Клан «Ак Барса», «криминальное» «Динамо» и попытки Ковальчука и Тригубчак вернуться в хоккей

Обзор главных событий минувшей игровой недели КХЛ

Первая по-настоящему хоккейная неделя после этапа Евротура в Финляндии выдалась захватывающей. О том, как минское «Динамо» сыграло без главного тренера, а сын Зарипова вернулся к отцу, а также о попытках возвращения в российский хоккей Ковальчука и Тригубчак — в материале «Реального времени».

Минское «Динамо» без Вудкрофта, но с криминальным директором

Минское «Динамо» проводит нынешний сезон суперздорово для себя самого образца предыдущих 3-5 лет. И, пожалуй, лучшим отрезком минчан стала прошлая игровая неделя, в которой бело-голубые работали без заболевшего главного тренера Крейга Вудкрофта. Под руководством его ассистента Михаила Грабовского динамовцы одержали три гостевые победы с общим счетом 12:2 и установили рекорд КХЛ по скорострельности, забросив в ворота «Сибири» 5 шайб за 11 минут (6:0).

Неожиданно решил вспомнить молодость Доминик Фурх, по итогам недели признанный лучшим голкипером лиги. Он отразил 97,96% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,67 и один раз сыграл на «ноль». Продолжает свою результативную серию форвард Брендон Козун. В активе нападающего «Динамо» 9 (5+4) очков в пяти последних матчах. Команда из Белоруссии уже четвертая на Западе и, похоже, всерьез намерена выйти в плей-офф Кубка Гагарина, хотя об этом говорить пока рано.

Но, помимо спортивных подвигов, минчане отметились новостью с криминальным оттенком. Белорусская Tribuna.com в ходе своего расследования заподозрила директора ХК «Динамо» и главу федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в причастности к недавней резонансной гибели в Минске 31-летнего Романа Бондаренко, который скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы. Сам хоккейный функционер отказывается от комментариев, но, судя по всему, так просто ему из этого дела не выпутаться. Баскову накануне уже закрыли въезд в Латвию, где в 2021 году запланирован совместный с Белоруссией чемпионат мира по хоккею.

Сын Зарипова вышел в одной команде с сыном Квартальнова

Пока одни особо осведомленные источники отправляли Даниса Зарипова в Крым на лечение, руководители «Ак Барса», как оказалось, обсуждали детали перехода его 17-летнего сына Артура в систему «барсов». Итогом переговоров стал двухлетний контракт, подписанный юным хоккеистом с казанским клубом. В воскресенье новичок уже провел свой первый матч за «Ирбис» (ничего выдающегося не показал), а Зарипов-старший смотрел игру с трибуны.

Артур за свою карьеру успел поменять несколько хоккейных систем, в том числе в Северной Америке, откуда в итоге перебрался в «Ак Барс». До этого в России он работал в школах московского «Динамо» и ЦСКА, а последним местом его выступлений был «Грин Миджет» из Канадской лиги Восточного Онтарио среди игроков младше 18 лет (42 (26+16) очка в 46 матчах). Казанским любителям хоккея Артур стал известен благодаря этому эффектному буллиту, исполненному ровно год назад:

Таким образом, в «Ак Барсе» снова пополнение трудовых династий. Теперь в Казани есть отец и сын Зариповы, отец и сын Квартальновы, а также младший брат Эмиля Гарипова Джамиль, который уже привлекался в основной состав «барсов». В свое время Квартальнов и Зарипов вместе брали серебро-2002 и бронзу-2004 чемпионата России, а теперь их сыновья будут вместе выступать за «Ирбис». Надолго ли? Отцов хватило на три сезона.

Экс-защитник «Ак Барса» исполнил «буллит Кучерова»

Гол недели был забит в послематчевой серии бросков матча между московским «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Его автором стал экс-игрок «Ак Барса» Кирилл Адамчук, в прошлое межсезонье переехавший в Череповец. Защитник «Северстали» реализовал буллит в стиле форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова, исполнив трюк без броска по воротам.

Первым нечто подобное показал Сергей Широков, но кому это интересно. Другое дело игрок НХЛ, после исполнения которого этот прием и отхватил имя Кучерова.

