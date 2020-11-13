Сын Даниса Зарипова перешел в систему «Ак Барса»

Нападающий Артур Зарипов подписал контракт с казанским «Ак Барсом», сообщает «РИА Новости».

Сын Даниса Зарипова прошлый сезон провел в канадской лиге Восточного Онтарио среди игроков до 18 лет. Теперь он продолжит карьеру в системе казанского «Ак Барса».

Ранее он уже учился в академии казанцев и играл за школы московского «Динамо» и ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне Артур Зарипов забил буллит при помощи эффектного финта.