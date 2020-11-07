Опрос предпринимателей: а вы призываете поддержать конкурентов?
Американская компания «Бургер Кинг» посоветовала клиентам покупать фастфуд в других ресторанах, в том числе в татарстанской сети «Кыстыбый»
Глобальный рынок сглаживает конкуренцию между игроками, и становится нормой, когда компания предлагает своим клиентам обратиться к соперникам. Так поступил крупный американский производитель фастфуда. Опрошенные «Реальным временем» предприниматели рассказали, в каких случаях они используют в работе с клиентами элементы этической конкуренции.
Компания Burger King в Великобритании и Франции опубликовала в Twitter открытое письмо клиентам, в котором призвала заказывать еду в McDonald’s и других ресторанных сетях. Чуть позже аналогичное сообщение опубликовала и российская команда американского производителя фастфуда, упомянув и казанскую сеть быстрого питания:
«Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь будем просить тебя об этом. И тем не менее: заказывай в «Макдоналдс». Заказывай в KFC, в «Теремке», в «Додо Пицце» и в «Андерсон». Заказывай в «Сабвее», в «Крошке Картошке», в питерском «Сити Гриле» и казанском «Кыстыбые»... — говорится в сообщении. — Мы и правда вряд ли стали бы просить тебя об этом, но сегодня наша отрасль, в которой заняты сотни тысяч сотрудников, действительно остро нуждается в твоей поддержке». Компания призвала клиентов заказывать доставку домой или брать еду навынос: «Воппер», конечно, лучший, но и «Биг Мак» довольно хорош!»
Можете ли вы также посоветовать клиентам поддержать конкурентов? Как вы относитесь к конкурирующим игрокам рынка? Поддерживаете ли дружеское общение?
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Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан»
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Мы поддерживаем хорошие отношения в гостиничной и ресторанной среде c крупными заведениями. Даже если участвуем в одних тендерах, обращаемся друг к другу за помощью, чтобы провести мероприятие.
Когда гости останавливаются в нашем отеле во время командировки, они не будут каждый день ходить в ресторан на круглый стол. Им хочется разнообразия. И мы советуем рестораны с японской, национальной или европейской кухнями. Иногда в караоке хотят сходить, потанцевать, тоже подсказываем заведения для такого отдыха.
Бывает, банкет заказывают, но по бюджету мы им не подходим. Тогда мы можем порекомендовать ресторан с достойным качеством по другим ценам. С этим не возникает трудностей: каждое заведение работает в своем сегменте.
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Наталья Реснянская директор сети частных детсадов «Егоза»
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Если мы не можем оказать услугу, но я знаю людей, которые смогут сделать качественно, то мы их рекомендуем. Например, родители хотят, чтобы ребенок изучал в садике языки, а у нас нет такой услуги. В таком случае мы советуем другие детсады. Есть коллеги, с которыми общаемся и решаем отраслевые вопросы, но проще взаимодействовать с коллегами на уровне России.
В частном образовании Татарстана есть профессиональное сообщество. Даже создана группа в WhatsApp, где мы обсуждаем разные вопросы: ищем сотрудников, даем рекомендации. Я считаю, что клиентов достаточно для всех детсадов, а отраслевые вопросы лучше решать совместно.
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Руслан Хабибрахманов директор АН «Флэт»
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Есть сегменты, которые мы не охватываем, например, услуги оценщика. Но у нас есть партнеры оценщики, и мы предлагаем к ним обратиться. Я не могу представить, чтобы мы направили клиента в другое агентство. Это может произойти в случае, если у нас так много заявок, что мы не справляемся с потоком. Но такой практики у нас не было.
За конкурентами наблюдаем постоянно, поддерживаем дружеские отношения. Вместе решаем вопросы, связанные с нашей деятельностью. К тому же часто проходят сделки между агентствами и нужны стандарты, которых придерживались бы все участники рынка.
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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В ряде случаев мы рекомендуем клиентам обратиться в другие компании. Такое происходит, когда, во-первых, требуется услуга, которую мы не оказываем. Во-вторых, если нужна услуга высокого профессионального уровня, которую может реализовать эксклюзивно небольшой круг организаций. Например, это компании с офисами за границей. И, в-третьих, предлагаем обратиться к другим игрокам рынка, когда у нас просят документ об аудиторском заключении без проведения самого аудита. Тогда мы, не называя компании, тоже рекомендуем другие организации.
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Ирек Галиев генеральный директор «Жар Свежар»
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Мы всегда стараемся поддерживать хорошие отношения с нашими конкурентами. У нас с коллегами есть договоренности: не заниматься недобросовестной конкуренцией — подкупать, перекупать сотрудников, перекупать места. В таком случае это уже была бы не совсем честная конкуренция.
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Нурислам Шарифулин владелец чайхоны P.Love
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Это нормальная история, когда вы советуете клиентам обратиться к своим конкурентам. Это называется этическая конкуренция. И мы часто так делаем. К примеру, к нам в ресторан недавно звонил гость. Он хотел заказать морских ежей. И я рекомендовал ему заведения своего коллеги. Если гость хочет то, чего у меня нет, почему бы мне не посоветовать ему то, что есть у других? Также, если гость хочет провести какое-нибудь мероприятие, я периодически бронирую столы в других ресторанах для гостей. Я считаю это абсолютно нормальной практикой.
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Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда»
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Безусловно, с конкурентами мы поддерживаем дружеские отношения, относимся позитивно к ним. Потому что конкуренция — это двигатель. Мы считаем, что конкуренция побуждает к развитию и без нее очень сложно развиваться. Бывает такое, что мы какие-то услуги не выполняем, в таких ситуациях советуем обращаться к нашим конкурентам. Это нормальная практика в нашем деле.
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Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот»
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К здоровой конкуренции я отношусь положительно, так как это всегда толчок к развитию. Поэтому мы всегда поддерживаем дружеское общение с нашими коллегами. Если мы что-то не можем предоставить клиентам, то рекомендуем обратиться в другое заведение. Потому что для нас прежде всего — это вольный гость. И неважно, мы предоставим ему услугу или кто-то другой.
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