Ибраев Фархат Рашидович
Общая информация
Родился 30 ноября 1959 года в Казани.
Образование
1985 г.— окончил Заочный институт советской торговли, торгово-экономический факультет, специальность «экономист».
1978–1980 гг. — служба в группировке советских войск в Германии.
Трудовая деятельность
1980–1987 гг. — казанский трест ресторанов, директор кафе.
1988–1993 гг. — кооперативная деятельность, директор.
1994–1999 гг. — столярное производство, директор.
С 2000 г. — учредитель ООО «ИНЭЛК».
Семейное положение — женат (есть дочь).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Баумана, 68
- Сайт: https://hanumacafe.business.site/
Дата последнего обновления: 22.10.2020