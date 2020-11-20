Список персон

Мустафин Марс Харисович

Медицина

Общая информация

Родился 8 октября 1968 года.

Образование

1993 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт.

Трудовая деятельность

1993-1994 гг. — врач-интерн по хирургии МСЧ «Нижнекамскнефтехим».
1994-1998 гг. — врач хирург хирургического отделения №2 УП «Нижнекамская городская многопрофильная больница №3».
1998-2000 гг. — учеба в клинической ординатуре по специальности «онкология», КГМА.
1998-2000 гг. — врач-онколог, хирург Клинического онкологического диспансера, г. Казань.
1998-2000 гг. — врач хирург неотложной помощи по совместительству Городской клинической больницы, г. Казань,
2000-2005 гг. — врач хирург хирургического отделения №2 ГУП РТ «Нижнекамская городская многопрофильная больница №3».
2005-2009 гг. — заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Нижнекамской центральной районной больницы.
2010-2015 гг. — депутат Нижнекамского городского Совета II созыва
2014-2020 гг. — заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Нижнекамская ЦРМБ».
2015-2020 гг. — депутат Нижнекамского городского Совета III созыва
С 2020 г. — депутат Нижнекамского городского Совета IV созыва.

С 2020 г. — главный врач ГАУЗ «Нижнекамская ЦРМБ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423575, ул. Ахтубинская, 9
  • Телефон: (8555) 24-40-00
  • Email: ncrmb.nk@tatar.ru
  • Сайт: http://ncrmb.su/

Дата последнего обновления: 20.11.2020

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