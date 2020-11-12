«Нефтехимик» завершил первый круг двумя поражениями

Отомстить за «Рубин» не получилось

Трехматчевое и максимально протяженное выездное турне завершило первый круг чемпионата ФНЛ для «Нефтехимика». Вначале нижнекамцы одержали победу на одном конце России, выиграв в Калининграде, после чего проиграли в Москве и очень обидно уступили на другом конце страны — в Хабаровске (2:3). Подробности последней встречи — в материале «Реального времени».

Когда в защите беззащитно



Вылет в Хабаровск проблематичен сам по себе — выходить на поле, когда в центральной России даже не пробил полдень, то еще удовольствие. «Рубин» недавно испытал это на себе, уступив хабаровчанам без шансов в Кубке России, хотя попытался затем, и не без оснований, переложить часть вины на судью, не удалившего игрока хозяев. Но стоит посмотреть правде в глаза — игра у казанцев не задалась с самого начала.

А вот «Нефтехимик», напротив, в первом тайме сумел поймать ритм игры и даже завладел стратегически важным голевым преимуществом. Александр Юшин дважды пробовал свои силы на подборе, когда мяч вылетал из штрафной хозяев. Первый его удар прошел рядом со штангой, а вот на 37-й минуте Юшин завершил-таки красивым ударом затяжную атаку, начавшуюся с розыгрыша углового.

И вот тут вопрос: зачем тренерский штаб «Нефтехимика» во главе с Олегом Нечаевым заменил Юшина в перерыве? Неужели тот настолько вымотался, что вынужден был покинуть поле ради выхода Вагиза Галиулина? Мало того что Галиулин ничего путного не показал в атаке, так еще нижнекамцы оказались лишены такого козыря, как сильные удары из-за штрафной и атаки вторым темпом.

«Нефтехимик», напротив, в первом тайме сумел поймать ритм игры и даже завладел стратегически важным голевым преимуществом

Необходимо отметить, что первый тайм не то чтобы безоговорочно удался нижнекамцам, скорее он шел на равных, просто голкипер гостей Вячеслав Исупов успешно реагировал на опаснейшие удары со «второго этажа», которые защитники гостей дозволяли пробивать. С другой стороны, была контригра, в результате которой «Нефтехимик» и открыл счет. А вот во втором тайме ни о какой контригре речи уже не было.

Началось все с очень примитивной атаки хозяев — вариантов для передачи практически не было, поскольку впереди маячил один Константин Базелюк, рядом с которым выстроились в линию четыре защитника гостей. Конкретно Базелюка опекали два центральных защитника, ближе находился Илья Агапов. И он вроде бы отреагировал на рывок Базелюка, сорвался за ним, только почему-то бросил это «неблагородное дело» на полпути. Бросил как Базелюка, так и бежать. Второй центральный защитник вообще не участвовал в эпизоде, позволив запустить себе мяч за шиворот.

В итоге Базелюк получил передачу, одним касанием подработал мяч, а вторым сильно и точно ударил. Все красиво, динамично и беспомощно с точки зрения обороны. Если предположить, что оборонцы гостей задумали создать искусственное положение вне игры, то возникает вопрос — зачем, когда четыре защитника могли в восемь ног помешать одному Базелюку.

В итоге Базелюк получил передачу, одним касанием подработал мяч, а вторым сильно и точно ударил

Что такое не везет



Вскоре нижнекамцы могли сетовать уже на невезение. Их опасная атака завершилась хлестким ударом Мераби Уридии, который отбил Владимир Сугробов. Тут же хозяева перешли в позиционную атаку, Рамазан Гаджимурадов поборолся за мяч у бровки, продвинулся вдоль штрафной, после чего решил ударить. Все было максимально неопасно, если бы на пути мяча не оказался Агапов. Молодой футболист вышел на поле, чтобы закрыть лимитную позицию молодого игрока, что периодически делают то Алан Лелюкаев, то Илья Кубышкин, то Артем Котик. В прошлом сезоне эта роль была у Дениса Макарова, но с его уходом позиция стала проблемной. «Рубин» делегировал в Нижнекамск Михаила Яковлева и Агапова, работа каждого из которых вызывает большие вопросы.

