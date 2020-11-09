Кто станет мэром осиротевшей Уфы?

Смерть Ульфата Мустафина поставила руководство республики перед сложным выбором

На минувшей неделе башкирская столица лишилась мэра: пандемия, с которой боролся Ульфат Мустафин на своем посту, не пощадила и его самого. Уфимский градоначальник умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Отгоревав положенное, республика и город встают перед необходимостью назначения нового мэра. Пока в прессе активно обсуждаются три вероятные кандидатуры — глава администрации Салавата Игорь Миронов (считающийся креатурой первого вице-премьера республики Андрея Назарова), оскандалившийся мэр Сибая Рустем Афзалов и молодой глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев.

Игорь Миронов: из «Газпрома» — к салаватским белочкам

Игорь Миронов, глава администрации третьего по величине города республики — Салавата, много лет трудился в структурах «Газпром нефти». А за несколько месяцев до своего неожиданного для всех назначения занял кресло замминистра промышленности и энергетики республики. В кулуарах Миронова считают креатурой первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, а его назначение в администрацию Салавата связывают с тем, что многолетние наработанные связи в структурах «Газпрома» могли бы позволить наращивать финансирование городских программ за счет этих структур.

Послужной список 41-летнего Миронова внушительный: с 2001 по 2004 годы он работал в департаменте стран Европы Минэкономразвития и торговли РФ, с 2004-го по 2006-й трудился в «Сибнефти». Следующие 13 лет он отдал «Газпрому», где его карьера и достигла расцвета: в правительство республики он уходил с позиции руководителя Центра развития систем управления операционной деятельностью ПАО «Газпром нефть».

Опыт Миронова в «Газпроме» приходится очень кстати при руководстве этим городом, третьим по величине в республике. Фото: salavat.bashkortostan.ru

Хозяйство Миронову досталось непростое: в Салавате несколько крупных промышленных предприятий — нефтеперерабатывающий комплекс ОАО «Газпром нефтехим Салават», «Салаватнефтемаш», ОАО «Салаватстекло», несколько ТЭЦ. Так что опыт Миронова в «Газпроме» приходится очень кстати при руководстве этим городом, третьим по величине в республике. Из проблем, которые приходится решать постоянно, — не только благоустройство, но и экологические трудности: нефтехимическое производство регулярно становится объектом критики из-за сбросов стоков в реку Белую и выбросов в атмосферу.

Репутацию Миронова можно охарактеризовать как нейтральную. В серьезных скандалах он пока не замечен, несмотря на то, что жители Салавата по вышеозначенным причинам, в принципе, не очень довольны любым своим руководством. Но новый мэр старается. На своей странице «ВКонтакте» он чуть не каждый день отчитывается о темпах работ по городскому благоустройству: по реконструкции набережной, строительству автодорог, преображению северного въезда в Салават (например, здесь разрисовали стены гаражей национальными башкирскими орнаментами). Инфоповоды генерируются в том числе и вирусные: например, всю поволжскую прессу в сентябре облетели новости о заселении в салаватский парк культуры и отдыха особо пушистого вида белок — алтайских телеуток.

Поволжскую прессу в сентябре облетели новости о заселении в салаватский парк культуры и отдыха особо пушистого вида белок — алтайских телеуток. Фото: vk.com/ig.mironov

Регулярно Игорь Геннадьевич проводит встречи с инвесторами, которые могли бы вводить в город новые объекты (например, придорожные сервисы и т. д.). Высказывается мэр по самым разнообразным вопросам: и о религии, и о социальных проблемах (включая детские дома), и о спорте. Словом, Миронов показывает себя как сити-менеджер, который старается охватить вниманием все проблемы города.

По слухам, кандидатуру салаватского мэра на позицию мэра Уфы активно продвигает Андрей Назаров, недавно ставший премьер-министром Башкирии. О вероятном повышении Миронова эксперты высказывались практически сразу же после назначения нового башкирского премьера. Учитывая многолетнюю «хозяйственническую» направленность работы Игоря Геннадьевича, можно поверить тому, что Салават ему «выдали», чтобы обкатать навыки и приспособить их под большую «мэрскую» повестку. Но времени на это оказалось отпущено критически мало: смерть Ульфата Мустафина смешала много карт и теперь заставляет очень быстро принимать решения. Так что у некоторых специалистов вероятность прихода Миронова в столицу вызывает сомнения: все-таки именно опыта градоначальника для этого у него пока не так много, как хотелось бы.

Учитывая многолетнюю «хозяйственническую» направленность работы Игоря Геннадьевича, можно поверить тому, что Салават ему «выдали», чтобы обкатать навыки и приспособить их под большую «мэрскую» повестку. Фото: vk.com/ig.mironov

Ратмир Мавлиев: молодость способностям не помеха?

Последняя декада октября ознаменовалась появлением в прессе слухов о том, что администрация Башкирии готовит уфимскому мэру (который тогда еще был жив) замену в лице Ратмира Мавлиева, мэра Нефтекамска (башкирского «автограда») и по совместительству сына известного башкирского бизнесмена Рафила Мавлиева.

