Кто станет мэром осиротевшей Уфы?
Смерть Ульфата Мустафина поставила руководство республики перед сложным выбором
На минувшей неделе башкирская столица лишилась мэра: пандемия, с которой боролся Ульфат Мустафин на своем посту, не пощадила и его самого. Уфимский градоначальник умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Отгоревав положенное, республика и город встают перед необходимостью назначения нового мэра. Пока в прессе активно обсуждаются три вероятные кандидатуры — глава администрации Салавата Игорь Миронов (считающийся креатурой первого вице-премьера республики Андрея Назарова), оскандалившийся мэр Сибая Рустем Афзалов и молодой глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев.
Игорь Миронов: из «Газпрома» — к салаватским белочкам
Игорь Миронов, глава администрации третьего по величине города республики — Салавата, много лет трудился в структурах «Газпром нефти». А за несколько месяцев до своего неожиданного для всех назначения занял кресло замминистра промышленности и энергетики республики. В кулуарах Миронова считают креатурой первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, а его назначение в администрацию Салавата связывают с тем, что многолетние наработанные связи в структурах «Газпрома» могли бы позволить наращивать финансирование городских программ за счет этих структур.
Послужной список 41-летнего Миронова внушительный: с 2001 по 2004 годы он работал в департаменте стран Европы Минэкономразвития и торговли РФ, с 2004-го по 2006-й трудился в «Сибнефти». Следующие 13 лет он отдал «Газпрому», где его карьера и достигла расцвета: в правительство республики он уходил с позиции руководителя Центра развития систем управления операционной деятельностью ПАО «Газпром нефть».
Хозяйство Миронову досталось непростое: в Салавате несколько крупных промышленных предприятий — нефтеперерабатывающий комплекс ОАО «Газпром нефтехим Салават», «Салаватнефтемаш», ОАО «Салаватстекло», несколько ТЭЦ. Так что опыт Миронова в «Газпроме» приходится очень кстати при руководстве этим городом, третьим по величине в республике. Из проблем, которые приходится решать постоянно, — не только благоустройство, но и экологические трудности: нефтехимическое производство регулярно становится объектом критики из-за сбросов стоков в реку Белую и выбросов в атмосферу.
Репутацию Миронова можно охарактеризовать как нейтральную. В серьезных скандалах он пока не замечен, несмотря на то, что жители Салавата по вышеозначенным причинам, в принципе, не очень довольны любым своим руководством. Но новый мэр старается. На своей странице «ВКонтакте» он чуть не каждый день отчитывается о темпах работ по городскому благоустройству: по реконструкции набережной, строительству автодорог, преображению северного въезда в Салават (например, здесь разрисовали стены гаражей национальными башкирскими орнаментами). Инфоповоды генерируются в том числе и вирусные: например, всю поволжскую прессу в сентябре облетели новости о заселении в салаватский парк культуры и отдыха особо пушистого вида белок — алтайских телеуток.
Регулярно Игорь Геннадьевич проводит встречи с инвесторами, которые могли бы вводить в город новые объекты (например, придорожные сервисы и т. д.). Высказывается мэр по самым разнообразным вопросам: и о религии, и о социальных проблемах (включая детские дома), и о спорте. Словом, Миронов показывает себя как сити-менеджер, который старается охватить вниманием все проблемы города.
По слухам, кандидатуру салаватского мэра на позицию мэра Уфы активно продвигает Андрей Назаров, недавно ставший премьер-министром Башкирии. О вероятном повышении Миронова эксперты высказывались практически сразу же после назначения нового башкирского премьера. Учитывая многолетнюю «хозяйственническую» направленность работы Игоря Геннадьевича, можно поверить тому, что Салават ему «выдали», чтобы обкатать навыки и приспособить их под большую «мэрскую» повестку. Но времени на это оказалось отпущено критически мало: смерть Ульфата Мустафина смешала много карт и теперь заставляет очень быстро принимать решения. Так что у некоторых специалистов вероятность прихода Миронова в столицу вызывает сомнения: все-таки именно опыта градоначальника для этого у него пока не так много, как хотелось бы.
Ратмир Мавлиев: молодость способностям не помеха?
Последняя декада октября ознаменовалась появлением в прессе слухов о том, что администрация Башкирии готовит уфимскому мэру (который тогда еще был жив) замену в лице Ратмира Мавлиева, мэра Нефтекамска (башкирского «автограда») и по совместительству сына известного башкирского бизнесмена Рафила Мавлиева.
