«Тренируясь, думай о том, что другой тренируется, чтобы надрать тебе задницу»

Тренер-инструктор по боксу Александр Шереметьев — о «ленивой обезьяне» внутри нас, китайском патриотизме, «спортивной проституции» и о том, почему нельзя орать на учеников

«Почему ребенок обязательно должен стать мастером спорта по боксу или рукопашке? Может, он хочет быть хирургом или телерепортером? Если ты сам не стал, это не значит, что твой ребенок должен. А потом у такого родителя наступает разочарование, мол, ты ничего не достиг, ты «мешок», и так далее», — рассуждает тренер-инструктор по боксу, кикбоксингу и рукопашному бою Александр Шереметьев. Публикуем стенограмму его интервью с сокращениями.

«В нас есть ленивая обезьяна, которую мы должны победить»



— Александр, как вы пришли в спорт?

— Начнем с того, что я родился в Баку. Все помнят фильм «Не бойся, я с тобой», где снималась именно бакинская школа карате, и можно сказать, что мое увлечение боевыми искусствами началось с него. Как говорят, кавказец рождается с первым разрядом по борьбе. Как все жители Кавказа, я занимался борьбой, боксом и карате, только карате было подпольным. Большое влияние оказали кумиры — Брюс Ли, Чак Норрис, Джеки Чан. Так и пришел в спорт — через боевые искусства, рукопашный бой. Параллельно занимался боксом.

— А почему решили посвятить себя тренерской деятельности?

— В армии я был инструктором и после военной службы понял, что нужно продолжать тренерскую деятельность. 10 лет был старшим тренером «Локомотива» в Новосибирске, там была такая печальная история, когда клуб прекратил свое существование из-за отсутствия финансирования. Когда «Локомотив» закончился, начался «Hammer», и тут все хорошо, хотя это и коммерческий клуб, а в «Локомотиве» все было бесплатно. Там тренировались в том числе детдомовские дети, кадеты. За то время, что существовал «Локомотив», в кадетском корпусе ввели урок рукопашного боя как обязательное занятие.

— Как вы считаете, какими качествами должен обладать хороший тренер?

— Как мне сказали некоторые мои ученики, тренер должен обладать качествами тирана. Он должен быть справедливым — нужно правильно наказывать и хвалить, хотя это очень сложно. Ученики называют тебя тираном, деспотом, ты же их заставляешь, а они пока не понимают, что ты делаешь это для того, чтобы они кем-то стали. Для любого занятия необходим труд, и единоборства не исключение. Нужно трудиться, но в нас есть такая «ленивая обезьяна», которую мы должны побеждать. Вот для этого и нужен тренер -маленький тиран, который заставляет убивать ленивую обезьяну.

Эту дисциплину должен воспитывать тренер. Она пригодится ученику в жизни. Он может не стать великим спортсменом, но он будет дисциплинированным человеком

И самая главная составляющая — это дисциплина. Я воссоздаю для учеников армейскую дисциплину. Считаю, что самая лучшая дисциплина в армии. Но не наказывать, как другие, через коллектив, когда кто-то сделал ошибку и все отжимаются из-за него, а лучше пусть провинившийся будет отжиматься. В то же время важно не сломать ученика дисциплиной. Может, он сам по себе такой человек, который просто медленно загорается, а потом как загорится — и все. А ты на начальном этапе можешь этой дисциплиной так его сломать, что он скажет: «Да нафиг нужен такой тренер, пойду я отсюда подальше». Да, дисциплина иногда бывает жесткой. Бывает, я на тренировке проверяю ногти. На тренировках делают «банки», или, назовем это по-другому, «чудесный пендель». Ну это уже не дисциплина, а скорее традиция, все это понимают.

Эту дисциплину должен воспитывать тренер. Она пригодится ученику в жизни. Он может не стать великим спортсменом, но он будет дисциплинированным человеком, понимающим, что он отвечает за кого-то и за что-то.

Физических наказаний за опоздания у меня как таковых не бывает. Лучше заставить раз десять сказать «Извините за опоздание», и он начнет понимать, что нужно приходить вовремя. Конечно, можно заставить всю секцию поставить на кулаки и сказать: «Все ждем Васю, когда он выйдет из раздевалки». Но это настроит коллектив против Васи. Мы ведь не знаем, по какой причине он не пришел вовремя.

«Страх есть у каждого. Вообще, смелость — это побежденный страх»

— Должен ли тренер быть психологом? И в чем это проявляется?

— Это тонкий момент, здесь действует принцип кнута и пряника. Но важно заниматься своим делом. Тренер должен тренировать. Есть такая специальная профессия — спортивный психолог, который беседует со спортсменом о его страхах. В России это, правда, не развито, но в мире она существует.

У нас психологическая работа тренера заключается в том, как подготовить ученика. Но ученик может бояться рассказать ему о своих страхах, потому что вдруг тренер не так поймет. Страх есть у каждого, вообще, смелость — это побежденный страх. И конечно, должен быть спортивный психолог, нейтральная фигура, которой ученик сможет рассказать то, что не расскажет тренеру.

Спортивный психолог нужен всем бойцам. Гейджи ведь тоже понимал, что он выходит против Хабиба, у которого ноль поражений. Чтобы выйти против такого соперника, тоже нужно преодолеть страх. Сто процентов у Гейджи работают спортивные психологи и целая команда. А у нас в стране тренер — это всё: СВП, ОФП, психолог и все остальное.

Тренер — это человек, который всегда недоволен. Пусть перед ним стоит даже олимпийский чемпион, но тренер всегда будет замечать, где он недоработал. Не бывает такого, что тренер доволен

— С кем проще работать: с взрослыми или с детьми?

— На самом деле особых отличий нет, но с детьми все же проще. Потому что дети — это тесто, которое можно лепить, а взрослый иногда приходит со своим мнением и считает иначе. Ребенку не нужно объяснять «зачем», ты просто говоришь, что так для него будет лучше. И ребенок интересен тем, что ты видишь, как он растет, и, по крайней мере, из него можно что-то вылепить, хотя бы просто нормального человека.

Тренер — это человек, который всегда недоволен. Пусть перед ним стоит даже олимпийский чемпион, но тренер всегда будет замечать, где он недоработал. Не бывает такого, что тренер доволен. На примере Узбекистана — маленькая страна, но есть первое место. Значит, есть бешеная любовь к родине: «Да, мы нищие, но мы сильные». Видел такой патриотизм и в Китае, на примере фильма Джеки Чана «Авангард». Это фильм под лозунгом «Я люблю свою страну». А у нас говорят: «Я не пойду на российский фильм».

Я считаю, что хотя бы тренер должен спрашивать у учеников: «Ребята, что такое 9 мая?». Или интересоваться, что делает ребенок в свободное от секции время. Опять же, это психология. Нужно из него выжимать все, а не просто так — он заплатил, отработал свои деньги и пошел.

— Если ваш ученик потерпел поражение, важно, чтобы он не сломался. Что вы говорите в таких случаях?

— Я тогда вспоминаю прекрасный лозунг, который висит в залах на Кубе: «Тренируясь, думай о том, что другой тренируется, чтобы надрать тебе задницу». Если ты реально будешь об этом думать, ты будешь тренироваться. В любом поражении виноват тренер, это он недоработал — не замотивировал, не подготовил физически. И не нужно все сваливать на ученика. Зачем орать на ученика в углу? Виноват-то ты, это твоя недоработка. Ученик — это твое лицо.

Почему ребенок обязательно должен стать мастером спорта по боксу или рукопашке? Может, он хочет быть хирургом или телерепортером? Если ты сам не стал, это не значит, что твой ребенок должен

«Нельзя гнобить ученика, обзывать его. Можно пошутить, но не орать»

— Насколько справедливо для бокса выражение «Тяжело в учении — легко в бою»?

— Как проходит тренировка, так проходит и бой. Как мы будем трудиться, так будем и побеждать. Подготовка к бою — это целый процесс. Я люблю вспоминать [Константина] Градополова (заслуженный тренер СССР, обладатель звания «Выдающийся боксер СССР» (1948), — прим. ред.), который говорил: «Я из любого человека могу сделать боксера». Велосипед придумывать не надо, но в то же время для каждого ученика все индивидуально. Сейчас в Америке на одного бойца работает не один тренер, а целая команда, человек 20-30: психологи, спарринг-партнеры и так далее. У нас такого нет, к сожалению.

— Что недопустимо в тренерской работе?

— Гнобить [подопечного]. Обзывать мешком, по крайней мере. Можно пошутить, но не орать. Зачем тренер орет на своего ученика? Чем он его в данном случае мотивирует? Был такой случай, ко мне подошел ученик и заплакал — занял второе место, а родители сказали ему, что он пойдет пешком в случае поражения. Это давление на ребенка.

— Можно ли донести до родителей, что в таких моментах они не правы?

— Не все родители общаются со своими детьми, но при этом они могут считать, что их воспитание самое правильное. Это может привести к тому, что ребенок бросит все, что хочет, или непонятно что из него вырастет. Или когда он вырастет, будет пытаться на своем ребенке так же экспериментировать. Почему ребенок обязательно должен стать мастером спорта по боксу или рукопашке? Может, он хочет быть хирургом или телерепортером? Если ты сам не стал, это не значит, что твой ребенок должен. Потом наступит разочарование, мол, ты ничего не достиг, ты мешок и так далее.

Когда я вижу, что ребенку тяжело даются тренировки, я говорю родителям: «Зачем вы его привели? Вы хотите свои амбиции потешить?» Это как раз из разряда «Я хочу, чтобы он достиг того, чего не достиг я». Это проблема в головах родителей.

Никакой формулы для побед на самом деле не существует. Есть просто труд и одна команда

«Когда бегают от тренера к тренеру — это спортивная проституция»

— Если ученик переходит от одного тренера к другому, что это означает?

— Это очень сложный момент. Но когда у нас бегают от тренера к тренеру, я называю это спортивной проституцией. Это существует во всех видах спорта. Тут и от тренера зависит — если он довел ученика до какой-то определенной планки, он должен передать его тому, кто сможет довести его, например, до олимпийских медалей. Опять же, все зависит от самого наставника, у кого какая «корона» на голове.

— Правда ли, что тренер пытается вложить в ученика то, что у него самого не получилось?

— Я думаю, половина тренеров действительно пытается это делать. Но необходимо готовить новых учеников, нельзя останавливаться, нужно растить — растить — растить, даже если они не доходят до олимпийских чемпионов. Зато у тебя есть ученики, которые, возможно, дошли до медалей, но уже с другим тренером.

Я считаю, что ученик должен превзойти своего учителя. Для них я не потолок, необходимо делать лучше, чем я.

— Можете, взглянув на ребенка, сразу сказать, насколько он перспективный?

— Нет. Потому что у каждого ребенка своя динамика, может, у него через полгода загорится звездочка. Никакой формулы для побед на самом деле не существует. Есть просто труд и одна команда. Это как из мультика «Кунг-фу панда»: секрет в тебе. Если человек хочет стать профессионалом, он станет профессионалом.

— Как найти хорошего тренера?

— Я не знаю, как выбирать тренера. Ты можешь и у тренера-перворазрядника получить результат, который тебе нужен. Это нужно приходить на тренировку и смотреть, как человек работает.

— Бокс — самый опасный вид спорта для детей. Это правда?

— Нет, это распространенный стереотип. До 14 лет нет соревнований, и до этого возраста ребенок не получает по голове. За этим нужно следить, чтобы не сломать его психологически. А с 14 лет можно проводить полноценные спарринги.