Мультимедийная старая страна — на выставке Саши Гром показали непарадную историю России

Фото: Максим Платонов

В Казани в первом павильоне мультимедийного парка «Россия — моя история» открылась выставка фотографа Саши Гром под названием «Тон». Казанские дворы, ивановские цеха, шахтерские будни и бесконечные заборы — пожалуй, под основную экспозицию эти снимки подходят даже больше, чем летописи царей, решил побывавший на открытии выставки корреспондент «Реального времени».

Красивый неглянец

Основная экспозиция в мультимедийный парк вернется после 8 ноября, а пока на 133 экранах разместились фотографии Саши Гром. Автор — известный инстаблогер, выпускница школы современной фотографии «ДокДокДок», состоит в Союзе фотографов России, публиковалась в изданиях «Такие дела», Dodho Magazine, The Calvert Journual. На выставке также был показан снятый совместно с режиссером Элиной Касимовой фильм «Шла, шла и увидела».

Это название, по сути, один из творческих методов Гром. Многим она известна как человек, который тщательно изучает непарадную Казань — с деревянными домами, малоэтажными каменными свидетелями довоенной эпохи, бабушками, играющими в лото, фактурными дедушками и бельем, сушащимся во дворе. У Гром есть дар убеждать людей сфотографироваться на камеру без прикрас. Когда эти фото видишь в полутемных залах мультимедийного парка, где также стоят тумбы с планшетами, не убраны инфостенды про Лжедмитриев и с огромных экранов звучит почти колыбельная музыка, статус у них меняется.

Сама Саша сидит на карантине, так что на открытии она поприветствовала гостей, а их оказалось несколько десятков, через Zoom — также на большом экране. Так ее эфир становится частью выставки.

Сама Саша сидит на карантине, так что на открытии она поприветствовала гостей, а их оказалось несколько десятков, через Zoom

Вместо автора посетителей ведут местные гиды, которые несколько раз повторяют, что на этих фото Казань выглядит такой, словно сейчас 90-е. «Да, Казань не всегда бывает красивой». А разве это не красиво? «Хорошо, не глянцевой». Какого-либо контекста не дается, подписей у фото нет, так что только по памяти и намекам можно понять, что это — в Кировском районе, а это — на улице Максимова. Но время и впрямь словно замершее. Вспоминается, как несколько лет назад мне пришлось водить финского фотографа по городу, он снимал местных героев в их любимых местах. Почти все выбрали «советские» локации — пляж «Ломокотив», Мергасовский дом, фабрику Алафузова. Словно в Казани, где все меняется, им хотелось зафиксировать какую-то полуразрушенную стабильность.

Кстати, недавно Саша выпустила аудиогид «Фотопрогулка по непарадной Казани» на час. Начинается он у доходного дома Сурина (ул. Максима Горького, 26а) и водит по двориками на Муштари, по Марусовке и неприметным парадным.

Мурманск, Иваново, заборы

Значительная часть выставки — это отдельные проекты. Первый — путешествие в поселок городского типа Никель в Мурманской области. Он включен в список моногородов Российской Федерации с риском ухудшения социально-экономического положения. Проще говоря, скоро у комбината, производящего файнштейн, обогащенную медно-никелевую руду, скоро не будет ресурсов. Последние 8 лет здесь сокращается население. Как удалось девушке делать снимки не только в производственных помещениях, домах культуры, но и в автобусе, в котором усталые шахтеры едут с работы — загадка.

Значительная часть выставки — это отдельные проекты. Первый — путешествие в поселок городского типа Никель в Мурманской области

Еще один проект — «Текстильный край» — по производственным пространствам города Иваново. Задумчивые женщины, кружева и ткани, пустынные цеха. Наконец, в «Заборах» появляется сама Саша, которая с этим заборами взаимодействует или, напротив, сдается при виде их величия. Гиды сообщают, что в процессе разработки темы Гром сделала свой забор и ездила с ним в автобусе. А горожане хотели у нее забор забрать.

— Выставка такого формата у меня впервые, что безумно волнительно. Мне как автору было интересно поработать с изображением и пространством. Так как выставка мультимедийная и все экраны определенных размеров, приходилось подгонять снимки под необходимый формат, что-то по финалу приходилось менять или переформатировать, — говорит Саша Гром (мы общаемся в «Телеграме»). — Часть фотографий мы с командой постарались немного оживить, а в последнем зале я добавила видео, снятые на производствах в Ивановской области. Когда я снимала последнюю серию, у меня было ощущение, что вот сейчас нужно снимать видео, но конкретной цели не было, и вот настал момент, когда видео пригодилось. В первую очередь мне бы хотелось разделить с людьми те эмоции, которые я испытываю во время съемок. И чтобы зритель нашел для себя свое «важное» через фотографию. Это уже будет очень много для меня.

7 ноября в 19:00 Саша Гром проведет artist-talk b и сама расскажет о своих работах. Пока что она пообещала, что постарается в течение этих дней сделать так, чтобы контекст создания ее фото был более доступен посетителям.

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов