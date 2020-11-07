Опрос предпринимателей: а вы призываете поддержать конкурентов?

Американская компания «Бургер Кинг» посоветовала клиентам покупать фастфуд в других ресторанах, в том числе в татарстанской сети «Кыстыбый»

Глобальный рынок сглаживает конкуренцию между игроками, и становится нормой, когда компания предлагает своим клиентам обратиться к соперникам. Так поступил крупный американский производитель фастфуда. Опрошенные «Реальным временем» предприниматели рассказали, в каких случаях они используют в работе с клиентами элементы этической конкуренции.

Компания Burger King в Великобритании и Франции опубликовала в Twitter открытое письмо клиентам, в котором призвала заказывать еду в McDonald’s и других ресторанных сетях. Чуть позже аналогичное сообщение опубликовала и российская команда американского производителя фастфуда, упомянув и казанскую сеть быстрого питания:

«Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь будем просить тебя об этом. И тем не менее: заказывай в «Макдоналдс». Заказывай в KFC, в «Теремке», в «Додо Пицце» и в «Андерсон». Заказывай в «Сабвее», в «Крошке Картошке», в питерском «Сити Гриле» и казанском «Кыстыбые»... — говорится в сообщении. — Мы и правда вряд ли стали бы просить тебя об этом, но сегодня наша отрасль, в которой заняты сотни тысяч сотрудников, действительно остро нуждается в твоей поддержке». Компания призвала клиентов заказывать доставку домой или брать еду навынос: «Воппер», конечно, лучший, но и «Биг Мак» довольно хорош!»

Можете ли вы также посоветовать клиентам поддержать конкурентов? Как вы относитесь к конкурирующим игрокам рынка? Поддерживаете ли дружеское общение?

Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан» Мы поддерживаем хорошие отношения в гостиничной и ресторанной среде c крупными заведениями. Даже если участвуем в одних тендерах, обращаемся друг к другу за помощью, чтобы провести мероприятие. Когда гости останавливаются в нашем отеле во время командировки, они не будут каждый день ходить в ресторан на круглый стол. Им хочется разнообразия. И мы советуем рестораны с японской, национальной или европейской кухнями. Иногда в караоке хотят сходить, потанцевать, тоже подсказываем заведения для такого отдыха. Бывает, банкет заказывают, но по бюджету мы им не подходим. Тогда мы можем порекомендовать ресторан с достойным качеством по другим ценам. С этим не возникает трудностей: каждое заведение работает в своем сегменте.

Наталья Реснянская директор сети частных детсадов «Егоза» Если мы не можем оказать услугу, но я знаю людей, которые смогут сделать качественно, то мы их рекомендуем. Например, родители хотят, чтобы ребенок изучал в садике языки, а у нас нет такой услуги. В таком случае мы советуем другие детсады. Есть коллеги, с которыми общаемся и решаем отраслевые вопросы, но проще взаимодействовать с коллегами на уровне России. В частном образовании Татарстана есть профессиональное сообщество. Даже создана группа в WhatsApp, где мы обсуждаем разные вопросы: ищем сотрудников, даем рекомендации. Я считаю, что клиентов достаточно для всех детсадов, а отраслевые вопросы лучше решать совместно.

Руслан Хабибрахманов директор АН «Флэт» Есть сегменты, которые мы не охватываем, например, услуги оценщика. Но у нас есть партнеры оценщики, и мы предлагаем к ним обратиться. Я не могу представить, чтобы мы направили клиента в другое агентство. Это может произойти в случае, если у нас так много заявок, что мы не справляемся с потоком. Но такой практики у нас не было. За конкурентами наблюдаем постоянно, поддерживаем дружеские отношения. Вместе решаем вопросы, связанные с нашей деятельностью. К тому же часто проходят сделки между агентствами и нужны стандарты, которых придерживались бы все участники рынка.

Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье» В ряде случаев мы рекомендуем клиентам обратиться в другие компании. Такое происходит, когда, во-первых, требуется услуга, которую мы не оказываем. Во-вторых, если нужна услуга высокого профессионального уровня, которую может реализовать эксклюзивно небольшой круг организаций. Например, это компании с офисами за границей. И, в-третьих, предлагаем обратиться к другим игрокам рынка, когда у нас просят документ об аудиторском заключении без проведения самого аудита. Тогда мы, не называя компании, тоже рекомендуем другие организации.

Ирек Галиев генеральный директор «Жар Свежар» Мы всегда стараемся поддерживать хорошие отношения с нашими конкурентами. У нас с коллегами есть договоренности: не заниматься недобросовестной конкуренцией — подкупать, перекупать сотрудников, перекупать места. В таком случае это уже была бы не совсем честная конкуренция.

Нурислам Шарифулин владелец чайхоны P.Love Это нормальная история, когда вы советуете клиентам обратиться к своим конкурентам. Это называется этическая конкуренция. И мы часто так делаем. К примеру, к нам в ресторан недавно звонил гость. Он хотел заказать морских ежей. И я рекомендовал ему заведения своего коллеги. Если гость хочет то, чего у меня нет, почему бы мне не посоветовать ему то, что есть у других? Также, если гость хочет провести какое-нибудь мероприятие, я периодически бронирую столы в других ресторанах для гостей. Я считаю это абсолютно нормальной практикой.

Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда» Безусловно, с конкурентами мы поддерживаем дружеские отношения, относимся позитивно к ним. Потому что конкуренция — это двигатель. Мы считаем, что конкуренция побуждает к развитию и без нее очень сложно развиваться. Бывает такое, что мы какие-то услуги не выполняем, в таких ситуациях советуем обращаться к нашим конкурентам. Это нормальная практика в нашем деле.

Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот» К здоровой конкуренции я отношусь положительно, так как это всегда толчок к развитию. Поэтому мы всегда поддерживаем дружеское общение с нашими коллегами. Если мы что-то не можем предоставить клиентам, то рекомендуем обратиться в другое заведение. Потому что для нас прежде всего — это вольный гость. И неважно, мы предоставим ему услугу или кто-то другой.