После автогола игра у нижнекамев окончательно разладилась, а вот хабаровчане имели сразу несколько шансов окончательно добить гостей. Накосячил Андрей Семенов, не сумев перехватить дальнюю передачу на Андрея Батютина, но тот не попал в дальний угол. Затем Дмитрий Барков, вышедший на замену, едва не отличился, добивая, после того как Исупов отразил плотный удар Гаджимурадова.

Тут бы заменить уже Агапова, который не справлялся с Гаджимурадовым, и вся угроза ворот нижнекамцев шла из центральной зоны. Но Нечаев поменял Михаила Канаева на Бобира Довлатова, и Илья на 87-й минуте в очередной раз «отличился», когда, реагируя на передачу с левого фланга атаки, побежал не за Гаджимурадовым, а куда-то в обратную сторону, и счет стал 3:1. Нижнекамцы успели лишь сократить разницу до одного мяча, когда отличился вышедший на замену Максим Артемчук.

Победа «Нефтехимика» в Калининграде, с которой началось его выездное турне, разграничило команды в турнирной таблице

Две игры подряд в меньшинстве



Увы, но Исупов в двух матчах подряд пропустил шесть голов. Три мяча ему положили в Домодедово, где нижнекамцы вынуждены были играть в меньшинстве после удаления основного голкипера Андрея Голубева, и еще три гола добавили в Хабаровске, поскольку один защитник провел максимально отвратительную игру, по сути также оставив свою команду в меньшинстве. Таким образом, нижнекамцы впервые в сезоне проиграли два матча подряд, резко ухудшив свое турнирное положение. Теперь они седьмые — с 37 очками замыкают лидирующую группу. Победа «Нефтехимика» в Калининграде, с которой началось его выездное турне, разграничило команды в турнирной таблице, и именно «Балтика» возглавляет группу преследования, в которую входит и хабаровский СКА.

Откровенно говоря, после победы над «Балтикой» нижнекамцы не должны сетовать на судьбу, поскольку победный гол Михаила Кленкина в том матче случился благодаря точно такому же рикошету, как и автогол Агапова. Но тут надо отметить, что «Нефтехимик» продуманно отнесся к розыгрышу штрафного удара, поставив перед стенкой соперника свою, включавшую Кленкина, от ноги которого мяч и срикошетил в ворота. В дальнейшем была безошибочная игра в обороне, чего близко не было ни в Москве, ни сейчас в Хабаровске.

В той же Москве очень серьезные вопросы вызвал третий гол, также с легкостью произведенный в центральной зоне, свободной настолько, что там кочевали сразу два футболиста «Велеса». Агапов там, кстати, тоже играл, но в данном случае к нему меньше вопросов, поскольку он присматривал за третьим футболистом «Велеса», так и не сыгравшим в эпизоде. А вот партнеры Ильи просто провалились.

Уже 15 ноября «Нефтехимик» стартует во втором круге чемпионата ФНЛ домашним матчем с «Оренбургом»

Подводя итоги. Назвав эту главу «Две игры подряд в меньшинстве», мы не погрешили против истины. С одной стороны, в меньшинстве «Нефтехимик» играл, поскольку с «Велесом» произошло удаление, а с Хабаровском один из центральных защитников присутствовал на поле чисто номинально. Но с другой, стоит отметить, что арбитры буквально ополчились на нижнекамскую команду. Удаление Голубева, удаление Павла Шадрина в матче с «Балтикой», удаление Хубаева в игре с «Аланией».

Уход Шадрина с поля вообще выглядит анекдотично. Балтийцы провоцировали футболиста «Нефтехимика», совершив два подряд нарушения правил. Шадрин вспылил, в итоге хозяева поля получили две желтые карточки, а Павел — вторую желтую, ставшую красной. Фиксация фолов в пользу провинившегося… Наставник нижнекамцев Юрий Уткульбаев уже вынужден был в одном из матчей менять последовательно футболистов, висевших на желтой карточке, чтобы арбитры не воспользовались возможностью удалить его подопечных. В Калининграде он просто не успел это сделать.

Уже 15 ноября «Нефтехимик» стартует во втором круге чемпионата ФНЛ домашним матчем с «Оренбургом», занимающим 2-е место в турнирной таблице.

