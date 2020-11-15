Видео недели: хохот Алиева, извинения Дзюбы и презентация «Аигел»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Ринат Назметдинов

Демонический смех Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к гражданам, объявив о победе в войне за Нагорный Карабах. Во время этого обращения он стал смеяться над премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Русские миротворцы

Видео из Карабаха с размещающимися на позициях миротворцами из России попало в тренды YouTube. Из Ульяновска туда за сутки вылетели 20 транспортных самолетов. Предполагается, что контролировать ситуацию здесь будут почти 2 тысячи военных.

Дзюба-гейт

Самым обсуждаемым роликом недели, пожалуй, стало интимное видео капитана петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Но вместо него мы покажем вам извинения футболиста, записанные уже после разразившегося скандала. Многие осудили спортсмена именно за эти извинения, поскольку, казалось бы, ему не за что было просить прощения.

Презентация «Аигел»

В Казани группа «Аигел» провела камерную презентацию нового альбома. Пластинка записана полностью на татарском языке. Илья Барамия и Айгель Гайсина представили ее ограниченному числу зрителей в новой Нацбиблиотеке Татарстана (бывшее здание НКЦ «Казань»).

День МВД

В МВД по Татарстану сняли клип ко Дню сотрудника МВД. Ролик рассказывает о непростой службе полицейских и соблюдении законов.

Новый клип Билли Айлиш

Американская поп-звезда Билли Айлиш представила официальное видео на песню «Therefore I Am». За день ролик набрал более 16 млн просмотров. Клип получился чрезвычайно «зумерским»: он снят простой камерой, а сама исполнительница в нем просто бегает по пустому торговому центру. Абсолютная противоположность тому, что делают, например, «Ленинград» или Little Big.

Новый фильм в Семруке

Построенный для съемок сериала «Зулейха открывает глаза» поселок Семрук возле Лаишево не простаивает без дела. Сейчас там идет производство нового веб-сериала: «История одного солдата». Его ставит режиссер Шамиль Сафиуллин. Большая часть команды — студенты Казанского института культуры и КАИ.

Памятник алабаю

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде 15-метровый памятник алабаю — туркменской овчарке. Как и большинство официальных кадров с участием туркменского лидера, выглядит это как вырезанный из окончательной версии отрывок из какого-нибудь фильма Саши Барона Коэна.

Забастовка с кастаньетами

В Испании протестовать по вопросу «антиковидных» ограничений вышли сотрудники танцевальных школ. И это, возможно, самый ритмичный протест в истории страны. Участники, потерявшие возможность преподавать сальсу, бачату и фламенко, вышли на площадь с кастаньетами, чтобы привлечь внимание к проблемам своей отрасли.

Марш польских националистов

В Варшаве прошел марш националистов в День независимости Польши. Массовое шествие обернулось пожаром, когда кто-то из участников выстрелил из ракетницы в радужный флаг, висевший на одном из балконов. Во флаг стрелок так и не попал. Зато на пару этажей ниже в квартире разгорелся огонь.