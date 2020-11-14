Песни про луну, войну и материнство

Группа «АИГЕЛ» представила в пространстве MOÑ свой первый альбом на татарском языке

Фото: Ринат Назметдинов

Петербургско-казанский дуэт «АИГЕЛ» специально для Татарстана сыграл весь новый альбом за неделю до релиза. Это первый полноформатный релиз группы, состоящий из песен только на татарском языке. На эксклюзивной премьере побывал и корреспондент «Реального времени».

«Пыяла» — Tatar only

В четверг в аккаунтах группы появилось следующее сообщение: «13 ноябрь көнне без Казанда «Пыяла» дип аталган яңа альбом презентациясен уздырачакбыз. Альбом үзе 20 ноябрь көнне чыгачак». Даже те, кто ничего не понял, могли нажать на ссылку и увидеть, что проходит регистрация на закрытый концерт, где группа представит песни из альбома «Пыяла» («Стекло»). Для зрителей было предусмотрено всего 50 мест, они закончились в течение получаса.

«АИГЕЛ» — это дуэт, в котором за музыку отвечает ветеран отечественной электроники Илья Барамия. Так получилось, что на протяжении своей карьеры он в составе проекта «Елочные игрушки часто работал именно с поэтами — от Стаса Барецкого и Лехи Новикова до Кирилла Иванова (СБПЧ) и Михаила Феничева (2H Company). Осенью 2016 года ему написала, в то время еще челнинская, поэтесса Айгель Гайсина — у нее вышел сборник «Суд», описывающий перипетии ее взаимоотношений с судебной системой. Ее молодой человек тогда был приговорен к трем годам колонии строгого режима, Айгель считала приговор несправедливым. Попытки соединить поэзию и электронику привели к созданию группы «АИГЕЛ». В 2017-м вышел альбом «1190», а песня «Татарин» стала хитом.

Частично этот трек состоит из татарской лирики — и надо отметить, что казанские культуртрегеры, продвигающие татарскую музыку, сразу обратили внимание на «АИГЕЛ», благо еще до проекта у них возникали мысли собрать коллаборацию на основе татарских песен Гайсиной. В результате впервые в Казани дуэт выступил на гала-концерте акции «Мин татарча сөйләшәм» 2018 года, где исполнил все свои «татарские» треки — «Татарин», «Буш баш», «Ит», «Көтәм». Последний, к слову, входил в репертуар Айгель, когда она была уже довольно известным челнинским бардом и пела свои песни под гитару.

«АИГЕЛ» дважды становились хедлайнерами фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest, а Илья Барамия в 2018 прочитал лекцию в рамках лаборатории «Tat Cult Lab/музыка». В 2020 Гайсина озвучила промо-ролик «Мин татарча сөйләшәм».

Третий альбом группы, «Эдем», вышел в 2019-м, в 2020-м дуэт выпустил мини-альбом «Офигенно». За несколько дней до концерта появился сингл «Ул» и видео, в котором зритель видел только кольца слова в арабской графике.

Еще за неделю до знакового объявления группа сообщила, что, пожалуй, подготовила «великий татарский альбом», который думает издать в ноябре. Так, похоже, и выйдет: планируется, что «Пыяла» появится на всех цифровых платформах 20 ноября.

Восемь треков и ничего больше

13 ноября в театральном пространстве MOÑ, что находится в новом здании Национальной библиотеки, группа впервые сыграла восемь треков, которые составляют этот альбом. Зрители и журналисты собрались в семь вечера, но сначала для них играл диджей Maxdubs — Максим Емелин, челнинский продюсер, судья «Формулы 1» и промоутер закрытого клуба YU-67. Зал был подготовлен для премьеры — в нем, к примеру, подвесили в воздухе кубы, на которые шла отдельная проекция.

Через полчаса в зал вышли Барамия и Гайсина — и зазвучал первый, среднетемповый трек «Онытырмын». Те, кто слушал «АИГЕЛ» ранее, оценят и новую пластинку, где сочетаются и медленные, тягучие, мрачные биты, ориентальные басы и грувовые речитативы в духе певицы M.I.A. Надо отметить, что дуэт собрал лайв буквально на коленке в течение трех дней в казанской квартире Гайсиной (сюда она переехала в начале осени, вместо Москвы, куда изначально планировала перебраться с дочерью, но план изменило решение тамошних школ перейти на дистанционное обучение). Если разогрев звучал достаточно скромно, то здесь басы разогнались до ощущения дискотеки, хотя зрители и оставались на местах, в масках, погруженные в музыку.

Гайсина говорила между песнями: «Рәхмәт», ее голос, пропущенный через реверберацию и дилеи, множился, что веселило и ее коллегу по группе.

Особого внимания заслуживают тексты из альбома. Гайсина работает со словом иначе, чем представители так называемой «татарской альтернативы». Многие ее песни на татарском похожи на заклинания, в которых повторяются слова — важным становится именно звучание, а не смысл. Однако удается выхватить кое-какие фразы: скажем, в первом речитативе Гайсина отчетливо поет: «Я — ночная птица».

Второй трек — чуть ли не в стиле мумбатон, «Чыкма судан». За ним следует мрачный электропоп «Пыяла». К слову, об альбоме участники говорят, что он — о «рефлексии родительства как служения будущему, желании человека оставить после себя свою любовь».



Четвертым следует сингл «Ул», жутковатая колыбельная: «Эй, эй, папочка, Подрастает твоя лапочка, Эй, эй, мамочка, Подрастает твой малыш: Подрастает, вырастает совсем большой, Распускает листья — становится отцом, Распускает цветы — становится матерью, Ломается, черствеет, вязнет, тонет, подчиняется; Рождает, растит, ломает, сушит, топит, подчиняет, Ломает и подчиняет, Ломает и подчиняет».

Треки заканчиваются зачастую внезапно, так что публика замирает — и только потом аплодирует. Песню «Төн» с продолжительным речитативом и прямой бочкой, впрочем, зритель с ходу принимает хорошо. После трека «Шәм» следует самый, пожалуй, занятный — «Начар малай», который Гайсина предваряет рассказом: ее «вдохновила» тирания, происходящая в соседних странах. Можно уверенно сказать, что песня о войне в соседних бывших республиках СССР: «Эй, плохой мальчик, вымой руки», потому что руки в крови. Закрывает пластинку еще один давний трек Айгель, который гуляет в сети в виде записи с какого-то квартирника. По словам Гайсиной, поняв, что дела с татарским альбом идут серьезно, она решались послать Барамии эту запись, а он сочинил для лирического романса«Кара айгыр» новую музыку.

После этого группа раскланивается и уходит, хотя кто-то и надеется, что прозвучат еще и хиты... В гримерке дуэт признается, что никогда еще не играл вот так — песни из одного альбома, за исключением, разумеется, дебютного. Без сомнения, «Пыяла» стоит того, чтобы послушать его подробно.



1 / 14 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов