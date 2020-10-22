Список персон

Ибраев Фархат Рашидович

Отели и рестораны

Общая информация

Родился 30 ноября 1959 года в Казани.

Образование

1985 г.— окончил Заочный институт советской торговли, торгово-экономический факультет, специальность «экономист».
1978–1980 гг. — служба в группировке советских войск в Германии.

Трудовая деятельность

1980–1987 гг. — казанский трест ресторанов, директор кафе.
1988–1993 гг. — кооперативная деятельность, директор.
1994–1999 гг. — столярное производство, директор.
С 2000 г. — учредитель ООО «ИНЭЛК».

Семейное положение — женат (есть дочь).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Баумана, 68
  • Сайт: https://hanumacafe.business.site/

Дата последнего обновления: 22.10.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам