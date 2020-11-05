Татарстан отбил у федералов право на «Русскую водку»

Спустя два года Роспатент разрешил ТСП использовать это наименование в обозначении продукции

Как стало известно «Реальному времени», «Татспиртпром» получил разрешение на использование НМПТ «Русская водка», что подтверждает аутентичность производства татарстанской водки и ее соответствие традиционной рецептуре известного в мире русского крепкого напитка. В прежние годы из-за запрета Роспатента ТСП вынужден был осуществлять экспортные поставки водки под незащищенным товарным брендом «Russian Value» (в переводе «Русская валюта»), за что прежнее руководство ТСП впоследствии было подвергнуто административному преследованию Роспатентом и ФКП «Союзплодоимпорт». С оформлением в этом году свидетельства «Татспиртпром» облегчит себе выход на внешние рынки под собственными зарегистрированными брендами, не вступая в конфликт из-за охраны интеллектуальных прав на словесное обозначение «Русская». Остается добавить, что ТСП стал 17-м по счету российским производителем водки в стране, кому Роспатент разрешил указывать это наименование в обозначении своих крепких напитков.

«Татспиртпром» добился «Русской водки»

«Татспиртпром» стал обладателем свидетельства Роспатента на использование исключительного права НМПТ «Русская водка» в обозначении производимой им водки. Свидетельство на имя ТСП зарегистрировано под номером 65/23, срок действия — 10 лет (до 16 января 2029 года). Информация об этом содержится в открытом реестре географических указаний (ГУ) и наименований мест происхождения товаров (НМПТ), который опубликован на сайте Роспатента.

«Получение свидетельства НМПТ «Русская водка» будет не лишним для нашей компании, так как дополнительное указание на географическое место происхождения товара подчеркнет принадлежность нашей водки к Российской Федерации. Мы видим, что за рубежом спрос на крепкие алкогольные напитки из России приобретает с каждым годом все большую популярность, и надеемся, что свидетельство Роспатента укрепит конкурентные преимущества татарстанской водки на внешних рынках. Руководство ТСП дорожит полученным разрешением и будет пользоваться им строго в рамках федерального законодательства. Маркировка НМПТ «Русская водка» начнется в скором времени», — прокомментировали это событие «Реальному времени» в «Татспиртпроме».

«Татспиртпром» стал обладателем свидетельства Роспатента на использование исключительного права НМПТ «Русская водка» в обозначении производимой им водки. Фото Максима Платонова

В ФКП «Союзплодоимпорт», которое стало первым обладателем НМПТ, подтвердили факт выдачи свидетельства, отметив значимость события для татарстанского производителя. Обозначение «русская водка» было поставлено под охрану государства в качестве наименования места происхождения товара в 2003 году, и с тех пор 24 российских производителя водки смогли получить право на его использование в дополнение к своим торговым маркам. «Татспиртпром», как видно из номера свидетельства, стал предпоследним. По данным Роспатента, сейчас им продолжают пользоваться 18 производителей водки, среди которых «Русский стандарт Водка» холдинга Рустама Тарико, «Московский завод Кристалл», «Росспиртпром», «Уржумский спиртоводочный завод». Каждый из них получил разрешение на использование этого наименования сроком на 10 лет.

Зарубежный покупатель верит только «Русской»

Заявку на получение свидетельства НМПТ подавал еще лично экс-гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов в январе 2019 года, но не успел получить его (покинул компанию и затем скоропостижно скончался в марте 2020 года, — прим. авт.). Задолго до этого экс-глава ТСП рассчитывал расширить экспортные поставки на международный рынок.



Тогда руководство «Татспиртпрома» готовило экспансию в страны СНГ (Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Молдавию, Таджикистан), а также Турцию, Швейцарию, Китай, Израиль, Индию и США. Без обозначения товара знаком НМПТ «Русская водка» зарубежные дистрибьюторы с трудом воспринимали татарстанскую водку как классическую, что служило определенной трудностью для вхождения на новые рынки.

Нужно пояснить, что НМПТ «Русская водка» — это не торговый бренд производителя, как может показаться на первый взгляд, а обозначение наименования и места происхождения товара (НМПТ). Грубо говоря, это незаметное дополнительное обозначение на этикетке бутылки, которое подтверждает принадлежность к национальному русскому крепкому напитку.



Заявку на получение свидетельства НМПТ подавал еще лично экс-гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов в январе 2019 года, но не успел получить его. Фото Максима Платонова

— Для российского потребителя наличие этого значка не имеет особого значения, так как само наименование «Русская водка» широко употребляется вне зависимости от места производства, и покупатель больше ориентируется на бренд производителя, — пояснил «Реальному времени» экс-сотрудник ТСП. — Информация о бренде ему более важна, так как позволяет ему выбрать ту водку, которая отвечает его предпочтениям. А зарубежный покупатель поступает как раз наоборот: сначала смотрит, есть ли на бутылке обозначение НМПТ «Русская водка», а потом изучает бренд и его вкусовые достоинства. Именно это обозначение на бутылке для них является гарантией качества.

Одним словом, Ирек Миннахметов возлагал большие надежды на получение НМПТ как на способ продвижения татарстанской водки на зарубежных рынках. Правда, ТСП почему-то долго не мог его получить в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.



