Видеоопрос: «Собираетесь ли вы участвовать в распродаже «черной пятницы»?

В этом году официально «черная пятница» стартует 27 ноября, но по факту глобальная распродажа началась с конца октября. Традиционно скидки на парфюмерию и косметику варьируются от 30 до 70%. Аналогичные предложения можно встретить в магазинах обуви, одежды и бытовой техники. В преддверии «черной пятницы» «Реальное время» выяснило, верят ли казанцы в честность скидок и сколько они готовы потратить на покупки.