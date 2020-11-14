«Можно ходить хоть по 20 тысяч шагов в день и все равно толстеть»

Фитнес-эксперт Ярослав Лаушкин — об «осознанном похудении»

«Для того чтобы сбросить вес, 10 тысяч шагов в день недостаточно. Очень сильно влияет фактор питания. Люди питаются на ходу, на бегу, абы чем и вообще не задумываясь. Эта проблема характерна для крупных мегаполисов. Очень многие приходят ко мне и говорят: «Я столько пыхчу, потею, бегаю, хожу — и вообще не могу похудеть». А потом оказывается, что у него 37 маленьких проблем в других областях, которые сводят в ноль все его попытки», — рассуждает фитнес-эксперт, автор книги «Осознанное похудение» Ярослав Лаушкин. Публикуем стенограмму его интервью радио «Маяк» с небольшими сокращениями.

«Чтобы сбросить вес, 10 тысяч шагов в день недостаточно»

— Ярослав, давайте прежде всего о ходьбе. Цифры по количеству шагов разнятся. Вот на прошлой неделе, опять же, было некое дополнение — говорили, что необязательно ходить 10 тысяч шагов в день, достаточно пройти 3—5 километров. С вашей точки зрения, само по себе это «хождение по мукам» способствует нормализации лишнего веса?

— Это как раз одна из проблем, когда люди пытаются видеть решение большой системной проблемы под названием «лишний вес» в чем-то одном.

Я бы вообще начал с того, что если мы говорим о похудении или наборе веса, то нельзя рассматривать такую активность в отрыве от системы. Есть много других факторов — таких как сон, стресс, питание, пищевое поведение и так далее. То есть можно ходить хоть 20 тысяч шагов [в день] и толстеть, а можно ходить 8 тысяч шагов и худеть.

При этом есть формулы, которые определяют эффективность, или, точнее, контекст здоровья. Есть исследования европейских ассоциаций, которые говорят: «Ходите 7 тысяч шагов и будете здоровы». Но, опять же, тут многое зависит от того, что понимать под термином «здоровье». Кто-то чихает и кашляет и говорит при этом «Да я здоров!», а другому где-то что-то стрельнуло и он уже бежит в больницу.

Но по своему опыту я могу сказать, что для того, чтобы сбрасывать вес, 10 тысяч шагов, к сожалению, зачастую недостаточно. Очень сильно влияет фактор питания. Потому что питаются на ходу, на бегу, абы чем и вообще не задумываясь. Эта проблема характерна для крупных мегаполисов. Очень многие приходят ко мне и говорят: «Я столько пыхчу, потею, бегаю, хожу — и вообще не могу похудеть». А потом оказывается, что у него 37 маленьких проблем в других областях, которые в совокупности сводят в ноль все его попытки худить. И так далее.

Но вообще ВОЗ рекомендует 150 минут [ходьбы] в неделю.

Фото: sudbitsa.livejournal.com

«Отлично, я похудел! Пойду в «Макдак»

— 150 минут в неделю… Ну это немного, в принципе, я по лестнице столько хожу в бане. Ярослав, вот вы написали книгу «Осознанное похудение». Что здесь имеется в виду? Что такое «осознанное»? Это слово как будто из женских тренингов.

— Я уже 11 лет тренирую и консультирую и пришел к выводу, что большинство людей в общем так и не понимают, зачем они худеют и для чего. То есть зачастую это история похудения ради похудения. Что при этом происходит? Как только человек видит цифру, ради которой он худел, то все: «О, отлично, я похудел, все, пока, я пошел в «Макдак». Или: «На этом моя история со спортом заканчивается». И начинает набирать вес. Проходит полгода или год, и он опять толстеет.

То есть проблема не в том, что человек не может похудеть, а в том, что он не может сохранить результат, удержать этот вес в дальнейшем.

— Ярослав, нас слушают в основном молодые, здоровые ребята 50+. Они чувствуют себя действительно хорошо, как вы описываете, у них все нормально. У них есть жены, которые очень хорошо готовят. Потому что мы же все знаем, что есть такая проблема — женщина и сама до свадьбы за собой следит иначе, чем после, и мужчину своего начинает откармливать, чтобы на него не зарились другие люди. Вот соберешься похудеть, а она тебе: «Я тебе, Сережа, сейчас брецель привезу!» И получается, что человек является заложником своих близких. Кто-то в семье решил начать худеть, а остальные: «А мы не решили! Мы будем жрать пиццу!» Мне кажется, это самая большая проблема.

— Ну во-первых, хочется сказать фразу «Не сдаваться в плен», чтобы не стать заложником любви своих близких, которые эту любовь всячески транслируют через еду. Потому что еда зачастую — это еще и средство коммуникации.

