мы хорошо повеселились. Правда, наверное, я все же перестаралась, так как подруга скоро ушла от новоиспеченного супруга. Не по моей вине, конечно.

Фото: limassoltourism.com

Гости ходили от компании к компании, ели закусочки и общались



Но вернемся к кипрской свадьбе.

Однажды нас пригласили очень хорошие знакомые на свадьбу своих детей. Семья довольно состоятельная. Мне было интересно посмотреть, как это здесь проходит.

Для нас все началось с церемонии венчания. Все было очень красиво, как в лучших западных фильмах, с богато украшенной церковью, разбрасыванием лепестков роз, красиво одетыми гостями, фотосессиями после и т. д.

В пригласительных билетах было указано начало ужина — 20:30. Мой муж был занят весь день и не успел перекусить перед мероприятием. Да и зачем? Мы же на свадьбу идем, и ужин должен начаться не слишком поздно. Там и рассчитывал подкрепиться. Угу…

Я надела одно из своих лучших вечерних платьев, сходила к парикмахеру, сделала праздничный макияж. В общем, все как положено. Ах, если бы я знала, на что иду… Не пошла бы.

Фото: cyprusbutterfly.com.cy

После венчания все вместе поехали на банкет. И вот тут началось самое странное для нас. Это был большой красивой ресторан с большой террасой вокруг бассейна. Мы прибыли туда около 6 часов вечера. Гостей внутрь почему-то не пускали. Молодожены и их родители встали в ряд в определенном месте для принятия подарков.

Хорошо, что мне не пришло в голову купить какой-нибудь дорогущий пылесос или что-нибудь в том же духе в качестве подарка. Люди несли конверты, которые принимались с благодарными улыбками и складывались в специально отведенном для этого месте.

Выстроилась очередь на дарение. Мы вручили наш конверт и отправились к высоким столикам с закусками, которые стояли у бассейна. Гости ходили от компании к компании, ели закусочки, общались, а потом часть из них уходила, получив в качестве прощального подарка что-то типа пряника из местной кондитерской. Я не понимала, почему они уходят.

Церемония эта длилась довольно долго. Люди приходили, вручали конверты, съедали бутербродики и уходили. Часть оставалась.

Ресторан открыли ближе к 9 часам. У входа был стенд со схемой рассадки гостей. У нас был стол номер 18. Сели в ожидании начала ужина. На столах помимо праздничной сервировки стояла только теплая водка и цветы в вазах. Закусить было нечем.

Желудок моего мужа рычал, так как Иван ждал нормальной еды и не стал наедаться закусками. Как оказалось, это было весьма опрометчиво.

Фото: cyprusbutterfly.com.cy

Унизительное топтание с тарелками в очереди к кормушке



Когда все гости расселись, молодожены разрезали торт под бурные аплодисменты. Упс! У нас торт или чак-чак обычно выносят в конце.

Потом был первый танец молодых под такие же бурные аплодисменты. Через некоторое время гостей стали приглашать к буфету, каждый стол по очереди. Разодетая в пух и прах, рафинированная, солидная публика стояла с пустыми тарелками в очереди к столам с едой, где каждый мог выбрать себе блюдо по вкусу.

Кхм… Я до сих пор не могу привыкнуть к «шведскому столу» на торжествах. Мне такое топтание в очереди в ожидании доступа к кормушке все еще кажется унизительным. На моих мероприятиях никогда такого не бывает.

Ни на одной свадьбе в России и Белоруссии я такого не видела. Люди даже с самым ограниченным бюджетом обязательно выделят деньги на работу официантов и не будут заставлять своих гостей стоять в очереди за едой. По крайней мере так было раньше. Сейчас, возможно, уже начали перенимать эту «западную» моду.

Фото: cyprusfort.nichost.ru

Получив, наконец, еду в 10 часов вечера, мы спросили товарищей, что сидели с нами: а что же будет дальше?

— А дальше танцы! — ответили они с улыбкой.

— И все?! — удивилась я.

— Да. А что еще нужно?

Никаких приглашенных артистов, никаких веселых конкурсов, никаких выкупов под дружный хохот гостей… НИ-ЧЕ-ГО!

Мы соблюли все необходимые формальности, поздравили молодоженов и сбежали с этой свадьбы. Едва мы вышли из ресторана, я дала волю языку и хорошенько выругалась. Было чувство, что меня обманули.

Это ни разу не свадьба в моем понимании, а самые обычные посиделки в ресторане с друзьями. Если бы знала, не стала бы выбирать вечернее платье, ходить к парикмахеру и тратить уйму времени на праздничный макияж. Все можно было сделать гораздо проще. В моем понимании все это того не стоило.

Фото: cyprusbutterfly.com.cy

Здесь записывают в отдельную тетрадочку, кто сколько подарил



На следующее утро нам позвонили и сердечно благодарили за подарок. Для мне это тоже было странно. Это потом я узнала, чем занимаются местные жители на следующий день после свадьбы. Да, вы угадали: они распечатывают конверты.

Но самое интересное в том, что они записывают, кто сколько подарил, в отдельную тетрадочку, чтобы потом, собираясь на очередную свадьбу или крестины, ни в коем случае не подарить больше, чем подарили им на прошедшем торжестве.

А те люди, которые уходили до банкета, были приглашены исключительно на вручение конверта. Обычно это указывается в пригласительном в вежливой форме. В благодарность за деньги им разрешается закусить с теми, кто остается на банкет, куда приглашают только близких или самых важных людей.

Одну мою знакомую из России кипрская свекровь буквально заставила сесть и занести в тетрадь все эти суммы с именами. Они чуть не поругались из-за этого, но пришлось уступить.

Россия — щедрая душа. Я просто не могу себе представить такого у нас. Как правило, мы делаем подарки от души и забываем о них. Конечно, мы благодарим дарителей, но вряд ли кто-то у нас помнит стоимость подарков и суммы в конвертах от конкретных людей.

Некоторые хитрые гости приходят на торжества с неподписанными конвертами, положив деньги внутрь газеты. Во время церемонии вручения нет времени смотреть на подписи. Это все обнаруживается лишь на следующий день.

И вот тут еще вспомнилось, что после свадьбы дочки действующего президента Кипра поползли слухи о том, что ей подарили целых 5 миллионов евро, которые, конечно, не облагаются налогом. Всем было интересно, кто же был тот щедрый даритель… Да, и таким образом тоже отмываются деньги в этой стране.

Продолжение следует

