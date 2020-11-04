Мультимедийная старая страна — на выставке Саши Гром показали непарадную историю России
В Казани в первом павильоне мультимедийного парка «Россия — моя история» открылась выставка фотографа Саши Гром под названием «Тон». Казанские дворы, ивановские цеха, шахтерские будни и бесконечные заборы — пожалуй, под основную экспозицию эти снимки подходят даже больше, чем летописи царей, решил побывавший на открытии выставки корреспондент «Реального времени».
Красивый неглянец
Основная экспозиция в мультимедийный парк вернется после 8 ноября, а пока на 133 экранах разместились фотографии Саши Гром. Автор — известный инстаблогер, выпускница школы современной фотографии «ДокДокДок», состоит в Союзе фотографов России, публиковалась в изданиях «Такие дела», Dodho Magazine, The Calvert Journual. На выставке также был показан снятый совместно с режиссером Элиной Касимовой фильм «Шла, шла и увидела».
Это название, по сути, один из творческих методов Гром. Многим она известна как человек, который тщательно изучает непарадную Казань — с деревянными домами, малоэтажными каменными свидетелями довоенной эпохи, бабушками, играющими в лото, фактурными дедушками и бельем, сушащимся во дворе. У Гром есть дар убеждать людей сфотографироваться на камеру без прикрас. Когда эти фото видишь в полутемных залах мультимедийного парка, где также стоят тумбы с планшетами, не убраны инфостенды про Лжедмитриев и с огромных экранов звучит почти колыбельная музыка, статус у них меняется.
Сама Саша сидит на карантине, так что на открытии она поприветствовала гостей, а их оказалось несколько десятков, через Zoom — также на большом экране. Так ее эфир становится частью выставки.
Вместо автора посетителей ведут местные гиды, которые несколько раз повторяют, что на этих фото Казань выглядит такой, словно сейчас 90-е. «Да, Казань не всегда бывает красивой». А разве это не красиво? «Хорошо, не глянцевой». Какого-либо контекста не дается, подписей у фото нет, так что только по памяти и намекам можно понять, что это — в Кировском районе, а это — на улице Максимова. Но время и впрямь словно замершее. Вспоминается, как несколько лет назад мне пришлось водить финского фотографа по городу, он снимал местных героев в их любимых местах. Почти все выбрали «советские» локации — пляж «Ломокотив», Мергасовский дом, фабрику Алафузова. Словно в Казани, где все меняется, им хотелось зафиксировать какую-то полуразрушенную стабильность.
Кстати, недавно Саша выпустила аудиогид «Фотопрогулка по непарадной Казани» на час. Начинается он у доходного дома Сурина (ул. Максима Горького, 26а) и водит по двориками на Муштари, по Марусовке и неприметным парадным.
Мурманск, Иваново, заборы
Значительная часть выставки — это отдельные проекты. Первый — путешествие в поселок городского типа Никель в Мурманской области. Он включен в список моногородов Российской Федерации с риском ухудшения социально-экономического положения. Проще говоря, скоро у комбината, производящего файнштейн, обогащенную медно-никелевую руду, скоро не будет ресурсов. Последние 8 лет здесь сокращается население. Как удалось девушке делать снимки не только в производственных помещениях, домах культуры, но и в автобусе, в котором усталые шахтеры едут с работы — загадка.
Еще один проект — «Текстильный край» — по производственным пространствам города Иваново. Задумчивые женщины, кружева и ткани, пустынные цеха. Наконец, в «Заборах» появляется сама Саша, которая с этим заборами взаимодействует или, напротив, сдается при виде их величия. Гиды сообщают, что в процессе разработки темы Гром сделала свой забор и ездила с ним в автобусе. А горожане хотели у нее забор забрать.
— Выставка такого формата у меня впервые, что безумно волнительно. Мне как автору было интересно поработать с изображением и пространством. Так как выставка мультимедийная и все экраны определенных размеров, приходилось подгонять снимки под необходимый формат, что-то по финалу приходилось менять или переформатировать, — говорит Саша Гром (мы общаемся в «Телеграме»). — Часть фотографий мы с командой постарались немного оживить, а в последнем зале я добавила видео, снятые на производствах в Ивановской области. Когда я снимала последнюю серию, у меня было ощущение, что вот сейчас нужно снимать видео, но конкретной цели не было, и вот настал момент, когда видео пригодилось. В первую очередь мне бы хотелось разделить с людьми те эмоции, которые я испытываю во время съемок. И чтобы зритель нашел для себя свое «важное» через фотографию. Это уже будет очень много для меня.
7 ноября в 19:00 Саша Гром проведет artist-talk b и сама расскажет о своих работах. Пока что она пообещала, что постарается в течение этих дней сделать так, чтобы контекст создания ее фото был более доступен посетителям.
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