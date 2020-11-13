Пуская «пузыри»: сценарии сезона для североамериканского хоккея

МЧМ уже почти наш. Если, конечно, состоится

Отмена матчей, урезание зарплат и создание «пузырей» — это то, чем запомнился нам прошлый сезон НХЛ. Текущая ситуация с ковидом в США (без малого 150 тысяч заражений в сутки) заставляет менеджмент заокеанских лиг напряженно искать варианты спасения сезона-2020/21, заранее подсчитывая убытки. И пока боссы североамериканского хоккея думают, как поступить с НХЛ, АХЛ и юниорскими лигами, «Реальное время» рассмотрит три основных сценария проведения чемпионатов в североамериканском хоккее. Да, про МЧМ тоже расскажем.

Сценарий №1. Отмена сезона



Пока «хромая утка» Дональд Трамп продолжает скучать по спортивным соревнованиям, число зараженных в его стране только растет. Сложно представить регулярный чемпионат НХЛ в режиме «пузыря» со всеми командами и с традиционными 82 матчами для каждой — создавать «вакуумы» на целый сезон лиге не по карману. Ситуация в АХЛ вызывает еще больше вопросов, там не стали доигрывать и предыдущий сезон. При этом игроки лиги потеряли куда больше денег.

Сейчас профсоюзы плотно работают с руководством лиг, совместно решая, как все-таки исхитриться, чтобы провести регулярный чемпионат. В то же время владельцы нескольких клубов НХЛ высказались в пользу полной отмены сезона-2020/21, объясняя это большими убытками из-за отсутствия зрителей на трибунах. Это ставит под угрозу проведение сезона, контракты игроков заморозятся, и большинство из них уедут играть в Европу.

Для АХЛ же отмена сезона-2020/21 и вовсе самый вероятный исход событий. Как заявил комиссар лиги Скотт Хоусон, без зрителей проведение нового чемпионата невозможно, бюджеты АХЛ и ее клубов сильно зависят от доходов от продажи билетов. Так что в случае продолжения пандемии руководство лиги будет вынуждено объявить бессрочную паузу, и многие из хоккеистов будут опять-таки наслаждаться европейским хоккеем. Безусловно, это сильно ударит по развитию хоккея в Северной Америке в целом.

Как заявил комиссар лиги Скотт Хоусон, без зрителей проведение нового чемпионата невозможно, бюджеты АХЛ и ее клубов сильно зависят от доходов от продажи билетов. Фото: kingstonfrontenacs.com

Сценарий №2. Временная перестройка



На днях комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил о возможности временного порядка проведения чемпионата: команды играют определенное количество матчей подряд в «пузыре», далее игроки уезжают к семьям, проводят какое-то время с ними и возвращаются к играм. Такой вариант комиссар лиги считает наиболее подходящим. То есть НХЛ не будет препятствовать игрокам видеться с родными и близкими, но при этом планирует следить за состоянием хоккеистов. «Это не будет так же эффективно, как пузырь, но мы думаем, что сможем, если пойдем этим путем, минимизировать риски в той степени, в какой это практично и разумно», — сообщил Беттмэн.

Очевидно, что лига не сможет провести 82-матчевый чемпионат по такой схеме. Большая часть хоккеистов уже готовы сократить «регулярку» до 50 игр, большинство представителей клубов также поддержало идею Беттмэна.

«Смотрю на это с оптимизмом. У меня нет никакого контроля над этим, этот вопрос находится в ведении лиги. Лига и профсоюз превосходно взаимодействуют. Сейчас они работают вместе, чтобы разработать план», — сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман.

Сценарий проведения урезанного регулярного чемпионата не в «пузыре» будет иметь последствия для здоровья всех членов клуба, но без этого никуда. «Регулярка» будет выглядеть скомканной, также возникнут вопросы к форме хоккеистов, все это сильно повлияет на качество игры. Так что ожидается один из самых непредсказуемых сезонов во всех смыслах этого слова. Но комиссар лиги настроен на проведение чемпионата именно в таком формате.

Гэри Беттмэн заявил о возможности временного порядка проведения чемпионата: команды играют определенное количество матчей подряд в «пузыре», далее игроки уезжают к семьям, проводят какое-то время с ними и возвращаются к играм. Фото: nhl.com

Сценарий №3. В обычном режиме



Рассмотрим этот сценарий на примере КХЛ. Сезон в России начали в обычном режиме, со зрителями, все в относительно равных условиях (кроме нескольких иностранных команд, которые оказались «равнее»).

«80% команд переболело, худшее уже позади», — сообщил вице-президент КХЛ Виталий Прохоров. Лига выбрала метод «пусть все переболеют, зато потом не будет проблем», однако проблемы есть, и немаленькие. Качество игры упало, а в выигрыше оказался тот, у кого длиннее скамейка.

У НХЛ есть возможность наблюдать за развитием ситуации в Континентальной лиге. И если североамериканцы вдруг решат идти по тому же пути, риски будут огромны. Игроки начнут выбывать, матчи — переноситься, и будет все больше разговоров о том, что сезон необходимо останавливать. НХЛ на данный момент не может себе этого позволить. Нельзя забывать и о том, что ситуация с инфицированием населения в США на порядок серьезнее, по крайней мере по данным официальной статистики.

«80% команд переболело, худшее уже позади», — сообщил вице-президент КХЛ Виталий Прохоров. Фото: spartakworld.ru

Что будет с МЧМ



Сборная России — главный фаворит МЧМ-2021. Этот тезис вы, наверное, слышали, и не один раз. То, как наша молодежка отыграла на Кубке Карьяла, действительно заставляет верить в победу. Но не только это.

«Почему теперь именно Россия — фаворит МЧМ номер один? Нужно учитывать североамериканские реалии. Восемь месяцев назад весь молодежный хоккей за океаном остановился, игроки находятся без практики, прогнозы неутешительные. В такой ситуации непросто опытным хоккеистам, но еще более тяжело молодежному хоккею, в котором все зависит от времени: в 19 лет ты можешь быть середняком, а к 20 становишься звездой — и наоборот. Даже в Канаде — не говоря уж о США, где заболеваемость выше — ситуация с хоккеем аховая. Индивидуально еще можно потренироваться, но работа в команде запрещена», — считает двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

Молодежный чемпионат, вероятнее всего, также будет проводиться в «пузыре». Пока нет ясности с допуском зрителей на трибуны. Для молодых игроков все это будет, конечно, отдельным испытанием. Канадцы и американцы при этом будут предельно мотивированны, они соскучились по большому хоккею, но обязательно скажется отсутствие игровой практики.

То, как наша молодежка отыграла на Кубке Карьяла, действительно заставляет верить в победу. Фото: fhr.ru

Большим плюсом будущего турнира, если он состоится, станет его полная укомплектованность звездами. Многие молодые игроки не могли участвовать в МЧМ из-за занятости в НХЛ, но сейчас все будет по-другому. И на данном этапе сборная России чувствует себя комфортно, чего не скажешь о североамериканских командах.