Ратмир Рафилович родился в 1989 году, БашГУ окончил в 2011-м, а в руководстве муниципальными образованиями «засветился» с 26 лет, причем… в Татарстане. В 2015 году он был заместителем руководителя Ютазинского исполкома, в 2016-м стал советником главы Альметьевского района по инвестиционному развитию. Учился в РАНХиГС, имеет диплом MBA. А с марта 2019 года Мавлиев возглавил Нефтекамск — после того, как с должности градоначальника вылетел Рашит Давлетов, на которого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Было Ратмиру Рафиловичу на тот момент всего 29 лет, решение принималось на уровне главы республики Радия Хабирова.
Слухи про Ратмира Мавлиева ходили самые разнообразные. И, конечно, сильнее всего доброжелатели «налегали» на то, что он — сын своего отца, типичный представитель золотой молодежи и все его достижения обусловлены именно этим. Однако за прошедшие полтора года Мавлиев сумел доказать, что молодая кровь на посту градоначальника — вовсе не помеха, а наоборот, подспорье.
К концу ноября в Нефтекамске должно закончиться строительство участка проспекта Комсомольского (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»), который должен связать несколько микрорайонов и на который выделено 74 млн рублей (из федерального, республиканского и местного бюджета). В 2019 году город выиграл конкурс на лучшее новогоднее оформление. Экология, такой больной вопрос для Башкирии, тоже в Нефтекамске в тренде: город присоединился к акции «Зеленая Башкирия», и при деятельном участии мэра здесь появилась единая сеть из шести тематических аллей. А еще в городе реконструируются дороги, тротуары, высаживаются все новые и новые деревья, устанавливаются интересные малые архитектурные формы, обустраиваются велодорожки. Город не застыл мухой в янтаре, а развивается в современном ключе, вплоть до мелочей — до того, что распределительные будки и крышки канализационных люков декорируются граффити по заказу городской администрации.
Словом, молодые чиновники новой формации используют новые методы управления, да и энергией обладают нешуточной. Поэтому сценарий, в котором 31-летний Мавлиев может возглавить Уфу, не выглядит таким уж фантастичным. Тем более что в такой сценарий верит глава администрации Хабирова, Александр Сидякин, которого разные источники называют главным лоббистом «молодой» партии в уфимской мэрии. Кроме того, в пользу Мавлиева может сыграть эмоциональный фактор: он однозначно верен властям республики и точно настроен не подвести Радия Хабирова, который утвердил его назначение, не боясь столкнуться с критикой из-за нежного возраста. К тому же предстоящее 450-летие Уфы в текущих реалиях пандемии сможет подготовить тот, кто понимает не только в аппаратных играх, но и в современных технологиях управления.. И даже его прямая дружба с финансовыми элитами республики (в лице собственного папы) начинает казаться скорее преимуществом, чем недостатком: такие связи помогут в договоренностях с потенциальными инвесторами и настроят на деловой лад.
Рустем Афзалов: борьба с «козлами» и «экскрементами»
И еще одна обсуждаемая (правда, все больше в негативном ключе) персона в связи с освободившимся кабинетом мэра Уфы — Рустем Афзалов, скандальный мэр не менее скандального Сибая. Пожалуй, в природозащитных скандалах этот башкирский город уверенно делит пальму первенства с «содовым» Стерлитамаком. Причем в плане резкого общения со своими подопечными — жителями города — Афзалов даст фору большинству российских, а не только башкирских градоначальников.
Это он в феврале 2019 года на фоне экологических протестов обозвал одного из соавторов видеообращения граждан «козлом» и «экскрементом», не постеснявшись ни журналистов, ни представителей общественности. Потом, конечно, пришлось извиниться (причем прощения за оскандалившегося мэра просил еще и глава республики Радий Хабиров). Он же нынешней коронавирусной весной назвал горожан, оставшихся без средств к существованию в коронавирусном локауте, «проигравшими»: дескать, сами виноваты в том, что работали за серую зарплату.
Несколько месяцев тления на карьере Учалинского горно-обогатительного комбината даром для Афзалова не прошли: теперь Сибай в умах большинства россиян стоит где-то между Чернобылем и Шиесом, а фигура мэра Сибая благодаря откровенной риторике и вовсе стала одиозной в общественных кругах. Правда, в мае 2019-го Афзалов внезапно получил награду в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями».
Но есть у Рустема Ахметкаримовича и менее сомнительные победы: например, в октябре Владимир Якушев (федеральный министр строительства и ЖКХ) передал Сибаю знак победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Да и в целом работа над имиджем города за последние полтора года (с момента злополучной экологической «войны») под его руководством проделана немалая. Но вот получится ли у сибайского мэра получить пост усопшего Мустафина — большой вопрос.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым