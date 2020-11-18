Место главврача Нижнекамской ЦРБ занял Марс Мустафин

Чем вызвана смена руководства в больнице — в Минздраве не сообщают, но уточнили: прежнего шефа ждет новая должность

В Нижнекамске произошли крупные перестановки кадров в учреждениях здравоохранения. Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков накануне представил медицинскому сообществу города нового начальника здравоохранения НМР Сергея Мерясева, который сменил на этом посту Венеру Рахимову — той пришлось покинуть пост в связи с переездом. Как пояснил глава Минздрава: «коллеги из Москвы попросили их усилить, и Венера Рашидовна согласилась». Подтвердились и витавшие уже месяц слухи о том, что что главный врач центральной районной многопрофильной больницы Нижнекамска Хабибула Ахмедов также уходит с занимаемой должности. Однако причины его ухода в министерстве комментировать не стали. В ситуации разбиралось «Реальное время».



Новое назначение не за горами?



Те, кто близко работал с прежним главврачом Нижнекамской ЦРБ Хабибуллой Ахмедовым, отзываются о нем тепло, называют не только опытным руководителем, но и душевным открытым человеком, который находил подход к любым пациентам и сотрудникам.



Однако церемония представления нового руководителя районной больницы прошла без его участия. Как пояснил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, «к сожалению, Хабибулла Багамаевич, сегодня отсутствует, уехал в другой город по личным вопросам, и в ближайшее время он тоже будет назначен руководителем одного из лечебных учреждений РТ».

Почему, несмотря на, казалось бы, успешную многолетнюю работу, большие достижения ЦРБ под его началом и поддержку министерства, он все-таки покидает свою должность? За разъяснением «Реальное время» обратилось в Минздрав республики, но здесь причин этой рокировки не назвали. Не знают или не хотят говорить об истинных мотивах увольнения и коллеги бывшего главврача.

Марат Садыков сообщил, что «к сожалению, Хабибулла Багамаевич, сегодня отсутствует, уехал в другой город по личным вопросам, и в ближайшее время он тоже будет назначен руководителем одного из лечебных учреждений РТ». Фото: Альберт Муклоков

Опытный дагестанский врач

Родом 64-летний Хабибулла Ахмедов из Дагестана. На родине и получил профессию врача, окончив Дагестанский медицинский институт. Трудовую деятельность начал с должности медбрата РКБ в Махачкале. Затем переехал в Татарстан, работал хирургом, пока не возглавил Менделевскую ЦРБ. В начале 90-х был депутатом Верховного совета РТ. Получил звания заслуженного врача РТ и отличника здравоохранения. На несколько лет уезжал из Татарстана в Воронеж, где до 2012 года работал главврачом станции скорой помощи.

Главным врачом нижнекамской центральной республиканской многопрофильной больницы (НЦРМБ) Ахмедов был назначен в ноябре 2012 года. Как говорили тогда в Нижнекамске, он приехал из Воронежа по приглашению Владимира Бусыгина, который в те годы был генеральным директором «Нижнекамскнефтехима». Вероятнее всего, их знакомство состоялось в 90-е годы, когда оба работали в Менделеевске.

— У меня нет ни тени сомнения, что ближайшие годы должны стать развитием здравоохранения Нижнекамска, потому мы действительно многое сделали в здравоохранении, — такое мнение высказал Айрат Фаррахов на тот момент министр здравоохранения Татарстана (2007—2013 гг.), представляя Ахмедова коллективу горбольницы.

За годы правления Ахмедова был реконструирован за 330 млн рублей долгострой — поликлиника №2, проведен капремонт в нескольких медучреждениях. В этом году большой ремонт стартовал в хирургическом корпусе и инфекционной больнице. Помимо этого, сообщила пресс-служба НЦРМБ, впервые в истории города на базе ЦРБ была создана бригада медицинских клинических психологов, организована работа паллиативной службы. За 8 лет, что Хабибулла Ахмедов руководил нижнекамской горбольницей, она несколько раз завоевывала статус одной из лучших в республике.

Главным врачом нижнекамской центральной республиканской многопрофильной больницы (НЦРМБ) Ахмедов был назначен в ноябре 2012 года. Фото: ncrmb.su

Управленец и дипломат



В разгар пандемии коронавируса НЦРМБ получила и продолжает получать глобальную финансовую и материальную поддержку от промышленности города: за счет градообразующих предприятий закупается все необходимое для лечения пациентов, защитные маски, одежда для медперсонала, различные расходные материалы, медикаменты.

НЦРМБ была создана 11 лет назад в результате слияния в единое целое пяти медучреждений: самой ЦРБ, двух поликлиник, городской больницы №2, медсанчасти, которая ранее была на балансе «Нижнекамскнефтехима», станции скорой помощи и стоматологической поликлиники. Сегодня этот медкомплекс обслуживает все население города и района — порядка 190 тысяч человек.

Тем не менее Нижнекамская ЦРБ успела засветиться и в негативном свете. Этим летом клиника оказалась в эпицентре скандала, поднятого медиками из-за доплат за лечение ковидных больных. Врачи пожаловались, что не получили положенных им выплат. Ахмедов собрал всех, кто работал в ковид-госпитале, скорой, или так или иначе лечил зараженных, и подробно объяснял: кому, за что и сколько положено, согласно постановлению правительства. Правоту главврача доказала и прокуратура, которая не выявила никаких нарушений. Инцидент был исчерпан.

Сегодня НЦРМБ обслуживает все население города и района — порядка 190 тысяч человек. Фото: nk-online.ru

«Мое назначение — логическое завершение»

Преемником Ахмедова стал его заместитель по медицинской части Марс Мустафин. Медик также является депутатом городского совета четвертого созыва. Коллеги отзываются о нем положительно, пациенты называют «хирургом от бога». Мустафин — многодетный отец, воспитывает троих сыновей. Теперь под его руководством один из крупнейших медкомплесов республики с коллективом 2,5 тысячи человек.

— Я готовился к этому: воспитывался, рос и работал в этом городе, поэтому все здесь мне близко. Мое назначение — это, скорее, какое-то логическое завершение всего, что делалось ранее, потому что я всегда стремился сделать все лучшее для здравоохранения нашего города. Я считаю, что мне повезло с коллективом, это самые лучшие врачи, медсестры и санитарки, этот коллектив способен решить очень большие задачи. Главное сейчас, помочь этому коллективу, чтобы наше нижнекамское здравоохранение стало не только лучшим в республике, но и в стране, — прокомментировал свое назначение «Реальному времени» Мустафин.

Новому главврачу НЦРМБ, кандидату медицинских наук 52 года, он коренной нижнекамец, окончил Казанский государственный мединститут по специальности «Лечебное дело», работал хирургом в медсанчасти «Нижнекамскнефтехима», в онкодиспансере Казани. Затем 5 лет до 2015 года заведовал хирургическим отделением НЦРМБ. Избирался также депутатом второго и третьего созывов нижнекамского горсовета.