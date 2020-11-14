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Видеоопрос: «Собираетесь ли вы участвовать в распродаже «черной пятницы»?

00:00, 14.11.2020
Видеоопрос: «Собираетесь ли вы участвовать в распродаже «черной пятницы»?
Фото: megabonus.com

В этом году официально «черная пятница» стартует 27 ноября, но по факту глобальная распродажа началась с конца октября. Традиционно скидки на парфюмерию и косметику варьируются от 30 до 70%. Аналогичные предложения можно встретить в магазинах обуви, одежды и бытовой техники. В преддверии «черной пятницы» «Реальное время» выяснило, верят ли казанцы в честность скидок и сколько они готовы потратить на покупки.

«Собираетесь ли вы участвовать в распродаже «черной пятницы»? И верите ли вы в реальное снижение цены?» — спросили корреспонденты у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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