Ратмир Рафилович родился в 1989 году, БашГУ окончил в 2011-м, а в руководстве муниципальными образованиями «засветился» с 26 лет, причем… в Татарстане. В 2015 году он был заместителем руководителя Ютазинского исполкома, в 2016-м стал советником главы Альметьевского района по инвестиционному развитию. Учился в РАНХиГС, имеет диплом MBA. А с марта 2019 года Мавлиев возглавил Нефтекамск — после того, как с должности градоначальника вылетел Рашит Давлетов, на которого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Было Ратмиру Рафиловичу на тот момент всего 29 лет, решение принималось на уровне главы республики Радия Хабирова.

Экология, такой больной вопрос для Башкирии, тоже в Нефтекамске в тренде: город присоединился к акции «Зеленая Башкирия», и при деятельном участии мэра здесь появилась единая сеть из шести тематических аллей. Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Слухи про Ратмира Мавлиева ходили самые разнообразные. И, конечно, сильнее всего доброжелатели «налегали» на то, что он — сын своего отца, типичный представитель золотой молодежи и все его достижения обусловлены именно этим. Однако за прошедшие полтора года Мавлиев сумел доказать, что молодая кровь на посту градоначальника — вовсе не помеха, а наоборот, подспорье.

К концу ноября в Нефтекамске должно закончиться строительство участка проспекта Комсомольского (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»), который должен связать несколько микрорайонов и на который выделено 74 млн рублей (из федерального, республиканского и местного бюджета). В 2019 году город выиграл конкурс на лучшее новогоднее оформление. Экология, такой больной вопрос для Башкирии, тоже в Нефтекамске в тренде: город присоединился к акции «Зеленая Башкирия», и при деятельном участии мэра здесь появилась единая сеть из шести тематических аллей. А еще в городе реконструируются дороги, тротуары, высаживаются все новые и новые деревья, устанавливаются интересные малые архитектурные формы, обустраиваются велодорожки. Город не застыл мухой в янтаре, а развивается в современном ключе, вплоть до мелочей — до того, что распределительные будки и крышки канализационных люков декорируются граффити по заказу городской администрации.

Город не застыл мухой в янтаре, а развивается в современном ключе, вплоть до мелочей. Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Словом, молодые чиновники новой формации используют новые методы управления, да и энергией обладают нешуточной. Поэтому сценарий, в котором 31-летний Мавлиев может возглавить Уфу, не выглядит таким уж фантастичным. Тем более что в такой сценарий верит глава администрации Хабирова, Александр Сидякин, которого разные источники называют главным лоббистом «молодой» партии в уфимской мэрии. Кроме того, в пользу Мавлиева может сыграть эмоциональный фактор: он однозначно верен властям республики и точно настроен не подвести Радия Хабирова, который утвердил его назначение, не боясь столкнуться с критикой из-за нежного возраста. К тому же предстоящее 450-летие Уфы в текущих реалиях пандемии сможет подготовить тот, кто понимает не только в аппаратных играх, но и в современных технологиях управления.. И даже его прямая дружба с финансовыми элитами республики (в лице собственного папы) начинает казаться скорее преимуществом, чем недостатком: такие связи помогут в договоренностях с потенциальными инвесторами и настроят на деловой лад.

Рустем Афзалов: борьба с «козлами» и «экскрементами»

И еще одна обсуждаемая (правда, все больше в негативном ключе) персона в связи с освободившимся кабинетом мэра Уфы — Рустем Афзалов, скандальный мэр не менее скандального Сибая. Пожалуй, в природозащитных скандалах этот башкирский город уверенно делит пальму первенства с «содовым» Стерлитамаком. Причем в плане резкого общения со своими подопечными — жителями города — Афзалов даст фору большинству российских, а не только башкирских градоначальников.

Это он в феврале 2019 года на фоне экологических протестов обозвал одного из соавторов видеообращения граждан «козлом» и «экскрементом», не постеснявшись ни журналистов, ни представителей общественности. Потом, конечно, пришлось извиниться (причем прощения за оскандалившегося мэра просил еще и глава республики Радий Хабиров). Он же нынешней коронавирусной весной назвал горожан, оставшихся без средств к существованию в коронавирусном локауте, «проигравшими»: дескать, сами виноваты в том, что работали за серую зарплату.

Фигура мэра Сибая благодаря откровенной риторике и вовсе стала одиозной в общественных кругах. Фото: vk.com

Несколько месяцев тления на карьере Учалинского горно-обогатительного комбината даром для Афзалова не прошли: теперь Сибай в умах большинства россиян стоит где-то между Чернобылем и Шиесом, а фигура мэра Сибая благодаря откровенной риторике и вовсе стала одиозной в общественных кругах. Правда, в мае 2019-го Афзалов внезапно получил награду в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями».

Но есть у Рустема Ахметкаримовича и менее сомнительные победы: например, в октябре Владимир Якушев (федеральный министр строительства и ЖКХ) передал Сибаю знак победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Да и в целом работа над имиджем города за последние полтора года (с момента злополучной экологической «войны») под его руководством проделана немалая. Но вот получится ли у сибайского мэра получить пост усопшего Мустафина — большой вопрос.



Несколько месяцев тления на карьере Учалинского горно-обогатительного комбината даром для Афзалова не прошли. Фото: bashinform.ru