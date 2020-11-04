«Катастрофическое положение у нас с языком. Татары еще умеют его защищать»

Зачем солист Марийского театра оперы и балета хочет вернуть своему народу старинный экзоним

Фото: кадр из клипа «Черемис»

Сегодня в соседней с Татарстаном республике праздник — 100-летие Марий Эл. Клип на песню «Черемис», появившийся в этом году в соцсетях, ставит целью вернуть древнее название марийцев и переосмыслить историю. О чем эта песня и в чем задачи ее создателей — в интервью «Реальному времени» рассказали автор слов и исполнитель Вячеслав Созонов (солист Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева), его сын, композитор Григорий Архипов (дирижер оркестра театра), художник-постановщик и сценарист Иван Богомолов.

— Давайте я начну с того, что даже у меня есть связь с марийской историей. Моя родная деревня находится у Челнинского городища, как вам известно, здесь обитал Мамич-Бердей, князь, лидер черемисского сопротивления XVI века. Как я понимаю, сама песня появилась в 2018 году, к столетию национального областного съезда народа мари, когда было принято решение заменить название «черемисы» национально-историческим именем, этнонимом «марий». А вы, Вячеслав Тимофеевич, в 2018-м выступили на конференции, посвященной этому событию, и предложили вернуть старое наименование.

Созонов: — Да, в 1918-м, когда собрались молодые марийцы, было решено — мы сами себя так не называем, поэтому решили стать официально марийцами. А нашу героическую историю мы помним и гордимся тем, что нас называли черемисами. Потом это превратилось в издевку, когда мы себя называли марийцами, а люди продолжали называть нас черемисами. И я подумал, хватит уже. Надо поднять и поставить на вид, сказать: «Да, мы черемисы, героический народ. Потомки тех, кто в XVI веке за свою землю очень долго боролись».

— То есть вы в первую очередь связываете это с Черемисскими войнами?

Созонов: — Черемисы защищали Казань, с татарами стояли на крепостных стенах, проводили набеги. Для нас самое интересное, что после взятия Казани все народы Поволжья покорились, а черемисы еще 30 лет воевали против Ивана Грозного, пока силы не закончились. Гордимся мы этим. Дело в том, что нельзя замалчивать этот период истории. Марийцы плохо знают свою историю. Это не то, что мы хотим себя показать, что мы лучше всех. Мы не только об этом говорим.

Вячеслав Созонов: «Катастрофическое положение у нас с языком. Татары еще умеют его защищать. Мы перестали уметь защищаться, все гибнет, с языком полная катастрофа, в марийских деревнях дети говорят по-русски. С преподаванием проблемы. В нас возникла потребность как-то взбудоражить людей, немножко напомнить, что нельзя так, ребята, нельзя так».

Архипов: — Это попытка показать национальную гордость, что у нас была такая лихая история. Для того чтобы сейчас чувствовать себя крепко на ногах, чтобы смотреть в будущее, нам надо на что-то опираться. Это преклонение перед очень значительным в прошлом историческим событием. Это делается для того, чтобы у нынешней молодежи была какая-то основа, гордость за то, что мы очень ожесточенно сражались и до сих пор сохранили свою веру. Это самое главное. Песня и клип сделаны для того, чтобы умные люди это заметили.

Созонов: — Почему мы об этом напоминаем? Потому что язык исчезает. Катастрофическое положение у нас с языком. Татары еще умеют его защищать. Мы перестали уметь защищаться, все гибнет, с языком полная катастрофа, в марийских деревнях дети говорят по-русски. С преподаванием проблемы. В нас возникла потребность как-то взбудоражить людей, немножко напомнить, что нельзя так, ребята, нельзя так.

Архипов: — Как отец говорит, это не попытка превратить минус в плюс, это еще попытка возродить национальную память. Что будет с языком через поколение, через два поколения.

Дети совершенно об этом забудут. Это попытка немножко реанимировать эту историческую правду, напомнить людям, как должно было быть, какие у вас были сильные предки, как они сражались. А вы сейчас легко сдаетесь под глобализацией. Поэтому мы взялись за это и попытались сделать, ненавязчиво, но в то же время, чтобы нас услышали. Очень многие после выпуска этого видео писали в комментариях: мы раньше думали, что это слово оскорбительное, а после этой песни мы смело можем гордиться. Если на кого-то это повлияло, цель достигнута. Началась полемика, все стали немножко переосмыслять себя, к столетию это особенно важно. Где мы сейчас находимся, а что будет впереди?

Созонов: — Кто мы, откуда и куда мы идем?

Архипов: — Из всех соседей мы находимся, наверное, в одном из самых невыгодных положений. У чувашей все в порядке вроде бы становится с этим. У Татарстана тоже все понятно, вам виднее, конечно.

— Наверное, слово «марийцы» сейчас отражает некую советскую часть истории. А черемис — это история древняя, более сложная, связанная с язычеством. Мне кажется, что ваше желание — привлечь внимание к этому периоду. При этом в XX веке для Марий Эл было сделано много полезного.

