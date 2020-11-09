Косторная в Казани пока непобедима

Порадовала дядю Женю

Пандемия и истерия вокруг женского одиночного катания сделали свое дело: скромный по доковидным временам этап Кубка России по фигурному катанию в Казани вызвал небывалый зрительский ажиотаж, интерес Первого канала и очередной виток информационной войны между тренерскими штабами Монтекки и Капулетти современного фигурного катания. Подробности вчерашней соревновательной программы в казанском Дворце спорта — в материале «Реального времени».

Плющенко как Галицкий: у него теперь три состава



Из 12 участниц одиночного турнира сразу четверо представляют «Ангелов Плющенко». Евгений Викторович напоминает известного футбольного мецената Сергея Галицкого, который раскидал сразу три своих «Краснодара» по всем лигам России. Последним приобретением Плющенко стала неординарная девочка Валерия Шульская из Оренбурга, которая в прошлом году навела шороху, финишировав восьмой по итогам чемпионата России. Правда, еще в прошлом году она перебралась в ЦСКА к Сергею Давыдову, а уже в сентябре этого года стала очередным «ангелочком».

Короткая программа у Шульской не задалась, и она стала девятой, выше только тех, кто объективно приехал в Казань в роли «кордебалета», больше на других посмотреть, чем себя показать. Из последних хочется отметить Александру Малахову из Симферополя. Украина, славившаяся своими одиночницами, готовила их в Одессе, Днепропетровске, Киеве, а вот Симферополь нельзя было назвать даже региональным центром фигурного катания. Он сейчас делает первые шаги в этом качестве, и Малаховой отдельная благодарность за то, что именно она стала той, кто рискнул явить себя взыскательной публике. Хотя стоит заметить, что публика тепло принимала всех.

Шульскую, помимо Плющенко, выводил Сергей Розанов, и тут стоит отметить разделение учениц у тренеров «Ангелов Плющенко». Станиславу Константинову контролировал давний соратник Евгения Сергей Волков, и тут стоит сказать, что ему пришлось испить чашу неудач, которые привыкла готовить своим тренерам Станислава. Обычно она проваливала произвольную программу, заставляя хвататься за сердце многострадальную Валентину Чеботареву, но сейчас решила не откладывать дело в долгий ящик. На первом же элементе — тройном лутце — были и недокрут, и приземление на две ноги. В итоге она замкнула первую шестерку.

А вот еще два «ангела» — Косторная и Трусова — предсказуемо займут оперативный плацдарм, будучи определены судьями на первое и второе промежуточные места. Трусову поведет в бой Дмитрий Михайлов, который еще совсем недавно выходил на юниорские старты с Евой Куць, более того, его партнерша сейчас тренируется в США с новым партнером. Саша сделала степ-аут на тройном акселе, но, судя по реакции в кисс-энд-крае, была довольна собой. А уж Косторная была вообще в восторге. Ее выводил Сергей Розанов, переход которого от Этери Тутберидзе также не был лишен налета скандальности и предвещал большое количество учеников, но пока только двое взрослых. Зато одна из них — действующая чемпионка Европы и лидер на старте казанского этапа. Алена также допустила степ-аут на выезде из каскада тройной флип-тройной тулуп, но в остальном была практически безупречна.

У Мишина была промежуточная победа по одиночникам

Правда, не так легка, как всего лишь три года назад, когда она порхала над казанским катком, выступая еще за Тутберидзе-тим и с легкостью выиграв этап 2017 года. Нынче же безошибочностью могли похвастать только две участницы казанского этапа — ставшая четвертой Софья Самодурова, которую профессор Алексей Мишин снова возвращает в состояние «каждый прокат на разрыв аорты», и Майя Хромых, которой судьи отдали третье место.

Кстати, Майе даже было посвящено несколько именных плакатов на трибунах. Основное же зрительское внимание ожидаемо было распределено между Косторной и Трусовой. По трибунам даже ходила девушка, которая раздавала желающим плакатики с именами Алены и Александры на выбор, и в овациях с плюшевыми игрушками утопили именно этих двоих, не оставив даже самую завалящую на мужчин.

Впрочем, прежде чем перейти к мужской короткой программе, надо отметить, что воспитанница казанской школы фигурного катания Ксения Иванова сейчас трудится в «Армии фигурного катания», и на этап Кубка она привезла Анастасию Тараканову, с которой работает вместе с хореографом Адьяном Питкеевым. Небезошибочное катание Насти в короткой судьи оценили восьмой строчкой в зачете.

