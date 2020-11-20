Мустафин Марс Харисович
Общая информация
Родился 8 октября 1968 года.
Образование
1993 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт.
Трудовая деятельность
1993-1994 гг. — врач-интерн по хирургии МСЧ «Нижнекамскнефтехим».
1994-1998 гг. — врач хирург хирургического отделения №2 УП «Нижнекамская городская многопрофильная больница №3».
1998-2000 гг. — учеба в клинической ординатуре по специальности «онкология», КГМА.
1998-2000 гг. — врач-онколог, хирург Клинического онкологического диспансера, г. Казань.
1998-2000 гг. — врач хирург неотложной помощи по совместительству Городской клинической больницы, г. Казань,
2000-2005 гг. — врач хирург хирургического отделения №2 ГУП РТ «Нижнекамская городская многопрофильная больница №3».
2005-2009 гг. — заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Нижнекамской центральной районной больницы.
2010-2015 гг. — депутат Нижнекамского городского Совета II созыва
2014-2020 гг. — заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Нижнекамская ЦРМБ».
2015-2020 гг. — депутат Нижнекамского городского Совета III созыва
С 2020 г. — депутат Нижнекамского городского Совета IV созыва.
С 2020 г. — главный врач ГАУЗ «Нижнекамская ЦРМБ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423575, ул. Ахтубинская, 9
- Телефон: (8555) 24-40-00
- Email: ncrmb.nk@tatar.ru
- Сайт: http://ncrmb.su/
Дата последнего обновления: 20.11.2020