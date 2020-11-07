Видеоопрос: «Какие у вас планы на Новый год?»

В этом году пандемия коронавируса внесла и продолжает вносить серьезные коррективы в жизнь россиян. В разгар второй волны наши соотечественники

отказались от планов дальних поездок на Новый год, опасаясь повторного локдауна и закрытия границ. Как выяснило «Реальное время» в ходе своего еженедельного видеоопроса, большинство татарстанцев собираются отметить этот праздник дома — в кругу семьи и самых близких друзей, многие не готовы принимать участие в массовых мероприятиях, народных гуляньях и вечеринках из-за страха заразиться.