Но смотрите, сейчас была озвучена такая… не проблема, нет, это не самое подходящее слово, а, скажем так, особенность. Это так называемые культурологические особенности. Возьмем, к примеру, Казахстан (привет моим клиентам в Казахстане). Приходит муж домой, дома 8 человек, на столе огромный чан с пловом и куча еды. Вот в таких условиях похудеть действительно сложнее. И классно, когда родственники понимают, что у тебя может быть своя задача.

Фото: zen.yandex.ru

И на самом деле это одна из 109 причин, по которым лишний вес либо не уходит, либо возвращается быстрыми темпами, если верить исследованию, проведенному министерством здравоохранения Шотландии в 2017 году. Шотландцы просто решили заморочиться и поискать причины, потому что устали тратить миллиарды на здравоохранение. И вот эти культурологические особенности, когда еда выступает как средство коммуникации, — это одна из более чем сотни причин.

И возвращаясь к осознанности: одна из ваших задач — понять причины набора лишнего веса.

«Что значит «быть энергичнее»? Быстрее завязывать шнурки или пробежать марафон?»

— Понять причины и наказать виновных! 109 причин… Мы, конечно, наверное, не такие, как шотландцы, но в принципе мы все-таки люди — и они, и мы. Так что можно и верить этому исследованию. Ярослав, правильно ли я понимаю — причин-то может быть 109, но внутренний рейтинг этих причин, их значимость все-таки разная? Вот я знаю, что многие люди — из тех, у кого есть, во-первых, деньги, во-вторых, свободное время, — ездят в какие-то центры и там, среди таких же ожиревших, целыми сутками ничего не едят, их мажут чем-то, они там ходят-бродят. То есть, я так понимаю, это так же, как в случае с сумасшедшими, им тоже лучше лечиться среди своих. Мы же помним библейские слова о том, что близкие человека — враги его. Так вот, мы с вами сегодня должны указать этим людям «путь к свету». Может быть, все-таки съехать им хотя бы на месяцок от этих людей, которые наваливают тебе борща в 8 вечера со сметаной и куском черного хлеба?

— Я боюсь, что это не решит проблему. Потому что сегодня это будут одни люди, завтра другие. Надо разобраться в себе и вырабатывать какие-то навыки, чтобы, с одной стороны, не соблазняться домашней вкуснотой, а с другой, не испытывать чувства вины перед близкими. И не испытывать чувства обиды: «Как же так, я взрослый мужик, работаю на заводе, и что, я не могу позволить себе баночку пива? Что ж за жизнь такая?!»

Соответственно, надо найти какой-то свой формат. Не надо себе отказывать, и вообще надо избавляться от всех этих формулировок: запретить, отказаться, убрать, выкинуть из холодильника. То есть не надо делить процесс похудения на черное и белое. Это одна из стратегических ошибок — резко все выкинуть и запретить, а через два месяца сорваться и обожраться.

— Вы сказали, что люди не знают, для чего они худеют. Вот эта цель (мне не нравится слово «мотивация» из тренингов, это напоминает роботизацию) — какая она должна быть у человека? Отдать свои шмотки 58-го размера нуждающимся и пересесть в джинсы покроя «слим»?

— Если исходить из практики, то цели, конечно, должны быть глобальные, фундаментальные. Самая беспроигрышная тема — улучшить свое самочувствие и здоровье. Но здесь есть очень важный момент. Нужна конкретика, это должно быть не просто «Я хочу быть здоровее, хочу быть энергичнее».

Нужно подумать, в чем именно вы хотите быть энергичнее и как это отразится в каких-то бытовых ситуациях. То есть что значит «быть энергичнее» — быстрее завязывать шнурки? Или пробежать марафон? Когда человек не ставит перед собой такой конкретики, эта общая формулировка не будет долго работать.

Фото: vk.com/trenerdyetolog

И важна ценность, он должен поискать какие-то свои цели. Не в «Инстаграме», листая ленту, найти, что вот «какие красивые платьюшки». Может быть, кому-то давно [стоит на]плевать на эти платьюшки, у него уже поясница отваливается, шея болит и он не может нормально спать. Тогда он ставит себе задачу: высыпаться. Но для этого я должна делать гимнастику, избавиться от лишнего веса, тогда я буду высыпаться, вставать раньше, играть со своими детьми. А не кряхтеть, обмазываясь всякими кремами.

Вот, пожалуйста, конкретная цель, которая улучшит качество моей жизни. В данном случае это такая беспроигрышная тактика. Хотя цели могут быть разные.