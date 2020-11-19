Как последствия самолечения татарстанцев от COVID-19 исправляют хирурги

Проблема актуальна и в сезон гриппа: в лор-отделении РКБ в год оперируют сотни залечивших себя пациентов

Фото: предоставлено РКБ МЗ РТ

В Татарстане растет число жертв самолечения в условиях, когда свирепствуют коронавирус и ОРВИ. В разгар эпидемии попасть к врачу сложно, и тогда многие прибегают к поискам способов лечения на просторах интернета. Самостоятельно «назначая» себе препараты, мало кто задумывается о побочных эффектах лечения без консультации с врачом и последствиях бесконтрольного применения медикаментов. Неумеренный прием даже обычного средства от насморка может довести пациента до больничной койки — предупреждают медики, а некоторые татарстанцы убедились в этом на своем горьком опыте. Оториноларингологи и хирурги РКБ бьют тревогу — численность таких пациентов с серьезными осложнениями после самолечения в последнее время возрастает. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как «сам себе доктор» попал в больницу

Все началось с банального насморка, вспоминает одна из пациенток хирургов РКБ, попросив не указывать имя. Женщина рассказала корреспонденту «Реального времени», как сама купила первые попавшиеся назальные капли. Препарат, казалось бы, помогал, и больная стала прибегать к нему все чаще и чаще, чувствуя постоянную заложенность носа, без этого средства дышать было уже тяжело. Дошло до того, что пациентка угодила в лор-отделение РКБ с серьезными проблемами здоровья.

— Потом вообще не могла жить без капель, даже ночью просыпалась по нескольку раз, чтобы закапать средство. Так продолжалось несколько месяцев, пока не начались большие осложнения. Пришлось обратиться к врачу, и вот результат моего самолечения — операция, удалили полипы в носовых пазухах. Соседи по палате — тоже в основном «сами себе доктора», залечившие нос, — вздыхает женщина.

Жизнь, «подсевших» на сосудосуживающие капли, похожа на жизнь наркоманов, поясняют врачи, — постоянно нужна новая доза, без нее никак. Главным симптомом привыкания становится непрекращающийся насморк и постоянная потребность повторного использования капель, поскольку снижаются ответные реакции организма из-за частого применения медикаментов — без них нос дышать не может, так как ткань в пазухах отекает, в добавок к этому из-за снижения пневматизации и недостатка кислорода идет головная боль, которая со временем все больше напоминает мигрени.

Ежегодно только в лор-отделении РКБ проводится порядка 250 операций таким пациентам. Фото предоставлено РКБ МЗ РТ

Чем грозит зависимость?

Жертвы самолечения полагают, что чем больше и дольше капать в нос, тем быстрее они одолеют насморк. Как следствие, такой метод лечения приводит к нешуточным последствиям, вплоть до госпитализации с серьезным осложнением. Ежегодно только в лор-отделении РКБ проводится порядка 250 операций таким пациентам, плюс к этому десятки операций в других горбольницах и частных клиниках Казани, приводит статистические данные заведующий отделением оториноларингологии Республиканской клинической больницы Марат Гилялов. К этому количеству стоит прибавить еще несколько сотен пациентов, которые получают консервативное лечение в поликлиниках.

Беспокоит и тот факт, что многие не обращаются к врачам, продолжая «сидеть» на назальных средствах, сетует врач-оториноларинголог:

— К осложнениям, которые потом приходится лечить в лор-отделении приводит назальная обструкция, когда носовое дыхание затруднено, нос заложен и, как следствие, вкупе с этим идут артериальная гипертензия, усталость, растет внутричерепное или внутриглазное давление, нередки случаи на этом фоне депрессии, изменения происходят и в полости носа, нарушается работа слизистой, вплоть до разрастания полипов в носу, хронический полипозный синусит.

По статистике, во всем мире в год продается около 600 млн упаковок различных назальных сосудосуживающих средств, а в России — 200 млн единиц. Эти лекарства доступны и продаются в любой аптеке без рецепта врача. Безусловно, не все, кто применяют капли от насморка, злоупотребляют ими. Зависимость, говорит Гилялов, обычно возникает, если человек не может обходиться без назальных средств месяц и более. Кстати, бесконтрольный прием сосудосуживающих препаратов может не только привести к госпитализации — нафтизиновое отравление и вовсе грозит комой и даже летальным исходом.

Несмотря на технический прогресс, прорыв в некоторых отраслях медицины, лекарства от насморка человечество до сих пор не изобрело. А механизм действия всех сосудосуживающих препаратов сводится к устранению отека слизистых покровов носа и нормализации носового дыхания. Таким образом, назальные капли не лечат насморк и не устраняют причину его возникновения — они лишь облегчают неприятные симптомы.

Бесконтрольный прием сосудосуживающих препаратов может не только привести к госпитализации — нафтизиновое отравление и вовсе грозит комой и даже летальным исходом. Фото предоставлено РКБ МЗ РТ

Болезнь легче предупредить

При сопутствующем насморке и заложенности носа, рекомендует Марат Гилялов, применять спреи или капли можно, но не более 3—5 дней — тогда удастся избежать развития осложнений в виде синусита и прочих болезней. Если насморк не проходит больше недели, то в первую очередь нужно обращаться к специалистам или своему терапевту, который на основе анализов и ангиографии может определить есть ли осложнение и поменять тактику лечения.

Сегодня, когда идет сезонный рост ОРВИ, на который накладывается ухудшение эпидситуации по COVID-19, врачи призывают не посещать массовые мероприятия, чаще мыть руки, не касаться лица, промывать нос изотоническими солевыми растворами, которые смывают вирусы и бактерии, увлажняя слизистую.

— Самый большой иммуностимулятор — наш повседневный ритм жизни — соблюдение режима сна и питания, обильное питье, и тогда организм будет сам справляться со всеми вирусами и бактериями, — уверяет врач.