Как «Russian Value» пошла на экспорт

Как утверждают источники «Реального времени», команду Миннахметова не остановили эти преграды. На свой страх и риск они предприняли экспортные поставки под товарным знаком «Russian Value» в отдельные штаты США. Похоже, что ставка делалась на популярное на Западе слово «Russian».

Одновременно с этим ТСП подал заявку на регистрацию словесного обозначения «Russian Value» в качестве товарного знака. Заявка была подана в декабре 2015 года. К тому времени компания была правообладателем товарного знака «Русская валюта». Но для экспорта перевела его на латиницу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал правоту Роспатента. Фото ipc.arbitr.ru

Увидев сходство «Russian Value» с действующим товарным знаком «Русская RUSSKAYA RUSSIAN», Роспатент отказался регистрировать новый товарный знак ТСП на территории России. Это решение было принято коллегией Роспатента 20 июля 2017 года. Как говорится в решении коллегии Роспатента, отказ в государственной регистрации товарного знака был мотивирован тем, что внешнее обозначение «Russian Value» сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком «Русская RUSSKAYA RUSSIAN», принадлежащим ФКП «Союзплодоимпорт». А также с другими комбинированными товарными знаками со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ» и с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», право пользования которым предоставлено ФКП «Союзплодоимпорт». В материалах коллегии отмечалось, что затрагиваются охранные права на бренды предприятия «Русский Стандарт Водка», «Московского завода «Кристалл» и других.

«Татспиртпром» в свою очередь возражал. По его мнению, обозначение «Russian Value» не является сходным до степени смешения, поскольку различаются фонетически за счет различного количества слогов, слов, букв и звуков. Он считал, что обозначение визуально не повторяет «Русская RUSSKAYA RUSSIAN», так как используются шрифты другой цветовой гаммы и графического написания. Одним словом, судебный спор длился долго, и ТСП его проиграл. Президиум Суда по интеллектуальным правам признал правоту Роспатента. В итоге получилось так, что ТСП осуществлял экспорт под незащищенными торговыми марками. В результате на прежних руководителей татарстанской госкомпании были наложены административные взыскания.

«Русская» не встанет в пару с «Russian Value»

Пресс-служба ФКП «Союзплодоимпорт» подтвердила «Реальному времени», что отказ в регистрации экспортного варианта торговой марки «Russian Value» был вызван явным сходством с классическими обозначениями «Русская RUSSKAYA RUSSIAN», которые находятся под охраной государства.



— Принимая во внимание наличие зарегистрированного общеизвестного товарного знака «Русская» («Russkaya», «Russian»), правообладателем которого является ФКП «Союзплодоимпорт», а также наименование места происхождения товара (НМПТ) «Русская водка» (Russian Vodka), патентное ведомство отказывает всем заявителям, которые пытаются зарегистрировать сходные наименования, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ФКП «Союзплодоимпорт». — Решение Роспатента об отказе регистрации обозначения «Russian Value» было поддержано Палатой по патентным спорам (ППС) и Судом по интеллектуальным правам (СИП).



«С учетом решения суда по интеллектуальным спорам использование наименования «Russian Value» в России невозможно, в том числе и при производстве продукции на экспорт», — сообщили в ФКП «Союзплодоимпорт». Фото mtdata.ru

В пресс-службе компании-держателя бренда также подчеркнули, что АО «Татспиртпром» использовало обозначение «Russian Value» «при маркировке своей продукции, не имея на это права. В рамках борьбы с контрафактом полиция выявила продукцию, маркированную спорным обозначением, которая была признана судами контрафактной. Реализующие ее лица привлечены к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ».

Сможет ли теперь ТСП использовать наименование «Russian Value» для продвижения своей продукции на экспортных рынках? «Как и любой обладатель свидетельства НМПТ «Русская водка», АО «Татспиртпром» может использовать обозначение «Русская водка» (Russian Vodka) при маркировке выпускаемой продукции, — пояснили в пресс-службе ФКП «Союзплодоимпорт». — Наша компания только приветствует рост экспортных поставок настоящей русской водки, произведенной государственными предприятиями, в том числе АО «Татспиртпром». Однако с учетом решения суда по интеллектуальным спорам использование наименования «Russian Value» в России невозможно, в том числе и при производстве продукции на экспорт».

Экспорт русской водки на спаде

— Экспорт продукции под торговой маркой «Russian Value» прекращен, — сообщили «Реальному времени» в «Татспиртпроме». — Это произошло после того, как решение суда, признавшего законность в отказе регистрации «Russian Value», вступило в силу. В настоящее время поставки татарстанской водки за рубеж осуществляются под торговым названием «Русская валюта». Это не мешает наращивать поставки, так как за рубежом любят и ценят оригинальные русские названия.

— Экспорт российской водки в последние годы не растет: из произведенных отраслью 75 млн декалитров отгружено 5—6 млн декалитров, или около 7%, — в свою очередь заметил в разговоре с нашим изданием директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Конечно, получение ТСП свидетельства НМПТ «Русская водка» — престижно, так как указание на географическое месторасположение сработает в плюс при экспорте. К тому же сейчас государство стимулирует экспорт, так что все сделано вовремя.