Худшие команды недели/чемпионата: «Витязь» и рижское «Динамо»

Выход из перерыва на Евротур оказался крайне сложным для подмосковного «Витязя». Команда из Подольска выдала три поражения подряд, хотя на паузу уходила с аналогичной победной серией. При этом в двух предпоследних встречах «Витязь» умудрился пропустить 15 шайб. Вначале восемь голов в его ворота были забиты хоккеистами СКА (1:8), на выходных еще семь добавили игроки «Спартака» (3:7). А вчера подольцы были биты дома «Спартаком» — 1:3.

Но подмосковной команде еще далеко до абсолютно худшего клуба КХЛ в нынешнем сезоне. Рижское «Динамо» не знает побед с 1 октября, а серия поражений команды достигла уже 12 матчей (без учета технических поражений). Причем в четырех последних встречах рижане стабильно пропускают «всего» по 3 шайбы, хотя до этого получили пять от «Трактора» (1:5) и «Автомобилиста» (2:7). Можно ли считать такое прогрессом? Как выяснилось вчера, да: «Динамо» прервало-таки черную серию домашней победой над «Куньлунем» — 5:3.

Посылка до востребования: Ковальчук и Тригубчак вернулись в хоккейное инфополе

После безуспешных попыток получить контракт в НХЛ агенты Ильи Ковальчука начали подыскивать своему клиенту варианты в России. Представители хоккеиста предпочитают не комментировать сложившуюся ситуацию, но всем и так все понятно. Минувший сезон сложился для Ильи неоднозначно — вначале невнятная игра за «Лос-Анджелес», потом переход в «Монреаль» и яркий перформанс ради отъезда в дедлайн в «Вашингтон», вместе с которым он благополучно рухнул уже в первом раунде плей-офф. Полезным такое сотрудничество явно не выглядело и поэтому в новом сезоне нападающего нигде не ждут.

По некоторым сообщениям, в случае возвращения в КХЛ Ковальчук желает зарабатывать не менее миллиона долларов в год (за океаном по последнему своему контракту россиянин получал 700 тысяч долларов). Готовых выложить почти 10% от потолка зарплат пока не нашлось и в России. Летом Илью связывали с родным «Спартаком», но сейчас таких разговоров нет.

Еще одно возвращение в хоккей состоялось в медиасфере. Небезызвестная экс-чирлидерша «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак снова пытается застолбить себе место в журналистике — и все теми же старыми способами. Откровенный наряд, незамысловатый видеоряд и бессмысленное зачитывание текстов (на этот раз новостей с темами ниже пояса) — вот и все, с чем вернулась в хоккей Ульяна. Рискнем предположить, что новая программа закроется через 4-5 выпусков.

«Салават» выигрывает, но Ламсу все равно критикуют

На минувшей неделе неожиданно для некоторых критике подвергся главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса. Финну ставили в укор абсолютно все, кроме результата, который уфимский клуб показывает достаточно стабильно. Во-первых, Ламсе досталось за игру в меньшинстве, где его команда проваливается весь сезон. «Салават Юлаев» показывает худшие показатели по процентному соотношению пропущенных шайб в игре неравных составах.

Во-вторых, в схемах нового тренерского штаба значительно ослабли некоторые игроки. Более других «пострадал» прошлогодний лучший снайпер команды Никита Сошников. Форвард уфимцев не забивал целых 10 матчей подряд, а единственные его голы в сезоне пришлись на середину сентября (тогда он поражал ворота «Трактора»). Но Сошников ответил на это голом в овертайме «Динамо» (прервав свою «сухую» серию), а накануне огорчил СКА.

В-третьих, Маннинен. Финский нападающий еще в прошлом сезоне был переведен из первого звена и так и не стал заменой Кемппайнену, уехавшему в Питер. На этот раз Сакари вновь проваливается в точке вбрасывания, входя в тройку худших в лиге по этому показателю. Но больше всего критики Ламса получил за отсутствие в заявке Родиона Амирова. Точка в вопросе была поставлена кардинальная — молодой нападающий травмирован.