Профессор Мишин, которому в марте будущего года исполнится 80, был доволен прокатом Самодуровой, но еще больше удовольствия ему доставил Евгений Семененко. Жаль, что некоторая часть публики к этому времени решила покинуть трибуны — в мужской части вечера тоже было что посмотреть. Татьяна Мишина (Прокофьева), второй тренер и супруга мэтра, чуть за борт не выскакивала от волнения, но ученик был на высоте. Для справки, в этой же тренировочной группе занимается воспитанник казанской школы Глеб Лутфуллин. Последней информацией о нем была запись в инстаграме Самодуровой, как они на лодочке катались, причем на веслах была Софья…

Между тем, вслед за Семененко выступал Роман Савосин, и комментаторы обычно любят приговаривать, как тяжело сохранять концентрацию после безошибочного проката соперника. Савосину это удалось, и он совсем ненамного опередил Макара Игнатова, считавшегося фаворитом этапа, но завалившего тройной аксель. Кстати, его наставник Евгений Рукавицын тоже не должен остаться без упоминания, поскольку у девушек он занимается реанимацией карьеры Елизаветы Нугумановой (пятое место в короткой программе казанского этапа), а у мужчин его ученик был третьим. Скромно, но Леонид Свириденко, еще один дебютант «Ангелов Плющенко», и вовсе идет десятым, лишь на одну ступень опережая казанца Максима Петрова.

Что день грядущий нам готовит?

Понятно, что не только промежуточные итоги Кубка России, но и сами его результаты — это всего лишь отбор к чемпионату России, главному старту нынешнего года. Финал Гран-при под вопросом, сами его этапы в США и Китае (он завершился на день раньше казанского) находятся на такой обочине зрительского внимания, что отмена во Франции (а планировалось, что это будет пятый этап) почти никого не взволновала.

Приходится довольствоваться малым, в частности, недавно в Белоруссии прошли соревнования, которые выиграл Михаил Коляда, вторым был воспитанник казанской школы Константин Милюков, ныне выступающий за Белоруссию, а третьим — как раз промежуточный лидер казанского этапа Евгений Семененко. Жаль, что участников среди мужчин было лишь четверо, не стартовали еще двое, включая Мориса Квителашвили.

Недавно прошла информация о завершении карьеры полузабытой Полины Эдмундс, которая шесть лет назад отфеерила на чемпионате США и вырвала путевку на Олимпиаду в Сочи, где стала девятой. 22-летняя Полина поняла, что бороться с Мэрайей Белл и Брэди Теннел ей уже не под силу, но американцы-то делали ставку на еще одну участницу — Алису Лью. И вот ее появление после самоизоляции и летнего межсезонья вызвало удивление, поскольку сейчас контурами 14-летняя девушка начинает напоминать известную Грейси Голд последних лет.

Возвращаясь к казанскому этапу: серьезная борьба ожидается в парном разряде. Помимо трех пар сборной России Бойкова-Козловский, Мишина-Галлямов и хозяйки льда Евгении Тарасовой с москвичом Владимиром Морозовым есть еще несколько очень любопытных пар. К примеру, яркая одиночница Виктория Васильева перешла в парное катание и стала партнершей Никиты Володина. Он катался с Алиной Устимкиной, выигрывал первенство старших юношей 2018 года в Казани вместе с Аминой Атахановой, затем с Таисией Собининой, и вот теперь любопытный дуэт со вчерашней одиночницей, которая еще в прошлом году была бронзовым призером Кубка России. Пожалуй, после Катарины Гербольдт у нас не было такого позднего перехода из одиночки в парницы.

На родной лед приедет Ясмина Кадырова в паре с Иваном Бальченко, и, судя по прогрессу пары, это будет весомая заявка на место в составе юниорской сборной России. Фото fsrussia.ru

Также в парницы перешла Мария Павлова, до недавней поры выступавшая за Краснодарский край в группе Алексея Урманова, а сейчас она в паре с экс-казанцем Ильей Спиридоновым (его бывшие партнерши все та же Атаханова и Лина Кудрявцева). Жаль, что, будучи в списке стартующих на этапе в Казани, они решили его пропустить. Зато на родной лед приедет Ясмина Кадырова в паре с Иваном Бальченко, и, судя по прогрессу пары, это будет весомая заявка на место в составе юниорской сборной России.

Увидим мы в Казани и молодого тренера Федора Климова. Бывший партнер Ксении Столбовой привез пару Карина Акопова / Никита Рахманин, причем партнер здесь — это испытанный парный боец.

К сожалению, не доехали до Казани лидеры российских танцев Александра Степанова и Иван Букин, что не помешало установить цены на билеты в день танцевальной программы в районе полутысячи рублей. Но в целом надо признать, что казанский этап КР однозначно и самый сильный, и самый представительный по сравнению с тремя предыдущими.

