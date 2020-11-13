Пуская «пузыри»: сценарии сезона для североамериканского хоккея
МЧМ уже почти наш. Если, конечно, состоится
Отмена матчей, урезание зарплат и создание «пузырей» — это то, чем запомнился нам прошлый сезон НХЛ. Текущая ситуация с ковидом в США (без малого 150 тысяч заражений в сутки) заставляет менеджмент заокеанских лиг напряженно искать варианты спасения сезона-2020/21, заранее подсчитывая убытки. И пока боссы североамериканского хоккея думают, как поступить с НХЛ, АХЛ и юниорскими лигами, «Реальное время» рассмотрит три основных сценария проведения чемпионатов в североамериканском хоккее. Да, про МЧМ тоже расскажем.
Сценарий №1. Отмена сезона
Пока «хромая утка» Дональд Трамп продолжает скучать по спортивным соревнованиям, число зараженных в его стране только растет. Сложно представить регулярный чемпионат НХЛ в режиме «пузыря» со всеми командами и с традиционными 82 матчами для каждой — создавать «вакуумы» на целый сезон лиге не по карману. Ситуация в АХЛ вызывает еще больше вопросов, там не стали доигрывать и предыдущий сезон. При этом игроки лиги потеряли куда больше денег.
Сейчас профсоюзы плотно работают с руководством лиг, совместно решая, как все-таки исхитриться, чтобы провести регулярный чемпионат. В то же время владельцы нескольких клубов НХЛ высказались в пользу полной отмены сезона-2020/21, объясняя это большими убытками из-за отсутствия зрителей на трибунах. Это ставит под угрозу проведение сезона, контракты игроков заморозятся, и большинство из них уедут играть в Европу.
Для АХЛ же отмена сезона-2020/21 и вовсе самый вероятный исход событий. Как заявил комиссар лиги Скотт Хоусон, без зрителей проведение нового чемпионата невозможно, бюджеты АХЛ и ее клубов сильно зависят от доходов от продажи билетов. Так что в случае продолжения пандемии руководство лиги будет вынуждено объявить бессрочную паузу, и многие из хоккеистов будут опять-таки наслаждаться европейским хоккеем. Безусловно, это сильно ударит по развитию хоккея в Северной Америке в целом.
Сценарий №2. Временная перестройка
На днях комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил о возможности временного порядка проведения чемпионата: команды играют определенное количество матчей подряд в «пузыре», далее игроки уезжают к семьям, проводят какое-то время с ними и возвращаются к играм. Такой вариант комиссар лиги считает наиболее подходящим. То есть НХЛ не будет препятствовать игрокам видеться с родными и близкими, но при этом планирует следить за состоянием хоккеистов. «Это не будет так же эффективно, как пузырь, но мы думаем, что сможем, если пойдем этим путем, минимизировать риски в той степени, в какой это практично и разумно», — сообщил Беттмэн.
Очевидно, что лига не сможет провести 82-матчевый чемпионат по такой схеме. Большая часть хоккеистов уже готовы сократить «регулярку» до 50 игр, большинство представителей клубов также поддержало идею Беттмэна.
«Смотрю на это с оптимизмом. У меня нет никакого контроля над этим, этот вопрос находится в ведении лиги. Лига и профсоюз превосходно взаимодействуют. Сейчас они работают вместе, чтобы разработать план», — сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман.
Сценарий проведения урезанного регулярного чемпионата не в «пузыре» будет иметь последствия для здоровья всех членов клуба, но без этого никуда. «Регулярка» будет выглядеть скомканной, также возникнут вопросы к форме хоккеистов, все это сильно повлияет на качество игры. Так что ожидается один из самых непредсказуемых сезонов во всех смыслах этого слова. Но комиссар лиги настроен на проведение чемпионата именно в таком формате.
Сценарий №3. В обычном режиме
Рассмотрим этот сценарий на примере КХЛ. Сезон в России начали в обычном режиме, со зрителями, все в относительно равных условиях (кроме нескольких иностранных команд, которые оказались «равнее»).
«80% команд переболело, худшее уже позади», — сообщил вице-президент КХЛ Виталий Прохоров. Лига выбрала метод «пусть все переболеют, зато потом не будет проблем», однако проблемы есть, и немаленькие. Качество игры упало, а в выигрыше оказался тот, у кого длиннее скамейка.
У НХЛ есть возможность наблюдать за развитием ситуации в Континентальной лиге. И если североамериканцы вдруг решат идти по тому же пути, риски будут огромны. Игроки начнут выбывать, матчи — переноситься, и будет все больше разговоров о том, что сезон необходимо останавливать. НХЛ на данный момент не может себе этого позволить. Нельзя забывать и о том, что ситуация с инфицированием населения в США на порядок серьезнее, по крайней мере по данным официальной статистики.
Что будет с МЧМ
Сборная России — главный фаворит МЧМ-2021. Этот тезис вы, наверное, слышали, и не один раз. То, как наша молодежка отыграла на Кубке Карьяла, действительно заставляет верить в победу. Но не только это.
«Почему теперь именно Россия — фаворит МЧМ номер один? Нужно учитывать североамериканские реалии. Восемь месяцев назад весь молодежный хоккей за океаном остановился, игроки находятся без практики, прогнозы неутешительные. В такой ситуации непросто опытным хоккеистам, но еще более тяжело молодежному хоккею, в котором все зависит от времени: в 19 лет ты можешь быть середняком, а к 20 становишься звездой — и наоборот. Даже в Канаде — не говоря уж о США, где заболеваемость выше — ситуация с хоккеем аховая. Индивидуально еще можно потренироваться, но работа в команде запрещена», — считает двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
Молодежный чемпионат, вероятнее всего, также будет проводиться в «пузыре». Пока нет ясности с допуском зрителей на трибуны. Для молодых игроков все это будет, конечно, отдельным испытанием. Канадцы и американцы при этом будут предельно мотивированны, они соскучились по большому хоккею, но обязательно скажется отсутствие игровой практики.
Большим плюсом будущего турнира, если он состоится, станет его полная укомплектованность звездами. Многие молодые игроки не могли участвовать в МЧМ из-за занятости в НХЛ, но сейчас все будет по-другому. И на данном этапе сборная России чувствует себя комфортно, чего не скажешь о североамериканских командах.
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