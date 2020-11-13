13-летняя Софья Акатьева поборолась бы и со взрослыми

В Казани завершился этап Кубка России по фигурному катанию

В Казани завершился четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования получились запоминающимися, в том числе, увы, из-за кончины Игоря Москвина. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы первые! А вы говорили…»



Уже после заявки на казанский этап снялись пермяки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, сократив количество стартующих до девяти. После короткой программы снялась питерская пара Алины Соловьевой и Елисея Иванова, вполне возможно, это было связано с серьезным падением партнерши во время исполнения выброса в КП. Поскольку они шли на промежуточном седьмом месте, то автоматически приподняли вверх два оставшихся дуэта. Москвичи Мария Альхова и Сергей Безбородько, которые тренируются у Дмитрия Зобнина, а здесь выходили на лед под началом Филиппа Тарасова, моментально воспользовались возможностью подняться на строчку вверх. «Мы первые, а вы говорили…», — пошутил Безбородько, который, увы, не смог удержать партнершу при исполнении тодеса, в результате чего оба оказались на льду — достаточно редкое явление в парном катании.

А вот новички парного катания Виктория Васильева и Никита Володин прекрасно справились со всеми элементами, несмотря на то, что те еще мало знакомы вчерашней одиночнице Васильевой. Пара настолько молодая, что тренерский штаб не успел поставить им новую произвольную программу, а потому пара использовала за основу ту, которую Володин ранее катал с Атахановой.

У Алины Пепелевой и Романа Плешкова все пошло не так с самого начала программы, когда партнерша засбоила на первом прыжке, а потому второй был выполнен не синхронно, затем она упала, и шестое место по итогам произвольной программы и этапа в целом было уже предопределено. Это важно с точки зрения предстоящего чемпионата России, вполне вероятно, что на попадание на него напрямую влияли итоги казанского старта. И сочинская пара Карины Акоповой с Никитой Рахманиным, работающая под управлением олимпийского чемпиона Федора Климова, со своим пятым местом в Казани могут заказывать билеты на национальный чемпионат.

Как и пермяки Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, собравшиеся в тренировочной группе супругов Тюковых из Казани (партнерша) и Ростова-на-Дону (партнер). У воспитанницы казанской школы фигурного катания Кадыровой в конкурентках еще две землячки — Юлия Артемьева, катающаяся с Михаилом Назарычевым за Пермь, а также Диана Мухаметзянова в паре с москвичом Ильей Мироновым. Забегая вперед, скажем, что юниорский старт в Казани выиграли еще одни пермяки — Алина Расковалова и Артем Бутаев, и партнер здесь воспитанник казанской школы фигурного катания. Его младшая сестра Алина Бутаева уже выступает на взрослом уровне, защищая цвета сборной Грузии вместе с Лукой Берулавой.

На фоне трагических событий



Нет смысла повторяться о той утрате, которую понесло российское и мировое фигурное катание после ухода из жизни великого наставника Игоря Москвина, супруга прекрасного наставника Тамары Москвиной. Долгое время они были партнерами в тренерской деятельности, но еще во времена СССР разошлись на льду, оставаясь семейным дуэтом по жизни. Напомним, «Реальное время» посвятило 90-летнему мэтру большой материал в прошлом году.

Тамара Николаевна перед началом сезона получила дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые ранее работали под руководством супругов Великовых. Уже на старте в Казани они с минимальным преимуществом выиграли короткую программу, после чего были безупречны в произвольной. Чего не скажешь о конкурентах. Евгения Тарасова и Владимир Морозов поднабрали штрафов при исполнении выброса и параллельного прыжка, а Александра Бойкова упала с одного выброса и нечисто выехала с другого. Все не так страшно, если только не учитывать, что в Казань не приехали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, и это еще один мощнейший конкурент в борьбе за место под солнцем, которых всего три, как на чемпионате Европы, так и на «мире».

Конкуренция такая, что стоять на месте нельзя, а потому Тарасова и Морозов начали сотрудничество со вчерашним сборником Сергеем Вороновым, который наверняка должен помочь в прыжковой программе, поскольку основной тренер дуэта Марина Зуева сейчас может работать с ними только через монитор. Пока рано говорить об итогах работы, но до чемпионата страны есть еще полтора месяца.

Градус противостояния гораздо ниже



После каждого проката одиночниц в последнее время почему-то приходит на ум композиция группы ДДТ второй половины 80-х годов под названием «Предчувствие гражданской войны». Такое же чувство было после казанского турнира, но только до старта юниорок, где все выглядело чинно-благородно. Хотя уже через год-два вокруг этих девушек будут кипеть точно такие же страсти, как сейчас вокруг сильнейших спортсменок страны. Поскольку уже они сами станут сильнейшими, скомпоновав состав сборной после Олимпиады в Пекине.

Пока же группа Этери Тутберидзе пополнилась фигуристкой Дарьей Садковой, ранее выступавшей за Йошкар-Олу. Она произвела самое положительно впечатление по итогам короткой программы, сумев попасть в сильнейшую разминку. Но в произвольной программе девочка дважды упала в концовке, отложив на будущее попадание в элиту сильнейших юниорок.

По итогам казанского этапа эту элиту составляет квартет участниц, замкнула который воспитанница казанской школы фигурного катания Елизавета Осокина, представляющая сейчас ЦСКА. Ей не хватило чистоты во время исполнения произвольной программы, поэтому ученица Ольги Арбузовой финишировала за пределами призовой тройки. Ее опередили Алина Горбачева из Твери и дуэт фигуристок, которых мы могли бы смело ожидать в числе участниц юниорского чемпионата мира. Увы, юниорского Гран-при в этом году не будет, соответственно, нет и этапов, в чем нынешнему поколению фигуристов крайне не повезло. Поэтому нынешним юниоркам придется потесниться, поскольку ближе к их стартам из взрослых «спустятся» Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых, и в случае, если не будет форс-мажора, именно они поедут на ЮЧМ. Но им предстоит преодолеть жесточайшую конкуренцию со стороны Елизаветы Берестовской, Софьи Самоделкиной, Вероники Жилиной и Софьи Акатьевой.

Жилина, этим летом перешедшая из группы Тутберидзе в «Ангелы Плющенко», продемонстрировала в произвольной два четверных прыжка, но бороться «прямо сейчас» с Акатьевой не представляется возможным. Последняя и короткую выиграла с таким преимуществом, как будто представляла другую лигу, а в произвольной ей не помешало даже падение, поскольку два четверных тулупа, один в каскаде, плюс тройной аксель закинули ее техническую оценку куда-то на уровень тройки призеров взрослого чемпионата мира.