Архипов: — В начале двадцатого века у марийцев не было никакого культурного и гуманитарного наследия, кроме, может, песен, которые кто-то записывал, текстов молитв. Советский период дал возможность вырасти и композиторам, и художникам. Конечно, это был ренессанс. Но теперь, находясь уже в новой эпохе, наше внимание приковывает больше то, что было до революции. Это становится гораздо более интересным, туда все поворачиваются. Я, как композитор, туда смотрю. Это информативный кладезь для любого художественного творчества.

— Давайте про песню расскажем. С чего она начиналась?

Созонов: — Ну, конечно, началось все с текста. У меня цель такая: у многих народов есть большие памятники. В Монголии, к примеру, стоит памятник Чингисхану. Я подумал: а какой в Марий Эл памятник, связанный с эпическим этапом истории? Строителю Йошкар-Олы, воеводе. А самому главному участнику этого периода, защитнику своей земли, — памятника нет. Луговым марийцам памятника нет. Почему это так? Я рассказал про это одному товарищу, редактору газеты. Говорю, надо начать с песни. Статью забудут через несколько дней. А песня будет крутиться каждый день, годами, неделями, закладываться в голову. Так возник текст. Моя идея фикс — чтобы в Йошкар-Оле стоял памятник воину-черемису. Пусть даже на одной площади с основателем. Я пытаюсь толкать эту идею. Но большого энтузиазма я не встречаю. Вообще, можно было в 90-е годы поставить, когда в национальных республиках началось возрождение. Просто, мне кажется, в то время идея никому в голову не пришла. А время было благодатное. Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда.

Архипов: — Цель песни — донести эту мысль. Чтобы люди чувствовали, что надо что-то такое сделать.

Григорий Архипов: «Этим клипом мы говорим: вот они, современные марийцы. Умные, образованные, деловые. У них есть история, которой они гордятся».

— Я, правда, человек новой формации, я не очень понимаю, по мне, так лучше построить ресурсный центр для детей.

Созонов: — Я понимаю. Вот в Казани есть памятник Мусе Джалилю. В Башкирии — Салавату Юлаеву. Я считаю, это самые грандиозные памятники. Какой-то символизм должен быть. Чтобы люди пришли, постояли, посмотрели, сказали: да! Что-то заиграло в сердце, в голове.

— Теперь расскажите про клип, пожалуйста. У вас там серьезные мужчины в пиджаках, я сначала подумал, что это главы администраций.

Богомолов: — Задача была такова, чтобы визуальный ряд раскрыл песню. Я очень долго сидел, с раскадровками, никогда их столько не делал, а у меня опыт работы в Москве как художника-постановщика, он мне пригодился, конечно. Эта песня эпическая, которая показывает героический поступок целого народа.

Съемки назначены были только на один день, все было очень сжато. К нам приехал оператор из Москвы — Роман Сазанов. Мы пригласили — после кастингов — не профессиональных актеров, а родственников Вячеслава. И эту песню они услышали только на съемочной площадке.

Созонов: — Они все деловые люди, бизнесмены, дирижеры. Приехали на своих машинах.

Богомолов: — В комментариях пишут, что выглядит как «Бригада». Я даже не обратил внимания. Самое важное, что они не актеры, они не играли роли, как бы мы ни режиссировали. В течение дня они просто преобразились.

Чоткар-патыр. Фото mariuver.com

— Я был рад, что это и не был фольклорный клип!



Созонов: — Мы решили сразу отойти от этого фольклорного стиля. Хотя мой головной убор напоминает воинский убор наших предков. Никаких этнических узоров. Правда, у меня есть застежка, воинский оберег с солярным символом.



Богомолов: — Главный герой вне времени и пространства в образе, в темном костюме, он приглашает ребят, а они отзываются, собираются на набережной Йошкар-Олы, на берегу Кокшаги и едут.



Созонов: — Причем они не знали, что их ожидает. Не знали, куда ехать, а это километров 150. Погода мешала, все съемки проходили между дождями, когда мы заканчивали, темнело.

Иван Богомолов: «Задача была такова, чтобы визуальный ряд раскрыл песню... Эта песня эпическая, которая показывает героический поступок целого народа».



Богомолов: — Обратите внимание, как мы показываем главного героя на фоне озера Морской глаз, это как естественный природный амфитеатр для оперного певца. Тут же у нас есть мост через реку Илеть по Казанскому тракту — это символ пересечения потока людских судеб с бесконечным течением реки. Илеть воспета нашими классиками литературы, для нас это символ. Мы показали, какой красивой была эта земля, какие у нее были защитники.

Когда ребята встречаются с героем, он приводит их на могилу Чоткар-патыра. Они обращаются к богам и клянутся вернуть утраченную честь. Наш герой в финале, окрыленный, будто парит над просторами, словно птица.



Созонов: — Собственно, сама идея клипа появилась, когда я узнал, что у меня на родине, в Марий Эл, установили памятник Чоткар-патыру. Песня к тому времени уже крутилась на радио.

Архипов: — И этим клипом мы говорим: вот они, современные марийцы. Умные, образованные, деловые. У них есть история, которой они гордятся.