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Видеоопрос: «Какие у вас планы на Новый год?»

00:00, 07.11.2020
Видеоопрос: «Какие у вас планы на Новый год?»
Фото: Максим Платонов

В этом году пандемия коронавируса внесла и продолжает вносить серьезные коррективы в жизнь россиян. В разгар второй волны наши соотечественники
отказались от планов дальних поездок на Новый год, опасаясь повторного локдауна и закрытия границ. Как выяснило «Реальное время» в ходе своего еженедельного видеоопроса, большинство татарстанцев собираются отметить этот праздник дома — в кругу семьи и самых близких друзей, многие не готовы принимать участие в массовых мероприятиях, народных гуляньях и вечеринках из-за страха заразиться.

«Какие у вас планы на Новый год?» — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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